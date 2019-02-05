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الرئيسية | مجتمع | أنفلونزا الخنازير تصيب مستخدمات بمدينة سلا

أنفلونزا الخنازير تصيب مستخدمات بمدينة سلا

أنفلونزا الخنازير تصيب مستخدمات بمدينة سلا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:09

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادرها الخاصة، أنه تم اليوم الثلاثاء تسجيل حالات جديدة مصابة بأنفلونزا الخنازير بالعاصمة الرباط.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى اكتشاف هذه الحالات في شركة خاصة تقع بالقطب التكنولوجي تكنوبوليس نواحي سلا.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات المتوفرة، بثلاث مستخدمات، تم التأكد من إصابة إحداهن بفيروس H1N1، في حين أن الأخريين مشكوك في إصابتهما، وطلبت منهما إدارة الشغل القيام بفحوصات عاجلة.

وخلف الخبر حالة من الرعب بين المستخدمين. وقال مصدر من الشركة: "المشكل أننا نعمل في فضاء مفتوح داخل المقاولة، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات احترازية منذ انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير بالمغرب، وتسجيل وفاة 11 شخصا وإصابة آخرين".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الوفيات سجلت في كل من الدار البيضاء (4 حالات)، وطنجة (3 حالات)، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Kamal Deutschland الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:33
الغريب هو أن وزير الصحة عاطيها غير للكذوب وتيقول هادشي عادي. عادي بالنسبة ليه أن المواطن العدي يموت حيت هوا كيمشي لفرنسا هو وحرمه وأولاده وعائلته.وثانيا كيقول بأن الجلبة والدواء موجود.والله كذاب، أنا شخصيا أتصلت بأحد الأطباء على الجلبة وقال لي راها مقطوعة وأحد الصيادلة أكد لي الأمر.مكين غير لكذوب وتحرميات.
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47
2 - karl-s-ruhe الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:34
يجب على وزارة الصحة القيام بنداء و دعوة جميع المواطنين إلى التوجه نحو المستشفيات العمومية و الخاصة قصد الإستفادة من التلقيح المجاني ضد إنفلوانزا الخنازير !!
ياك ما الصندوق خاوي عوتاني !?
إرحمونا يرحمكم الله !!
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15
3 - اكدال الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:38
من عنده المناعة فلن يخاف من العدوى لأن هدا زكام حاد و التسمية مبالغ فيها و عندما تدهب فترة البرد فلن نسمع بهدا المرض
المرض موجود لسنوات و سنوات و لكن مواقع التواصل تهتم بأي شيء
المهم اللقاح ضد السل و أمراض أخرى اما اللامبالاة ستتعرض لبعض الفيروسات
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9
4 - مقاوم الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:49
قاموا انفلونزا قبل الإصابة بها بشرب عصير يتكون من 3حمضات +نصف لتر ماء +محلى بملاقة كبيرة من العسل بعد تسخينها ....ان هذا العصير يقوي مناعة الجسم ....
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7
5 - هرو هولاكو الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:57
إنها مجرد سحابة عابرة مثل أيتها الأمراض فقط أن العلم تطور وكل من توفي لابد له من رخصة الدفن التي تتطلب شهادة طبية يحدد الطبيب فيها سبب الوفاة ففي ما مضى كان الناس يموتون و يدفنون دون معرفة سبب الوفاة التي قد يكون مرض من بين الأمراض التي نشهدها الآن مثل هاته الإنفلونزا التي كانت في ما مضى ولم تكتشف إلا مؤخرا و إما بسبب الإيدز الدي لم يكتشف إلا أواسط الثمانينات وكان السبب في الوفيات قبل دلك بعشرات السنين بل والمئات لأنه له علاقة بأقدم مهنة في التاريخ ألا وهي الدعارة.
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-2
6 - mosi. الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:01
هل تعلمون ان أول كلئن بشري اصيب بانفلونزا الخنازير هو طفل مكسيكي كان يلعب قرب مزبلة...وأن هذا الطفل لم يمت بل تعافى بفضل مناعته الداتية فقط.
نرجو من البعض البحث والمطالعة عن انفلونزا الخنازير قبل ترهيب الناس..
صحيح ان انفلونزا الخنازير هو نوع شديد القوة من فيروس الانفلوانزا و تكون اعراضه شديدة و لكن ليس لدرجة ان يكون قاتلا بحد ذاته...فالفيروس ليس قاتلا ولكنه يستغل ضعف المناعة لدى الشخص و يقضي على خلايا الرئة خصوصا.
الخطر يكون لدى الاشخاص ضعيفي المناعة عموما وخصوصا الاشخاص كبار السن فوق 60 سنة و الاطفال و النساء الحوامل و المريضات بامراض تنفسية كالحساسية و الضيقة و المدخنين بسبب احتمال ان تسبب الكحة جروح و كدمات على مستوى الرئة.
بشكل عام المرجو من الجميع ايلاء الإهتمام للنظافة و التوقف عن التحية بالتقبيل و الإكثار من تناول مقويات المناعة الطبيعية و هي الثوم النيء و البصل و الحمضيات الليمون النافيل و المندرين و العروق الحارة كالزنجبيل و الخولنجال اما بالنسبة للكحة فعصير اللفت الابيض و المحفور ممتااااز جدا.
والله يحفظ الجميع من كل شر..لمن اصيب يجب ان لا يصاب بالهلع..بالشفاء ان شاء الله.
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13
7 - h1n1 الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:16
ههههههههههه هزلت المغرب لاشيء مشينا فيها لو ذخلت الايبولا الى المغرب الله يرحمنا
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2
8 - ولد حميدو الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:36
المسؤولون و الأغنياء لا يضعون الكمامات و المزوزطين خايفين على راسهم
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