مرشدون سياحيون غير نظاميين يطلبون "التسوية "

هسبريس – عبد الواحد استيتو

يواصل عدد من المرشدين السياحيين غير النظاميين بمدينة طنجة الاحتجاج كل أسبوع، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وتسليمهم الاعتمادات بعد الخضوع لعملية التأطير.

ويرفض المرشدون المذكورون نتائج مباراة سابقة كانت قد نظمت من أجل تقنين وضعيتهم، مطالبين في الآن ذاته بالاكتفاء بالتأطير المتبوع بالإدماج.

وفي هذا الصدد قال فحيص يوسف، نائب رئيس تنسيقية المرشدين السياحيين غير النظاميين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن المشكل عمر سنوات، ويعود بالضبط إلى سنة 2014، عندما بدأ إحصاء المرشدين النظاميين على الصعيد الوطني؛ وذلك في إطار رؤية 2020، عبر الفقرة الاستثنائية 05-12، المادة 31، والتي تروم تسليم الاعتماد لذوي الكفاءات الميدانية من المرشدين المذكورين عبر التأطير.

وزاد المتحدث: "سنة 2017 تم تمرير القانون في الغرفتين، وأصبح عمليا، وتم فتح المجال لتطبيق المادة 31، لكن ما حصل في الحقيقة لم تكن له علاقة بمضامين المادة التي جاءت من أجله، لأنه لم يكن من المفترض أن نجري أي اختبار. ربما كان مقبولا أن نخضع لتقييم للكفاءة لكن ليس لامتحان. ولسوء الحظ كانت هناك فترة فراغ حكومي في تلك الفترة، فتم تنظيم الامتحان الذي كان عبارة عن قنطرة قفزوا بها على الأهداف النبيلة للمادة".

وأوضح نائب التنسقية أن نتائج الاختبار على الصعيد الوطني كانت كارثية إذ إن "96% من المرشدين السياحيين غير النظاميين لم يستفيدوا، بينما اجتازه أناس لا علاقة لهم بالقطاع".

بعد هذا، يضيف المتحدث في تصريحه لهسبريس: "بدأنا الاحتجاج من خلال إنشاء تنسيقية وطنية، تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشكل منتظم مرتين أسبوعيا، وبعد سنة من النضال والصمود ظهرت نقطة ضوء نتمنى أن تغير واقع الحال، وهي عودة الوزارة إلى الطريق الصحيح من خلال إخراج قانون جديد عبر الفقرة 2 من المادة 31، بعد أن تم تمديد المدة من سنتين إلى 6 سنوات، والتي يبدو أن الهدف منها هو إدماج الكفاءات المهنية التي تم إهدار حقوقها. ونحن الآن في انتظار النص القانوني الذي سيصدر في الجريدة الرسمية، وفي انتظار نص تنظيمي متكامل، وما نلحّ عليه ونلتزم به هو أن يكون هناك إدماج مباشر بعد التأطير".