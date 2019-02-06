24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تسعة آلاف مستفيد من المساعدة القضائية بالمملكة (5.00)

  2. السعودية ترفض تحمل مسؤولية مشاكل حجاج مغاربة (5.00)

  3. اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية (5.00)

  4. الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)

  5. اليابان تبدأ إعدام آلاف الخنازير بعد تفشي الكوليرا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | معتقلو الريف وجرادة يخطّون رسائل "الإنقاذ" داخل سجون المملكة

معتقلو الريف وجرادة يخطّون رسائل "الإنقاذ" داخل سجون المملكة

معتقلو الريف وجرادة يخطّون رسائل "الإنقاذ" داخل سجون المملكة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:00

يخطُّونَ رسائلَ بأيديهم من دَاخلِ المعتقلِ يقصّونَ فيها مُعاناة "الزَّنازين" ويرْجُونَ الجمعيات الحقوقية التّدخل لإنْقاذِهم، هذا حالُ مُعتقلي الحراك الريفي في الحسيمة وحراك "السندريات" في جرادة، الذينَ ابتدعوا طريقة جديدة تنهلُ من "أدب السجون" لإيصالِ ما يعيشونهُ داخل "الزنزانة" إلى الرأي العام، في ظلِّ محدُودية الاتصال مع العالم الخارجي.

آخرُ هذه الرّسائل ما دبّجهُ المعتقلون الريفيون الغلبزوري إسماعيل، والفحصي عبد الحق، والمسعودي عبد الكريم، القابعين في سجن بوركايز بفاس، الذينَ اشْتَكوا من "اعتداءات جسدية من حين لأخر"، والتعرَّض "للسب والقذف بألفاظ عنصرية نابية باستمرار، وهذا يحط بكرامة الإنسان كمعتقل، وقد تمَّ عزْلُنَا على بعضنا البعض في أجنحة مختلفةٍ وتعمَّدُوا وضعنا في زنازين مكتظة مع مرتكبي جرائم القتل والاعتداء".

وتحكي رسائل "السّجن" مُعاناةَ المعتقلين الذينَ شاركوا في الاحتجاجات التي شهدها المغرب، قائلة: "نفترش الأرض في هذا البرد مع الأوساخ والقمل والفئران والصراصير، وكذا نتعرض لاستفزازات دائمة بسبب مسقط رأسنا (الريف)، وتتمثل خصوصا في تفتيشنا كل مرة وفي كل زاوية، ويفرضون علينا أن نتكلم بالعربية مع أمهاتنا في الهاتف ومع بعض عندما نلتقي في مركز ما".

ولمْ يجد هؤلاء الموقوفون من سبيل للزفير غير الكتابة والاستلهامِ من تجارب بعضهم البعض، وتقول رسالة جرى تسْريبُها من السجن: "يمنعون علينا قراءة الكتب التي تتحدث عن تاريخ الريف وكل ما له علاقة بالمنطقة، ويتمتعون باستفزازنا في الزيارة حيث نمضي نصف الوقت في التفتيش، وبمجرد دخولنا إلى قاعة الزيارة نسمع أن الوقت قد انتهى ولا نرى أهالينا إلا من شهر أو أكثر بسبب البعد وكلفة مصاريف التنقل، وحتى الهاتف يسمح لنا بالاتصال بأحد أفراد عائلتنا مرة في الأسبوع".

ووفقاً للقانون المنظم لمراسلات السّجون، يحقُّ للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها، على "ألا تكونَ حاملةً أية علامة أو إشارة متفق عليها، كما تحجز المراسلات إذا كانت تحتوي على تهديدات محددة ضد سلامة الأشخاص، أو أمن المؤسسات السجنية".

و"يتعرض لتدبير تأديبي، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة، لصياغة رسائل تتضمن سبا أو قدفا أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات".

و"يمكن لمدير المؤسسة، في جميع الأحوال، أن يمنع المراسلات بصفة مؤقتة، مع أي شخص، باستثناء الزوج أو أفراد العائلة، كلما تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماج المعتقل، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة".

وقال عبد الحميد أمين، الحقوقي المغربي، إنَّ "المعتقلين يتوَاجدُون في السّجون من أجلِ المعاناة، خاصة وأنَّ الوضع في أغلبِ المؤسسات السجنية كارثي"، ويرى أنه "من الطبيعي أن يدبّجَ المعتقل رسائل من داخل الزنزانة ليحكي عما يختلج دواخله من أحاسيس".

وأضاف أمين، الذي سبق له أن مرَّ بتجربة سجنية بسبب نشاطه السياسي ضمن منظمة "إلى الأمام" اليسارية، أنَّ "تحرك المعتقلين هو من أجل التنفيس عن المعاناة ولفت الانتباه إلى الوضعية المجحفة التي يعيشونها"، مبرزاً أن "بعض سجناء الرأي يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام من أجل إيصال معاناتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبددوو الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:14
دبا انا في دزاير الحالة مزيانة واكل وشارب ومتبرع مع راسي تانخدم ونزيفط شي بركة للعايلة الخدمة موجودة فين ما حبيتي والفلوس كاينة ومرتاح بزاف عمري ما ارتاحيت في حياتي كيف اليوم والشعب مزيان الله يعمرها دار تايحبونا ويحترمونا ويساعدونا بالماكلة والفلوس والله مرتاح وقررت نجلس هنا ونكمل حياتي المعيشة رخيسة وخا ماتخدمش تاكل تحياتنا ليكم خوتي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
2 - مغربي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:15
لماذا يعانون في الزنازين اين حقوق الانسان بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - عبدالله الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:21
ما زالوا يذكرون تاريخ الريف...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - maroki الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:22
هدا ماجنته ايديكم ومافعلتموه في حق الشرطة وممتلكات الشعب ويجب معاقبتكم على كل الجرائم التي ارتكبتموها. وليس هناك فرق بينكم وبين المجرمين الاخرين الدين هم معكم في نفس الزنزانة.والقانون فوق الكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:26
لن يجد المرء عندما يعاني معاناة شديدة أقوى من التعبير بالكتابة ...و اضعف ما يمكن قوله لكم هو ماقاله موسى لقومه استعينوا بالصبر والصلاة "بالنسبة للصلاة في وضعكم ولو ايماءا ،..وأكثروا من الدعاء خاصة حسبنا الله ونعم الوكيل الذي انقذت النبي ابراهيم من النار .... باختصار يريد النظام المخزني ان يزيد من إذلالكم وكذلك هم يفعلون مع احرار الأمة امثالكم، ...باختصار: رب اني مغلوب فانتصر ....اللهم ارفع عذابك عن المستضعفين في هذه البلاد الظالم حكامها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - الوزاني الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:26
وهل تريد ان تفرش لك الزهور في الطريق بعدما كل مافعلته في حق الشعب المغربي. بل بالعكس يجب الزج بكم مع المجرمين المحكومين بالاعدام ويعيدون تربيتكم من جديد ولكي تبقوا عبرة للاخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - Zohair الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:26
مرحبا بكم بالمغرب هذا هو حالنا .. دولة تنتقم من ابناءها افهم ايها الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - massoud bouhaja الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:31
للمعلق عبددوو أنا أيضا جزائري من ولاية بومرداس وعايش في المغرب الحمد لله اليوم أنا مرتاح كي خدمت و سكنت في كازابلانكا و عملت مشروع تجاري الله إبارك و بدأت من 0 واليوم بفضل الله المشروع في تطور ، هنا في المغرب منحسش بالغربة و الحكرة و كلش متوفر ، تحية للخاوتي المغاربة لي راهم ليزوم كما نقول حنا في الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - سومانيز الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:39
انطلاقا من الوضع الكارثي حسب الوصف بالسجون المغربية فإن السجن أضحى بعيدا عن تسميته بالمؤسسة الاصلاحية بل أضحى مؤسسة يزيد في تنامي الحقد و التطرف و بروز ظواهر انتقامية بالبلد يتوارثها الأبناء عن الآباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - خالد الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:41
إلى رقم 1
كم قتل نظامكم من أبناء القبائل و مناطق أخرى و ادا كان عندكم كل شيء بالمجان فلمادا الجزائريون يركبون قوارب الموت مع رضعهم
امثالك هم من يشجعون العسكر على قمعكم
اما عندنا فإننا ندافع عن المعتقلين و لو تجاوزوا بعض الحدود و ليس على الدولة
و لكن في مصلحة المغرب ان يكون الشياتة بالجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - Ziryab الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:41
هذا ليس غريبا على المخزن لأن هذه المعاملات من صميم أدبياته. الغريب سيكون لو قيل أنهم يتمتعون بمعاملة حسنة و يتوفرون على حقوقهم.
هؤلاء تواجدوا بالصدفة داخل هذه الزنازن، و أي مغربي كان ممكن أن تجره الصدفة لزيارة السجن، و لو وجد هناك سيتلقى نفس المعاملة المهينة و الإذلال المعنوي و الجسدي. هذا يبين طريقة تفكير المخزن و نظرته الدونية لأفراد الشعب . كل هذا ما كان ليقع لو كنا في دولة ديموقراطية مبنية على الشفافية و المحاسبة.
أستغرب عندما يغضب المسؤولون من التقارير الحقوقية واصفين أياها بالمنحازة ! هل يريدون أن تنحاز لنظام و مماراسات فاسدة نحن أدى بها قبل هذه المنظمات.؟ إلى متى سيتمرون في الكذب على الطريقة السعودية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - jalal الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:43
إنه السجن و ليس منتجع سياحي..كان عليكم غفر الله لكم أن تحسبوها ألف مرة قبل أن تحملوا أعلام غير علم بلدكم و أن تحسبوها ألف مرة قبل قبل أن تعتدوا على ممثلي السلطة و ممثلي الأمن و أن تحسبوها ألف مرة قبل ان تشيعوا في بلدنا المغرب فسادا..و أن تحسبوها ألف مرة قبل أن تتخابروا مع أعداء هذا البلد المعطاء المبارك..غفر الله لكم يا إخواننا في الدين و الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - العبدي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:45
السجون كلها بحال بحال واللى دار الدنب ضد الوطن يستاهل غير صبروا حتى تكمل عشرين عام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - استاذ الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:47
تعليمات شيوخ النضال الماركسي وصلت عند اقتراب مناقشة ملف الصحراء في الامم التحدة للضغط على القضاء. نفس الاساليب ونفس الخطط. والنتيجة صفر لان العالم فطن لهذه الاساليب. القضاء ثم القضاء ثم القضاء فلا مفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - العبدي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:48
السجون كلها بحال بحال اش الداكم تخربوا الوطن شبعتو دابا صبرو حتى تكمل عشرين عام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - متتبع الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:49
هؤلاء لما اشتد بهم الخناق وضاق عليهم جدران السجن يريدون أن يتخلصوا من عقوبة السجن وأخدوا يبدعون الحيل عسى أن يفرج عنهم.للي در.الدنب يستحق العقوبة.فلماذا لم يفكروا في مصيرهم لما كانوا يزرعون الفتن و يحرضون الناس على الفوضى في البلاد.؟؟؟؟؟؟.فعاش المغرب ولا عاش من خانه سواء في الداخل أو الخارج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.