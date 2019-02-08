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كُتّاب وآراء
مدارس خصوصية تشعل المنافسة لجلب زبناء جدد بأسعار مرتفعة
شرعت مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخصوصية في حملة تواصلية مبكرة برسم الموسم الدراسي 2019/2020، في محاولة منها لاستقطاب زبائن جدد، وسط جدل حول ضرورة خفض الأسعار الصاروخية.
وأمام عدم اكتراث المجموعات الاستثمارية في مجال التعليم لدعوات أولياء الأمور إلى وقف نزيف الزيادات الصاروخية في مبالغ التسجيل والأقساط الشهرية، شرعت هذه المؤسسات في تحديد مواعيد مبكرة لإجراء امتحانات قبول الأطفال في أقسامها الدراسية، برسم الموسم الدراسي المقبل.
وقال مجموعة من أولياء الأمور الذين التقت بهم هسبريس إن تكاليف الدراسة في المؤسسات التعليمية الخصوصية تشهد زيادات سنوية مضطردة، تتراوح نسبتها ما بين 10 و15 في المائة كل عام، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للأسر المغربية التي ترغب في توفير تعليم محترم لأبنائها.
وتتراوح مبالغ رسوم الدخول ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم كمعدل عام، إلى جانب الأقساط السنوية التي تتراوح ما بين 35 ألفا و100 ألف درهم.
وكشفت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60%، في وقت ارتفعت المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.
الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجلت دراسة للمصرف المركزي المغربي حول التضخم والأسعار زيادة صاروخية في أثمان التعليم في المدن الكبرى. وجاءت مدينة مراكش في الرتبة الأولى بعد تسجيل المسؤولين زيادة في أسعار خدمات المؤسسات التعليمية الخصوصية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017 بنسبة فاقت 63 في المائة دفعة واحدة.
ولفت تقرير لبنك المغرب حول الموضوع إلى أن الزيادات التي طالت خدمات التعليم الخصوصي فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.
واحتلت مدينة فاس الرتبة الثانية في لائحة تصنيف أسرع الزيادات في أثمان التعليم الخصوصي، بعد ارتفاعها بنسبة 62 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، تليها كل من وجدة والداخلة بنسبة 61 في المائة.
وأعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الإعداد لمعايير بهدف تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسومها المرتفعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
اللهم اكتب النجاح التام لجميع التلاميذ والتلميذات والطلبة وخاصة منهم المقبلون على الامتحانات الاشهادية التي ستكون بإذن الرحمان في شهر الصيام ،آآآمين .
- السلام عليكم ورحمة الله .
عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
وفي ظل هاته الأكراهات التي تستنزف جيوب الفئات المتوسطة وما يعادلها
كان لزاما على الحكومة أن تتخدة قرارات جدرية واستعجالية
المواطن يؤدي ضرائبه لكي توفر الدولة تعليما ملائما لأبنائه فلماذا يضطر إلى الأداء مرتا ثانية في المدارس الخصوصية، حان الوقت لكي تتكلم وزارة التعليم مسؤوليتها في القطاع والا فإن وجودها مثل عدمها
لقد أصبح التعليم مثل المياه الإقليمية تترك لكل من هب ودب للصيد فيها ....
اما مدارس المخزن، الشلحة وحرف التيفناغ والنتيجة، البطالة
نجحوا في تلطيخ اسم المدرسة العمومية لجلب المزيد من الزبناء اليهم سياتي يوما نسمع فيه ان التلاميذ لا يعرفون سوى اسماء المغنيين وأسماء لاعبي كرة القدم ولا يعرفون عن الباقي شيء وسيكون الامتحانات عن ميسي ورونالدو وبيلي ووردة الجزائرية و....
نسال الله ان ينقذ التعليم من اناس همهم جمع المال عن ظهور العباد
وفي الاخير اذا اردت ان يتفوق ابناءك دراسيا فما عليك سوى انشاء مدرسة منزلية.... لاعاشت تلك الاوكار..
أمر عادي أن نجد أنفسنا أمام جشع وطمع المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك نتيجة عدم توفر بديل كالمؤسسات العمومية آلتي تم تخريبها .
نلاحظ إذن، إذا قارنا بين التعليم الجيد النافع والناجح، والتعليم غير النافع والفاشل والرديء، أن التعريب والمجانية وجهان لعملة واحدة وهي عملة الرداءة والفشل والكساد. ذلك أن التعليم العمومي تعليم معرّب ومجاني في نفس الوقت....
L État a démissionné de l enseignement et les conséquences terribles on les voit déjà dans ce manque de respect aux biens publics .
Négliger l enseignement, c est s attendre à des bombes humaines qui n ont rien à perdre, pire, à la longue, ça risque même de créer une révolte.
إنه التعليم غير المعرّب حيث تكون لغة التدريس هي الفرنسية أو لغات أجنبية أخرى. وما هي المدارس التي يلقّن فيها هذا النوع من التعليم النافع غير المعرّب؟ إنها مدارس التعليم الخصوصي الراقية (البعثات الأجنبية، الدراسة في الخارج، المدارس الخصوصية من النوع الممتاز) التي تكلّف الدراسة بها ميزانية محترمة. أقول الراقية تمييزا لها عن مدارس التعليم الخصوصي "الشعبية" التي يدرس فيها التلاميذ بمقابل في متناول الشعب وشهرية المدرس هزيلة تتراوح مابين 1500 درهم وأقصاها 2500 + مشاكل الضغط والاجهاد البدني والنفسي الذي يعاني منه الأستاذ في هذه المؤسسات الخصوصية الشعبية التي تتاجر بالتعليم .
نلاحظ إذن، إذا قارنا بين التعليم الجيد النافع والناجح، والتعليم غير النافع والفاشل والرديء، أن التعريب والمجانية وجهان لعملة واحدة وهي عملة الرداءة والفشل والكساد. ذلك أن التعليم العمومي تعليم معرّب ومجاني في نفس الوقت....
ربما في البعثات الأجنبية