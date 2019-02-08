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الرئيسية | مجتمع | تحركات دولية لكشف مصير القيادي في "البوليساريو" الخليل بريه

تحركات دولية لكشف مصير القيادي في "البوليساريو" الخليل بريه

تحركات دولية لكشف مصير القيادي في "البوليساريو" الخليل بريه
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:00

تطورات متسارعة تعرفها قضية الخليل أحمد بريه، المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، المُختفي بشكل غامض في الجزائر، منذ سنة 2009، إذ نظم عشرات المحتجزين بمخيمات تندوف وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المنصرم، أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة "الرابوني"، مقر الجبهة بتندوف، من أجل المطالبة بكشف مصيره.

الخليل أحمد، الذي يعتبر أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو، جرى استدعاؤه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية في يناير 2009، لكن تم اختطافه بطريقة غامضة وانقطعت أخباره منذئذ، بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها، بعدما توترت علاقته بمحمد عبد العزيز، زعيم الجبهة الذي توفي سنة 2016.

وتوافد عشرات السكان الصحراويين على منطقة "الرابوني"، التي شهدت تنظيم وقفة تصعيدية، حملت شعار: "لا كلل لا ملل..الخليل هو الحل"، رغم المضايقات التي تعرضت لها من قبل قيادات التنظيم الانفصالي، التي تلتزم الصمت حيال مصير الخليل أحمد، الذي يلقبه البعض بالعلبة السوداء لـ"البوليساريو". كما أقدمت الفعاليات الصحراوية على إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمى "كلّنا الخليل أحمد بريه"، تسعى إلى التعريف بقضية المختطف ونقل جميع تطورات الملف.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو أن عائلة الخليل أحمد، الذي كان مقربا من الدوائر الاستخباراتية الجزائرية، تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات الجزائرية في عدد من الدول الأوروبية؛ من قبيل بروكسيل وباريس ومدريد، إضافة إلى تمثيليات الجبهة الانفصالية في كلّ من إسبانيا وفرنسا.

وسبق أن نظمت عائلة المختطف رفقة عشرات الفعاليات الحقوقية الصحراوية مظاهرة سلمية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، بغرض كشف ملابسات وظروف اختفائه الغامض، لاسيما في ظل الصمت الرسمي من قبل قيادات الجبهة من جهة، والسلطات الجزائرية التي تنفي علمها بالموضوع جملة وتفصيلا.

نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في قضية الصحراء، قال إن "عائلة مجهول المصير الخليل أحمد منذ سنة 2009 قررت، بعد رفض الجزائر والبوليساريو الكشف عن مصيره، خاصة مع تواتر أنباء قوية عن قتله في المكان المختطف به داخل الجزائر، (قررت) تنظيم وقفات داخل الرابوني، حيث نظمت وقفة أمام مفوضية غوث اللاجئين".

وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عائلة الخليل أحمد تطالب بتدخل أممي لكشف مصيره، إذ راسلت الأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية في دول أوروبية عديدة؛ وهي تحركات تنضاف إلى التحركات التي قامت بها عائلة المختطف، خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت شكوى ضد الجزائر".

وأوضح الناشط الحقوقي أن "الجزائر تعد المسؤولة عن الخليل وعن مصيره، لأنه اختفى داخل ترابها، ومن ثمة فهي الجهة التي يجب أن تساءل عن مصيره؛ وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأردف المتحدث بأن "الخليل أحمد اختطف من الجزائر بعد أن استدرج إليها من طرف الاستخبارات الجزائرية سنة 2009، بدعوى تنظيم ندوة خاصة؛ ولم تمض سوى أيام قليلة على تعيينه مكلفاً بملف حقوق الإنسان في المخيمات، فهو يعتبر أول مسؤول يُعين في مجال حقوق الإنسان، ويكون ضحية لها؛ والخطير في الأمر أنه انتهاك يتعلق بالاختطاف ومجهولي المصير، وهي مفارقة لم تحصل سوى في الجزائر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - Souiri الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:28
مصير مجهول ينتظر باقي المغرر بهم رفقة ابنائهم من الجيل التالث و الرابع ...
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129
2 - غيور الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:37
كيف يسمح المغرب للجزائر بأن تقتل مواطنين مغاربة داخل الجزائر يجب على المغرب بأن يطالب بتحقيق في وفات هذا المغربي
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104
3 - مغربي وافتخر الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:38
حقيقة لا تغيب عن احد ان مشكلة الصحراء المغربية مع الجزائر وليس مع طرف آخر فالذي يطالب بزرع شعب واصطناع دولة بين قوسين هي الجارة الخبيثة
لكن ما لا افهمه هو صبر المغرب عن هذه الجارة ومواصلات العلاقة معها وطلبها بفتح الحدود والتوسل اليها بسياسة هزيلة لا تزيد الا في جعلها تتكبر اكثر من ما كانت عليه وكأننا نعيش على مساعدتها او نتنفس بهوائها مع العلم انها خبيثة
كل من اراد ببلادنا سوء علينا ان نقاطعه والى الأبد
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146
4 - حداوي الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:56
الشاحنات والسيارة في الصورة موديلات جداد، من اشتراهم وأدى ثمنهم؟ ان أرقام هياكلهم تدل على مشتريهم، والمدافع والدبابات من أدى ثمنها؟
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57
5 - مغربي اصيل الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:12
الجزائر الشقية مستعدة للتحالف مع الشيطان . والتكالب مع البوليزاريو لعرقلة نمو المغرب ...
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74
6 - Bencheikh الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:37
الجزائر اختطفت الصحراويين جميعا بتندوف وغسلت أدمغتهم عشرات السنين الى ان تطورت وسائل الاتصال والوسائط الاجتماعية فبدأ المغررون يدركون حجم الخدعة والتلاعب بمصيرهم في صحراء قاحلة وبؤس ابدي ..
بدأت جرائم الجزائر تتكشف في حق بيادقها..لعلهم يعودون لصوابهم
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71
7 - وناغ الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:41
كان هدا مصير عدد كبير من الجزائرين انفسهم فما بالكم اتتم
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49
8 - abo الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:42
و حنا مالنا و مال هاد الموضوع لنشرينو شنو هادي نستافدو منو و هوومن اساسو واحد من اعداء الوطن والحكي فهاد الموضوع راه اعتراف بيهم فنضري فلهذا تبتوالمواضيع لي كتنشرو و لا مابقى ما يتقال الله المستعان
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8
9 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:42
- البوليسارية - منظمة ارهابية قاتلة تخطت حدود المخيم الذي انشات فيه ايام المقبورين بوخروبة والقردافي . لقد برعت في الاختطاف والقتل وانتهاك الحرمات وتأمين مرور المخدرات الصلبة القادمة من امريكا الجنوبية . ابراهيمها الرخيص كان بارها في القتل والاغتصاب ولحد الساعة لم يقدم الى العدالة الدولية لتقول كلمتها فيه يجب تتبع تحركاته واعتقاله على طريقة اوجلان وتقديمه بتهمة الخيانة العظمى للوطن بعد التحقق من عويته والا محاكمته كمرتزق بلا هوية اذا لم يشهد له شيوخ القبائل .
اشكر هذه التحركات الدولة لكشف مصيراخواننا المحتجزين والمقتولين في هذا السجن الكبير الذي يدعى تندوف والذي تمنع الامم المتحدة من احصاء المتواجدين فيه لغاية في نفس الدولة الحاضنة التي انكشفت للعالم الا وهي المساعدات الانسانية و اطالة امد هذا الصراع لالهاء شعب بكاملة حتى لا يطالب بالكشف عن مصير الثروة واين تذهب مع العلم ان البوليزاريو ومن يسير في فلكه قد إلتهمها بالكامل وبالعملة الصعبة . البوليزاريو يتحرك بالجواز الديبلوماسي الجزائري والشعب يصطف عند السفارات من اجل الفيزا ثم يعود خائبا .
اقف هنا والسلام على من ينتظر منا السلام .
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33
10 - احمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:55
لو ان المغرب استقل دفعة واحدة مثل معظم دول العالم لما كان مشكل الصحراء اي أقاليمنا الجنوبية أصلا حيث ان المنطقة التي كانت تحت الحماية الفرنسية استقلت في 2 مارس 1956 والمنطقة تحت الحماية الاسبانية في 7ابريل 1956، طنجة في 29 نونبر 1956، طرفاية 15 ابريل 1958، سيدي إفني في 30 يونيو 1969، إقليم الساقية الحمراء سنة 1975 وإقليم واد الذهب سنة 1979 .
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24
11 - ABDELLAH الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:20
اخبار لا يجب ان تذكر
حينما تتكلمون على شخصيات تافهة تصبح ذات اهمية
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11
12 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:21
السيد الخليل احمد المختطف من طرف المخابرات الجزائرية من مواليد مدينة طانطان و ينتمي لفبيلة اركيبات السواعد و تلقى تعليمه الثانوي في مدينة فاس ثم جامعة محمد الخامس بالرباط و لم يلتحق بصفوف البوليساريو الا في سنة 1997 و كان عضوا في منظمة الى الامام المغربية و اعتقد انه تعرض للتصفية الجسدية مباشرة بعد اختطافه من طرف المخابرات الجزائرية لانه كان يملك ملفا ثقيلا عن جرائم القتل و الاختطافات و سرقة المساعدات من طرف النظام الجزائري و عصابات البوليساريو العميلة لكن لم اعرف السبب الذي جعل المنظمات الحقوقية المغربية لم تدخل على خط هذا المواطن الصحراوي المغربي لفضح النظام الجزائري و ارغامه على الكشف عن مصير السيد الخليل احمد و هي التي كانت دائما تصدع رؤوسنا عن بعض المعتقلين او المدانين في جرائم ارهابية او جرائم تتعلق بزعزعة استقرار الوطن و يقضون عقوبتهم بعد محاكمات عادلة في سجون يمكن ان نقول عنها فنادق من 5 نجوم فالنظام الذي قتل رئيس الدولة بوضياف على المباشر و قتل قاصدي مرباح و عبدالحق بن حمودة و الصحفي محمد تمالت من السهل عليه قتل ببرودة دم اي مواطن اخر فهذه جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها.
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35
13 - مغربي جنوبي الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:30
ابريه أحمد الملقب بكارلوس ليس من مؤسسي جبهة بوليساريو بل إلتحق بهم بعد التأسيس
وقيادات الرابوني متواطئة مع المخابرات الجزائرية في هذه القضية
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29
14 - يوسف الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:53
"زعماء" التنظيم سيلاقون نفس المصير على يد نفس الفاعلين.
لقد قال لكم وطنكم منذ سنين *إن الوطن غفور رحيم* رحيييييييم
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16
15 - مرتن بري دو كيس الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:08
حكام الجزائر. خطفوا حقوق كل الجزائريين.. وارزاقهم..وكثيرا من الناس منهم..شعب مطأطأ الرأس أمام جبروت حكام من القرن الفارط والعهد ستاليني.. والحزب الواحد رغم تعدد الاسماء لا حزاب تعد خشيبات في يد مريض معتوه...لا ينبس ببنت كلمة...وله من الزبانية ما يكفي لردع كل جزائري سولت له نفسه بمس أو طعن في حكم ديكتاتوري وجاءر....فكيف يعرفون حقوقا للانسان ....وهم ليسو كذلك....
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10
16 - عبد ربه. الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:09
واين سيكون في نظركم ؟ انه بدون ادنى شك في دهاليز سجون المجرمة الجزائر لانه ربما خالفهم الرأي او اشتموا فيه رائحة التفكير في العودة الى الوطن الام المغرب ، انه بلد القتل والاغتيالات والاختطافات لكل معارض حر لسياسة النظام الخبيث الجاثم على رقاب الجزائريين
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16
17 - ولد حميدو الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:10
حتى بعض وفيات قياديي المليشيات تبقى غامضة لأن كل واحد أصبحت عنده أسرار العسكر سيتخلصون منه خصوصا ادا كان يبتزهم بالأموال و غير دلك فوجود كيان داخل دولة سيشكل مستقبلا خطرا على الجزائر مما جعل هده الأخيرة تريد بأن ترسلهم للمنطقة العازلة
و رغم دلك علينا أن لا نهتم بخزعبلاتهم لأن محتجزي تندوف تم غسل دماغهم لأكثر من أربعين سنة فحتى و ان دخل بعضهم للمغرب فلا ثقة فيهم و أحداث اكديم ازيك ليست ببعيدة بعد أن كانوا يدخلون بالافواج و أغلبيتهم لا علاقة لهم بالصحراء المغربية
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15
18 - تحركات يائسة الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:11
زوبعة في فنجان، الهدف من ورائها إحياء جمهورية وهمة ميتة برئيس ووزراء وحقوق إنسان وعدة خزعبلات مرافقة لها ، هي عصابة منفصلة مكونة من أفراد يحتجزون مواطنون مغاربة من الأقاليم الجنوبية المغربية بتمويل وتدريب من أموال الشعب الجزائري وقد طال عليهم الأمد وبارت تجارتهم وأصبحوا في خبر كان.
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11
19 - Karim ziani الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:21
مثله مثل جميع مجهولي المصير في الجزائر منذ العشرية الدموية السوداء وإنا لله وإنا لله راجعون أما المجرمون فحسابهم عسير عند خالقهم ولن ينفعهم الهروب من الجرائم ساعتها
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10
20 - الرجل الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:35
إعقلوا أيها الإخوة الصحراويون إن الجنرالات وراءكم والمغرب أمامكم وليس لكم وألله إلا الثوبة ، أن بلدكم لغفور رحيم .ألم تروا العبرة في 50 مليون جزائري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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14
21 - شفيق بن المختار الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:46
ماضي الجزاءر في حقوق الانسان بشع..النظام الجزاءري قتل اكثر من 250 الف انسان في الحرب الاهلية في التسعينات فما بالك بانسان صحراوي مغربي
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15
22 - ادريس الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:48
اقولها مختصرةللجزائريين عار على اي مغربي افرط في حبة رمل من صحراءنا الحبيبة. كل اسرة مغربية لها شهيد او معوق او .......في سبيل هده المنطقة
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9
23 - راسبوتين الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:01
ماذا تنتظرون من جماعة من المجرمين الذين لاجدون اي مشكل في تصفية بعضهم البعض كالضباع ان خرج احد عن طاعتهم والجزائر مثل النظام السعودي شكلا ومضمونا لايعرفون توى المنشار و الشينيور على حد قول المعارض الجزائري زيتوت ابتلي الوطن المغاربي بهذه الجراثيم التي تحول دون ارتقاء المغرب الكبير الى مستوى التكثل الاقتصادي على الاقل
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4
24 - Hakim khouribgui الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:44
كل من اراد ان يظهر الحقيقة عن المخيمات وماىيجري فيها وعن حالة المحتجزين وعن الافعال الدنيئة التي تمارسها سلطات الجزائر في تندوف والارهاب والعصابات المكونة من طرف عسكر الجزائر، كل من اراد ان يفضح هده الاشياء يكون مصيره الاختطاف والموت.
السؤال هو : متى يتحرك المنتظم الدولي لايقاف شر الجنيرالات المجرمين؟
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5
25 - أزغوذ الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:52
و أين هي المدعية حيدرة التي تتبجح بحقوق الانسان في الصحراء .و تتصل بعدة جمعيات دولية على رأسها جمعية كنيدي بأمريكا .أم دفنت راسها في الرمال كالنعامة وحاشا أن تكون نعامة افضل منها بكثير و لا تساوي جناحها أو بيضتها .قضية الجبهة خاسرة و الجزائر خاسرة لأنهما يدافعان عن الباطل و من بنيعلى باطل سيبقى باطل و الضحية هم الأبرياء تحت خيام تندوف سيضلون على حالهم الى ان يرث الله الأرض و من عليها .المخابرات الجظائرية قابظة بيد من حديد و تصفي كل واحد شككت في عقليته .و هذا برهان للصحراويين المتشبتين بفكرة التشتيت و التمزيق ةاتباع المخابرات في الجزائر .يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
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12
26 - ورديغة الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:14
مخيمات الصحراويين في تندوف مر عليها اكثر من 40 سنة فهو زمن منقوص من عمرهم مر في قهر وبؤس وما يزالون ينتظرون السراب لقيام دولة في السراب وما هم ببالغين هدفهم حتى وان خلفهم اجيال من انفسهم حتى وان تمرنوا على القتال لان المغرب قائم الى ان تزول السماوات والارض باذن الله
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4
27 - عبدو الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:25
ينضاف الى سلسلة الاغتيالات السياسية لمغاربة من الجنوب الصحراوي مثل بوضياف الجزائري والقادم اصعب للعصابة الحاكمة جبهة التحرير الجزائرية
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4
28 - ولد لعيون الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:29
عندما تنقلون الخبر ويكون صحيح قد تكونون قراء لهم رأي حر ومفيد لكن ان تعطوهم معلومات خاطئة فالنتيجة نراها في التعليقات كل من يخالف لبوليساريو ترجعون قيادي كولد سلمى وهذا المختفي والائحة طويلة لماذا لم تذكروا انه ذهب المخيمات في التسعينات وان كلمة المحتجزين مجرد دعاية مغربية في النهاية من يعتقل ويصدر أحكام خرافية ولديه عدد كبير من المختفي لايمكنه ان يطالب بشئ
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-6
29 - lahbil الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:54
تتكلمون عن مصيرالسيد الخليل احمد المختطف من طرف المخابرات الجزائرية ولا تتكلمون عن مصير المختطفون في المغرب الدين عدبوا وقتلوا ولا زالت الائحة مفتوحة في وجه أصحاب الضمائر الحية المناضلون من أجل العيش الكريم
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-16
30 - متتبع الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:58
مصير القيادي لدى الجبهة الإنفصاليى الخليل بريه يعرفه مساهل و الزميل ديالو المحبوب موغابي و مادورو !
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9
31 - شلح ضد القشرة الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:01
تم استدعاؤه واستدراجه الى سفارة الانفصاليين بالجزائر من طرف محمد عبد العزيز وتمت تصفيته تماما مثل جمال خاشقجي تحت اشراف ابراهيم غير غالي ولا تزال علامات القتل بادية للعيان في ما يسمى بالسفارة . انهم يصفون المعارضين وينادون بالديموقراطية في الصحراء المغربية
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5
32 - محمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:07
مجهولي المصير يعدون بللاف في الجزائر وليس الصحراوي وحده
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8
33 - محمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:17
تصوروا لو كان هدا الحدث وقع مع اميناتو حيدر . مادا سيكون رد الجزائري سيسخر الملايير من الدولارات للاعلاميين والقنوات التلفزيون لترويج القضية تتعلق اختطاف ميناتو حيدر انفصالية ولكن نحن مغاربة رجال لسنا غدارين او نظرب في الظهر .لسنا الجبناء . لم يستطيعوا حتى يعبروا رفضهم لعهدة الخامسة . ادا تشرح بوتفليقة ادن ستكون نتيجة محسومة مسبقا اين هي الديمقراطية .لمادا العالم لم يتحرك اتجاه العدو الجزائري وسبب من يعنيهم الامر هم اولى يتحركوا لن ينتظروا ان تنزل عليهم مائدة من السماء . كارثة انهم يعطون الدوس في الديمقراطية والحقوق الانسان مازال عندكم وجه يشاهدونكم الناس عبر قنوات فضائية . انا شخصيا لم ارضى ابدا ان اكون جزائريا .
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4
34 - لماذا الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:04
يجب على المغرب ان يطالب الان باسترجاع اراضيه التي ضمتها فرنسا للجزائر
وكذلك سبتة ومليلية والجزر: المستعمرات الاسبانية
وذلك لننهي تحرير جميع الاراضي المغربية في ملف واحد في دفعة واحدة
لكي لا نبقى نتسنا مئة او الف عام اخرى لنحل المشكل
يجب ان نزيل الخوف والحكرة كجميع الدول ولا نبقى خانعين (موة واحدة هي اللكاينة)
ونرفع رؤوسنا الى الفوق ونموت بشرف لامذلولين
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-2
35 - محمد بنحدة الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:19
هذا ما يجب أن يفتح عليه أعينهم اخواننا المغرر بهم في تندوف انهم ضحية لعبة سياسية خبيثة تدبيره الشردمة التي ترزق على حسابهم وتنقسم منافعهم مع المتحكمين في هذه الشردمة وانهم محتجزين زمحسوبة عليهم تحركاتهم وانفاسهم والحرية أين في أيديهم في حين أن اخوانهم في الصحراء آمنين مطمئنين في وطنه الصلب المغرب
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0
36 - abdellah 44 الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:31
متى كان الخونة يلقون الاحترام من مستعمليهم عبر التاريخ ؟بمجرد انتهاء الخدمة القدرة يرمى بهم مثل ورق الحمام
لكن الضمير عن البعض ميت وهو يحسب نفسه يصنع خيرا بينما الموت البطيء يزحف على المغرر بهم والقيادة المزعومة تستفيد من أجر الخيانة
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0
37 - amouddo الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:50
كانت الولايات الامريكية تخوف كوريا الجنوبية من كوريا الشمالية و تبتزها بها و تتوعد بقصف هذه الاخيرة و استمر السيناريو لعقود الى ان فطن عقلاء كوريا الجنوبية فأبرموا اتفاق صلح و طي صفحة الماضي فتصلحا الكوريتين فسارعت أمريكا لعقد لقاء تلو لقاء مع كوريا الشمالية
أمريكا تخشى ان تجد نفسها في وضعية شرود
الفاهم يفهم
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