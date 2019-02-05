24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1913:4616:3919:0520:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير (5.00)

  2. الفصحى تواجه الأعداء بقوة (5.00)

  3. بنسامي يؤكد ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي (5.00)

  4. أمزازي: الجامعات وراء "رسوم الموظفين" .. وأولية الدراسة للطلبة (5.00)

  5. عشرات الآلاف يحضرون أول قداس لـ"بابا الفاتيكان" بمنطقة الخليج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب

عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب

عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:30

وصلت الوفيات الناتجة عن الإصابة بأنفلونزا الخنازير H1N1 في المغرب إلى 16 حالة وفاة حسب آخر الإحصائيات المتوفرة مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجلس المستشارين، أن هناك 36 حالة أخرى تخضع للعلاج؛ فيما تماثل 20 شخصاً للشفاء.

وأكد الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عملية كشف المعطيات مستمرة، وطمأن الرأي العام بأن الوضع عاد مقارنة مع ما هو مسجل في دول العالم.

وقال الخلفي، الذي ناب عن وزير الصحة، أنس الدكالي، إن حالات الوفيات بسبب هذا الفيروس سُجلت لدى فئات في وضعية هشاشة عمرية أو مصابة بأمراض مزمنة أو حامل.

وأكد المسؤول الحكومي أن اللقاح والدواء متوفران ويمنحان بالمجان لحاملي بطاقة "راميد"، وأضاف: "نطمئن الرأي العام بأن هناك تعبئة. لا ينبغي التهويل لأن الحالية الوبائية مشابهة لما هو مسجل في العالم، وليست هناك حالة طوارئ".

وكشف الخلفي أن المغرب يتوفر على منظومة يقظة تم إرساؤها سنة 2004، تقوم على آلية للمراقبة الوبائية عبر 375 مركزاً صحيا عموميا موزعة على مختلف مناطق المغرب، ويخضع لها حوالي 12 مليون نسمة.

وأوضح الوزير أن هذه المنظومة ترسل عينة من الفيروسات المرصودة سنوياً إلى المركز المرجعي العالمي في لندن، لدراسة التركيبة الجينية وكشف أي تحول جيني في هذا الصدد.

وكان مكتب المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ووزارة الصحة أكدا في بيان اليوم الثلاثاء أن "الوضعية الحالية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب لا تدعو إلى القلق".

وأوضح المكتب والوزارة، في بلاغ مشترك، أنهما يراقبان الوضع عن كثب ويوصيان باتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة، مؤكدين أن منظومة المراقبة الوبائية للأنفلونزا بالمغرب تعمل بشكل جيد وتقدم كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - David الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:33
يجب اعلان حالة الطوارئ في جميع ربوع المملكة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - مغربي 2018 الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:36
ماتو 16 مواطن ... ولكن الوضع عادي مقارنة مع باقي العالم . صافي هذا هو جهدكم ؟
مادمنا في المقارنات : المانضة قليلة مقارنة مع باقي العالم ... المعيشة غالية مقارنة مع باقي العالم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - الحكومة الفاشلة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:41
يجب على الحكومة ان تتدخل لانقاد الشعب المغربي كرامة الانسان اولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - بوقنبة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:41
أمراض السرطان تحصد المئات سنويا . وعدد الحالات الجديدة تقدر بالآلاف .قد يقول القائل السرطان ليس معديا . وهل هذا سبب كافي لكي لانفكر في الحد منه ومن مضاعفاته القاتلة خاصة في التوقيف النهائي لأي مادة غدائية او دوائية او صناعية مسرطنة..أرى جعجعة ولا ارى طحينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - khalid الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:42
انه عدد قليل مادام رئيس الحكومة يقول انه امر عادي فعلينا أن نسمع كلامه و ننتظر هلاكنا تفوووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - عبد الرحمان الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:42
لماذا لا تتم الإشارة بالضبط إلى مكان تلك الوفيات؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - انفلونزا الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:43
حسب العثماني ووزير الصحة لا داعي القلق الرقم قليل أو ضعيف مما يظهر ان الانفلونزا لحد الساعة ليست بالخطيرة سننتظر حتى تاخد روح احد منهم ثم تتحرك آنذاك الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - ابن طنجة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:43
مرض انفلونزا الخنازير ليس بشديد الخطورة حتى الهند تم حاليا الاعلان عن اكثر من 160 حالة اصابة بهذا المرض هو مرض ناتج أساسا عن انعدام النظافة ووسائل التطهير يجب على الدولة إبادة الخنازير الحامله للفيروس والتي يتم تربيتها في مزارع الدارالبيضاء وأكادير او التي يتم استورادها من إسبانيا التي تعد أول منتج للخنزير البري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - سلمى الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:44
و اللي ما عندوش الراميد اش غيدير يموت؟؟؟؟؟حسبي الله ونعم الوكيل. حكومة علامات الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - The observer الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:44
la grippe porcine peut tuer----------
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - MAROCAIN الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:45
, Ministre de la santé qui se fout de nous , eux et leur proches ont accés a l europe a tout moment on cha3b ymout machi mochkil , 20 o 1000 machi mochkil mais tant que hna saktine ils vont continuer a se moquer de nous je comprend pas ces mkalkhines ils croient que hna mafahmin walo o ysthamro fina , idiots salam, que des incompétents
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - Hamid الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:45
و فين هيا الحكومة. للأسف المغاربة أرخص بضاعة في المغرب ا سمحوليه راه الخنزير في أوروبا عندو حقوق كتر من المغاربة إنها الحقيقه المرة يا إخواني المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - yass الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:45
اول مرة كنسمع 16 وفاة و كيقولك عادي .... شكون لي يشرح لي شنو لي ماشي عادي نموتو حنا.. و يبقاو عايشين غي هما.. شرحوا لي الله يحفظكم... وليت نحس براسي مواطن زايد ناقص ...مهمتي دفع الضرائب ثم بعد.ذلك الهلاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - السلام الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:45
واش العام لي فات ماتو الناس بهد الوباء أوحنا مسامعناش بيهم مكالو بحال العام لفات فهم تسطى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - aziz الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:45
اودي علا بلاد 16 واحد مات ولا من يحرك ساكنا ديروا تحقيق ولا اقيلوا وزير الصحة وحاسبوه اش هادشي عباد الله حشومة كاع ديروا لينا شويا قيمة واخا عارفين ماساوين عندكم والوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - N.H الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:46
لا حول و لا قوة إلا بالله واش بغاو يقتلو شعب كلو؟؟؟فيناهيا هاد وزارة الصحة ولا ازمر مفهمتش هاد الشعب شنو واكل كيديرو فينا كبغاو و كلشي ساكت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - ممتتبع الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:47
نسأل الله السلامة والعافية،فهاد البلاد كل شي عادي ،نموتوا كاملين وعادي بالنسبة لكم أصلا حنا بزاف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - Dif Allah الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:47
Bla Bla Bla Bla Bla Bla c'est tout ce que notre gouvernement peut faire, medicament rare et un cout astronimique, 6000 MAD pour une semaine! il faut prendre des actions, vacciner les gens, mettre le vaccins a la portee de tout le monde, ne pas se moque de nous avec votre RAMED, il ne sert a rien!! pas utile ou efficace dans notre reseau de sante plein de corruption et de mauvais ethics...dans ce gouvernement pourri ou est le ministre de sante???, ne vous foutez pas de nos gueules...!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - مقلق الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:47
السلام عليكم.
آس من تلقيح كايقولو كائن فالمستشفيات الناس سولو أو مالقاو والو و ماعرفت تاني واش حتى هي فيها بام صاحبي رحمة هاد الشعب الضعيف المناضل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - wood الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:47
الرقم على الأغلب أكثر من ذلك بكثير ، لان وزارة الصحة لا تحصي إلا الذين تأكدت إصابتهم بمرض إنفلونزا الخنازير بتحليل مخبري ، فوزارة الصحة كما جميع المسؤولين في المغرب يتعمدون تضليل المواطنين و التستر على مدى إنتشار هذا الوباء ، و ربما كانوا على علم به مند أشهر و تكتموا على الأمر و الدليل على ذلك السيدة التي توفيت في مستشفى الشيخ زايد و أنكرت وزارة الصحة بشدة كونها توفيت بمرض أنفلونزا الخنازير رغم أن زوجها لديه كل المعطيات و الوثائق التي تؤكد موتها نتيجة هذا المرض ، و بالتالي حتى عدد الوفايات سيتم تقليله و ربطه بأمراض أخرى . و للاشارة فالكثير من المواطنون أكدوا أنه لا وجود ل Tamiflu لا في المستشفيات و لا في الصيدليات !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - مغربي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:48
اوا ساف خلي حتى توصل ل 1000 وفاة عاد نعلنو حالة الطوارئ ياك اسي الخلفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - منال الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:48
36 حالة والعدد في تزايد ..والحكومة تتقول لا داعي للقلق ..الله اهديكم اليوم خاص حملة تحسبسية خاصة في المدارس والمناطق لي تتعرف اكتظاظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - المهلهل الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:50
لست ادري عن أي لقاح يتكلم معالي الوزير وهو الخبير في الطب : فحسب علمي ان اللقاح ليست له أية فعالية بعد شهر نونبر . إذن اللقاح غير مجد ,اذن ابحثوا عن الدواء ولا تضحكوا على الشعب باللقاح و الذي يباع بثمن مرتع وبدون جدوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - Hajji الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:51
لماذا نقارن دائما ببعض الدول.الم بفكر المسؤولين في جب لقاح فعال يريح سكان المغرب ام ينتظرون مزيدا من الظحايا و المصابين للتحرك؟الفيروس سيكون له تأثير قوي على الاقتصادو على هيبة الدولة. كيف نستثمر في السياحة و الفيروس عائق حقيقي؟؟؟يجب التحرك قبل فوات الاوان و قبل تصنبف المغرب منطقة و بائية من طرف بعض الهيئات السياحية و المنظمة العالمية للصحة و تحذير بعض الدول لابناءها على زيارة لمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - ابكويذبون الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:52
أنا لا أصدق كل من يدور في فلك المخزن أبدا
هذا الوباء الذي يصفونه بالعادي وهو ليس كذلك. لماذا أسقط كل هؤلاء الضحايا أن كان مجرد مرض عادي؟؟؟
هذا أن سلمنا بمصداقية الارقام المخزنية التي تقول انه سجلت 16حالة وفاة فقط.
النظام المتسلط على المغاربة يخشى من أي حالة تجمع المغاربة صفا واحدا .وان كان المستجد نقمة يخشون أن تتحول إلى نعمة فيتحد الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - مواطنة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:53
الله أكبر الله أكبر إن لله و إن إليه راجعون يا ربي تلطف بنا يا رب أنت الشافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - عقبة بن نافع الفهري الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:53
بسم الله الرحمان الرحيم اللهم نسألك العافية اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لاشافي الا انت شفاء لا يغادر سقما اللهم نسألك الرحمة بعبادك انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم لاتاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أنا نسألك رحمتك وعفوك انك بعبادك رؤوف رحيم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - ابو وجدان الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:54
16متوفي وتعتبرون الامر عادي وطبيعي ياعداء الشعب هل تريدون ان يموت النصف حتى نستريحوا تبا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - مريض الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:54
مشيت اليوم باش ندير الفكسان تصورو شحال الثمن ديالها!!! 6000 ستة ألاف درهم... ماشي مشكل نموت ونخلي 6000 درهم للدفن والكفن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - Amsali الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:54
هراااااب الى قدتي كنا فواحدة كالو عادي ولينا ف 16 مزال كيكولو عادي و غادي نوليو ف 10000 أو غادي ايكولو عادي انا نكلكوم هرااااب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - علال كبور الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:55
وما خفي كان اعظم فقط الأرقام الرسمية التي تموت في المستشفيات اما من يموت في المداشر والدواوير في الهضاب والسهول والجبال وهوامش الحواضر في أحزمة الفقر في المغرب المنسي فالرقم قد يكون اكبر بكثير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - T.Khalid الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:56
حزب منحوس لم يأتي للمغاربة إلا بقوانين تفقر على السواء كل من الطبقة الوسطى والفقيرة وتعفي اصحاب الاورو والدولار من الضرائب. ذنوبنا عليهم و على اللي و صلوهم لتلك المراكز و هدا لا يعفي باقي أحزاب الريع اجمعهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - محمد المربع الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:56
الموتى في ارتفاع،و وزارة الصحة في دار غفلون ،وشعارها : قولوا العام زين أ لولاد قولوها قولوها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - zebio الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:58
ils faut que le ministère de la santé prendre une décision et sortire dans la rue et invités la population pour être vacciné et le vaccin doit être gratuit pour tous le monde autrement en vas vers le pire. le nombre des morts commence à augmenter
sa suffit
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - معتوه الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:58
لم نسمع عن حالة وفيات في السنوات الماضية فما الذي تغير،؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - مواطن غاضب الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:58
قبل أيام ذهبت لمستشفى عمومي لمراقبة الانفلوزنزا مع بعض التلاميذ، لم اجد ممرضا يستقبلني وجدت ممرضات يتجولن وهن يحملن هواتفهم الذكية وممرضات اخريات يقهقهن في قاعة الراحة واخريات يحتسين كؤوس الشاي والحلويات..وعدت الى منزلي من دون علاج ولا مراقبة
أظن ان الممرضين لا يقومون بواجبهم رغم عددهم الضخم وأجورهم السمينة ويستغلون المشافي العمومية للراحة والنوم لاكمال عملهم في المصحات الخاصة بكل جدية والغريب انهم يطالبون بالزيادة رغم مجهودهم الضعيف وخراب المنظومة الصحية وتحية للاطباء رغم قلة عددهم لكن مجهوداتهم جبارة


اغلب الاطر الصحية لا يحترمون أوقات عملهم..يأتون متاخرين جدا ويغادرون باكرا جدا ويشتغلون ساعة او ساعتين في اليوم وخصوصا الممرضين
نطالب وزير الصحة بتطبيق البوانتاج..يعني وضع آلات خاصة بالموظفين لمعرفة وقت دخولهم و وقت خروجهم مثلما هو الحال في الشركات
وهذا لحماية صحة المواطنين و التحكم في الوضع الصحي
لي متافق يسجل الاعجاب ديالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - hassia الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:58
عام الخنزير فى الصين.احتفالات شوفو درب عمر بالبيضاء هههه
la féte de l,année du Porc commence aujourd,hui en chine ca leurs poite bohneur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - stof الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:59
بكل صراحة المنظومة الصحية في المغرب لا ترقى إلى المستوى مقارنة بالدول التي نقارن أنفسنا بها .بعيدين كل البعد لا مستشفيات في المستوى لا خدمات لا شئ. فيكفيك أن تقوم بجولة إلى أقرب مستشفى الوضع كاريتي إلى أبعد الحدود وهده الوضعية ليست وليدة اليوم ربما من عهد الأستقلال .حتى أضحى المواطن يطلب الموت وألا يذهب إلى العلاج في مستشفيات ألا علاج.فقط إرحمونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - التلقيح لا يوجد بالصيدليات الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:00
أنا كايبانلي وخا يوصل عدد الموتى ل 500 ألف واحد غاتقولو الوضع عادي بالمقارنة مع سنوات السابقة لي ماسمعنا فيها حتى واحد مات

البارح في مدينة الرباط بالضبط في حي راقي أسمه أكدال دخلت الفارمسيان سولت على التلقيح قالي الدكتور عمري شفتو ومكاينش عندهم فالسطوك

مشيت لسلا عند فارماسيان صديق وأتصل بشركة تزويع الأدوية قالتليه مكاينش عندنا بمعنى التلقيح لي بغاو يدخلو منو الفلوس مكاينش أصلا

لي بغيت نعرف من وزارة الصحة هاد غضب الله لي صابنا شحال خاص يوصل عدد الوفيات باش توفرو لقاح والدواء فابور للعموم ؟

منين مزال ماتوفاش شي ولد أو بنت أو أم شي مسؤول كبير فالبلاد راه الوضع عادي ولا يدعو للقلق والشعب لهلا يقلب

هاد الخطة لي درتو باش دخلو بيها الفلوس على حساب أرواحنا ستخرج عن السيطرة وينتاشر الوباء ويشوفو كيديرو ديك الساعات مع منظمة الصحة العالمية لي كاتبعتو ليها تقارير مغلوطة باش تقولينا الوضع لا يدعو للقلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - مجرد مواطن.. الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:02
دابا ابغيت غير نعرف واش اللي معندوش الرميد ماتعلجوهش إلى ما عندو افلوس ....تسائل يا حكوماتي المنفلونزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:02
بسبب الحراءق التي توفي علي اثرها 8اشخاص في فرنسا اليوم قنوات الصرف الصحي عندنا تقول ان الحصيلة جد ثقيلة في حينفي المغرب وفيات انفلوانزا الخنازير حصد لحد الساعة 16وفاة ان لم يكن اكثر فحسب مسوولينا الحصيلة لاتدعو للقلق وجد عادية لان البشر المغربي جد رخيص .في الحقيقة المغربي لا يساوي شيء.الخطاء منا والكل يعرفه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 41 | عرض: 1 - 41

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.