مدارس خصوصية تشعل المنافسة لجلب زبناء جدد بأسعار مرتفعة

هسبريس – محمد لديب

شرعت مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخصوصية في حملة تواصلية مبكرة برسم الموسم الدراسي 2019/2020، في محاولة منها لاستقطاب زبائن جدد، وسط جدل حول ضرورة خفض الأسعار الصاروخية.

وأمام عدم اكتراث المجموعات الاستثمارية في مجال التعليم لدعوات أولياء الأمور إلى وقف نزيف الزيادات الصاروخية في مبالغ التسجيل والأقساط الشهرية، شرعت هذه المؤسسات في تحديد مواعيد مبكرة لإجراء امتحانات قبول الأطفال في أقسامها الدراسية، برسم الموسم الدراسي المقبل.

وقال مجموعة من أولياء الأمور الذين التقت بهم هسبريس إن تكاليف الدراسة في المؤسسات التعليمية الخصوصية تشهد زيادات سنوية مضطردة، تتراوح نسبتها ما بين 10 و15 في المائة كل عام، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للأسر المغربية التي ترغب في توفير تعليم محترم لأبنائها.

وتتراوح مبالغ رسوم الدخول ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم كمعدل عام، إلى جانب الأقساط السنوية التي تتراوح ما بين 35 ألفا و100 ألف درهم.

وكشفت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60%، في وقت ارتفعت المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.

الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.

وسجلت دراسة للمصرف المركزي المغربي حول التضخم والأسعار زيادة صاروخية في أثمان التعليم في المدن الكبرى. وجاءت مدينة مراكش في الرتبة الأولى بعد تسجيل المسؤولين زيادة في أسعار خدمات المؤسسات التعليمية الخصوصية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017 بنسبة فاقت 63 في المائة دفعة واحدة.

ولفت تقرير لبنك المغرب حول الموضوع إلى أن الزيادات التي طالت خدمات التعليم الخصوصي فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.

واحتلت مدينة فاس الرتبة الثانية في لائحة تصنيف أسرع الزيادات في أثمان التعليم الخصوصي، بعد ارتفاعها بنسبة 62 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، تليها كل من وجدة والداخلة بنسبة 61 في المائة.

وأعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الإعداد لمعايير بهدف تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسومها المرتفعة.