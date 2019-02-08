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كُتّاب وآراء
تحركات دولية لكشف مصير القيادي في "البوليساريو" الخليل بريه
تطورات متسارعة تعرفها قضية الخليل أحمد بريه، المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، المُختفي بشكل غامض في الجزائر، منذ سنة 2009، إذ نظم عشرات المحتجزين بمخيمات تندوف وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المنصرم، أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة "الرابوني"، مقر الجبهة بتندوف، من أجل المطالبة بكشف مصيره.
الخليل أحمد، الذي يعتبر أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو، جرى استدعاؤه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية في يناير 2009، لكن تم اختطافه بطريقة غامضة وانقطعت أخباره منذئذ، بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها، بعدما توترت علاقته بمحمد عبد العزيز، زعيم الجبهة الذي توفي سنة 2016.
وتوافد عشرات السكان الصحراويين على منطقة "الرابوني"، التي شهدت تنظيم وقفة تصعيدية، حملت شعار: "لا كلل لا ملل..الخليل هو الحل"، رغم المضايقات التي تعرضت لها من قبل قيادات التنظيم الانفصالي، التي تلتزم الصمت حيال مصير الخليل أحمد، الذي يلقبه البعض بالعلبة السوداء لـ"البوليساريو". كما أقدمت الفعاليات الصحراوية على إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمى "كلّنا الخليل أحمد بريه"، تسعى إلى التعريف بقضية المختطف ونقل جميع تطورات الملف.
وكشفت وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو أن عائلة الخليل أحمد، الذي كان مقربا من الدوائر الاستخباراتية الجزائرية، تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات الجزائرية في عدد من الدول الأوروبية؛ من قبيل بروكسيل وباريس ومدريد، إضافة إلى تمثيليات الجبهة الانفصالية في كلّ من إسبانيا وفرنسا.
وسبق أن نظمت عائلة المختطف رفقة عشرات الفعاليات الحقوقية الصحراوية مظاهرة سلمية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، بغرض كشف ملابسات وظروف اختفائه الغامض، لاسيما في ظل الصمت الرسمي من قبل قيادات الجبهة من جهة، والسلطات الجزائرية التي تنفي علمها بالموضوع جملة وتفصيلا.
نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في قضية الصحراء، قال إن "عائلة مجهول المصير الخليل أحمد منذ سنة 2009 قررت، بعد رفض الجزائر والبوليساريو الكشف عن مصيره، خاصة مع تواتر أنباء قوية عن قتله في المكان المختطف به داخل الجزائر، (قررت) تنظيم وقفات داخل الرابوني، حيث نظمت وقفة أمام مفوضية غوث اللاجئين".
وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عائلة الخليل أحمد تطالب بتدخل أممي لكشف مصيره، إذ راسلت الأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية في دول أوروبية عديدة؛ وهي تحركات تنضاف إلى التحركات التي قامت بها عائلة المختطف، خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت شكوى ضد الجزائر".
وأوضح الناشط الحقوقي أن "الجزائر تعد المسؤولة عن الخليل وعن مصيره، لأنه اختفى داخل ترابها، ومن ثمة فهي الجهة التي يجب أن تساءل عن مصيره؛ وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأردف المتحدث بأن "الخليل أحمد اختطف من الجزائر بعد أن استدرج إليها من طرف الاستخبارات الجزائرية سنة 2009، بدعوى تنظيم ندوة خاصة؛ ولم تمض سوى أيام قليلة على تعيينه مكلفاً بملف حقوق الإنسان في المخيمات، فهو يعتبر أول مسؤول يُعين في مجال حقوق الإنسان، ويكون ضحية لها؛ والخطير في الأمر أنه انتهاك يتعلق بالاختطاف ومجهولي المصير، وهي مفارقة لم تحصل سوى في الجزائر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
لكن ما لا افهمه هو صبر المغرب عن هذه الجارة ومواصلات العلاقة معها وطلبها بفتح الحدود والتوسل اليها بسياسة هزيلة لا تزيد الا في جعلها تتكبر اكثر من ما كانت عليه وكأننا نعيش على مساعدتها او نتنفس بهوائها مع العلم انها خبيثة
كل من اراد ببلادنا سوء علينا ان نقاطعه والى الأبد
بدأت جرائم الجزائر تتكشف في حق بيادقها..لعلهم يعودون لصوابهم
اشكر هذه التحركات الدولة لكشف مصيراخواننا المحتجزين والمقتولين في هذا السجن الكبير الذي يدعى تندوف والذي تمنع الامم المتحدة من احصاء المتواجدين فيه لغاية في نفس الدولة الحاضنة التي انكشفت للعالم الا وهي المساعدات الانسانية و اطالة امد هذا الصراع لالهاء شعب بكاملة حتى لا يطالب بالكشف عن مصير الثروة واين تذهب مع العلم ان البوليزاريو ومن يسير في فلكه قد إلتهمها بالكامل وبالعملة الصعبة . البوليزاريو يتحرك بالجواز الديبلوماسي الجزائري والشعب يصطف عند السفارات من اجل الفيزا ثم يعود خائبا .
اقف هنا والسلام على من ينتظر منا السلام .
حينما تتكلمون على شخصيات تافهة تصبح ذات اهمية
وقيادات الرابوني متواطئة مع المخابرات الجزائرية في هذه القضية
لقد قال لكم وطنكم منذ سنين *إن الوطن غفور رحيم* رحيييييييم
و رغم دلك علينا أن لا نهتم بخزعبلاتهم لأن محتجزي تندوف تم غسل دماغهم لأكثر من أربعين سنة فحتى و ان دخل بعضهم للمغرب فلا ثقة فيهم و أحداث اكديم ازيك ليست ببعيدة بعد أن كانوا يدخلون بالافواج و أغلبيتهم لا علاقة لهم بالصحراء المغربية
السؤال هو : متى يتحرك المنتظم الدولي لايقاف شر الجنيرالات المجرمين؟
وكذلك سبتة ومليلية والجزر: المستعمرات الاسبانية
وذلك لننهي تحرير جميع الاراضي المغربية في ملف واحد في دفعة واحدة
لكي لا نبقى نتسنا مئة او الف عام اخرى لنحل المشكل
يجب ان نزيل الخوف والحكرة كجميع الدول ولا نبقى خانعين (موة واحدة هي اللكاينة)
ونرفع رؤوسنا الى الفوق ونموت بشرف لامذلولين
لكن الضمير عن البعض ميت وهو يحسب نفسه يصنع خيرا بينما الموت البطيء يزحف على المغرر بهم والقيادة المزعومة تستفيد من أجر الخيانة
أمريكا تخشى ان تجد نفسها في وضعية شرود
الفاهم يفهم