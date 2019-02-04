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الرئيسية | مجتمع | حملة طبية تستهدف تلاميذ مدارس بمدينة سلا‎

حملة طبية تستهدف تلاميذ مدارس بمدينة سلا‎

حملة طبية تستهدف تلاميذ مدارس بمدينة سلا‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 فبراير 2019 - 08:35

بشراكة مع الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة وشبكة إرشاد وتكافل لطب العيون وأطباء الأسنان، تم تنظيم حملة طبية بمدينة سلا، تدخل في إطار البرنامج الوطني لمحاربة ضعف البصر وتسوس الأسنان المسطر من طرف وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية.

القافلة الطبية، المنظمة أمس الأحد، استفاد تلاميذ 8 مؤسسات تعليمية تضم 400 متمدرس من فحوصات في طب العيون وطب الأسنان وقياس البصر مع توزيع نظارات مجانية.

هشام الشركي، رئيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن توجه أعضاء الجمعية إلى تلاميذ المؤسسات التعليمية يهدف إلى محاربة ضعف البصر وتوزيع نظارات مجانية بجودة عالية لتمدرس أفضل، و"يدخل كذلك في إطار التضامن بين القطاع الخاص والقطاع العام".

الدكتور البقالي، رئيس شبكة إرشاد وتكافل لطب العيون، أورد، في تصريح لهسبريس، أن التضامن والتكافل في هذا النوع من الحملات يعتبر واجبا ومسؤولية في الوقت نفسه؛ نظرا لعدم تمكن بعض التلاميذ من زيارة طبيب العيون والنظاراتي لغياب الإمكانات المادية للأسر المعوزة.

وقد تخللت هذه الحملة كذلك فحوصات في طب الأسنان ونصائح لتجنب تسوس الأسنان، أشرف عليها أطباء تابعون لوزارة الصحة.

وفي الأخير، أكد جميع المشاركين في هذه القافلة الطبية أنهم مستعدون للقيام بحملات أخرى تستهدف الفئات الهشة، مشددين على أنهم كأطباء للعيون ونظاراتيين ومروضي الأعين متضامنون من أجل خدمة صحة أعين المغاربة.

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