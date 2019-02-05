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الرئيسية | مجتمع | المغرب يطالب برفع حصة الحُجاج .. والتوفيق يُسوغ زيادة التكاليف

المغرب يطالب برفع حصة الحُجاج .. والتوفيق يُسوغ زيادة التكاليف

المغرب يطالب برفع حصة الحُجاج .. والتوفيق يُسوغ زيادة التكاليف
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:30

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن اللجنة الملكية المكلفة بتدبير شؤون الحج طالبت وزارة الحج السعودية بالزيادة في عدد الحجاج المغاربة خلال الموسم المقبل من 32 ألفاً إلى 34 ألفاً؛ وذلك طبقاً للإحصاء العام للسكان بعدما أصبح معتمداً لدى الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير التوفيق، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الملكية جددت طلبها برفع الحصة المخولة للمغرب، لكن إلى حد الساعة لم يتم ذلك.

وتفادياً للمشاكل التنظيمية التي تواجه الحجاج المغاربة، أورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية طالبت بزيادة عدد المؤطرين الذين يرافقون الحجاج من 650 حاليا إلى 800 مؤطر، وذلك من "أجل زيادة 150 شخصا مكلفا بمرافقة الحجاج حتى نضمن تواجد المرافقين في جميع الحافلات التي تقلهم".

كما اقترحت اللجنة الملكية، وفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، إمكانية تخفيض نسبية الحجاج المسنين من 15 في المائة إلى 10 في المائة، بسبب المشاكل التي يمكن أن تترتب عن عملية حج 4500 من المسنين الذين يختارون بالقرعة حسب السن.

وبخصوص المصاريف التي ارتفعت خلال موسم 1440 هجرية، أشار الوزير إلى أن تكلفة الحج عرفت زيادة قدرها 3355 درهما مقارنة مع الموسم الماضي بسبب إجراءات جديدة عدة فرضتها السلطات السعودية، من بينها الزيادة في سعر النقل إلى الديار السعودية قدرها 577.5 ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا 1490 درهما، ثم الزيادة في أسعار الخدمات بقيمة 26.25 ريال سعودي.

وتتمثل هذه الخدمات التي توفرها السعودية في الإعاشة بمنى وعرفات، وتجهيز خيام بمنى بالأفرشة، وتوفير 40 قارورة ماء صحي لكل حاج وحاجة بمنى وعرفات، وتجهيز عرفات بخيام مضادة للحريق وبمكيفات، وزيادة يوم واحد من أيام التغذية بالفنادق بكلفة 42 ريال سعودي، وباحتساب الضريبة تبلغ حوالي 108 دراهم، وارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدرهم من 2.482 إلى 2.5806، وهو ما كلف زيادة قدرها 1437 درهما، والزيادة في سعر التلقيح ليصل إلى 480 درهما عوض 190 درهما المعتمدة في السابق.

وكانت اللجنة الملكية، التي يترأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حددت أعلى قيمة مصاريف الحج في 49 ألفا و906 دراهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية، بينما بلغ مجموع المصاريف في السنة الماضية 46 ألفا و551.25 درهما.

ولتسهيل مناسك الحج على المغاربة، كشف وزير الأوقاف أن اللجنة الملكية تداولت في موضوع "يوم التروية"، مشيرا إلى أن "معظم الدول الأخرى لا تقوم بيوم التروية لأنها ليست ركنا من أركان الحج"، مضيفا أن اللجنة ستطلب من المجلس العلمي الأعلى أن يقدم رأيه في الموضوع لتفادي عدد من المشاكل التنظيمية التي تواجه الحجاج المغاربة بسبب هذا اليوم.

كما تطرقت اللجنة الملكية، يورد المصدر الحكومي، إلى بعض المشاكل الناتجة عن مرافقي الحجاج الذين يتم التعاقد معهم، موضحا أن عددا كبيرا منهم يترك المهام التأطيرية التي ذهب من أجلها ويقوم بتأدية مناسك الحج، و"هو أمر غير معقول لأن تعاقدنا مع هؤلاء قائم على العمل، وحجهم يعتبر فاسدا".

يشار إلى أن اللجنة الملكية للحج قررت في اجتماعها يوم 29 يناير الماضي بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية دفعة واحدة، من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - انقذو المهمشين المغاربة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:35
هادي دابا قرون ونتوما كتحجو وبدون فائدة والشعب تيموت ببطء ومحروم من ابسط حقوق في العيش الكريم
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38
2 - حجوا إلى الفقراء الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:37
حجوا إلى الفقراء بأموالكم قبل أن تحجوا إلى بيت الله بأبدانكم فهى أثوب ...
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58
3 - سيمو الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:42
اعطوا اموالكم لال سعود عوض الفقراء، قبلوا الحجرو ارجموا الشيطان و دوروا حول المكعب عوض السفر و اكتشاف حضارات و ثقافات شعوب العالم، ابنوا المساجد عوض المدارس، علمو ابناءكم قصة نوح و لوط و الدابة و المسيح الدجال عوض الرياضيات و الفزياء و الفلك و العلوم ، علموهم قتل المرتد و جزية المشرك و كره الكافر و ضرب النساء و هجرهن في المضاجع، واصلوا..فالإسلام هو الحل.
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-62
4 - حاجة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:51
حسب تجربتي السابقة فلاداعي لهؤلاء المرافقين لان الدولة تخسر عليهم اموالا طائلة وفي الاخير لايقومون بواجبهم ولو بنسبة واحد بالمائة بل يدهبون للتبضع واداء مناسك الحج
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51
5 - المعقول الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:52
لا نريد تحريم شرع الله ..ولكن حج الماضي ليس هو حج اليوم ..حج الماضي كان للتعبد واتمام ركن من أركان الدين والزهد والمشقة والتعب لكن بنية خالصة. تذوب فيه الخلافات بين المسلمين ويجتمع الغني كع الفقير .اما حج ابن سلمان فصار أنواع حج للفقراء مثل المغاربة يتم رميهم بالخيام او تكديسهم بالشقق مع أكل منتهي الصلاحية مع تحقيرهم ..وحج هاي كلاص او خمس نجوم ينزل به الأغنياء أو المرافقون للحجيج من وزراء وغيرهم ويحجون دون إختلاط مع الحجيج ومن غير أن تطأ أقدامهم الأرض مثل فيديو باليوتيوب لثري يرمي الجمرات من داخل سيارة تابعة للقيمين على التنظيم ..إنه النفاق ياسادة الحج بمكة وهيفاء و مادونا بالرياض ..على المسلمين ببقاع الأرض أن يمتنعوا عن الحج بضع سنين وألا يؤتوا السفهاء أموالهم ويطعموا الفقير ويعطوا اليتيم وأصحاب الديون ويزوجوا شبابهم ويزكوا أموالهم وينفقوا على المرضى والأرامل ففيها خير كثييير من إنفاقها في غير محلها...السنة الماضية بالحج جعلت المغاربة يعرفون قدرهم ...
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39
6 - سيد الحاج الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:52
سير حج وجيب لقب "حاج" وبدا تنصب وتكدب وتنهب .5 مليون واش هدا دين او commerce.اكبر شعب في تاحراميات وقاليك مومنون
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28
7 - %%%%% الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:53
le pèlerinage le plus cher au monde 49900dh pourquoi? qui a fixé ces tarifs qui est derrière ces prix .les marocains du monde font le haje a moitié prix alors pourqoi vous etes si cher .laissez les compagnies low cost transpoter les gens au lieu de la ram laissez les gens choisir leur opérateur et leur compagnie .il faut soit brisé se monopole soit ne plus aller a la mek (mokata3a).
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27
8 - momo الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:54
من أراد الجنة والثواب بإمكانه أن يحصل عليه بالحج في بلده ، هناك أرامل ،مرضى ،فقراء ،طلبة علم بحاجة لهذه الأموال . بدل صرفها في بلد هو أصلا غني بموارده البترولية التي تنفق دون وجه حق في التسلح ،ونشر المذهب الوهابي الذي يفتك بهذه الأمة ،أو ربما دفعها كجزية لحماية السلطة الظالمة في ذلكم البلد ، والله ثم والله أن فقرائنا ومرضانا وومداشرنا وقرانا ،وطلبتنا، لهم أشد حاجة لتلكم الأموال ،إنه الحج الحقيقي لنيل الثواب .
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39
9 - مهاجر الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:55
مقاطعة الحج والعمرة حتى تحرر الدول العربية والاسلامية الحرمين الشريفين من ال سعود، وزارة الحج السعودية تساهم في قتل اخواننا اليمنيين.
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33
10 - mosslim walakine الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:58
الملايير من الاموال تذهب الى السعودية...اموال الفقراء...زعمة هاد لفلوس شايطة؟؟؟؟
34.الف حاج يعني 34000X 46000 تساوي 1610000000 درهم يعني مائة و واحد و ستون مليار سنتيم...161 مليار هههههههه . بلا ماتحسبو العمرة...الجنة ولات بالملايير.
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23
11 - محمد من هوارة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:58
بهذه التكاليف التي تزداد كل سنة لن يستطيع المغاربة الحج خلال العشريات القدمة و الله أعلم .. لدى من أراد الحج في بلاده فليطعم الفقراء . ويتصدق عليهم و الأهم من ذلك أن يصلي الجماعة ولا يغتاب الناس و يحسن لوالديه .. فالحج لمن إستطاع إليه سبيلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
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22
12 - Abdul الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:00
نتمنى ان يخفض العدد المسموح به للمغرب
لكي يوفر العملة ان تكلفة الج تستنزف اموال نحن في حاجة إليها
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16
13 - ريفي قح الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:00
سيرو عاونو المفقرين والمهمشين لي عندنا في المغرب ودونالد ترامب راه شبع الفلوس بلا ما تزيدو ليه وزايدون الى حطيتو رجليكم في الجنة انا ماشي ريفي.
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17
14 - Samira الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:02
Un lieu saint , où se produisent des chanteuses américaines à moitie nues,où l'on commence à vendre de l'alccol
vaut mieux l'éviter
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11
15 - amzil الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:06
الزيادة غير مبررة الحقيقة ان المغاربة سلبوا مبلغ
107360000درهم
هذه هدية للاخ ثرامب
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15
16 - العدل و العاقل الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:08
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة و لمن استطاع إليه سبيلا
في نظري الشخصي يجب على أي إنسان تتوفر فيه شروط الحج بأن ينظر إلى أقاربه أولا ربما هم في حاجة ماسة إلى تلك الأموال التي سيصرفها لأداء الحج و إن كان أقاربه ليس في حاجة إلى دالك هناك جيران وووووووو
الطواف حول الأقارب و الجيران بتأكيد هناك ناس في أمس الحاجة في الجبال و القرى و الأحياء الشعبية
اللهم تقبل من الجميع
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8
17 - متتبع. الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:13
لا اجد تفسيرا لارتفاع تكلفة الحج . كما لا اجد تفسيرا للضريبة على تكرار العمرة ب 2000 ريال سعودي . كل سنة يرتفع الثمن .... ؟؟؟؟ . حسبنا الله ونعم الوكيل .
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9
18 - عباس الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:13
الضريبة اعباد الله حتى في ركن الخامس من اركان الاسلام وانا خدمات واطر كتكلم عليها ياك كتلوحوا الحجاج في منى وتمشيوا نتوما الفنادق الفارهة وتخليوهم معرمين بحال شي لاجئين في منى وعرفات والفيديوهات راهم مزال في اليتيوب شاهدين عليكم الى يوم الدين وزيدينها بزيادات ورينا هاد زيادات لزادت سعودية موتقة من عند وزارة الحج .
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9
19 - سارة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:16
كنت اظن ان الحكومة ستنقص حصتها من عدد الحجاج خوفا على ابناءها وشعبها لكن الظاهر أنها تريد التخلص منهم. الحج ليس واجب والحجاج في استطاعتهم أن يحجوا ذون الذهاب عند ال سعود فليتصدقوا بامولهم في المغرب وليعبدوا رب هذا البلد الأمين المغرب ذون استئذان اهل قريش
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4
20 - مغربي حاج الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:21
ككل سنة والسنة السابقة فلاداعي لهؤلاء المرافقين لان الدولة تخسر عليهم اموالا طائلة وفي الاخير لايقومون بواجبهم ولو بنسبة واحد بالمائة بل يدهبون للتبضع واداء مناسك الحج اني انصح المغاربة للتسجيل مع الوكالة احسن فان لم يستطيع فلا فائدة في الذهاب من اجل المشاكل وضياع المال دون فائدة فكما رايتم مشاكل الاكل ستعاد للمرة التانية وووو
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0
21 - abdallah marrakech الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:21
سي توفيق يفهمنا الله ارحم والديه .30 يوم تقريبا باكتر من 46000 درهم .اغلى سعر في العالم العربي اتحدى من يتبت العكس مريطانيا اقل السنغال اقل الجزائر اقل مالي اقل النيجر اقل مع العلم ان المغاربة ممنوعين من ركوب القطار اما الخدمات مفقودة وبعض الحجاج يبيتون في العراء والاخرون في الكولورات لا من يراعي والفنادق مكرفسة وسي توفيق يتكلم عن الخدمات ووو اكيد الخدمات تكون لصالح اصحابهم اما الشعب مقهور وكيطحكوا عليه ولكن الله سيجازيهم
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22 - غزواني الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:22
السعودية لم ترفع مصاريف الحج بل الدولة المغربية تريد اكل أموال الناس بالباطل وخير مثال هو تذاكر الخطوط المغربية اغلى بالضعف من الخطوط السعودية والتركية.
متى سنخرج من النفق المظلم.
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23 - الحاج مول البار الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:22
ما تبقى فوق الارض الا المنافقين...
ليكن في علم كل المتبقيين اللي بغاو يغسلو عضامهم كيف كيقولو...راه الجنة تقفلات من زمان غير كونو هانيين.
انا شخصيا فلوس الحج نضربهم شراب و لا انافق الله.
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24 - ابراهيم الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:25
انا في نظري المتواضع ان تتعاقد وزارة الاوقاف مع مرافقين لهم تجارب في عملية تنظيم الحج خاصة التابعين لبغض وكالات الاسفار .لان هناك الكثير منهم مستعد للقيام بهذه المهمة. وشكرا********
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25 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:31
السلام عليكم

ماذا لو إستيقظنا غدا لنجد بأن مكه والمشاعر أصبحت في دكاله بالمغرب فكم ستكون حصة الحجاح السعوديين ؟ وكم تكاليف الحج على أساس الإمكانات الموجوده ؟ إذا كان سواح الداخل والخارج يشتكون من لهيب تكاليف السياحة المغربية مع سوء الخدمات فكيف بتكاليف الحج ؟

السعودية ليست حملة حجاج لتتحمل التكاليف وللقارى أن يتخيل إدارة أكثر من مليونين حاج في مكان ضيق، السعوديه لا تتربح أبدا من الحج ومن يحضر للحج سيرى الإمكانات والمشاريع الضخمه التي لن تشكل ما يدفعه حجاج الداخل والخارج إلا مصاريف نصب الخيام المقاومة للحريق فقط.

الزملاء الذين لا زالوا يعانون من عقدة ترامب أقول لهم للسعودية مداخيل متعدده وقريبا بإذن الله ستصبح المصدر الأول للفوسفات.
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26 - سعودية الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:40
غريب جدا ..

لدينا وزارة الحج حددت هذا العام ستة برامج تبدأ بالأقل تكلفة 4000 ريال ، أي ما يقارب 13000 درهم ، وتنتهي بالأعلى تكلفة 13000 ريال ، ..

ويمكنكم الاطلاع على اللائحة في Google,

فمن غير المعقول أن تكون تكلفة الحج من المغرب بهذا الرقم الخيالي 49000 درهم ، يعني بالريال السعودي 19000 ريال!!!!

عموما الحج لمن استطاع إليه سبيلا ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ،

والمسؤول عن تنظيم أمور حملتكم هو إدارتكم نفسها ،

وللمعلومية ..
إجمالي تكاليف الأساسية التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة في الموسم من ضيوف الرحمن القادمين من الخارج هي 214 ريالا و25 هللة لكل حاج، وذلك للقيام بالدور الإشرافي على مكاتب الخدمات الميدانية، وإسكان الحجاج في المشاعر المقدسة، ((((فيما تتولى بعثات الحج ومكاتب شؤون الحج والمنظمون لكل دولة الإعاشة والإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة بحسب عقود مبرمة بينهم.))))


الماليزيين كمثال يحجون ب8000 ريال سعودي ،
فحلل وناقش ..

وسلام
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27 - الفقير الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:44
32000 حاج .تكلفة الحج 50000 + مصروف الجيب 15000 المجموع 2080000000درهم هذا المبلغ لو تم استتماره لصالح الفقراء لكان افضل . نفترض اننا لم نستتمر هذا المبلغ وفقط قسمناه شهريا بمعدل 2000 درهم لمدة 12 الشهرفسنحصل على 86666 اسرة ستسفيد من منحة شهرية في حدود 2000 درهم (12*2000)/2080000000
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