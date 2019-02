عريضة دولية تندد بقرار حل الجمعية الثقافية "جذور"

هسبريس- مصطفى شاكري

ما زالت تفاعلات الحكم القاضي بحل جمعية "جذور" مستمرة، حيث تباشر مئات الفعاليات الحقوقية والفكرية تحركات دولية من أجل رفع المنع، الذي "يناقض مبدأ التعددية الفكرية والثقافية بالمغرب". وقد وصل الأمر إلى درجة إطلاق عريضة دولية تدق ناقوس الخطر حول الوضعية الحقوقية "المقلقة" بالمملكة.

العريضة الدولية، المنشورة على موقع "Change.org"، عبارة عن نداء للتضامن بعد قرار حل جمعية "جذور"، وفق حكم المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في أواخر دجنبر الماضي، بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء- أنفا.

وأكدت العريضة على أن القرار القضائي "تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب، الذي سيظل مسلطاً الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان".

وتم حل جمعية "جذور" بعد بثها حلقة "ملحمة العدميين"، التي قدمها الثنائي أمين بلغازي ويوسف المودن، بحضور الصحافي عمر الراضي، وعضو جمعية "جذور" عادل السعداني، ومدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والرابور المغربي باري، حيث تضمنت آراء "جريئة" حول أداء المؤسسة الملكية خلال العقدين الأخيرين.

واستند الحكم القضائي في إصدار قرار حل الجمعية على "إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون، فضلا عن عبارات مخلة بالحياء".

وأوضحت العريضة الدولية، المعنونة بـ "الحل ليس حلا"، (Dissolution is not the solution)، أن القرار القضائي "من الأرجح أن يضخم الانشقاقات في المجتمع المغربي، حيث الحاجة الملحة هي التركيز على تحرير المواطنين والخدمات العمومية والمساءلة ومكافحة التطرف".

وأشار نص العريضة إلى أن "هذا النص هو دعوة لدعم حرية التعبير وحرية الجمعيات حتى يتمكن المجتمع المدني المغربي، بكل تنوعاته، من ممارسة دوره الدستوري بارتياح كسلطة ديمقراطية مستقلة وآلية لمراقبة السياسات العمومية".

وأضاف: "بما أن أحد شروط وجود الديمقراطية هو حرية التعبير وحرية الجمعيات، فإن هذا القرار القضائي مثير للقلق من عدة جوانب؛ فهو يبشر بمستقبل مقلق للجمعيات المغربية، إذ ينهج طريق قمع الحريات، خاصة حرية التعبير، بدل فتح طريق القيم العالمية للحريات الأساسية وتحرير المواطنين، المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب".

العريضة الدولية، التي نددت بقرار الحل، وقعت عليها مجموعة من الشخصيات الفكرية والحقوقية بمختلف بقاع العالم؛ من بينها المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، وكيفن أندرسون (أستاذ بجامعة كاليفورنيا الأمريكية)، وجانيت عفاري (كاتبة إيرانية)، فضلا عن الأكاديمي المغربي نور الدين أفاية، ونجيب أقصبي، وأحمد عصيد، ورشيد أيلال، ونور الدين عيوش، وعمر بلافريج، ونبيلة منيب، ونزار عمامي (نائب بمجلس نواب الشعب التونسي)، ومحمد الطوزي.. واللائحة طويلة.