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الرئيسية | مجتمع | 200 ألف مسافر ركبوا "البراق" في يناير الماضي

200 ألف مسافر ركبوا "البراق" في يناير الماضي

200 ألف مسافر ركبوا "البراق" في يناير الماضي
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:10

أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد المسافرين على متن القطار فائق السرعة "البراق" فاق 200 ألف مسافر خلال شهر يناير الماضي، مقابل ما يقارب 168 ألف مسافر في دجنبر الماضي، أي بزيادة تقدر بـ 19 في المئة.

وأوضح اعمارة في معرض رده على سؤال آني حول القطار فائق السرعة "البراق" تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن هذا التطور أثمر تحسنا على مستوى نسبة الملئ أيضا، حيث انتقلت من 40 في المئة عند انطلاق الخدمة إلى 70 في المئة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيتم توسيعها عند استقدام عربات جديدة لتأمين الخدمة من القنيطرة في اتجاه الرباط ومن الرباط في اتجاه الدار البيضاء.

وسجل أن مشروع القطار فائق السرعة "البراق" يعد مفخرة للمغرب وهو "مفتوح أمام كل فئات المجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - طنجاوي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:31
من يعلم أن TGV مدعم من صندوق المقاسة ؟؟؟ يعني 200 ألف مسافر إستفادوا بتذاكر مخفضة على ظهر 36مليون مغربي
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-19
2 - ابو اسحاق الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:33
لماذا لا تفتح الدولة اكتتاب وبيع اسهم لتوسيع المستثمرين من المغاربة وتوسيع خطوط جديدة لمدن أخرى
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19
3 - بناني محمد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:33
على ما اعتقد ان اكثر من 150 الف مسافر تمت اقتناء تذاكرهم من طرف المكتب أو المؤسسات التي يزاولون مهامهم بها لتسويق هذا المنتوج الغالي التكلفة.... فالتذاكر باهظة ليست في متناول الجميع.... الرباط البيضاء أكثر من 80 درهم .... أين هي 200 الف التي يتحدثون عنها..
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-23
4 - أستاذ الاجتماعيات الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:36
كم هو جميل و رائع إختصار المسافات و ربح الوقت، شيء يجعلك تتشجع أكثر للترحال بين مدينتين كالبيضاء و طنجة.
أتمنى أن يكون مسلسل الإصلاحات (الإصلاحات الحقيقية و ليس الحلول السهلة
و الترقيعية التي تفرضها حكومة الإكليروس على الموظفين و التجار) بسرعة البراق.
و إلا سيكون مشروع ضخم و مكلف كالبراق كــ(العْكر فوق الخْنونة)!!!!!!!!!
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3
5 - دمحم الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:41
افضل تعليق هو عدد المسافرين على مثننا البراق. الله يجعله خليفة رزق و تقدم أحببنا المغرب العربي و انا فخور كذلك بقرار ربط الجزائر و تونس بالقطار من الدار البيضاء مرورا بالجزائر العاصمة و تونس العاصمة. الله ابارك و هو محتمل في 2020 أن شاء الله حسب بالاغ من UMA أن شاء الله...
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16
6 - وجدة المغرب الشرقي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:42
سبب أنكم تجبرون الركاب على استعماله بدل القطار العادي خاصة في موقعكم... كيف يعقل رحلة من طنجة إلى وجدة... يطلب من المسافر توجه في البراق إلى القنيطرة ومن القنيطرة إلى فاس ثم وجدة!! مالنا على هاد طلع و هبط و زيد ثمن خيالي!!! ناس الشرق فقراء مجايينش من دانمارك
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8
7 - صبحاوي خالد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 20:46
فالحقيقة الخدمة في المستوى انا ستعملتو او جاتني التجربة زوينة. 2h10minمن طنجة الي الدار البيضاء نشكركم ONCF علي هاد الخدمة
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20
8 - في بلادي ظلموني الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 21:01
المغرب ليست له سوى الأرض التي وضعت عليها السكة أما الدراسة والتكنلوجيا كلها أوربية عن أي مفخرة تتكلم ؟ المفخرة هي أن يكون لنا تعليم جيد وقضاء مستقل ونزيه والصحة لجميع فئات الشعب المغربي
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