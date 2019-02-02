برلمانية اتحادية تنادي بالاستقرار المهني للمتعاقدين

هسبريس- عبد الإله شبل

نوهت السعدية بنسهلي، برلمانية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالرؤية الاستراتيجية التي جاءت بالقانون الإطار للتربية والتكوين، غير أنها أشارت إلى أن المشكل يكمن في تدريس اللغات "حيث أن مشروع القانون الإطار ركز على اللغة العربية ولن يزايد علينا في هذا أحد".

وشددت بنسهلي، التي كانت تتحدث في لقاء نظمته "النساء الاتحاديات" بالدار البيضاء، مساء السبت، على أن الإشكال يكمن في تدريس العلوم بالعربية، لافتة في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الحزب "نؤكد على العربية والأمازيغية لكونها رسمية، لكن نعتبر أن الانفتاح على اللغات الأجنبية ضروري وإلا ستصير متجاوزين".

وأكدت البرلمانية عضو لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، وهي تهاجم حزب العدالة والتنمية الذي يدافع على اللغة العربية، أن هؤلاء "يدافعون عن ايديولوجيا، بينما يضطر المغاربة لتعليم ابنائهم اللغات"، مشددة على أن أعضاء الفريق الاتحادي بالبرلمان "حريصون على التشبث باللغة العربية شريطة أن يعاد النظر في تأهيلها وتطويرها".

وفِي الوقت الذي اعتبر مشروع قانون إطار التربية والتكوين على كون الموارد البشرية تعد ركيزة أساسية، أكدت البرلمانية الاتحادية "على أنه يجب إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم والفاعلين التربويين لأنهم من سيقوم بتنفيذ الإصلاح".

وعرجت البرلمانية بنسهلي، على مسألة التعاقد، التي جاءت في إطار الجهوية الموسعة، بحسبها، حيث أشارت إلى أنه "إن كان اللجوء إلى التعاقد من أجل سد الخصاص في الأطر، بعد خروج عدد من المتقاعدين، فإننا نؤكد على أن الاستقرار المهني ضروري ولن تنازل بأن ينعم هؤلاء بتحفيزات واستقرار مهني"، مشددة على أنهم "حريصون داخل اللجنة على أن يتم التنصيص على ذلك".

وأوضحت عضو لجنة التعليم والثقافة، أن مشروع القانون الإطار، تحدث عن مسألة تنويع مصادر التمويل، عبر التنصيص على دعم المؤسسات الترابية للمدارس، لافتة إلى أن البرلمانيين الاتحاديين يؤكدون على أن الدولة عليها تحمل مسؤوليتها في تعليم المغاربة.

ودعت المتحدثة نفسها في هذا اللقاء، إلى ضرورة انخراط القطاع الخاص في دعم الصندوق التضامني، وكذا إنفاق المجالس الجهوية على التعليم، حتى تظل المدرسة لجميع أبناء المغاربة بحسبها.

وأكدت البرلمانية، على أننا "لأول مرة نكون أمام تشريع تربوي ملزم للحكومة، بمعنى أننا خرجنا من الإصلاحات الترقيعية"، مشددة على أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي رفضت ذكر اسمه "لم يأخذ على عاتقه تطبيق الميثاق"، لافتة إلى أنهم سيدافعون من داخل اللجنة من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة.