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كُتّاب وآراء
200 ألف مسافر ركبوا "البراق" في يناير الماضي
أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد المسافرين على متن القطار فائق السرعة "البراق" فاق 200 ألف مسافر خلال شهر يناير الماضي، مقابل ما يقارب 168 ألف مسافر في دجنبر الماضي، أي بزيادة تقدر بـ 19 في المئة.
وأوضح اعمارة في معرض رده على سؤال آني حول القطار فائق السرعة "البراق" تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن هذا التطور أثمر تحسنا على مستوى نسبة الملئ أيضا، حيث انتقلت من 40 في المئة عند انطلاق الخدمة إلى 70 في المئة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيتم توسيعها عند استقدام عربات جديدة لتأمين الخدمة من القنيطرة في اتجاه الرباط ومن الرباط في اتجاه الدار البيضاء.
وسجل أن مشروع القطار فائق السرعة "البراق" يعد مفخرة للمغرب وهو "مفتوح أمام كل فئات المجتمع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
أتمنى أن يكون مسلسل الإصلاحات (الإصلاحات الحقيقية و ليس الحلول السهلة
و الترقيعية التي تفرضها حكومة الإكليروس على الموظفين و التجار) بسرعة البراق.
و إلا سيكون مشروع ضخم و مكلف كالبراق كــ(العْكر فوق الخْنونة)!!!!!!!!!