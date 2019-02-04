مبادرة تزرع "حب المدرسة" في متمدرسي الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة" وجمعية "الانطلاقة للتنمية المستدامة"، الأحد، حملة تحسيسية من أجل الطفولة والتمدرس لفائدة تلميذات وتلاميذ دوار تلاتاست وما يجاوره من دواوير بجماعة تغدوين التابعة لإقليم الحوز.

وتخللت هذه المبادرة، التي استفاد منها حوالي 400 تلميذ وتلميذة، يقطنون بأعماق جبال الأطلس الكبير، من عدة أنشطة فنية وثقافية، بغية غرس حب المدرسة في أنفسهم، باعتبارها مشتلا لبناء أطر مغرب الغد، وفق تعبيرهم.

وقام تلاميذ وتلميذات المستوى الابتدائي والإعدادي بأداء النشيد الوطني، وشاركوا في مسابقات في الرسم. كما استفادوا من ألعاب متنوعة جماعية، أدخلت البهجة عليهم، وعلمتهم قواعد المنافسة الشريفة وقيم التحدي.

وشهدت هذه الحملة التحسيسية تنظيم فقرات وأنشطة ترفيهية وتربوية متنوعة كالجداريات والعروض البهلوانية والأناشيد، التي برمجت من أجل المتمدرسين بالعالم القروي، حتى يستمتعوا هم الآخرين بمثل هذه اللحظات التي ترمي إلى جعل المدرسة مجال جذب.