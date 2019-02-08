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الرئيسية | مجتمع | مدارس خصوصية تشعل المنافسة لجلب زبناء جدد بأسعار مرتفعة

مدارس خصوصية تشعل المنافسة لجلب زبناء جدد بأسعار مرتفعة

مدارس خصوصية تشعل المنافسة لجلب زبناء جدد بأسعار مرتفعة
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:00

شرعت مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخصوصية في حملة تواصلية مبكرة برسم الموسم الدراسي 2019/2020، في محاولة منها لاستقطاب زبائن جدد، وسط جدل حول ضرورة خفض الأسعار الصاروخية.

وأمام عدم اكتراث المجموعات الاستثمارية في مجال التعليم لدعوات أولياء الأمور إلى وقف نزيف الزيادات الصاروخية في مبالغ التسجيل والأقساط الشهرية، شرعت هذه المؤسسات في تحديد مواعيد مبكرة لإجراء امتحانات قبول الأطفال في أقسامها الدراسية، برسم الموسم الدراسي المقبل.

وقال مجموعة من أولياء الأمور الذين التقت بهم هسبريس إن تكاليف الدراسة في المؤسسات التعليمية الخصوصية تشهد زيادات سنوية مضطردة، تتراوح نسبتها ما بين 10 و15 في المائة كل عام، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للأسر المغربية التي ترغب في توفير تعليم محترم لأبنائها.

وتتراوح مبالغ رسوم الدخول ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم كمعدل عام، إلى جانب الأقساط السنوية التي تتراوح ما بين 35 ألفا و100 ألف درهم.

وكشفت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60%، في وقت ارتفعت المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.

الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.

وسجلت دراسة للمصرف المركزي المغربي حول التضخم والأسعار زيادة صاروخية في أثمان التعليم في المدن الكبرى. وجاءت مدينة مراكش في الرتبة الأولى بعد تسجيل المسؤولين زيادة في أسعار خدمات المؤسسات التعليمية الخصوصية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017 بنسبة فاقت 63 في المائة دفعة واحدة.

ولفت تقرير لبنك المغرب حول الموضوع إلى أن الزيادات التي طالت خدمات التعليم الخصوصي فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.

واحتلت مدينة فاس الرتبة الثانية في لائحة تصنيف أسرع الزيادات في أثمان التعليم الخصوصي، بعد ارتفاعها بنسبة 62 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، تليها كل من وجدة والداخلة بنسبة 61 في المائة.

وأعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الإعداد لمعايير بهدف تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسومها المرتفعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:13
الله ايكون في عون الاباء والامهات الذين يطرقون ابواب المدارس الخاصة .

اللهم اكتب النجاح التام لجميع التلاميذ والتلميذات والطلبة وخاصة منهم المقبلون على الامتحانات الاشهادية التي ستكون بإذن الرحمان في شهر الصيام ،آآآمين .

- السلام عليكم ورحمة الله .









عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
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44
2 - يائسة من التعليم الخصوصي الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:18
السلام عليكم، أقول اللهم إن هذا لمنكر، التعليم الخصوصي يوفر تعليم محترم كذبة نصدقها للأسف، أظن أنها ضريبة غير مباشرة مرغمين على أدائها لأن ليس لنا بديل فأغلب المدارس يشتغلون على الشكليات لا غير لا هم يتوفرون على الكفاءات ولاهم لديهم بيداغوجية واضحة ونحن تائهين وراءهم، اللهم اصلح أحوالنا.
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166
3 - AYMAN الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:19
المشكل في المغرب هو الشعب يدعم القطاعات بدعوى انه يريد تعليم جيد لاطفاله ايها السادة الدولة المغربية ملزمة بتوفير تعليم جيد حكومي افضل من التعليم الخصوصي يجب عدم تسجيل الابناء في مدارس خصوصية والمطالبة والاحتجاج لتوفير تعليم حكمومي جيد نفس الاطر التي تعلم أبنائنا هي نفسها التي تدرس في تعليم الحكومي ولكن اين الخلال؟ الخلال يكمن في ان المدرس في قطاع الخاص يعلم جيدا انه مراقب واذا قام باي اخلال او تقصير مصيره الطرد.اما في مدارس الحكومية فلا يهم مادام لا احد يراقب ولا يتاعب واللعب سارية.يجب المطالبة بتعليم جيد اما تعليم ابناء في مدارس خاصة فهذا دعم للوبيات التي تريد تدمير المدرسة العمومية.وهنا ألوم كل اسرة ساندت هذه اللعبة وعدم مطالبة بتعليم جيد في مدارس الحكومية.منين عطيتو راسكم للحلاق بلا متشكى الا برقعك.
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117
4 - Ahmed الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:21
Baraka, c' est assez ollah, éducation , le Marocain ne peut plus se permettre, ces deux secteurs sont devenus un business pour les rentiers, ce n' est plus la responsabilité de l ETAT, w finek a AL OTHMANI et Benkirane, Akhenoich....
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20
5 - محمد ج الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:21
فوضى في التعليم! يجب حذف التعليم الخصوصي و الإهتمام بالتعليم العمومي إذا أردتم بناء أجيال بدون فوارق اجتماعية. التعليم الخصوصي مرتع لاقتصاد الريع انتشر في ضروف سياسية خاصة.
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107
6 - Naturaliat الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:26
أصبحت أغلب الفئات تعاني من تكاليف المدرس والتطبيب بسبب رفع الحكومة يدها عن القطاعين وأعني بكلامي تدني الخدمات في التعليم والصحة العموميتن.

وفي ظل هاته الأكراهات التي تستنزف جيوب الفئات المتوسطة وما يعادلها
كان لزاما على الحكومة أن تتخدة قرارات جدرية واستعجالية
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57
7 - مغربي الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:28
مفهمتش الناس مالقاو ماياكلو وكيخلصو على ولادهم في التعليم الخصوصي.. وراه حنا قرينا غير في الدولة وبلا زيادة السوايع..... في عهدنا كانت زيادة السوايع عيب مكايزيد السوايع غير الزرق..... دبا تقلبات الاية.... سبحان الله
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90
8 - بائع القصص الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:31
عار ان يلتجئ المرء إلى المدارس الخصوصية، لأن هذا يقع على عاتق وزارة التعليم ان توفر تعليما ذو جودة عالية، لقد أصبح التعليم الخصوصي ظاهرة متفشية تدعي القلق أكثر فاكثر، بل وأصبحت طريقة شبه شرعية لتولي المعلمين والأساتذة إلى مهمتين، مما يضعف عطاؤهم في التعليم العمومي كون الراتب الشهري مضمون.
المواطن يؤدي ضرائبه لكي توفر الدولة تعليما ملائما لأبنائه فلماذا يضطر إلى الأداء مرتا ثانية في المدارس الخصوصية، حان الوقت لكي تتكلم وزارة التعليم مسؤوليتها في القطاع والا فإن وجودها مثل عدمها
لقد أصبح التعليم مثل المياه الإقليمية تترك لكل من هب ودب للصيد فيها ....
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33
9 - ناجز الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:31
هذا مشكل بنيوي خطير سببه انحطاط وتدهور التعليم العمومي بشكل ممنهج لاتاحة الفرصة لحيتان التعليم لابتلاع اكبرقدر من اموال من يبحثون ويكدون من اجل تعليم ابنائهم تعليما جيدا ومواكبا لمستجدات العصر.
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21
10 - المغرب النافع الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:32
مدارس حيث اللغات الحية والثقانة والبحث العلمي وبعدها عمل مضمون وبأعلى راتب شهري.
اما مدارس المخزن، الشلحة وحرف التيفناغ والنتيجة، البطالة
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-41
11 - مغربي 2018 الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:33
التبزنيس في تعليم المواطن وصحته ... عصابة .. عصابة .. عصابة ..
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39
12 - ياسين الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:42
ما هذا الا نتيجة الاقبال الغير المعقلن لاولياء الامور على المدارس الخصوصية، كثرة الطلب امام محدودية العرض تؤدي الى الزيادة في الاسعار، الحل بيد اولياء الامور انفسهم بالعودة الى التعليم العمومي و الزام الدولة بتحمل مسؤولياتها في تحسين جودة التعليم، و الا فان الاستمرار في الاقبال على هذه المدارس سيستمر معه الاستغلال المادي للمقبلين عليها
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36
13 - علولة الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:45
لما نتكلم عن التعليم حاليا تعود بي الذكرى للطفولة والتعليم أيامنا كان مغايرا تماما لهذا الجيل ولَم نعرف ضهور المدارس الحرة الا في الثمانينات حيث كان لا يدخلها الا من طرد من التعليم نظرا لمستواه وتكراره القسم مرتين وكانت تعرف بمدارس تضييع الوقت ولا زالت لحد الان مضيعة للمال والوقت
نجحوا في تلطيخ اسم المدرسة العمومية لجلب المزيد من الزبناء اليهم سياتي يوما نسمع فيه ان التلاميذ لا يعرفون سوى اسماء المغنيين وأسماء لاعبي كرة القدم ولا يعرفون عن الباقي شيء وسيكون الامتحانات عن ميسي ورونالدو وبيلي ووردة الجزائرية و....
نسال الله ان ينقذ التعليم من اناس همهم جمع المال عن ظهور العباد
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30
14 - Red الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:47
لو كان اولاياء الامور يصرفون ربع هذه المصاريف على المدرسة العمومية لكانت احسن مما هي عليه..ومع ذلك فالمدرسة العمومية مازالت متفوقة على الاوكار الخصوصية التي همها الوحيد هو المال ولا شىء غي ذلك..في هذه الاوكار يتم التعامل معك**غير هداك راه ولد فلان تهلا فيه..**
وفي الاخير اذا اردت ان يتفوق ابناءك دراسيا فما عليك سوى انشاء مدرسة منزلية.... لاعاشت تلك الاوكار..
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30
15 - مخلصة الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:55
انا و زوجي مقتنعين ان التعليم الخصوصي ما هو الا تجارة ليس الا و لا نريد ان يغتني اصحابه على حسابنا..فقررنا ادخال اطفالنا التعليم العمومي مع اننا في استطاعتنا ماديا ادخالهم التعليم الخصوصي فزوجي استاذ جامعي و انا مهندسة و الحمدلله ابنتنا البكر في القسم الرابع الآن و يحب المدرسة و التعلم لانهم يركزون على التلقين داخل القسم بالتكرار و ليس بالتمارين الكثيرة في البيت كالخصوصي فتصبح انت من يدرس الطفل و ليس المدرسة...فانصحكم بالتعليم العمومي فنحن ابناؤه قبل كل الشيء و نحن من يجب علينا دعمه اعترافا بالجميل و يكون ذلك بالعودة اليه و الاشتراك في جمعيات الآباء لتحسينه، فكما التطوير يأتي من فوق اي الوزارة فهو ايضا يأتي من الاسفل من الاباء..
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63
16 - N.H الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:59
لو كان تعليم مجاني في المستوى المطلوب لبقي هذه المدارس كيف تنقولو بالدارجة كون بقاو ينشو دبان هذه ليست مدارس خصوصية و إنما مافيا تقوم بسلب أموال الأباء بطريقة دكية رغم أن تعليمهم جد رديء يضيعون الوقت في الأناشيد(الأغاني)و الرحلات....
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14
17 - maghribi الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:04
La plus grande usure que subisse les parents est due essentiellement aux frais de scolaritė surtout pour les classes moyennes qui preferent inscrire leurs enfants dans des ecoles privėes vu la mediocritė de l enseignement public. On est alors a la merci du personnel de l enseignement . D une part ils ne font pas correctement leur travail soit dans le public soit en privė. Les parents paient enormement dans le privė en meme temps ils se trouvent obligės de payer encore les cours de soutien ce qui est 7raaaam et mulle fois 7ram. Imaginer moi personnellement mon enfant a fait tout son ecole en privė. Actuellement il est en 1ere bac sce math dans une ecole privėe où je paie 2300 dh sans transport mais je dois encore payer 250 dh par matiere literaires soit 4 matieres cad 1000 dh pour avoir une bonne note en regional puis 1000 dh pour les math et physiq pour avoir ale niveau . Sans les heures de soutien on aura pas de resultat. Donc les enseignants kaydahko 3lina. es ce
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3
18 - امازيغ سوسي الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:04
لو لم يعرفوا ويعلموا ان التعليم العمومي وصل الى الحضيض لما تجرؤوا على رفع الاسعار كل بداية سنة دراسية . ما يجري ليس محض صدفة ولكن هو مخطط هيا له بكل دقة وعناية . في نهاية المطاف سبفضل الاباء التعليم الخصوصي الغالي والمكلف على التعليم العمومي الدي دخل غرفة الانعاش مند مدة ليست بالقصيرة . في مؤسسة عمومية بنواحي اكادير ومند بداية السنة ثم ضرب ثلاثة اساتدة وحارس عام . احد الاساتدة وبخ بنتا فما عليها الا ان جاءت بشخص غريب فانتقم لها من الاستاد دون الحديث عن غيابات الاسادة . كما يستطيع اي واحد ان يدخل اليها ويتجول فيها كما يشاء . انه التعليم العمومي بالمغرب .
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9
19 - أيمن الرباطي الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:06
السلام عليكم
أمر عادي أن نجد أنفسنا أمام جشع وطمع المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك نتيجة عدم توفر بديل كالمؤسسات العمومية آلتي تم تخريبها .
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9
20 - عبيد الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:28
الدولة المغربية ملزمة وواجب عليها توفير تعلييم جيد ومحترم لكل المغاربة.
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7
21 - كيفاش الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:32
تجويد التعليم في يد الدولة.الا مابغاتش تنهض بيه راه الاحتجاج يساوي٢السجن نحن مضطرين ان نذهب إلى الخاص ولو انه غير العكر فوق الخنونة الله ياخد فيهم الحق قهرونا وقتلونا في جيوبنا لا نستطيع السفر لا إلى الداخل ولا الخارج
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4
22 - farid الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:41
لاتكون الشكوى إلا بعد فوات الأوان وفي جميع القطاعات،الناس تتهافت على الكماليات والبريستيج وهم في أشد ضائقة مالية،وبعدها يلتجؤون للقروض ، والأولاد صاروا هم الآمرون والناهون ، هواتف نقالة حديثة وملابس فاخرة ونقل صباح مساء،أقول وأنا على علم بأولاد يصلون الى المراتب الأولى في التعليم العمومي، ولايملكون قوت يومهم
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14
23 - Mohamed الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:01
اللهم التعليم الخاص افضل بكثير من التعلبم العمومي الميت...كانو اولادي في التعليم العمومي دون مستوى و لكن عندما سجلتهم في مؤسسة خاصة تغيرو بكثير....ايها الاباء التعليم بالمجان في المدارس العمومية لا ينتج ...على الاقل التعليم الخصوصي يوفر الامن و الاجواء الملائمة للتدريس و التلاميد يشعرون بالثقة في النفس زيادة على اللغات و الاعلاميات.....
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-4
24 - يوسف الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:14
سياسة الإجهاز على التعليم بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهذه كانت خطة لتكليخ الأجيال لأن المسؤولين لا يريدون شعب متعلم يعرف حقوقه وواجباته حتى يتاح لهم نهب ثروات البلاد والإستفادة من جميع أشكال الريع من جيوب شعب فقير جاهل ومريض.
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6
25 - marwan الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:25
يجب فرض قانون التصنيف على لوبيات المدارس الخاصة كما تصنف الفنادق بالتلي التحكم في الأسعار و هذا يسائل المسؤولين مع المحاسبة
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2
26 - sana lbaze الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:53
لقد ثبت الآن أن التعليم المعرّب لا ينتج إلا البطالة والجهل المدرسي (يقضي التلميذ سنوات طويلة في المدرسة ويخرج منها كجاهل لا يعرف أي شيء مفيد)، والتطرف والفهم السيئ للدين. وما هو نوع المدرسة التي تلقّن هذا النوع من التعليم المعرّب غير النافع؟ إنها المدرسة المجانية المفتوحة للجميع بدون مقابل. وما هو التعليم النافع والمطلوب في سوق الشغل؟ إنه التعليم غير المعرّب حيث تكون لغة التدريس هي الفرنسية أو لغات أجنبية أخرى. وما هي المدارس التي يلقّن فيها هذا النوع من التعليم النافع غير المعرّب؟ إنها مدارس التعليم الخصوصي الراقية (البعثات الأجنبية، الدراسة في الخارج، المدارس الخصوصية من النوع الممتاز) التي تكلّف الدراسة بها ميزانية محترمة. أقول الراقية تمييزا لها عن مدارس التعليم الخصوصي "الشعبية" التي يدرس فيها التلاميذ بمقابل في متناول الشعب.
نلاحظ إذن، إذا قارنا بين التعليم الجيد النافع والناجح، والتعليم غير النافع والفاشل والرديء، أن التعريب والمجانية وجهان لعملة واحدة وهي عملة الرداءة والفشل والكساد. ذلك أن التعليم العمومي تعليم معرّب ومجاني في نفس الوقت....
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0
27 - Malika الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:57
Quand je vois nos rues sales, des jeunes mal éduqués, j en veux à l État qui a laissé le secteur de l enseignement au privé sans contrôle ni comptes à rendre.
L État a démissionné de l enseignement et les conséquences terribles on les voit déjà dans ce manque de respect aux biens publics .
Négliger l enseignement, c est s attendre à des bombes humaines qui n ont rien à perdre, pire, à la longue, ça risque même de créer une révolte.
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2
28 - mine الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:58
التعليم اللصوصي اصبح مسألة موضة فقط في المغرب في ظل تشجيع الدولة له
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8
29 - Fofo الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:20
يستاهلو اديرو بحالنا اويسيفطو ولادهم للعمومي اش فيها وعلاج النقص بالمراجعة والانترنت فيه الكتير من المدرسين روعة في الشرح .لبشار فيه العنصرية في الدم.اولمفهمتش كيجيبو ولادهم من مدارس الفلوس للمراجعة وافهم دبا يعني بدون جدوة
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1
30 - Khalid222 الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:31
نتائج سياسة بن زيدان، عائلات الطبقة المتوسطة يعانون وحصة كبيرة من رواتبهم تذهب في تعليم الأولاد وحصص الدعم، ... وعلى الرغم من هذا تبقى النتائج بعيدة عن تطلعات الآباء، إنها سياسة ممنهجة لتحطيم التعليم العمومي، حتى أصبح الجميع مقتنع إلى حد ما بضرورة تسجيل الأبناء بالمدارس الخصوصية حتى ولو تطلب منه اللجوء إلى القروض لتغطية المصاريف المترتبة عن ذلك، وأنطلق من تجربتى، انا وزوحتي موظفين ولدينا طفلين لم يسبق لهما أن وطأ قدماهما المدرسة العمومية، ولكن في الأخير اضطررنا في ظل هذه الوضعية تسحيل الولد الكبير الذي في يدرس السنة الثانية باك تسجيله بالعمومي، هذا فقط لأوضح أن العديد من العائلات التي لا تتوفر على مدخول مريح تعاني ويلات سياسة بن كيران.
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4
31 - nichane الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:31
التعليم النافع والتعليم الغير النافع
إنه التعليم غير المعرّب حيث تكون لغة التدريس هي الفرنسية أو لغات أجنبية أخرى. وما هي المدارس التي يلقّن فيها هذا النوع من التعليم النافع غير المعرّب؟ إنها مدارس التعليم الخصوصي الراقية (البعثات الأجنبية، الدراسة في الخارج، المدارس الخصوصية من النوع الممتاز) التي تكلّف الدراسة بها ميزانية محترمة. أقول الراقية تمييزا لها عن مدارس التعليم الخصوصي "الشعبية" التي يدرس فيها التلاميذ بمقابل في متناول الشعب وشهرية المدرس هزيلة تتراوح مابين 1500 درهم وأقصاها 2500 + مشاكل الضغط والاجهاد البدني والنفسي الذي يعاني منه الأستاذ في هذه المؤسسات الخصوصية الشعبية التي تتاجر بالتعليم .
نلاحظ إذن، إذا قارنا بين التعليم الجيد النافع والناجح، والتعليم غير النافع والفاشل والرديء، أن التعريب والمجانية وجهان لعملة واحدة وهي عملة الرداءة والفشل والكساد. ذلك أن التعليم العمومي تعليم معرّب ومجاني في نفس الوقت....
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-4
32 - sana lbaze الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:49
يجب الانتباه والاعتراف أن عددا من السياسيين الرافضين لأي مساس بمجانية التعليم العمومي وبالتدريس بغير اللغة العربية، لا يفعلون ذلك فقط من باب التظاهر بالوقوف إلى جانب الشعب والدفاع عن مصلحته وحماية للغته، كما يقولون، بل يفعلون ذلك دفاعا عن مصلحتهم وحماية لمصدر ثرائهم. ذلك أن الكثير من هؤلاء هم الذين يملكون مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، التي تدرّ عليهم أرباحا طائلة كل شهر. فإذا ألغيت مجانية التعليم وأصبحت المدرسة العمومية مدفوعا عنها، وتحسّن تبعا لذلك مستوى التعليم العمومي، وخصوصا إذا أصبحت لغة التدريس هي غير العربية بعد وقف تعريب التعليم، فإن الإقبال على مدارسهم الخصوصية سيتراجع، وتتراجع معه، بالتالي، مداخيلهم التي يجنونها من هذا التعليم الخصوصي. فهناك سياسيون معروفون في أحزاب سياسية معروفة، مثل "حزب الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"العدالة والتنمية"، يملكون مدارس للتعليم الخاص، وفي نفس الوقت تعارض أحزابهم المساس بمبدأي التعريب ومجانية التعليم العمومي، حتى يستمروا في الاغتناء باحتكارهم للتعليم الخصوصي. ولنتذكّر أن المدارس الخاصة بالمغرب بدأت مع "الحركة الوطنية" ...
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3
33 - Khalid222 الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:10
لن نقول أن إصلاح التعليم قد تحقق، إلا حين نرى أن ابن الوزير وابن البائع المتجول في صف واحد بالمدرسة، ويجب إزالة كل المؤسسات الخصوصية بما في ذلك كليات التعليم العالي، لا يعقل ان نضع الطبيب المتخرج من الكلية العمومية في نفس مصاف الطبيب المتخرج من القطاع الخاص، ونفس الشيء بالنسبة لبقية التخصصات.
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3
34 - Siko الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:11
التعليم الخصوصي للكسالى فقط واصحاب العياقات الخاوية
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4
35 - نور الدين الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:25
ولماذا الأساتذة في المدارس العمومية يدرسون أبناءهم في الخاص؟؟؟
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4
36 - أب تلميذين الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:48
لم يبق لدينا ما يجدي من التعليم في بلادنا والدليل هو التصنيف العالمي الذي وضعنا في الرتب الأخيرة لأن سياسة الدولة اتجاه التعليم فاشلة و قد تركت المجال في الاستثمار فيه لأناس لايفقهون شيئًا هاجسهم الربح بعد إنشاء مؤسسات خاصة لا تعتمد على مناهج التعليم ولا برامج و لا مقاربة تربوية مؤسسات تشتغل بمراجع وكتب مدرسية لا تتناسب مع فلسفتنا الاجتماعية و التربوية والسوسيو اقتصادية واجتماعية وغيرها. أطر عديمة التكوينات البيداغوجية أو تربوية. تجدها تستنزف جيوب المغاربة على حساب فلذات اكبادهم والدولة لا تحرك ساكنا. فلماذا نؤدي الضرائب؟للمساهمة في توفير تعليم ناجح و هادف.
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3
37 - Adam الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:57
والله العظيم اعرف أناس لم يتموا دراستهم و منهم أميون أصبحوا يملكون مدارس خاصة في الدار البيضاء
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4
38 - امل الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:15
السلام عليكم وبصفتي استاذة وام، ادرس ابناءي في المرحلة الابتداءية بالتعليم الخاص ليس لجودته كما يتوهم البعض فقط لان المدرسة الخاصة تتكلف بالطفل الى حين استلامه من طرف ابويه نظرا لظروف العمل والبعد عن الاقارب وعازمة ان شاء الله ان احولهم في السلك الاعدادي للمدرسة العمومية لانهم باذن الله سيكونون مؤهلين لتحمل مسؤوليتهم عند العودة للبيت
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5
39 - Ramadan الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:32
ارقام و رسوم لا علاقة لها بالواقع.
ربما في البعثات الأجنبية
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40 - ملاحظ الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:17
مؤسسات التعليم الخصوصي أصبحت مضطرة للزيادة في مصاريف الدراسة، لأن إدارة الضرائب اتخذت قرار فجائيا يفرض على المؤسسات أداء الضرائب على حافلات النقل المدرسي منذ سنة 2016 بالرغم من حصول بعض الحافلات على إعفاء من السنة نفسها!!!!؟؟؟؟؟؟خاصة الحافلات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3000 كيلوا؟ كما أن الحافلات التي يقل وزنها عن 3000 كيلوا ولديها إعفاء سنة 2018 عندما قصدوا وكالات أداء الضريبة فوجؤو بضرورة أداء الضريبة منذ سنة 2016 وهذا غريب. كيف يمكن أن تؤدي ضريبة وانت حاصل على إعفاء!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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41 - ملاحظ الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:32
لنكن واقعيين التعليم الخصوصي مفيذ لفئة من المجتمع، لأنه وفر تعليم احسن من التعليم العمومي وبثمن في أغلب الحالات في متناول اغلب الأسر، بحيث أصبح بإمكان الميكانيكي والجندي. تسجيل أبنائه بالتعليم الخصوصي،كما أنه يوفر آلاف مناصب الشغل لحاملي الشهادات، ويوفر لهم تكوينا مهنيا يفتح لهم باب التعاقد مع وزارة التربية الوطنية بحكم خبرتهم..بحيث حسب معلوماتي أن الدولة تعاقدت في بداية سنة 2019 مع حوالي 15000الف استاذ وأستاذة يوجد ضمنهم حوالي 10000 آلاف استاذ (ة) كانوا يشتغلون بالتعليم الخصوصي ولديهم مؤهلات بيداغوجية محترمة لتدريس التلاميذ والتلميذات.. كما يوفر التعليم الخصوصي الضرائب لخزينة الدولة فشراء مثلا حافلة للنقل المدرسي بثمن 34000 ألف درهم يوفر للدولة ضريبة قدرها 20% من مجموع المبلغ المذكور اي أكثر من 50000 الف درهم تصوروا معي حجم مبيعات حافلات النقل المدرسي على الصعيد الوطني. وحجم الأموال التي يدرها هذا القطاع على خزينة الدولة.. كما تؤدي هذه المؤسسات قبل نهاية يناير من كل سنة ما قدره 0،75% من حجم مداخلها السنوية كضريبة للدولة. بالإضافة للضريبة السنوية في شهر يوليوز كل سنة وضريبة الحافلات.
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