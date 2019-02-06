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كُتّاب وآراء
"ابن رشد" ينفي إهمال صحة الكاتب محمد جبران
نفى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الأربعاء، وجود أي إهمال بحق أحد الكتاب الذي يتلقى العلاج داخل المستشفى، على خلاف الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص.
وأوضح المركز، في بيان توضيحي اليوم، أنه "لم يتم طرد الكاتب والأديب محمد جبران أو إهماله في الممر، كما ادعت هذه المقالات الصحفية، بل على العكس من ذلك، فقد حظي ولا يزال بالرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة أمراض الجهاز العصبي".
وأضافت، في البيان ذاته، أنه تم استقبال المعني بالأمر "يوم 21 يناير بمصلحة أمراض الجهاز العصبي بالمستشفى، وعملت الأطقم الطبية والتمريضية بالمصلحة على التكفل بحالته الصحية".
وأكدت، في هذا الصدد، أن "كل ما جاء في هذه المنابر من ادعاءات بخصوص إهمال المريض مجانب للصواب ولا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع التدابير واللجوء إلى المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها".