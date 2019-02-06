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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر يعطي انطلاقة منصة الحكومة المنفتحة
قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن انخراط المغرب في ورش الحكومة المنفتحة جاء لتعزيز شفافية الإدارة المغربية وجعل كل القطاعات الحكومية شفافة أمام العموم.
وأوضح المتحدث، في معرض افتتاحه منصة الحكومة المنفتحة بمقر وزارة الوظيفة العمومية، صباح الأربعاء، أن منصة الحكومة الإلكترونية تعد تنفيذا من المغرب لالتزاماته الدولية مع شركائه في منظمة الحكومة المنفتحة.
وأضاف المسؤول عن ورش إصلاح الإدارة داخل الحكومة أن اجتماع لجنة القيادة للحكومة المنفتحة وانضمام المجتمع المدني إلى تركيبتها هو نجاح لورش الشفافية وتدعيم لمسلسل الإصلاح الذي تنهجه الوزارة.
ونوه المتحدث بدور الجمعيات المدنية في تنفيذ مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة بالمغرب، لكون تشكيلة لجنة القيادة نصف أعضائها من الفاعلين المدنيين، والذين سيكون لهم دور مؤثر في المقترحات رفقة ممثلي القطاعات الحكومية داخل اللجنة.