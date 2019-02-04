المالكي يطلق حملة للتبرع بالدم تستمر 3 أيام

هسبريس من الرباط

أطلق مجلس النواب، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم بمقر الغرفة الأولى؛ وذلك بشراكة مع المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، وتستمر طيلة أيام 4 و5 و6 فبراير الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في طليعة المنخرطين في الحملة، إلى جانب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية والنواب البرلمانيين وموظفات وموظفي المجلس.

وأكد المالكي، في تصريح صحافي، على أهمية ورمزية التبرع بالدم، معتبرا أن "الحملة تجسيد للمواطنة قولا وفعلا"، ومعربا عن أمله أن تحذو باقي المؤسسات الوطنية الحذو نفسه.

وبهذه المناسبة وزع المركز الجهوي لتحاقن الدم منشورات ووثائق توضح أهمية التبرع بالدم والأشخاص الذين يمكنهم القيام بالعملية، كما يقدم استشارات وشروحا بالمكان حول عملية أخذ الدم والمواضيع ذات الصلة.