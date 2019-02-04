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الرئيسية | مجتمع | المالكي يطلق حملة للتبرع بالدم تستمر 3 أيام

المالكي يطلق حملة للتبرع بالدم تستمر 3 أيام

المالكي يطلق حملة للتبرع بالدم تستمر 3 أيام
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:10

أطلق مجلس النواب، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم بمقر الغرفة الأولى؛ وذلك بشراكة مع المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، وتستمر طيلة أيام 4 و5 و6 فبراير الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في طليعة المنخرطين في الحملة، إلى جانب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية والنواب البرلمانيين وموظفات وموظفي المجلس.

وأكد المالكي، في تصريح صحافي، على أهمية ورمزية التبرع بالدم، معتبرا أن "الحملة تجسيد للمواطنة قولا وفعلا"، ومعربا عن أمله أن تحذو باقي المؤسسات الوطنية الحذو نفسه.

وبهذه المناسبة وزع المركز الجهوي لتحاقن الدم منشورات ووثائق توضح أهمية التبرع بالدم والأشخاص الذين يمكنهم القيام بالعملية، كما يقدم استشارات وشروحا بالمكان حول عملية أخذ الدم والمواضيع ذات الصلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رد بالك الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:39
المبادرة رائعة واتمنا ان تكن اجبارية لجميع المنتخبين البرلمان الحكومة والمجاليس البلدية والجماعات المحلية والقروية واتمنا ايضا ان تكون متل هده المبادرات في المحاكم (عقوبات متلا ...)
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1
2 - مواطن مغربي الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:41
التبرع بالدم يعتبر من أفضل الصدقات وهو صدقة جارية لأنه من أنقذ شخصا من الموت يصله مثل أجر ذلك الشخص لأن له الفضل بعد الله سبحانه في منحه فرصة أخرى للحياة وخصوصا إن كان الشخص المستفيد من الدم يخدم المجتمع في حياته و هذه بادرة طيبة ونتمنى أن يصل الدم إلى من هم أحوج إليه من دون المتاجرة فيه و احتكاره
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3
3 - amazigh le vrais الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:47
faire une prise de Sang c'est bien pour la santé....Mais faut donner de l'argent aussi pour les gens qui besoin d'aide...faut leurs faire des écoles et des hôpitaux et des parkings pour les activités pour les enfants et des centre de formation pour formé les Jeunes et..........
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2
4 - الهاشمي الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:47
(سيرو عند بن كيران إعطيكم الدم لي مصو للشعب في هاذ خمسنين لي كان فيها رءيس الحكومة أو مازال كيمصو ب تسعة د لملاين).
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4
5 - متبرع بالنصيحة الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:54
التبرع بالدم صدقة جزاؤها عند الله، وأتمنَّى أنْ يجتهد البرلمان من خلال تشريعاته ورقابته للعمل الحكومي في تقوية دم المجتمع المغربي ومناعته ، ومعالجة فقر الدم الحاد الذي يعاني منه، وهو ليس في حاجة إلى تسعة ملايين سنتيم شهريا لتضمن له بحبوحة العيش بل هو في حاجة إلى عيش كريم موسوم بالكفاف والعفاف، يُصبح فيه مَصّاصو دمائه من المسؤولين/الكائنات المنقرضة.
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1
6 - محمد مغربي الاثنين 04 فبراير 2019 - 18:02
علاش حتى واحد من الباجدة ما كاين تمى؟ او هما كيعرفو غير امصو دماء المغاربة؟
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