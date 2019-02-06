وزارة التربية الوطنية تُعلن تواريخ الامتحانات المدرسية بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الامتحانات المدرسية برسم السنة الدراسية 2018- 2019 ستجرى بمختلف مكوناتها وفي جميع الأسلاك التعليمية، وفق مواعد محددة.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أنه بخصوص التعليم الابتدائي "ستجرى اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية للممدرسين والأحرار (فئة الصغار) والامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة الدروس الابتدائية للأحرار (فئة الكبار) ابتداء من 20 يونيو المقبل".

وعن التعليم الثانوي الإعدادي، أشار البلاغ إلى أن "اختبارات الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي للممدرسين والأحرار ستجرى ابتداء من 17 يونيو".

وجاء في البلاغ ذاته أن "اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 04 و05 و06 و08 يوليوز".

وبخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار، ذكرت الوزارة أن "اختبارات الدورة العادية للامتحان ستجرى يومي 07 و08 يونيو، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لهذين الامتحانين يومي 02 و03 يوليوز".

أما بخصوص امتحانات نيل شهادة التقني العالي، فقد أشارت الوزارة إلى أن "اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي ستجرى أيام 02 و03 و04 و06 و07 ماي، فيما ستجرى امتحانات السنة الأولى من أقسام تحضير شهادة التقني العالي خلال شهر يونيو".