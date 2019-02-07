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الرئيسية | مجتمع | مستخدمو القطاع الفلاحي يطالبون برفع "حيف صناديق التقاعد"

مستخدمو القطاع الفلاحي يطالبون برفع "حيف صناديق التقاعد"

مستخدمو القطاع الفلاحي يطالبون برفع "حيف صناديق التقاعد"
هسبريس- عبد السلام الشامخ (صور: مصطفى بهلول)
الخميس 07 فبراير 2019 - 17:00

موازاةً مع الإضراب الوطني عن العمل الذي تخُوضه الشغيلة بالمؤسسات العمومية المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اليوم الخميس، خاضتْ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء لاتحاد المغربي للشغل، وقفةً احتجاجية بالرباط، من أجل "المطالبة بإنصاف المتقاعدين والمتقاعدات ورفع الحيف عن هذه الشريحة الواسعة من المستخدمين".

واحتجَّ العشرات من المنخرطين في الجامعة الوطنية أمامَ مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، رافعينَ لافتات تطالبُ "برفع المعاناة الاجتماعية وحالة الإحباط التي تصيب عموم المتقاعدين وأسرهم، التي تزج بهم في دائرة الفقر مباشرة بعد تقاعدهم من خلال معاشات هزيلة مقارنة مع أجورهم".

وردّد المشاركون في الوقفة الصّباحية شعارات من قبيل "الصناديق سرقتوها..جيوبكم عمرتوها"، "زيدونا ف المعاشات..باركا من الاقتطاعات"، "عليك الأمان..لا حكومة لا برلمان"، "حقوقي دم في عروقي..لن أنساها ولو أعدموني"، "حقنا حق مشروع والمخزن مالو مخلوع"، "ناضل يا مناضل ضد الحكرة، ضد الاستغلال، ضد القمع، ضد الزبونية، ضد الإقصاء"، وغيرها.

واستغربَ المحتجون الغاضبون "ازدواجية المعايير لدى الحكومة في تدبيرها لملف إصلاح التقاعد بين شغيلة انخرطت قهرا في نظامين متباينين للمعاشات (CMR) و(RCAR) يؤديان الخدمة العمومية نفسها، غير أن الفئة المنخرطة في النظام الأخير (RCAR) تتعرض لحيف وظلم غير مفهومين؛ بحيث قد لا يتعدى معاش المتقاعد نصف معاش نظيره في نظام (CMR)، الشيء الذي يحول بينه وبين العيش الكريم".

سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قال إن "الوقفة تأتي استمراراً للمعركة النضالية التي كانت قد دعت إليها الجامعة الوطنية داخل المؤسسات العمومية للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)من أجل حث الحكومة على مراجعة هذا النظام، لأنه مجحف ولا يمكن أن يعبر عن طموحات المستخدمين الذين يقضون سنوات داخل الوظيفة وفي الأخير يجدون معاشات هزيلة لا تصون كرامتهم".

وسجل المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "وجودَ حيف يطالُ هؤلاء المستخدمين العموميين بوجود نظامين متباينين للمعاشات يؤديان الخدمة العمومية نفسها، غير أن الفئة المنخرطة في نظام (RCAR) قد لا يتعدى معاشها نصف معاش نظيرتها في نظام (CMR)"، ودعا الحكومة إلى توحيد هذين النظامين.

وأبرز خير الله أن الإضراب الذي تقوده نقابته شّل الحركة داخل أكثر من 20 مؤسسة عمومية، "احتجاجا على اللامبالاة التي مازالت الحكومة تواجه بها مطالب الشغيلة وحركاتها النضالية"، معتبرا أن "الجواب الصحيح على الحوارات العقيمة والمغشوشة هو النضال الحازم جنبا إلى جنب مع سائر النقابات والقوى السياسية والحقوقية والاجتماعية الغيورة على مصالح الشغيلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حنان الخميس 07 فبراير 2019 - 17:13
جميع المتقاعدين سواء هؤلاء أو الذين اشتغلوا وضحوا دفاعا عن الصحراء لم يستفيدوا من تقاعد يعيد لهم كرامتهم بل أغلبهم او بالأحرى جميعهم لا يتعدى تقاعدهم الألف درهم ،إنها الكارثة؛ومن يجلس 5 سنوات على هرم الحكومة يستفيد من الملايين دون وجه حق.
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35
2 - والووو الخميس 07 فبراير 2019 - 17:35
شد براحتك التقاعد ابنكيران و تمتعلي و كمل الصالون لناقصك في الدار اه نسيت ماشي دارك دار مرتك و الشعب لي واصل 45 و مازال موفر حت نهار في التقاعد ،كيف لبرلماني يخدم غي اربعة سنوات و يأخد شكارا كل شهر في تقاعده ؟ حسبنا الله و نعمة الوكيل
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34
3 - مهاجر الخميس 07 فبراير 2019 - 17:38
من يتفضل ويشرح كيف يتم حساب المعاش المغرب،،في إسبانيا مثلا يزيد مع زيادة سنوات العمل،الحد الأدنى هو 15 سنة،بتعويض إجمالي 858 يورو،قد يصل في حالة عمل 35 سنة إلى 3750 يورو كحد أقصى.مدة المعاش 21 سنة،ليس مدى الحياة كما يضن البعض،رغم أن معدل الحياة هنا 82 سنة.
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11
4 - malika kech الخميس 07 فبراير 2019 - 17:41
اللهم لاقوة لنا الا بك . اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك . وعجل بالفرج فلا مولى لنا سواك ولا نرجو غيرك ولامغيث لنا الا انت . الفرج الفرج يامفرج الهم .
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13
5 - مأجور فلاحي الخميس 07 فبراير 2019 - 17:41
الحيف والحكرة التي يعيشها المشتغلين في القطاع الفلاح لا يعيشها إخوانهم في القطاعات الأخرى، على الرغم من انهم أهل قطاع حيوي ضخم يعتبر بمتابة العمود الفقري للإ قتصاد الوطني وهو يذر أموالا طائلة .أولا تدني الأجر الفلاحي او ما يعرف بSMAG إذ وصل الغرق بينه وبين SMIG الى أزيد من 1000درهم مع أنهم مواطنين مغاربة ولهم شرف الإشتغال من أجل توفير الأمن الغدائي ليجدوا انفسهم في الأخير يعانون الأمرين بين قضاء فترة طويلة بأجر زهيد، فيكون جزائهم في آخر أيامهم تقاعد زهيد يكرس تعب السنين وتفاقم أوضاعهم الصحية بصيغة قانون مجحف وغير منصف.والله العضيم اعرف الكثير من العمال الفلاحيين لايتقاضون أكثر من 1000 درهم في الشهر.فلا حول ولا قوة إلا بالله.اللهم ارفع مقتق وغضبك عنا.
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6 - Mohamed الخميس 07 فبراير 2019 - 17:55
و الله إنها كارثة عظمى. حتى لو كنت تتقاضى مليون في الشهر فتقاعدك يحسب على أساس أعلاه 6000 درهم. عندما تشيخ تزيد مصاريف الدواء والمرض وعندها ستجد نفسك بتقاعد هزيل. المتقاعد الأوروبي ينعم بتقاعد جد مريح لدرجة أنه يعتبر غنيمة كبيرة لأنه له الإمكانيات المادية أما متقاعدنا إن لم يكن له أبناء ميسورين فما عليه إلا التحسر على أيام أفناها في العمل.
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7 - فاهم شوي الخميس 07 فبراير 2019 - 18:37
امر طبيعي خاصة ان نسبة الاقتطاع لصالحCMR هي 14% في حين ان نسبة الاقتطاع لصالح RCAR هي 6% فقط يعني اكثر من الضعف اذا لابد ان ترفع الحكومة نسبة الاقتطاعات في RCAR قبل دمج الصندوقين
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8 - محمد الخميس 07 فبراير 2019 - 18:37
اللهم مهدا الى منكر يتخبط فيه الشعب المغربي متلا انا من الناس لي خروجوا التقاعد نسبي لي حد وصلت خمس خمسين السنه ومشيت نتحاسب مع صندوق لاسمير هو يقول اليا معندك والو شركه معمن كنتي تتشغل مم خلصش عليك عشره سنين الله يشد الحق هدا من نقول الله مهدا منكر اتخبط فيه لي حد الان من تستفد من والو وزاىد عاطل عن العمل
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9 - عباس الخميس 07 فبراير 2019 - 21:17
هذا الصندوق هو اكبر حيف و اسوا تقاعد عبر العصور. مزيد من النضال و الله يهديهم
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10 - مستخدم الخميس 07 فبراير 2019 - 21:38
شيوخ هرموا في مقرات عملهم يعملون من الفجر وحتى العشاء يتقاضون تقاعدا لا يسد رمقهم..
وبرلمانيون قضوا 5 سنوات في المقاعد الوثيرة والتنقل بسيارات فارهة ومكافآت مجزية بتقاعد مريح جدا...
يجب أن يحتسب التقاعد إعتبارا من أعلى أجر تقاضاه المستخدم وليس معدل ثمان سنوات الأخيرة كما هو معمول به على أن تتجاوز النسبة العليا 70% للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع الأخد بعين الإعتبار الزيادة الدورية في مستحقات التقاعد..
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