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تعديلات قانونية تسعى إلى قطع الطريق أمام "مافيا العقار" بالمغرب

تعديلات قانونية تسعى إلى قطع الطريق أمام "مافيا العقار" بالمغرب
هسبريس – محمد لديب (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 07 فبراير 2019 - 00:45

تسارع وزارة العدل الزمن من أجل تحصين الترسانة القانونية لحماية ممتلكات المغاربة من تطاول مافيا العقار بمجموع مدن المملكة، عبر مشروع قانون يعطي صلاحيات واسعة لمؤسسة النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحاكم لإصدار أوامر لعقل العقارات التي تكون محل نزاعات قضائية لأسباب تتعلق بشبهة التزوير.

وتسعى وزارة العدل من وراء هذه التعديلات إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو جرائم الاستيلاء، إذ تنص مشاريع التعديلات على منح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي، أو عرض القضية على أنظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية؛ وذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

وقال محمد متزكي، الرئيس الشرفي لجمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن مشروع التعديل جاء بالفصل 352 الذي ينص على السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم لكل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء القيام بوظيفته تزويرا أو وضع أشخاصا وهميين أو استبدل أشخاصا بآخرين.

واعتبر متزكي أن التعديلات الجديدة جاءت بإجراءات غير مسبوقة تقضي أيضا بمعاقبة كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المجرمة في إطار القانون المغربي، والتي تهم التزوير في محررات رسمية أو غيرها.

ورصدت وزارة العدل مجموعة من الأسباب التي تساهم في تفشي واستفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تهم الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.

كما رصدت الوزارة وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.

وسبق لوزير العدل أن أعلن تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16، والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، إذ تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، والتي كانت سببا رئيسيا لأفعال الاستيلاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - المجرمون العقاريون الجمعة 08 فبراير 2019 - 01:05
لماذا لا تشمل هذه التعديلات القانونية تسقيف أسعار العقارات ومحاربة جشع مافيا العقارات الذين يحتكرون السوق ويزيدون في ثمن العقارات بشكل خيالي
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107
2 - مهاجر الجمعة 08 فبراير 2019 - 01:24
هل يوجد العدل باش تعدلو القانون. تصدرون البؤس و الحكرة و القمع.يجب تحسين صورة العدل و القانون كولشي عاق بكم
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70
3 - الرشيدية الجمعة 08 فبراير 2019 - 01:52
صراحة ما ينقصنا ليست القوانين والتشريعات ولكن السهر على تطبيق تلك القوانين دون محاباة لأحد ومن ثبت تقصيره يعاقب
كم من وزراء ومسؤولون سامون ثبت تقصيرهم ولم يعاقبوا وإنما عزلوا من وظائفهم القديمة وعينوا في وظائف أحسن منها
العقاب هو الوحيد الذي سيردع المقصرين
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70
4 - دارلمان الجمعة 08 فبراير 2019 - 02:06
لماذا بعد البناء تسمى الازقة باسماء شخصيات مصرية او لبنانية او سورية او عراقية او خليجية?هل ليس للمغرب شخصيات تاريخية او علمية او ثقافية او رياضيةة? هل هؤلاء المشرقين اهم من العلماء الاوروبيين والامريكيين الذين اخترعو كل ما نستعمل من الكهرباء الى الادوية وزيد وزيد
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28
5 - ملاحظ الجمعة 08 فبراير 2019 - 02:08
سنة 2011اقتنت ودادية ارض في مدينة بوفكران لانشاء مشروع سكني لفايءدة 120 شخص قامت بتحفيض الارض بعد ذلك استولى على العقار ابن المرحوم الذي باع الارض للودادية منذ 2011 والقضية في المحاكم والبن يستغل الارض اي عدل هذا؟(
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34
6 - مفكر الجمعة 08 فبراير 2019 - 02:11
الى الرقم 1
احسن ماسمعت في هذه التعليقات تسقيف العقارات .برافووو عليك هنا في اوروبا كلشي مقنن الشقة كتباع بالمتر الواحد والمتر على حسب كل ولاية دون الاخذ بعين الاعتبار الموقع.وكذالك القطع الارضية.هذا يساعد ايضا شركات الاستثمار الوصول الى هامش الربح ويساعد الزبناء في حساب قدرتهم الشراءية ويساعد ايضا مصلحة الضراءب في حساب الميزانية القادمة للخزينة ويجب وهنا ايضا في اوروبا ثمن الشقة للكراء مقنن بالمتر الواحد يعني اذا كانت الشقة للكراء مساحتها 100 متر وثمن المتر الواحد للكراء هي اورو ونصف فان الشقة ثمن كراءها هي 150 اورو اي 1500 درهم. وهكذا كتزيد لبلاد للقدام ماشي غير كور اوعطي للعور.الناس بغاو يشريو ويكريو ويسكنو ولكن خسهم يعرفو القدرة الشراءية ديالهم وثمن بيع العقارات اوكراءها لاصلاح الخلل اين هو.
تبارك الله عليك اساعداة المعلق رقم 1
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49
7 - hmida la feraille الجمعة 08 فبراير 2019 - 03:22
لان مافيا العقار لهم نفوذ و سلطة مطلقه. و لا احد يكاد ان يتكلم معهم. المغرب مثل الكعكة. فيه عصابات بكل قطاع و كل مافيوزي يعمل على جمع و نهب المال كي يصبح ملياردير و ليس لخدمة الوطن. واش اعبادوالله القرن 21 هذا و قطاع التعليم رذيل حيث لا تبنى حتى المدارس كي يظل أبناء الشعب اميين
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23
8 - ابن الريف الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:54
كيف نفسر وجود مقلع في المدار الحضري وتم الترخيص له بدون اكتمال الشروط القانونية،عدم ضبط التحديد والدليل موجود في لائحة المقالع التي نشرت في عهد وزير التجهيز السابق السيد الرباح، ثانيا عقد الشراء الذي أسس عليه الملف يشوبه تزوير خطير حيث العقد يشير إلى شراء هكتارين في حين البائع صرح ب اثنى عشر هكتار ، إضافة إلى هذا كله يستولي صاحب المقلع على أراضي مجاورة محفظة ليحدث مسلك ويستمر في العمل .. إنه قمة الفساد والربع بتغطية الإدارة لكن الى متى سيستمر هذا الربع ...هذا المقلع يوجد في مدخل الحسيمة.
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13
9 - محس الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:14
واجب و عاجل سن قانون تجريم بيع العقارات و الوحدات السكنية لأكثر من مرة عن طريق الغش و التدليس و جعل التصرفات شوية بعيوب باطلة و الاستئناس بالقانون المقارن المصري و غيره .
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5
10 - البند رقم 2 هو السبب الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:38
كان على الحكومة أن تحدف البند رقم 2 من مدونة الحقوق العينية وليس البند رقم 4. لان البند رقم 2 يقول صراحة أن من ادخل رسما مزورا للمحافظة العقارية ومرت عليه اربع سنوات فلم يبقى لأي واحد الطعن في هدا الرسم، ولو انه مزور. وهكدا يضيع العقار من مالكه الحقيقي
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32
11 - citoyen الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:35
لماذا لا نتطرق الى ضحيا هذا العبث المافيوزي وابطاله المنعشين العقاريين والموثقين والاداريين وجيش من شهود الزور .وكم هم كثر ضحاياهم منهم من وكل امره لله ومنهم من يتابع و يتابع في المحاكم طالبا للعدل او متهما لانه سقط في فخ استفزازات موثق او كان ضحية تلاعب مسطري الموتقين وشركائهم المنعشين وهما وجهين لعملة واحدة .اعرف امراة تقبع في سجن عكاشة لا لشيء انها طالبت الموتق الدى كان المفروض ان يصهر على السير العادي لاقتناء هذه الاخيرة لبيت تسكن فيه وابنائها و امها المريضة بالهيزيمروجدت نفسها بلا منزل و لا مبلغ المال الدي اودعته عندالموثق في انتظار استكمال ترتيبات البيع ومن منا والحالة هذه من لا يدخل في نوبة نفسية تتناسب و هول الفاجعة التي واجهتها هذه المراة وقد اغلقت كل الابواب في و جهها مع تقل التكاليف و المسافة من بوزنيقة الى المحمدية حيت يوجد مكتب الموتق الى محاكم الدارالبيضاء انها حلقة مفرغة حيث وجدت نفسها المسكينة وكانت النتيجة انها وجدت نفسها من ضحية الى متهمة من طرف الموثق و تقبع في السجن منذ حوالي شهر, هي الان في سجن عكاشة في مواجهة المجهول و بدون محامي حتى كما ينص على ذلك القانون.
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10
12 - aziz الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:57
اش من تعديل علاش تتهضروا انا حكمت عليا المحكمة برفض الطلب حيث ما عندي سند الملكية مع انني اتوفر على رسم عدلي موثق من نفس المحكمة وحكمت بهذ الحكم افيدوني جزاكم الله بخير.
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7
13 - aziz الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:11
enfin tout va devenir extremement compliqué et les transactions difficile par la faute de ces voleurs
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-2
14 - مافيا العقار الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:32
هذه الإجراءات الترقيعية والتى تمكن لمافيا العقار والسير فى نهجها المافياوى وكأنكم تمكنون لها لتزداد نشاطا .. يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟﻿
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5
15 - Simsim الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:35
وكالات التسجيل والتحفيظ هي مربط الفرس في هذا الفساد العقاري ولولاها ماكان هذا الفساد بهذه الدرجة المهولة
على الدولة أن تقوم بإحصاء ممتلكات مستخدمي هذه الوكالات وأفراد عائلاتهم القريبة والبعيدة قبل ترسيمهم كموظفين وتقوم بنفس الإحصاء عند مغادرتهم الوظيفة
المافيا العقارية هي إدارات التسجيل والتحفيظ
في مختلف بقاع المغرب
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6
16 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:08
6 - مفكر

انت كذاب او جاهل لا تعرف اي شي عن العقار في أوروبا، ليس هناك اي تسقيف للثمن على الإطلاق والأثمنة حرة، يمكن ان تتراوح بين اورو واحد رمزي للمتر المربع في بعض القرى المهجورة، الى 40 الف أورو للمتر في المدن الكبرى
ولا يوجد قانون يمنع المواطن من بيع عقاره حتى بمليون اورو للمتر المربع إذا وجد مغفلين مثل المغاربة الي كا يموتو على الشوكة والشارع
وفي أوروبا ما كاين لا شارع ولا شوكة ما عادا في قلب المدن التاريخية
وثمن العقار يختلف من إقليم الى آخر ومن مدينة الى أخرى ومن قرية الى المدينة كما ان طبيعة العقار مختلفة، هناك ارض خاصة لبناء المستودعات التجارية والمعامل وارض خاصة بالعمارات والمنازل
والثمن يختلف من حي لآخر حيث كلما دخل العرب لأي حي إلا وانخفضت فيه قيمة العقار لأن النصارى لا يتحملون السكن وسط قوم همج يكثرون الأولاد والصداع وحرق السيارات
ومن السخافة المطالبة بتسقيف ثمن العقار كما هو من السخافة إجبار الفلاحين والكسابين ان يبيعوا لكم منتوجاتهم بالثمن الذي يرضيكم
الي جاتو المدينة غالية يمشي يشري في شي قرية الي توالم القدرة الشرائية ديالو
أما تسقيف ثمن العقار فهو وهم في خيالكم الضيق
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-1
17 - سعاد الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:06
كلام فارغ .ولغة الخشب لا تسمن ولا تغني من جوع..عندي جميع الرسوم التي تثبت ملكيتي للعقار وفي النهاية حكمت محكمة النقض بانتمائه إلى الهاجمين عليه رغم عدم توفرهم على أدنى وثيقة ثتبت تملكهم. والآن هم في طور تحفيظ عقار لا يتوفرون على أية وثيقة تثبت ميراثهم أو شراؤهم له...
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1
18 - مغترب الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:08
مغرب اللوبيات والمافيات
بعدما انفردت السلطة التشريعية "البرلمان" بالمواطن واملاكه عبر تمريرهم قانون السطو والترامي على ممتلكات المواطنين وتحديد اجل 5سنوات للتمليك النهائي والانكى من هذا على كل الشعب مراجعة المحافظة العقارية بين الحين والآخر لتفقد املاكهم...
آبت السلطة القضائية إلا أن تضع اصبعها طلبا لنصيبها من الكعكة وذلك بوضع العصا في عجلة مافيا العقار وليس رغبة منها في إشاعة العدل وزجر المحتالين ....

إذا كانت الرغبة صادقة في حماية المواطن وممتلكاته وجب تظافر الجهود بين كل السلطات الثلاث
أولا بإلغاء قوانين البرلمان المشرعة للسطو والنهب
وإلغاء تفقدية الأملاك...ثم سن قوانين زجرية لكل المحتالين والمتلاعبين بدءا من شهود الزور والموثقين والعدول والمحافظة العقارية والسلطات المحلية وكذا السلالية (البوادي)....
والسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية(أعوان وشيوخورؤساء جماعات ومنتخبين...) ووزارة المالية الممثلة بالمحافظة العقارية حيث يجب إدخال تكنولوجيا المعلومات والكاميرات والشفرات والصناديق الفولاذية المشفرة والبصمة للموظف التابع له....
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-1
19 - بائع القصص الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:16
الى عبد الله الحاج:
كوني اعيش في قلب أوروبا فأنت تروي قصتا من الخيال، في المانيا مثلا هناك قوانين تحدد سقف العقارات حفاظا على القدرة الشرائية ولكي تجد من يسكنها، اما الرأسمالية المتوحشة التي تتخيلها قد تكون ربما نابع من طبيعة عملك وحلمك ليت الأمر كذلك.
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5
20 - mohamed الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:38
Bonjour
pour ce lui qui a ttend son appart de puis 2o06
ci quoi son droit Svp faire quelque chose pour les pauvre Qui sont arnaquee par les protdures imobilier
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0
21 - النبلاء خارج القانون الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:48
سن القوانين لن يجدي في شيء لانها تطبق فقط على الفقراء. مافيا العقار تتكون من أعالي القوم ياناس.
في بلدنا الاسلامي حسب الدستور ، المسمون العلمانيون يسبون رسول الله ولا يتكلم معهم احد بينما يعزل الخطباء الربانيين ظلما و عدوانا. يتم هذا دون تتبع المسطرة ، بمجرد رسالة يعفى الخطيب دون حتى ان يدافع عن نفسه: قاليك القانون ا نوضو تقعدو.

في الأخير لن ننسى بعد السيد عليوة الذي ذهب و لم يعد. خرج برخصة من السجن ليحضر جنازة أمه و لحد الان و بعد مرور سنوات لم يعد. اتساءل لماذا عجزت الدولة ان تدرج السيد عليوة في برنامج " مختفون ".
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4
22 - مفكر الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:46
الى الرقم 16 لبحاج عبد الله
عندما نتكلم عن اوروبا فلا تعني بالذات فرنسا رغم ان الكثير من المهاحرين لا يعرفون ان في فرنسا بالذات العقارات ممقنة السي الحاج هاك واحد المقطع من جاراءد المانية.سميتك الحاج او كتكذب الناس ماكتحشمش؟

Top 30 Städte mit dem höchsten Mietenniveau. In anderen deutschen Großstädten wie Düsseldorf und Köln liegt die Durchschnittsmiete bei 8,26 Euro und 8,24 Euro, in Hamburg bei 8,07 Euro und in Frankfurt bei 7,94 Euro pro Quadratmeter
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1
23 - مفكر الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:40
الرد على 22
وهذا ينضم ايضا المستثمر العقاري عند شراء قطعة ارضية لبناءها لاجل بيعها عبارة عن شقق
.سؤال؟
هل يريد هذا المستثمر شراء تلك القطعة الارضية عن طريق اللهف وعن طريق الاحتيال والسرقة والاختلاس سواء كانت للمواطن اوملك للدولة او انه يجب عليه شراءها عن طريق دخلنا عليك بالله راك محتاج اومريض ونتا غير درويش او عن طريق التقنين؟
ثانيا نضرية الغلاء الفاحش في العقارات يجبر المواطن ان لا يقتني عقارا في منطقة ما في وطنه رغم ان لكل مواطن الحق ان يقتني عقارا حيث يشاء في كل منطقة من وطنه الكبير والا سيصبح استعمارا للارض.
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