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كُتّاب وآراء
العثماني: وفيات أنفلونزا الخنازير لا تستدعي الفزع
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن وزارة الصحة وأطرها الطبية معبأة للتكفل بجميع الحالات المحتمل إصابتها بفيروس أنفلونزا "أش 1 إن 1".
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني شدد خلال زيارة ميدانية، صباح اليوم الأحد، إلى كل من مصلحة المستعجلات الطبية الاستشفائية بمستشفى ابن سينا ومصلحة أمراض التعفن والحساسية وأمراض الصدر بمستشفى الأطفال رفقة وزير الصحة وعدد من المسؤولين والأطر الطبية، على وجوب التحلي باليقظة العالية من قبل الأطر الصحية المعنية، التي نوه بمجهوداتها، مؤكدا أن "الحالة الوبائية في بلادنا هذه السنة، مقارنة مع السنوات الماضية، لا تستدعي الإحساس بالفزع".
وبعد الترحم على الذين فارقوا الحياه بسبب مضاعفات الفيروس، يضيف البلاغ، أوضح رئيس الحكومة أن المصالح الطبية المختصة معبأة للتكفل باستشفاء الحالات المصابة بالفيروس واتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية. كما دعا رئيس الحكومة، بحسب المصدر ذاته، المواطنين إلى اليقظة وزيارة الطبيب في حال الشعور ببعض أعراض الإصابة.
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