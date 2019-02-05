بنسامي يؤكد ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي

هسبريس- عبد الإله شبل

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم بنسامي، إن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمحاكم الدائرة الاستئنافية بلغ 114.600، بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 15.60%.

وأبرز الوكيل العام للملك في كلمة ألقاها بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية، الذي عرف حضور الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، أن هذه النسبة الخاصة بالاعتقال الاحتياطي تم تسجيلها بالرغم من حجم القضايا الرائجة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف واتساع دائرة نفوذها القضائي، التي تشمل الدار البيضاء والمحمدية وابن سليمان وكذا مدن الجديدة وخريبكة وسطات وبني ملال وخنيفرة، في إطار اختصاص قسم الجرائم المالية.

وأوضح بنسامي أن ما ساهم في تحقيق هذه النسبة هو "الحرص الشديد للنيابة العامة بمجموع الدائرة القضائية على استحضار وتنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس النيابة العامة حول ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، بموجب عدد من المناشير والدوريات حول ترشيد وتدابير الاعتقال الاحتياطي"، وهي الدوريات التي يؤكد من خلالها رئيس النيابة العامة أن الاعتقال الاحتياطي "تدبير استثنائي لا يتعين اتخاذه إلا استثناء وتحت رقابة وتتبع المسؤول القضائي بعد التأكد من توافر مبرراته وشروطه القانونية ووجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية، واستحضار موقف القضاء والعمل القضائي بالنسبة لقضايا المعتقلين التي تحكم بالبراءة أو بالحبس موقوف التنفيذ خلال مرحلة اتخاذ قرار الإيداع بالسجن"، بحسب الوكيل العام دائما.

وعلى مستوى نشاط النيابة العمة لدى محكمة الاستئناف لوحدها، أورد الوكيل العام أنه تم تحقيق نسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 82% من مجموع المسجل برسم سنة 2018 والمخلف من السنوات الفارطة، وذلك على مستوى مجموع شعب ومكاتب ومصالح النيابة العامة.

ولفت المسؤول القضائي إلى أنه تمت تصفية عدد كبير من الشكايات والمحاضر العالقة بدون إنجاز لسنة 2016 وما قبلها، مما ساهم في الرفع من حصيلة نشاط النيابة العامة، حيث حقق قسم الجرائم المالية نسبة إنجاز وصلت إلى 63.50% بمعدل 105 شكايات ومحاضر منجزة من أصل 166 محضرا وشكاية، وذلك بعدما كانت في سنة 2017 محصورة في 40.50%.

وبعد أن كشف عدد الشكايات والمحاضر التي تمت معالجتها من طرف النيابة العامة لدى الدائرة القضائية باستئنافية الدار البيضاء، أكد بنسامي أن مصالح النيابة العامة التابعة له "توفر الولوج إلى العدالة بأقل جهد وأسرع وقت، عن طريق مكتب للواجهة بمدخل محكمة الاستئناف مرتبط معلوماتيا بشعب النيابة العامة يمكن مرتفق العدالة والمتقاضي من الحصول على المعلومة القضائية، بالإضافة إلى مكتب للاستقبال والإرشاد وتلقي الشكايات والبت فيها بشكل فوري وآني، والتفاعل الفوري والفعال مع سائر تظلمات المتقاضين وضمان تطبيق القانون فيها، وتأمين الديمومة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع".

وأردف الوكيل العام في هذا السياق أن مصالحه تعمل أيضا على "تأمين فضاءات مناسبة لاستقبال سائر مرتفقي العدالة والمتقاضين، وخصوصا منهم النساء والأطفال ضحايا العنف الذين يتم استقبالهم بخلية التكفل القضائي بهذه النيابة العامة من طرف طاقم عمل مؤهل ومتخصص وبأماكن مجهزة وملائمة".

وختم كلامه بالتأكيد أن النيابة العامة بالبيضاء تعتمد نظام الإدارة الإلكترونية في تدبير وتصريف سائر الأشغال بمختلف شعبها ومصالحها، وكذا اعتماد رقمنة عملية في تنفيذ الأوامر بالإحضار من المؤسسات السجنية.