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كُتّاب وآراء
عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب
وصلت الوفيات الناتجة عن الإصابة بأنفلونزا الخنازير H1N1 في المغرب إلى 16 حالة وفاة حسب آخر الإحصائيات المتوفرة مساء اليوم الثلاثاء.
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجلس المستشارين، أن هناك 36 حالة أخرى تخضع للعلاج؛ فيما تماثل 20 شخصاً للشفاء.
وأكد الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عملية كشف المعطيات مستمرة، وطمأن الرأي العام بأن الوضع عاد مقارنة مع ما هو مسجل في دول العالم.
وقال الخلفي، الذي ناب عن وزير الصحة، أنس الدكالي، إن حالات الوفيات بسبب هذا الفيروس سُجلت لدى فئات في وضعية هشاشة عمرية أو مصابة بأمراض مزمنة أو حامل.
وأكد المسؤول الحكومي أن اللقاح والدواء متوفران ويمنحان بالمجان لحاملي بطاقة "راميد"، وأضاف: "نطمئن الرأي العام بأن هناك تعبئة. لا ينبغي التهويل لأن الحالية الوبائية مشابهة لما هو مسجل في العالم، وليست هناك حالة طوارئ".
وكشف الخلفي أن المغرب يتوفر على منظومة يقظة تم إرساؤها سنة 2004، تقوم على آلية للمراقبة الوبائية عبر 375 مركزاً صحيا عموميا موزعة على مختلف مناطق المغرب، ويخضع لها حوالي 12 مليون نسمة.
وأوضح الوزير أن هذه المنظومة ترسل عينة من الفيروسات المرصودة سنوياً إلى المركز المرجعي العالمي في لندن، لدراسة التركيبة الجينية وكشف أي تحول جيني في هذا الصدد.
وكان مكتب المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ووزارة الصحة أكدا في بيان اليوم الثلاثاء أن "الوضعية الحالية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب لا تدعو إلى القلق".
وأوضح المكتب والوزارة، في بلاغ مشترك، أنهما يراقبان الوضع عن كثب ويوصيان باتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة، مؤكدين أن منظومة المراقبة الوبائية للأنفلونزا بالمغرب تعمل بشكل جيد وتقدم كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
مادمنا في المقارنات : المانضة قليلة مقارنة مع باقي العالم ... المعيشة غالية مقارنة مع باقي العالم ...
آس من تلقيح كايقولو كائن فالمستشفيات الناس سولو أو مالقاو والو و ماعرفت تاني واش حتى هي فيها بام صاحبي رحمة هاد الشعب الضعيف المناضل.
هذا الوباء الذي يصفونه بالعادي وهو ليس كذلك. لماذا أسقط كل هؤلاء الضحايا أن كان مجرد مرض عادي؟؟؟
هذا أن سلمنا بمصداقية الارقام المخزنية التي تقول انه سجلت 16حالة وفاة فقط.
النظام المتسلط على المغاربة يخشى من أي حالة تجمع المغاربة صفا واحدا .وان كان المستجد نقمة يخشون أن تتحول إلى نعمة فيتحد الشعب.
sa suffit
أظن ان الممرضين لا يقومون بواجبهم رغم عددهم الضخم وأجورهم السمينة ويستغلون المشافي العمومية للراحة والنوم لاكمال عملهم في المصحات الخاصة بكل جدية والغريب انهم يطالبون بالزيادة رغم مجهودهم الضعيف وخراب المنظومة الصحية وتحية للاطباء رغم قلة عددهم لكن مجهوداتهم جبارة
اغلب الاطر الصحية لا يحترمون أوقات عملهم..يأتون متاخرين جدا ويغادرون باكرا جدا ويشتغلون ساعة او ساعتين في اليوم وخصوصا الممرضين
نطالب وزير الصحة بتطبيق البوانتاج..يعني وضع آلات خاصة بالموظفين لمعرفة وقت دخولهم و وقت خروجهم مثلما هو الحال في الشركات
وهذا لحماية صحة المواطنين و التحكم في الوضع الصحي
لي متافق يسجل الاعجاب ديالو
la féte de l,année du Porc commence aujourd,hui en chine ca leurs poite bohneur
البارح في مدينة الرباط بالضبط في حي راقي أسمه أكدال دخلت الفارمسيان سولت على التلقيح قالي الدكتور عمري شفتو ومكاينش عندهم فالسطوك
مشيت لسلا عند فارماسيان صديق وأتصل بشركة تزويع الأدوية قالتليه مكاينش عندنا بمعنى التلقيح لي بغاو يدخلو منو الفلوس مكاينش أصلا
لي بغيت نعرف من وزارة الصحة هاد غضب الله لي صابنا شحال خاص يوصل عدد الوفيات باش توفرو لقاح والدواء فابور للعموم ؟
منين مزال ماتوفاش شي ولد أو بنت أو أم شي مسؤول كبير فالبلاد راه الوضع عادي ولا يدعو للقلق والشعب لهلا يقلب
هاد الخطة لي درتو باش دخلو بيها الفلوس على حساب أرواحنا ستخرج عن السيطرة وينتاشر الوباء ويشوفو كيديرو ديك الساعات مع منظمة الصحة العالمية لي كاتبعتو ليها تقارير مغلوطة باش تقولينا الوضع لا يدعو للقلق