حملة طبية مجانية تحط الرحال في سوق الطلبة

هسبريس من القصر الكبير

استفاد أزيد من 2200 شخص من خدمات حملة طبية مجانية نظمت، يومي السبت والأحد، بالجماعة القروية سوق الطلبة، دائرة القصر الكبير، بمبادرة من جمعيتي بصمة أمل للتنمية والتضامن، والمرأة المبادرة للتنمية والتضامن، وبدعم من جماعة سوق الطلبة، وتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم العرائش والمستشفى المحلي للقصر الكبير.

واستفاد أزيد من 1200 من الذكور و1000 من النساء، من مختلف الأعمار، من ساكنة المنطقة، من قافلة طبية متعددة التخصصات، في إطار تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الهشة والمعوزة والأرامل وتقريب الخدمات الصحية العامة من ساكنة المناطق النائية. ولم تسجل أي حالة إصابة بمرض H1N1، كما أن الطاقم الطبي تابع بشكل حريص عملية الكشف التي جاءت في إطار المجانية والتحسيس، حسب مصدر مسؤول .

واشتملت هذه القافلة الطبية، التي أشرف عليها أطباء متخصصون وممرضون من مدينتي الرباط والعرائش، على فحوصات في مختلف التخصصات؛ الطب العام وطب الأسنان وطب الأمراض الصدرية، وطب القلب والروماتيزم والترويض الطبي والفحص بالصدى وطب النساء والتوليد والطب الباطني، وعلى كشوفات همت الضغط ومرض السكري والفحص بالصدى.

وشكلت هذه القافلة الطبية مناسبة لتقديم حصص توعوية بأهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للنساء الحوامل، إلى جانب تحسيس الشباب والأطفال الصغار بأهمية سلوك نمط عيش سليم، وتجنب مخاطر التدخين، وكذلك سبل الوقاية من لسعات العقارب.

من جانبه أكد مدير مصالح جماعة سوق الطلبة استعداده لدعم كل المبادرات التي تخدم مصلحة الساكنة، وأن جميع إمكانيات الجماعة رهن إشارة كل القوافل والجمعيات الخيرية التي تشتغل في المجال الصحي، وفي غيره من المجالات.

كما عرفت هذه القافلة إقبالا مهما، وشكلت فرصة لاستفادة العديد من الأشخاص، من مختلف الأعمار، من الخدمات الطبية المتنوعة والمجانية.