أنفلونزا الخنازير تصيب مستخدمات بمدينة سلا

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادرها الخاصة، أنه تم اليوم الثلاثاء تسجيل حالات جديدة مصابة بأنفلونزا الخنازير بالعاصمة الرباط.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى اكتشاف هذه الحالات في شركة خاصة تقع بالقطب التكنولوجي تكنوبوليس نواحي سلا.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات المتوفرة، بثلاث مستخدمات، تم التأكد من إصابة إحداهن بفيروس H1N1، في حين أن الأخريين مشكوك في إصابتهما، وطلبت منهما إدارة الشغل القيام بفحوصات عاجلة.

وخلف الخبر حالة من الرعب بين المستخدمين. وقال مصدر من الشركة: "المشكل أننا نعمل في فضاء مفتوح داخل المقاولة، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات احترازية منذ انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير بالمغرب، وتسجيل وفاة 11 شخصا وإصابة آخرين".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الوفيات سجلت في كل من الدار البيضاء (4 حالات)، وطنجة (3 حالات)، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال.