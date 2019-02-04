24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الصغيّر: التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يُضَيع سبتة ومليلية المحتلّتَين (5.00)

  2. الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)

  3. التعادل ينهي مباراة بركان وأوتوهو الكونغولي بالكاف (5.00)

  4. الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)

  5. تونس تغلق مدرسة قرآنية بتهمة الاتجار في البشر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مبادرة تزرع "حب المدرسة" في متمدرسي الحوز

مبادرة تزرع "حب المدرسة" في متمدرسي الحوز

مبادرة تزرع "حب المدرسة" في متمدرسي الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 04 فبراير 2019 - 05:05

نظمت "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة" وجمعية "الانطلاقة للتنمية المستدامة"، الأحد، حملة تحسيسية من أجل الطفولة والتمدرس لفائدة تلميذات وتلاميذ دوار تلاتاست وما يجاوره من دواوير بجماعة تغدوين التابعة لإقليم الحوز.

وتخللت هذه المبادرة، التي استفاد منها حوالي 400 تلميذ وتلميذة، يقطنون بأعماق جبال الأطلس الكبير، من عدة أنشطة فنية وثقافية، بغية غرس حب المدرسة في أنفسهم، باعتبارها مشتلا لبناء أطر مغرب الغد، وفق تعبيرهم.

وقام تلاميذ وتلميذات المستوى الابتدائي والإعدادي بأداء النشيد الوطني، وشاركوا في مسابقات في الرسم. كما استفادوا من ألعاب متنوعة جماعية، أدخلت البهجة عليهم، وعلمتهم قواعد المنافسة الشريفة وقيم التحدي.

وشهدت هذه الحملة التحسيسية تنظيم فقرات وأنشطة ترفيهية وتربوية متنوعة كالجداريات والعروض البهلوانية والأناشيد، التي برمجت من أجل المتمدرسين بالعالم القروي، حتى يستمتعوا هم الآخرين بمثل هذه اللحظات التي ترمي إلى جعل المدرسة مجال جذب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.