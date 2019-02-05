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كُتّاب وآراء
أنفلونزا الخنازير تصيب مستخدمات بمدينة سلا
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادرها الخاصة، أنه تم اليوم الثلاثاء تسجيل حالات جديدة مصابة بأنفلونزا الخنازير بالعاصمة الرباط.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى اكتشاف هذه الحالات في شركة خاصة تقع بالقطب التكنولوجي تكنوبوليس نواحي سلا.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات المتوفرة، بثلاث مستخدمات، تم التأكد من إصابة إحداهن بفيروس H1N1، في حين أن الأخريين مشكوك في إصابتهما، وطلبت منهما إدارة الشغل القيام بفحوصات عاجلة.
وخلف الخبر حالة من الرعب بين المستخدمين. وقال مصدر من الشركة: "المشكل أننا نعمل في فضاء مفتوح داخل المقاولة، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات احترازية منذ انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير بالمغرب، وتسجيل وفاة 11 شخصا وإصابة آخرين".
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الوفيات سجلت في كل من الدار البيضاء (4 حالات)، وطنجة (3 حالات)، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ياك ما الصندوق خاوي عوتاني !?
إرحمونا يرحمكم الله !!
المرض موجود لسنوات و سنوات و لكن مواقع التواصل تهتم بأي شيء
المهم اللقاح ضد السل و أمراض أخرى اما اللامبالاة ستتعرض لبعض الفيروسات
نرجو من البعض البحث والمطالعة عن انفلونزا الخنازير قبل ترهيب الناس..
صحيح ان انفلونزا الخنازير هو نوع شديد القوة من فيروس الانفلوانزا و تكون اعراضه شديدة و لكن ليس لدرجة ان يكون قاتلا بحد ذاته...فالفيروس ليس قاتلا ولكنه يستغل ضعف المناعة لدى الشخص و يقضي على خلايا الرئة خصوصا.
الخطر يكون لدى الاشخاص ضعيفي المناعة عموما وخصوصا الاشخاص كبار السن فوق 60 سنة و الاطفال و النساء الحوامل و المريضات بامراض تنفسية كالحساسية و الضيقة و المدخنين بسبب احتمال ان تسبب الكحة جروح و كدمات على مستوى الرئة.
بشكل عام المرجو من الجميع ايلاء الإهتمام للنظافة و التوقف عن التحية بالتقبيل و الإكثار من تناول مقويات المناعة الطبيعية و هي الثوم النيء و البصل و الحمضيات الليمون النافيل و المندرين و العروق الحارة كالزنجبيل و الخولنجال اما بالنسبة للكحة فعصير اللفت الابيض و المحفور ممتااااز جدا.
والله يحفظ الجميع من كل شر..لمن اصيب يجب ان لا يصاب بالهلع..بالشفاء ان شاء الله.