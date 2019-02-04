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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير

برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير

برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:00

تعرض وزير الصحة، أنس الدكالي، لانتقادات من طرف الفرق والمجموعات النيابية بسبب ما اعتبرته سوء تدبير وتواصل في مسألة انتشار أنفلونزا الخنازير بالمغرب؛ وذلك خلال جلسة برلمانية عامة مساء اليوم الإثنين.

ووجهت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة جملة من الأسئلة تنتقد الفراغ الذي تركته وزارة الصحة بعد تناسل الأخبار والمعطيات حول سقوط وفيات وضحايا بسبب هذا الفيروس القاتل، وعدم وجود الدواء المفيد، داعية الوزير أنس الدكالي إلى قول الحقيقة للمغاربة بعيداً عن التصريحات المتناقضة التي أسهمت في ارتفاع منسوب الخوف في نفوس المواطنين.

وحمل برلمانيون مغاربة مسؤولية وفاة 11 شخصاً بفيروس "أش 1 إن 1" إلى وزارة الصحة بسبب عدم اتخاذها لتدابير استباقية وتوفير أدوية ولقاحات في الوقت المناسب في مختلف أقاليم وعمالات المملكة. كما انتقد نواب الأمة ارتفاع سعر الدواء المخصص لمعالجة الفيروس وعدم توفر معهد "باستور" على أطر طبية لإنتاج لقاحات في المغرب كما كان سابقاً.

وأكد المتدخلون أن تسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف المغاربة يستلزم القيام بتحركات واسعة لأن الأمر يتعلق بفيروس شديد التغير، مؤكدين أن الحكومة تعاطت مع الوفيات بطريقة اللامبالاة، وداعين إلى القيام بحملات توعوية، خصوصا في المدارس.

في مقابل ذلك، أكد أنس الدكالي أن وزارة الصحة مسؤولة فعلا عن الصحة العمومية، مشيرا إلى اتخاذ وزارته عدة تدابير استباقية مع بداية الموسم الحالي لم يكن معمولا بها السنة الماضية، وزاد أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل حول "أنفلونزا الخنازير"، سيتم تعميمه على وسائل الإعلام والرأي العام.

ونفى الوزير أن تكون وزارة الصحة تأخرت في توفير الدواء واللقاح للمغاربة، موردا أن "جميع الأشخاص الحاملين لبطاقة التغطية الصحية "راميد" يستفيدون من علاج مجاني وليس بمقابل مادي كما يتم الترويج لذلك".

ودعا وزير الصحة إلى عدم تهويل وتضخيم أنفلونزا "أش 1 إن 1"، وقال: "نحن نقول الواقع للمغاربة، ولا يمكن أن نتسرع في إعطاء تصريح بخصوص الوفيات إلى حين التأكد من معطيات صحية دقيقة تراعي المرجعيات العالمية".

وتابع المسؤول الحكومي وهو يُطمئن المغاربة بأن "هذا الفيروس يشفى منه معظم المصابين، ولا يمكن أن يتطور إلى الوفاة إلا بالنسبة للفئات الهشة، من قبيل النساء الحوامل والأطفال الأقل من 05 أو 06 سنوات، أو عندما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة أو قصور كلوي".

وبعد أن أكد أن عدد الوفيات لازال مستقرا في 11 حالة في كل من المدن التالية: الدار البيضاء وطنجة والرباط وأزيلال وطانطان، شدد الدكالي على أن وزارته تقوم باللازم من خلال حق التواصل الدستوري من أجل إزالة التخوف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Souiri الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:32
هذه حصيلة حكومة لم يصوت عليها غالبية المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة .. انعدام التواصل مع الحكومة و افتقاد الثقة فيها ...
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11
2 - هروكي الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:33
سنة 1009//2010 إنتشر هذا الوباء في فرنسا وشترت الحكومة الفرنسية 94 مليون جرعة لمعالجة الشعب الفرنسي وكذالك المهاجرين أما حكومتنا تقول لنا غسل أيادينا كأننا سنأكل الكوسكوس !!!
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9
3 - طلب حقيقة الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:34
نتمنى من الله أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه،
ونطلب الرحمة و المغفرة لموتانا ، و الصبر و السلوان لأسرهم .
كما نطلب من الله ،الهداية والرزق لجميع المواطنين الأحياء .
* لوكنا نتوفر على إحصاء يومي ـ شهري ـ سنوي ، لعدد الموتى ،مع
ذكر الأسباب بما في ذلك ضحايا الحوادث و حوادث السير .
آنذاك يمكننا أن نستشعر بأثر ذلك الوباء على حياة المواطن .
* كما أننا تعودنا ألا نسمع الأرقام الصحيحة من المسؤولين ،
ليس خوفاً علينا وإنما تخوفاً من بوار السياحة ، لا غير!!!
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3
4 - سعيد السوسي الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:37
واش الناس كتموت و انت كتقول لا لتهويل انفلونزا الخنازير ،
يجب على الوزارة ان تضع التلقيح في جميع مستشفيات و مستوصفات المملكة
بالمجان راه لي مات ليه باه ولا مو مغاديش تحس به انت اسعادة الوزير حيت انت و عائلتك غادي تمشيو لفرانسا تعالجو اما الحازق بحالي غادي اقلب على فليو و مريوت باش اتشافا
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5 - Nasirhakk الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:38
لا لتقزيم وتبخيص أرواح الضحايا من الضعفاء..
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6 - Hdidzn الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:39
Ya pas l état d'urange au Maroc
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7 - سعيد الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:46
المغربي لا قيمة له في بلده إلا إذا كان من ذوي النفوذ أو من الميسورين آنذاك الكل يتودد إليه مرددين اش حب الخاطر اسيدي. كن طلبنا الإعانات من الدول الأخرى عبر الفيسبوك كن عونونا إعانة إنسانية .
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5
8 - بني توزين الأحرار الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:54
لو تحول لوباء سيهدد حياة الملايين أشك في الوزير و وزارة الصحة الأمر يحتاج لصرامة في التعامل مع المرض
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-1
9 - استاذة وتفتخر الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:57
ارواح المغاربة عندكم لاتعادل جناح ذبابة
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