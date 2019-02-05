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كُتّاب وآراء
فصيل "العدل والإحسان" يحذر من "أزمة التعليم"
وجّهت لجنة التنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التابعة لفصيل جماعة العدل والإحسان، مذكرة مطلبية وطنية مستعجلة إلى رئاسة الحكومة، الإثنين الماضي، من أجل إصلاح وضعية التعليم وتحسين السياسات المتبعة في هذا المجال.
وقالت المذكرة المطلبية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنه "بعد مضي قرابة عقدين على إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما عقبه من مشاريع إصلاحية أخرى، لا يختلف اثنان على أن قطاع التعليم والتعليم العالي ببلادنا لم يرق إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي، بل ويزداد سوءاً وفشلاً؛ وتشهد بذلك التصريحات الرسمية وتؤكده تقارير عديدة محليا ودوليا"، وزادت: "ولا ينبغي بأي حال من الأحوال إغفال إجماع مجتمعي وشعبي مستاء، لكنه في الآن نفسه يعقد آمالا في إنقاذ منظومة هي رهان الحاضر والمستقبل".
وأضافت لجنة التنسيق الوطني: "في وقت ينتظر الجميع إصلاحات جذرية ورؤية شمولية تنقذ التعليم من أزمته الخانقة وتنهض بهذا الورش الإستراتيجي، نجد أن الجهات الوصية مازالت وفية لنفس المنهجية السابقة المحكومة بإملاءات المؤسسات المانحة واستنساخ التجارب الدولية، دون التفات إلى إرادة ومطامح وواقع أبناء الوطن".
وأوضحت اللجنة ذاتها أن "مقدمات مشروع القانون الإطار غير مٌبَشِّرة؛ فلم يفتح فيه النقاش العمومي أصلاً، مع إقصاء ممنهج لممثلي الطلبة وآرائهم، واستيراد كل ما هو تقني ناجح في بلده دون تكييفه مع واقعنا الاجتماعي غير المؤهل لتطبيقه، والإجهاز على المكتسب التاريخي لأبناء الشعب في تعليم مجاني".
وطالبت لجنة التنسيق الوطني بـ"إلغاء فرض رسوم التسجيل بالبت والمطلق، فمجانية التعليم خط أحمر؛ ثم إعادة النظر في الإستراتيجية اللغوية، واعتماد اللغات الوطنية والدستورية لغات للتدريس، مع الاحتفاظ باللغات الأجنبية الأخرى في موقع لغات الانفتاح".
ودعا المصدر ذاته إلى "توفير الخدمات الاجتماعية للطلبة داخل الحرم الجامعي، والتي تحفظ الحد الأدنى من كرامة الطالب، مع أولوية ضمان خدمات توفر البيئة المناسبة للتحصيل العلمي، وضمان السلامة الجسدية للطلبة داخل الكليات والمعاهد والأحياء الجامعية، نتيجة البنية التحتية المهترئة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
والله العظيم لا فرق بينهم والحمدلله على اعين المخزن التي تقطع النفس في كل ارهابي.
لذلك عندهم أعداء كثار.
ـ أزمة التعليم حاضرة منذ أكثر من 20 سنة ،
وهي في تفاقم مستمر سنة بعد سنة .
ـ والسنة الدراسية الحالية ، في أسدوسها الأخير .
ـ هل هذه حملة إنتخابية قبل الأوان ؟
* لماذا لم تبدو لهم حتى الآن ؟ و هل من جواب شاف ؟