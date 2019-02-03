الحلوطي: العثماني يقود "حوارا معوقا" مع النقابات

هسبريس - عبد الإله شبل

وجه عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انتقادات إلى حكومة سعد الدين العثماني، وطريقة تدبيرها للحوار الاجتماعي مع النقابات، بالرغم من دخول وزارة الداخلية على خط المفاوضات قبل أسابيع.

وقال الحلوطي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لنقابته، السبت بمدينة سلا، إن حكومة العثماني "لم تقدم أي جديد في جلسات الحوار معها، كما أنها لم تجر أي تغييرات على مقترحاتها التي رفضت في وقت سابق".

وأضاف الحلوطي، المستشار البرلماني باسم نقابته، أن "السنة الماضية عرفت حوارا قويا باللجان، لكن مع كامل الأسف، فالعرض الحكومي بعد كل اللقاءات لم يكن مقنعا، وطلبنا من الحكومة تجديده، وبعد الوصول إلى آخر لقاء وجدنا العرض نفسه دون تغيير".

الحلوطي وصف الحوار الاجتماعي بكونه "حوارا معوقا"، ولفت إلى أن "المنهج التفاوضي كان يتطلب منها (الحكومة)، حفاظا على الحوار، ألا تمارس منهجا تحاوريا قائما على العرض نفسه، وكان عليها أن تقدم تجديدا وتتفاوض حول بعض النقط والأوراق، لذا وجدنا أنفسنا مضطرين إلى تعليق المشاركة لأنه حوار غير منتج".

وعرج الأمين العام للذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية" على قضية إشراف وزارة الداخلية على الحوار الاجتماعي، وقال إن "تدخل وزارة الداخلية أمر ألفناه؛ إذ سبق لها التدخل في عهد حكومتي بنكيران وعباس الفاسي"، مضيفا أن "تدخل الوزير هو محاولة لبحث بعض المخارج للخروج من الوضعية الراهنة".

ودعا حكومة العثماني، التي أكد أنها تأخرت في الجواب على ما تم تقديمه من اقتراحات لوزارة الداخلية، إلى الإسراع بالرد على مقترحات النقابات، مشددا على "وجوب بذل مجهود أكبر للوصول إلى عرض مقبول".

وانتقد الحلوطي عدم تجاوب النقابات مع العرض الذي تقدم به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي كان يتضمن، بحسبه، مجموعة من الايجابيات، وقال: "أخطأنا كنقابات التقدير وقراءة المرحلة، وفي تدبير الحوار الاجتماعي، فلو أردنا أن نكون في خدمة الأجراء دون حسابات أخرى، لكان اليوم المغاربة استفادوا، ولكننا نتفاوض الآن مع العثماني في قضايا أخرى، لكن ما هو مطروح اليوم أمامنا أقل مما كان سابقا".

واستغرب زعيم النقابة الإسلامية إقدام الحكومة على التنازل لرجال الأعمال و"الباطرونا" عن ملايير الدراهم دون الاكتراث بالشغيلة المغربية، وتساءل: "لماذا تنازلت عن ملايير الدراهم لرجال الأعمال والباطرونا والشركات وحلت إشكالاتها معهم؟ ألا يحق للشعب المغربي والمأجورين أن يستفيدوا من هذا العناء المالي الذي بذلته الحكومة للشركات سواء على مستوى الضرائب أو ما كان في ذمتها لفائدة هؤلاء؟".

وتابع في هذا السياق متسائلا: "أليس للشغيلة حق على هذه الحكومة؟ أليست مدينة للشغيلة في اتفاق 26 أبريل؟ لماذا لا تقوم بمجهودات مع الشغيلة مثل ما قامت به مع الشركات؟"، موردا أن "مصلحة الشغيلة هي مصلحة الوطن، ونحن مؤتمنون على السلم الاجتماعي واستقرار الوطن".

وشدد على أن "التشرذم والتفرقة بين النقابات يضران بالشغيلة المغربية"، موجها نداء إلى باقي النقابات من أجل "البحث عن الحدود الدنيا للتعاون، سواء في التعامل مع الحكومة أو في اضطرارنا للقيام بخطوات نضالية على غرار القطاع التعليمي الذي توحدت فيه النقابات وكان ناجحا".

"نختلف، هذا من حقنا، وأن تكون لنا مواقف من بعض القضايا، هذا أمر عاد، لكن عندما نتكلم عن الحوار والشغيلة المغربية والخطوات التي نتعامل بها مع الحكومة، أعتقد أنه لا ينبغي أن نختلف"، يقول الحلوطي مخاطبا النقابات.