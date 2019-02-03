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الرئيسية | مجتمع | العثماني: وفيات أنفلونزا الخنازير لا تستدعي الفزع

العثماني: وفيات أنفلونزا الخنازير لا تستدعي الفزع

العثماني: وفيات أنفلونزا الخنازير لا تستدعي الفزع
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 فبراير 2019 - 17:06

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن وزارة الصحة وأطرها الطبية معبأة للتكفل بجميع الحالات المحتمل إصابتها بفيروس أنفلونزا "أش 1 إن 1".

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني شدد خلال زيارة ميدانية، صباح اليوم الأحد، إلى كل من مصلحة المستعجلات الطبية الاستشفائية بمستشفى ابن سينا ومصلحة أمراض التعفن والحساسية وأمراض الصدر بمستشفى الأطفال رفقة وزير الصحة وعدد من المسؤولين والأطر الطبية، على وجوب التحلي باليقظة العالية من قبل الأطر الصحية المعنية، التي نوه بمجهوداتها، مؤكدا أن "الحالة الوبائية في بلادنا هذه السنة، مقارنة مع السنوات الماضية، لا تستدعي الإحساس بالفزع".

وبعد الترحم على الذين فارقوا الحياه بسبب مضاعفات الفيروس، يضيف البلاغ، أوضح رئيس الحكومة أن المصالح الطبية المختصة معبأة للتكفل باستشفاء الحالات المصابة بالفيروس واتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية. كما دعا رئيس الحكومة، بحسب المصدر ذاته، المواطنين إلى اليقظة وزيارة الطبيب في حال الشعور ببعض أعراض الإصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - saad الأحد 03 فبراير 2019 - 17:14
ولكنها تستدعي الشعب ... بغض النظر عن حالات الاصابة و كارتة وخلاص
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12
2 - لين الأحد 03 فبراير 2019 - 17:16
لا تستدعي الفزع الا عندما تقتل كل الفقراء لتبقى انت والاغنياء الذين يتعالجون في مستشفيات اوروبا
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35
3 - ايت واعل الأحد 03 فبراير 2019 - 17:20
اسي العثماني الا ماقدش على شيء غير ما تكدب ..وللاحتجاج على مثل هذه التصريحات التي تستغفلنا شعب المداويخ لا ترسلوا الاطفال للمدارس غدا....منها وقاية لهم ومنها الاحتجاج على هاد العبت بارواح الناس....حيث اولادك محميين السي العثماني ..ياك
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23
4 - لا حول و لا قوة إلا بالله الأحد 03 فبراير 2019 - 17:21
11 شهيد و شهيدة بداء أنفلونزا الخنازير و رئيس الحكومة يقول لا داعي للقلق؟؟؟؟ حسبنا الله و نعم الوكيل فيمن أوصل المغرب لهذا المستنقع في تدبير الشأن العام. شكرا سي العثماني على تفاعلك السافر مع مصائب المغاربة
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24
5 - مزابي الأحد 03 فبراير 2019 - 17:25
أكيد لاتستدعي الفزع بالنسبة إليك فأنت بعيد كل البعد عن الوباء وحتى أن أصبت فلن تتوجه إلى المستشفيات البءيسة ببلدنا بل ستدهب لفرنسا .لنا الله وحده
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21
6 - rachid الأحد 03 فبراير 2019 - 17:26
هاها. زيارة الطبيب اي طبيب طبيب خاص او عام. دهبت مع شخص لديه حرارة مفرطة رغم تحاليل التي قمناها للمستشفى قالوا لنا ربما تكون مينانجيت عليه القيام بتحليل يؤخد عينة من ماء العمود الفقري. لكن لانتوفر على الحقنة الخاصة لسحب العينة. هدا في مستشفى جامعي. مادا تقول مادا تحكي ياوزير . اين هي اليقضة وكل شيء متوفر ووووو. لاتتعجب مادمت في المغرب. فإنهم يقولون مالا يفعلون.
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19
7 - متابع الأحد 03 فبراير 2019 - 17:28
لو عندك ااسي العثماني ذرة شهامة لاستقلت و اصدرت امرا عاجلا لاجتماع وزاري طارئ لتدارس الوضع . لكن الله غالب ما فايدك والو . مهم متنسى حتى نتي خود شي تقاعد صحيح و سمين بحال صاحبك
.
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17
8 - أكاديري من ألمانيا الأحد 03 فبراير 2019 - 17:29
هههه لا للفزع لأنك لو أصبت بها لأخذت الطائرة بسرعة إلى باريس ...وأما الشعب عادي يموت ، وصلت الوفيات إلى 9 ويقولون لا للفزع والأمر عادي ..
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15
9 - driss الأحد 03 فبراير 2019 - 17:31
question to othmani how a lot of poovrty moroccan visit doctors with no money??????
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2
10 - مول الدوا الأحد 03 فبراير 2019 - 17:32
واقيلا السي العثماني بغا المغاربة يموتو كاملين عاد يصرح بأن الوضعية الوبائية خطيرة.خاسو يتفجع فولادو هو و دوك لي معاه باش يحسو بالناس لي فقدو حبابهم بسبب الإنفلونزا.باز لوجوهم قاصحين .هم فواد و الشعب فواد.الله ياخذ فيهم الحق.اللهم أرنا فيهم ما يثلج صدورنا.الله ينعل لي ما يحشم.
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12
11 - الامراني يوسف الأحد 03 فبراير 2019 - 17:32
احذروا مزايدات السياسين للذين يريدون الاستلاء على زمام الامور لان العدالة والتنمية خنقتهم على قدر المستطاع والله المستعان
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-6
12 - mmmmmmmmm الأحد 03 فبراير 2019 - 17:38
معلوم...اللي يدو في العافية ماشي بحال اللي يدو في الماء.....الله ياخد حق هاد الشعب في جميع المسؤولين عن تدهور أحواله
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0
13 - SAID M الأحد 03 فبراير 2019 - 17:40
ياللحسرة رئيس الحكومة بعد وفاة 11 مواطنين إثر إصابتهم بإنفلونزا الخنازير يقول بدون استحياء :(ليس هناك فزع رغم موت 11 مواطنين! متى سيشعر بالفرع حتى نموت جميعا في الدول الديمقراطية المسؤول ولو إصابة حيوان يعلن حالة الطوارئ هذا هو الفرق بين من له مصلحة الوطن والمواطن أولى من كل شيء و آخر لا يفكر إلا في مصلحته الذاتية والانتهازية.
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2
14 - ميمون الأحد 03 فبراير 2019 - 17:41
لو اصيب فرد من افراد اسرتكم لكان الفزع الاكبر اما الوفيات من المواطنين الضعفاء والفقراء الذين توفوا بهذا المرض الفتاك فلا فزع عليهم تلقحون ابناأكم ومواشيكم اما ابناء الشعب يمتون ببرودة الانفاس لافزع عليهم. هذه سياستكم العمياء ي حزب الخيانة والنفاق.
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1
15 - الشرقاوي محمد فكري الأحد 03 فبراير 2019 - 17:44
دولة تخفي المعلومات عن شعب لحد الآن لا يعلم كيف ومتى وصل هدا الوباء...الادوية غير موجودة وسبل الوقاية الحقيقية غير مذكورة و الحالات فاقت 500 بين مصاب و متوفي..و رئيس نفسه هذا يتحدث عن وجوب الهدوء...كيف لا و الأثرياء في حال الإصابة بالأمراض الخطيرة يسافرون للخارج للاستشفاء وشعب يموت بالفقر والجهل والمرض...لا حول و لا قوة إلا بالله..قلبي عليك يا أهل بلدي
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0
16 - حكومة انفلونزا الخنازير الأحد 03 فبراير 2019 - 17:45
واش هاذ رئيس الحكومة كيضحك على المواطنين،واصلوا 9 القتلى اقول القتلى، و رئيس الحكومة كيقول لا نقلق،اذا هو لفيروس مشي الانفلوانزا....
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1
17 - حكومةالشفوي والكلام الخاوي الأحد 03 فبراير 2019 - 17:46
لا تستدعي الفزع لأن الضحايا ليسوا من أقربائك و ليسوا من علية القوم الذين أصبحتم منهم يا عشيرة تجار الدين الريع و النفاق السياسي و خطاب الاستبلاد و الاستغباء الشعبوي الزائف و الوعود الزائفة الكاذبة و الزائفة و المعسولة...قادو غير كلامكم و كونوا تعرفوا تكلموا مع الرأي العام و عرفوا كيف تختاروا الألفاظ المناسبة في مثل هاته الكوارث الأليمة....راك غادي في الخسران أ حمادي....
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1
18 - elnejaadi الأحد 03 فبراير 2019 - 17:49
Officiellement 11 morts et combien réellement?? 100, 200 !!??? C’est la même que la grippe aviaire. Un pays qui se respecte vaccine sa population souvenez en Europe y a 6/8 ans les français ont vacciné pratiquement les 65 millions en soignant en même temps les malades
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-1
19 - مواطن الأحد 03 فبراير 2019 - 17:53
إذن لم يأخذك الفزع بعد موت 11 أشخاص. آسي العثماني إنهم مواطنون وبني أدمين .هل تعلم بأنك المسؤول الأول على من انتخبوك فموت الحيوان تؤثر في الإنسان و أنت تقول ليس هناك فزع!.بكل صراحة إنكم ذمرتم الصحة و التعليم و المكتسبات الاجتماعية للمغاربة (التوظيف -التقاعد -الدعم الإجتماعي -حقوق الإنسان -.....)بالطبع أن تقول لنا اليوم بعد الفاجعة ليس هناك فزع.
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20 - ستيتو حمو الأحد 03 فبراير 2019 - 17:55
السبب في التجاهل والصمت خلال الأيام الاخيرة هو ان هناك تعليمات صارمة بان لا يتحرك أيا كان بدون الترخيص والضوء الأخضر من طرف الحكام الحقيقيون من الدولة العميقة !!هكذا هي تسير الأمور في هذا البلد هذه من أسباب الأزمة العميقة التي تنخر البلد !!
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