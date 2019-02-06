السعودية ترفض تحمل مسؤولية مشاكل حجاج مغاربة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

احتجت سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط لدى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بسبب تحميلها مسؤولية المشاكل المرتبطة بالسكن والنقل التي تواجه الحجاج المغاربة خلال تأديتهم مناسك الحج بالديار المقدسة.

وكشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن بعض وسائل الإعلام نقلت عنه في جلسة برلمانية سابقة معطيات غير دقيقة بخصوص توفير السكن والنقل للحجاج المغاربة، وهو ما أدى احتجاج السفارة السعودية في المملكة المغربية.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تقديمه مضامين ما تم تداوله في الاجتماع الأخير للجنة الملكية للحج والقرارات المنبثقة عنه، أن ما قصده هو أن "السلطات السعودية مسؤولة عن السكن والنقل فقط في مشعر منى الذي هو من اختصاصها"، وزاد مستدركا: "لكن نشر مغالطات على لساني أدى إلى احتجاج السفارة علينا".

ودعا وزير الأوقاف وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية وضرورة الحرص على نقل المعطيات المرتبطة بالحج نقلا دقيقا".

وكانت وسائل إعلام نقلت خلال لقاء سابق لوزير الأوقاف بالبرلمان أن "دور البعثة المغربية يقتصر على التنسيق فقط، بينما السكن والنقل هما من اختصاص السلطات السعودية".