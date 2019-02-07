24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
- أنا لست روائيا فاشلا
- حب على ضفاف البحر الأزرق
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (99)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (71)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (60)
- اسم "عثمان بن عفان" يثير الجدل بالدشيرة الجهادية - (52)
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعديلات قانونية تسعى إلى قطع الطريق أمام "مافيا العقار" بالمغرب
تسارع وزارة العدل الزمن من أجل تحصين الترسانة القانونية لحماية ممتلكات المغاربة من تطاول مافيا العقار بمجموع مدن المملكة، عبر مشروع قانون يعطي صلاحيات واسعة لمؤسسة النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحاكم لإصدار أوامر لعقل العقارات التي تكون محل نزاعات قضائية لأسباب تتعلق بشبهة التزوير.
وتسعى وزارة العدل من وراء هذه التعديلات إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو جرائم الاستيلاء، إذ تنص مشاريع التعديلات على منح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي، أو عرض القضية على أنظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية؛ وذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
وقال محمد متزكي، الرئيس الشرفي لجمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن مشروع التعديل جاء بالفصل 352 الذي ينص على السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم لكل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء القيام بوظيفته تزويرا أو وضع أشخاصا وهميين أو استبدل أشخاصا بآخرين.
واعتبر متزكي أن التعديلات الجديدة جاءت بإجراءات غير مسبوقة تقضي أيضا بمعاقبة كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المجرمة في إطار القانون المغربي، والتي تهم التزوير في محررات رسمية أو غيرها.
ورصدت وزارة العدل مجموعة من الأسباب التي تساهم في تفشي واستفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تهم الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.
كما رصدت الوزارة وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.
وسبق لوزير العدل أن أعلن تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16، والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، إذ تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، والتي كانت سببا رئيسيا لأفعال الاستيلاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
كم من وزراء ومسؤولون سامون ثبت تقصيرهم ولم يعاقبوا وإنما عزلوا من وظائفهم القديمة وعينوا في وظائف أحسن منها
العقاب هو الوحيد الذي سيردع المقصرين
احسن ماسمعت في هذه التعليقات تسقيف العقارات .برافووو عليك هنا في اوروبا كلشي مقنن الشقة كتباع بالمتر الواحد والمتر على حسب كل ولاية دون الاخذ بعين الاعتبار الموقع.وكذالك القطع الارضية.هذا يساعد ايضا شركات الاستثمار الوصول الى هامش الربح ويساعد الزبناء في حساب قدرتهم الشراءية ويساعد ايضا مصلحة الضراءب في حساب الميزانية القادمة للخزينة ويجب وهنا ايضا في اوروبا ثمن الشقة للكراء مقنن بالمتر الواحد يعني اذا كانت الشقة للكراء مساحتها 100 متر وثمن المتر الواحد للكراء هي اورو ونصف فان الشقة ثمن كراءها هي 150 اورو اي 1500 درهم. وهكذا كتزيد لبلاد للقدام ماشي غير كور اوعطي للعور.الناس بغاو يشريو ويكريو ويسكنو ولكن خسهم يعرفو القدرة الشراءية ديالهم وثمن بيع العقارات اوكراءها لاصلاح الخلل اين هو.
تبارك الله عليك اساعداة المعلق رقم 1
على الدولة أن تقوم بإحصاء ممتلكات مستخدمي هذه الوكالات وأفراد عائلاتهم القريبة والبعيدة قبل ترسيمهم كموظفين وتقوم بنفس الإحصاء عند مغادرتهم الوظيفة
المافيا العقارية هي إدارات التسجيل والتحفيظ
في مختلف بقاع المغرب
انت كذاب او جاهل لا تعرف اي شي عن العقار في أوروبا، ليس هناك اي تسقيف للثمن على الإطلاق والأثمنة حرة، يمكن ان تتراوح بين اورو واحد رمزي للمتر المربع في بعض القرى المهجورة، الى 40 الف أورو للمتر في المدن الكبرى
ولا يوجد قانون يمنع المواطن من بيع عقاره حتى بمليون اورو للمتر المربع إذا وجد مغفلين مثل المغاربة الي كا يموتو على الشوكة والشارع
وفي أوروبا ما كاين لا شارع ولا شوكة ما عادا في قلب المدن التاريخية
وثمن العقار يختلف من إقليم الى آخر ومن مدينة الى أخرى ومن قرية الى المدينة كما ان طبيعة العقار مختلفة، هناك ارض خاصة لبناء المستودعات التجارية والمعامل وارض خاصة بالعمارات والمنازل
والثمن يختلف من حي لآخر حيث كلما دخل العرب لأي حي إلا وانخفضت فيه قيمة العقار لأن النصارى لا يتحملون السكن وسط قوم همج يكثرون الأولاد والصداع وحرق السيارات
ومن السخافة المطالبة بتسقيف ثمن العقار كما هو من السخافة إجبار الفلاحين والكسابين ان يبيعوا لكم منتوجاتهم بالثمن الذي يرضيكم
الي جاتو المدينة غالية يمشي يشري في شي قرية الي توالم القدرة الشرائية ديالو
أما تسقيف ثمن العقار فهو وهم في خيالكم الضيق
بعدما انفردت السلطة التشريعية "البرلمان" بالمواطن واملاكه عبر تمريرهم قانون السطو والترامي على ممتلكات المواطنين وتحديد اجل 5سنوات للتمليك النهائي والانكى من هذا على كل الشعب مراجعة المحافظة العقارية بين الحين والآخر لتفقد املاكهم...
آبت السلطة القضائية إلا أن تضع اصبعها طلبا لنصيبها من الكعكة وذلك بوضع العصا في عجلة مافيا العقار وليس رغبة منها في إشاعة العدل وزجر المحتالين ....
إذا كانت الرغبة صادقة في حماية المواطن وممتلكاته وجب تظافر الجهود بين كل السلطات الثلاث
أولا بإلغاء قوانين البرلمان المشرعة للسطو والنهب
وإلغاء تفقدية الأملاك...ثم سن قوانين زجرية لكل المحتالين والمتلاعبين بدءا من شهود الزور والموثقين والعدول والمحافظة العقارية والسلطات المحلية وكذا السلالية (البوادي)....
والسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية(أعوان وشيوخورؤساء جماعات ومنتخبين...) ووزارة المالية الممثلة بالمحافظة العقارية حيث يجب إدخال تكنولوجيا المعلومات والكاميرات والشفرات والصناديق الفولاذية المشفرة والبصمة للموظف التابع له....
كوني اعيش في قلب أوروبا فأنت تروي قصتا من الخيال، في المانيا مثلا هناك قوانين تحدد سقف العقارات حفاظا على القدرة الشرائية ولكي تجد من يسكنها، اما الرأسمالية المتوحشة التي تتخيلها قد تكون ربما نابع من طبيعة عملك وحلمك ليت الأمر كذلك.
pour ce lui qui a ttend son appart de puis 2o06
ci quoi son droit Svp faire quelque chose pour les pauvre Qui sont arnaquee par les protdures imobilier
في بلدنا الاسلامي حسب الدستور ، المسمون العلمانيون يسبون رسول الله ولا يتكلم معهم احد بينما يعزل الخطباء الربانيين ظلما و عدوانا. يتم هذا دون تتبع المسطرة ، بمجرد رسالة يعفى الخطيب دون حتى ان يدافع عن نفسه: قاليك القانون ا نوضو تقعدو.
في الأخير لن ننسى بعد السيد عليوة الذي ذهب و لم يعد. خرج برخصة من السجن ليحضر جنازة أمه و لحد الان و بعد مرور سنوات لم يعد. اتساءل لماذا عجزت الدولة ان تدرج السيد عليوة في برنامج " مختفون ".
عندما نتكلم عن اوروبا فلا تعني بالذات فرنسا رغم ان الكثير من المهاحرين لا يعرفون ان في فرنسا بالذات العقارات ممقنة السي الحاج هاك واحد المقطع من جاراءد المانية.سميتك الحاج او كتكذب الناس ماكتحشمش؟
Top 30 Städte mit dem höchsten Mietenniveau. In anderen deutschen Großstädten wie Düsseldorf und Köln liegt die Durchschnittsmiete bei 8,26 Euro und 8,24 Euro, in Hamburg bei 8,07 Euro und in Frankfurt bei 7,94 Euro pro Quadratmeter
وهذا ينضم ايضا المستثمر العقاري عند شراء قطعة ارضية لبناءها لاجل بيعها عبارة عن شقق
.سؤال؟
هل يريد هذا المستثمر شراء تلك القطعة الارضية عن طريق اللهف وعن طريق الاحتيال والسرقة والاختلاس سواء كانت للمواطن اوملك للدولة او انه يجب عليه شراءها عن طريق دخلنا عليك بالله راك محتاج اومريض ونتا غير درويش او عن طريق التقنين؟
ثانيا نضرية الغلاء الفاحش في العقارات يجبر المواطن ان لا يقتني عقارا في منطقة ما في وطنه رغم ان لكل مواطن الحق ان يقتني عقارا حيث يشاء في كل منطقة من وطنه الكبير والا سيصبح استعمارا للارض.