24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟ (5.00)

  2. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  3. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  4. "الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)

  5. ذكرى وفاة الخطابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تقرير صادم: "براكديات" سبتة يبتن في العراء ويستعملن "ليكوش"

تقرير صادم: "براكديات" سبتة يبتن في العراء ويستعملن "ليكوش"

تقرير صادم: "براكديات" سبتة يبتن في العراء ويستعملن "ليكوش"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 07 فبراير 2019 - 18:00

شرع البرلمان المغربي في مناقشة مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكشفت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، المشكلة ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، عن أوضاع كارثة تعيشها النساء والأطفال القاصرون الممتهنون للتهريب المعيشي.

وبعد زيارات ميدانية متكررة ومباغتة إلى المعبر الحدودي شمال المغرب، لاحظ البرلمانيون وجود "طابور من النساء يمتد لمئات الأمتار، قد يبتن فيه النساء لثلاث ليالٍ في العراء، مع ما يمكن أن يتعرضن له من سوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض وسوء معاملة والتعاطي للمخدرات".

وفي نقطة مثيرة تحط من كرامة وإنسانية "البراكديات" الممتهنات للتهريب المعيشي، سجل أعضاء المهمة الاستطلاعية استعمال النساء للحفاظات (ليكوش) نتيجة غياب مرافق صحية بالمعبر الحدودي، بالإضافة إلى الإغلاق المستمر للوحدة الصحية بالمعبر، مع تواجد مستمر لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وسجل التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، تعرض النساء للعنف اللفظي وسوء المعاملة أثناء مرورهن ببطء بالمعبر الحدودي وضبط حالات سب وقذف في حقهن، مضيفا أن "النساء والرجال الممتهنين للتجارة المعيشية يشتكون بشكل مستمر من سوء معاملة الجمارك والأمن مع تأكيدهم على اسمين (ومنهم من صرح علنا وآخرون أشروا لنا بذلك)".

من جهة ثانية، وقفت اللجنة على أن طابور النساء المستجوب خاص بممتهنات حرفة الخادمات، يتراوح سنهم ما بين 35 و50 سنة، يسبب لهن طول الانتظار التأخر في الالتحاق بالعمل والطرد منه، مع وجود فئة ضمنهن تمتهن الدعارة حسب بعض التصريحات.

وبخصوص الطابور الخارج من سبتة المحتلة، أورد التقرير أن حاملي السلع يخرجون عبر ممر ضيق وطويل عبارة عن شبابيك حديدية مسقفة بالزنك ولا يتوفر على أدنى شروط السلامة، وأكد المصدر وجود شعور عام بـ"الحكرة" والإهانة في صفوف النساء الممتهنات للتهريب.

وحذر التقرير بشكل غير مباشر من السلع القادمة من سبتة والمنتشرة في الأسواق المغربية، وسجل غياب مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الاغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة بالمعبر.

وتضمن القرير تصريحا لامرأة مسنة تبلغ من العمر 73 سنة، مارست حرفة التجارة المعيشية لمدة 30 سنة وتوجد في وضعية صحية سيئة، تؤكد فيه أن المعبر جحيم يومي لا محيد منه لضمان لقمة العيش.

وفي فئة القاصرين، رصد الوفد البرلماني وجود طابور من الشباب، أغلبهم قاصرون، يساعدون على نقل السلعة إلى خارج المعبر الحدودي مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 20 درهما في اليوم.

وخلصت المهمة الاستطلاعية إلى أن "كل المصرحين أكدوا أنهم مجرد ناقلي بضائع تعود للوبيات كبار التجار"، أي إنهم لا يستفيدون بالشكل المطلوب من عائدات المواد المهربة رغم الوضعية الكارثية التي يشتغلون فيها.

وأوصى البرلمانيون بضرورة تأهيل موارد بشرية تحترم كرامة الإنسان في المعبر الحدودي من أجل أنسنته، وتنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير، مع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل.

ودعا أصحاب المهمة الاستطلاعية السلطات المغربية إلى التنسيق مع نظيرتها الإسبانية "للحد من الابتزاز المتواصل لممتهني التهريب من خلال فرض أداء مبلغ 2 أورو عند الدخول من طرف هذه الأخيرة، إضافة إلى نيتها فرض 5 أورو على السيارات الخارجة من سبتة في اتجاه الفنيدق التي أصبحت مرغمة على الانتظار لمدة طويلة في مرآب أعد لهذا الغرض".

وشددت التوصيات على ضرورة التسريع بفتح منطقة صناعية لاستيعاب العاطلين من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، والضرب بقوة على أصحاب السيارات الممتهنة للتهريب المعروفة من خلال لوحاتها الترقيمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 18:11
فتح منطقة صناعية الشفوي فيكم كلام في كلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
105
2 - Mounir paris الخميس 07 فبراير 2019 - 18:12
بلاد المسلمين و الاسلام ماذا يقع فيها لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
134
3 - Ait baha الخميس 07 فبراير 2019 - 18:12
Le passage de la honte qu'on ferme une fois pour toute
J'ai honte d'etre Marocain
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
4 - خالد الخميس 07 فبراير 2019 - 18:12
مغرب النماء و مغرب النمو كلشي زوين في المغرب. التقدم و الازدهار والرفاهية وتحسين ظروف العيش للمواطنين. الله اعطنا وجاهكم. اليوم تضحكون علينا و يوم القيامة سوف تسألون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
143
5 - عباس حميد الخميس 07 فبراير 2019 - 18:16
ستون سنة من الاستقلال وستون سنة من التطبيل والتهليل بمشاريع الخير والنماء والنتيجة مأسي الفقر والحرمان وفضاءح بالجملة امام العالم دعارة وهجرة وتسول والبادية منكوبة وهوامش المدن سكانها لاجءون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
184
6 - boulevard de Hamid الخميس 07 فبراير 2019 - 18:18
يجب فتح عملية التبرع على الصعيد الوطني لفائدة هؤلاء النساء حفاظا على كرامتهن ورحمة باطفالهن الأبرياء فهن أخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتن. فلا يجب علينا أن نتركهن يواجهن مالايطقن من الهوان والدل والحكرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
7 - wood الخميس 07 فبراير 2019 - 18:21
إنها القوة الإقليمية التي لا يشق لها غبار في المنطقة حيث أكثر من خمسة ملايين مواطن مغربي لاجيء في الخارج و حيث تداس النساء من أجل حفنة من الدقيق ، و التي ترسل الأقمار الإصطناعية التي لم يرها و لم يلمسها مغربي ، و التي نسائه تستخدم لنقل البضائع على ظهورهن و يتم وصفهن دوليا بالبغلات ، أنه المغرب الذي يحكمه المخزن صاحب الدابة التي أقل من البغل و أعلى من الحمار !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
147
8 - Ben الخميس 07 فبراير 2019 - 18:22
كم سمعنا من مرة عن تلك النسوة ماذا تفعل هذه الحكومة هل هي محكومة أظن نعم
انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
9 - شعبي العزيييييييز الخميس 07 فبراير 2019 - 18:23
وفينكم يا المسؤولين ويا الوزراء ويا خدام الدولة ???? لا حولة ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
10 - Amazighi الخميس 07 فبراير 2019 - 18:23
على الحكومة ان تستقل في اقرب وقت ،عقولكم لم تنفعنا ،لقد دمرتم حياتنا و لن نقبل ان نستمر على هذا الحال ..كما على الاحراب حرق اوراقهم ،اذا لم يستطعوا محاربة الفقر منذ الاستقلال فهذا يبرهم انهم فقط مسامير متصدية غير مرغوب فيها .ما راينا وزير دخل السجن و لا برلماني ذخل السجن او انتحر يعني المصالح الشخصية و العاءلية فوق كل اعتبار .نحن شعب و فقراء لن نسكت عن حقنا في الحياة و فرص الشغل ..على الدولة ان تصنع فرص الشغل و لو خارج الوطن في افريقيا و اروبا و امريكا ..ليس بالضروري الشغل داخل الوطن .من لا ينفعنا ليس منا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
11 - Amsali الخميس 07 فبراير 2019 - 18:24
زعما هذ المسؤولين معندهومش علياش احشموا خليو الناس تسترزق على راسها توفر لنفسها ما عجزتم على توفيره من العيش الكريم للمواطن و الان تشمشون أن وجدتم طريقا لتطبيق الضريبة عليهم فيكم من المكر ما يمحوا حسن نيتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
12 - Hassane الخميس 07 فبراير 2019 - 18:36
وخلصت المهمة الاستطلاعية إلى أن "كل المصرحين أكدوا أنهم مجرد ناقلي بضائع تعود للوبيات كبار التجار"،
اتمنى ان ننتهي من هذه المهانة و الدل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
13 - عبده الخميس 07 فبراير 2019 - 18:45
مع الأسف عدد "البركديات "أصبح مهولا وفي تزايد مستمر..حيث أصبحت الكثير من النساء يأتون من جميع المناطق المغربية بعدما كان مقتصرا على بعض نساء مناطق الشمال المغربي ...وكان عددهن مقبولا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
14 - citoyen maghribi الخميس 07 فبراير 2019 - 18:52
C'est une honte de voir des milliers de "femmes mulets" marocaines traverser la frontière courbées en deux avec une tonne de marchandise composée de vêtements de mauvaise qualité et de nourriture périmée, sans contrôle des autorités marocaines . Le scandale dure avant l'indépendance du Maroc et se poursuit au 21ème siècle
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
15 - البطولة برنامج الخميس 07 فبراير 2019 - 19:01
لكم الله أيها المغاربة حظكم طحتوا في هذه البلاد اسرقوا ونهبوا وتمتعوا ونحن لنا الحرمان والبؤس لكن الله حسبنا ونعم الوكيل فبعد كل هذا الحساب والعقاب #وقفوهم انهم مسؤولون # بلد لا تتسع للجميع ببساطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
16 - هنا الجزائر الخميس 07 فبراير 2019 - 19:03
أنا والله ماني نستشفى في واحد ولكن سؤالي للبعض الذين يقولون الجزائرين يديروا طابور لأجل الحليب والخبز!!!!! أين أنتم؟
ندير طابور ولكن ندي حليب بلادي المدعم طازج وخبز حامي..
هل رأيتم دولتنا صدرت متزوجات للخارج؟
هل رايتم امهاتنا يضربن امام أعين شرطتنا وعسكرنا ودركنا بالعصى؟ لا والله ثم لا واقسم لكم القايد صالح يخرج اس400لاجل امراة تهان على الحدود.
اعطونا وجوهكم يالي تغتبوا ليلا ونهارا في الجزائر وشعبها.
هذا تذكير وفقط والله اعلم انا نحبوكم اكثر من اي شعب..
ولكن الواحد يشوف حاله قبل ان يشتم الناس.
اما عن استقالة الحكومة نفترض تستقيل وتاتي اخرى غيرها هل يتغير الوضع.
المشكل في الهرم وليست الحكومة..ولكن تخافون قول الحق.
وستبقون هكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
السلام عليكم من الجزائر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
17 - Femme الخميس 07 فبراير 2019 - 19:19
Iwa
ON leur donne leur héritage complet ou pas??
On autorise le marie à se marie avec une 2ème ou une 4ème ou pas??
On autorise au marie d'aller se marier avec une jeune de 12 ans pour aider cette pauvre ou pas??
On va se reveiller un jour ou pas??????
..............................................................................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
18 - amahrouch الخميس 07 فبراير 2019 - 19:37
Et malgré cela Benkirane continue à aller à la Omra et d autres au Hadj.Nettoyez-vous avant d aller voir Dieu dans Beitihi lharam.Prenez soins des âmes souffrantes c est mieux que d aller se balader à la Mecque.Le hadj est chez nous
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - Touhali الخميس 07 فبراير 2019 - 19:38
المعاشات للفقراء ﻻ لغيرهم.
يجب إحصاء عدد هذا النساء و إمداداهم بلمعاشة الشهرية ثم منع جميع المشاركات من التهريب وتجارة الغاير منظمة والعشوئية. حشومة إتشاف هذا المناظير كأننا نعيش في قرون ما قبل التاريخ.
المعاشات تعطى لمثل هذا للفقراء ﻻ لأغنياء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - Ahmed الخميس 07 فبراير 2019 - 19:44
صدق من قال المغرب له العزة الي على الجزائر فا الاستعمار الاسباني اهلا و سهلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
21 - كمال الخميس 07 فبراير 2019 - 19:45
هذه هي نتائج الحضاره العربيه الاسلاميه التي تم غسل بها ادمغتنا منذ صغرنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
22 - عبدو بن المغرب الخميس 07 فبراير 2019 - 19:56
برعو بنكيران،البرلمابيين،الوزراء ،خدام المخزن والمدراء العامون و...باموال الشعب جوعوه ،شوهوه،ذلو عيالات الشعب اوو عيطو للسياح ايصوروهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
23 - مواطن الخميس 07 فبراير 2019 - 20:04
ههههه وعند زيارة مباغثة لاحض البرلمنين وجود طابورات طويلة خخخخخخخخخخخخخ وعععععععع شششششش تفووووووو واش 80 عام وباب سبتة ومليلية الوضع على حاله وتكرفيص من اجل لقمة العيش دبا عااااد لاحضو هاد الطوابير واصلا هاهوما لاحضوهم ماغايتبدل والو الفقر التهميش الحزقة هي الي خلات دوك لعيالات باش اديرو ليكوش ويتسناو من 12 ليلا في طوابير باش ادخلو مع 6 صباحا للثغور الحتلة ويجيبو 100 درهم ويرجعو للبيت مع 12 زوالا او اكثر لاطعام يتامى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
24 - عبدالله الخميس 07 فبراير 2019 - 20:13
ما شي مهم هاد الشي المهم هو المسؤولين يعيشوا مزيان و ياكلوا مزيان و يركبو سيارات مزيانة و تكون عندهم عطل ففرانسا يكون عندهم تقاعد مزيان و ولادهوم نخلقو ليهوم مناصب مزيانة ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
25 - Hamid الخميس 07 فبراير 2019 - 20:29
جواب على من لا يعنيهم امرنا ومع ذلك يقفزون ويلمزون و يهمزون.
اولا الموضوع خاص بمنطقة في المغرب والمغاربة لا يطبلون لاحد. فاما التقصير فقد ذكره المغاربة و علقوا على هذا الامر ولكن ما دخلكم انتم؟؟
التهريب الذي تمارسه فئة من الشعب له لوبيات و هذا ما تطرق اليه المقال. ولكن ان تربطوا هذا ببلدك فهذا والله هذا هو الانحطاط. نعم من ينتظر دولته لتطعمه و يقبل ان يقف في طوابير من اجل حليب او بطاطا الكندية و التي تطعمها كندا للخنازير حري به ان يسكت. فمن يكافح و يبحث عن الرزق على ان لا يعتمد على احد، له منا الاحترام. ولكن نحن ضد الاستغلال.
لكن هل العمل هذا في التهريب في سبتة اقل من ملايين الدزايرية الذين يشتغلون في فرنسا التي قلتم انها قتلتكم و تحتجز رؤوس فئة منكم!! و منكم من قبل و غنى و رحب برؤسائها!! لماذا لم تروا هذه؟؟
اما اس ٤٠٠ فمن تغلبه البطاطا حري به ان يسكت. ودع عنك الحرب لانك لست تقدر عليها.
ومع العلم ان الدزيرية يدخلون سبتة ومليلة لطلب اللجوء فما سر خربشاتكم؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
26 - adil alami الخميس 07 فبراير 2019 - 20:48
و هنية عليكم راه ما شفتو والو الواقع أفظع من ذلك
انا هنا اتكلم عن واقع مر عشته في باب سبتة لمدة عشر سنوات رغم امتلاكي الأوراق الإقامة الإسبانية
اما اللذين لا يملكون أوراق الإقامة أو الفيزا فحالهم افظع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
27 - IBN JAZAIER الخميس 07 فبراير 2019 - 20:58
والله عندما قراءت الموضوع احسست كاءن امي او شقيقتي او بنت بلادي مهينة لهذه الدرجة وخير دليل يا بشر انضو وتعمقو في هذه الصورة التي لها معنى كبيرة اقسم بالله لو تهين بنت الجزائر داخل بلادها او على حدودها فسوف تحرق الارض تحت اقدام المستعمر والذي زاد الطين بلة هذه النساء لم يرحمها لا المستعمر الغاشم ولا ابناء جلدتها لست اردي لمذا الامراءة المغربية تهان لهذه الدرجة وهل قلوبكم ميته اتذكر مذا حدث لهم خارج الوطن فلن يرحمهم لا مسلمين و لا الاسبان فاءين هي وزراة الداخلية والخارجية لدفاع عن بنت المغرب كونو رجال ولو مرة واحدة وسوف ترون الفرق ولكن اضن ما دام اشباه بوشيخي الذي يطربنا دائما بتعلقاته التي نفخ بها المغرب بالهواء فاءين انت لكي نسمع صوتك او صوتك يسمع سوى عندما يتعق الامر باءسم الجزائروتنعتنا بالاعداء اقولها بصراحة حبنا للمغاربة لا شكة فيه وغيرتنا على نساء المسلمات هذا يعلم به الله فكونو رجال وقفو وقفة رجل واحد وسوف تسترجعون كرامت المراءة المغربية التي انجبتكم وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
28 - مغاربي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:28
الحقييقة التي تغيب عنا في هذا المعبر هي انا الاجانب يتركوا لنا هامشا من الربح نقتتاث منه او تقثات منه امهاتنا واخواتنا لمجابهة تكاليف الحياة حيث رفعت الدولة يدها وتركتنا نستعطف الاجانب الدين هم اصلا محتلين لوطننا ورغم ذلك يشفقون علينا رغم سوء المعاملة والغرض الربحي الذي يحققونه اما بنو جلدتنا فلا ننال نهم شيءا الا الشفوي بل اكثر من ذلك انهكوتا بالضراءب في وطن لا نستفيد منه في اي شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
29 - فاعل الخميس 07 فبراير 2019 - 21:53
هذا التقرير سيبقى وصمة علر على جبين الحكومة المغربية ، ما هذا ؟ أين أنتم أيها المسؤولون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
30 - مهرب الخميس 07 فبراير 2019 - 21:57
كل ماجاء في التقرير صحيح 100% ... غير هو هاد التهريب ماشي ديال التجار ... التهريب ديال بارونات المخدرات هم اصحاب الرأسمال ... و اغلب التجار مجرد خدامة عند البارونات ديال المخدرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - Moh الخميس 07 فبراير 2019 - 22:17
Quelle belle photo sa va faire rougir les occidentaux On se croit en période du siècle dernier
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - واو الخميس 07 فبراير 2019 - 22:17
تحركي يا حكومة .
اين النخوة و الكرامة أغلقوا هذه الحدود المذلة لنساءنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
33 - hassan الخميس 07 فبراير 2019 - 22:26
خبر مؤلم جدا ان نسمع مثل هده الا خبار المؤلمة عن نسائنا وهي تكافح من اجل لقمة العيش اين الضمير الحي ان بقي ضمير . اين المسؤولية اين اين المتهاتفين بحقوق المرأة والمجتمع المدني هؤلاء النسوة يكفيهم ربع ماتاخده اسبانيا من الثروة السمكية في البحار المغربية عار والف عار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
34 - rachid الخميس 07 فبراير 2019 - 22:37
أريد فقط أعرف بكم يقام ميناء صيد وخمسة غرف التبريد بالحجم الكبير الذي بناه المغرب في الكوتديفوار ساحل العاج وفتح مسالك الطرق في غينيا كوناكري ومستشفى في جنوب السودان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
35 - MOCRO الخميس 07 فبراير 2019 - 22:38
هناك مغرب نافع ومنتفع حصل ويحصل على كل شيء .. ولم يتبق من مغربيته سوى أسماء سكانه وملامحهم وسحناتهم التي لا يمكن تغييرها ..
شعب مقيم في المارينات العائمة والمجمعات السكنية المنعزلة عن التاريخ والمحصنة ضد الجغرافيا.
وهناك مغرب غير نافع وغير منتفع لا يتم تذكره إلا عندما تحل به كارثة طبيعية فكل احتجاج عليها يقابل بالعصا.
وهناك مغرب عميق.
مدفون في قعر “الخابية” لا يعرفه أحد ولا يسمع عنه أحد.. ولا يتذكره أحد حتى لو غمرته الفيضانات أو داهمه الجراد..ولو أن الجراد الآدمي لم يترك للجراد الحشري ما يسد به رمقه..
بلاد المخزن.
أي الواجهة التي يتم تزيينها وتلميعها وتنظيفها وتقديمها للضيوف الأجانب مع التمر والحليب.
وتقابلها بلاد السيبة .
أي الفناء الخلفي الذي تلقى فيه النفايات وتغيب فيه سطوة الدولة ويأكل سكانه بعضهم بعضا..
الشيء الوحيد الذي تغير في هذا التقسيم .
أنه بينما تنقل كاميرا “المخزن” الصور الملونة للواجهة تنقل كاميرا “السيبة” (الفيسبوك) صور المعاناة والانفلات الأمني والفقر والجوع والتخلف.
إنها مفارقة بين مغربين بينهما سور.
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
36 - KAMEL الخميس 07 فبراير 2019 - 22:58
Messieurs Les réspnsables politiques au MAROC Grands comme Petits en plus de la fortune et des villas et vos 4X4 Je vous offre cette belle photo POSTER de nos méres et soeurs a acrocher dans VOS BELLES chambres a coucher et dormer bien et faites de BEAUX REVES la vie est belle
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
37 - Ali barc الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:45
عشت أزيد من اربع سنوات قريبا من هذا المعبر لكوني اعمل بسبتة هناك من يستفيد ب 90في المائة مثل رؤساء الأموال و اصدقاؤنا الجمارك لهم الحصة الأكبر اما الحمالة او (البراكدية) لهم الله مما يعانوه من سب و تعنيف و دفع بطرق حيوانية من طرف البوليسين الاسباني و المغربي اريد ان اقول من يمتهن هاته المهنة لسببين اما الفقر المدقع او هناك التخلويض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - هنا الجزائر الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:01
حميد 25 انت واحد من الذين ذكرتهم..
للاسف ومنكم بزاف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
39 - zaki l.algerien الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:11
والله القلب يحزن لرؤية مناظر كهاته لأمهاتنا في دولة مغاربية,أين أنت ياعمر ابن عبد العزيز لترى البؤس والفقروالقهر الدي لحق بامهات أبطال فاتحي الاندلس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - العباسي الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:13
إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ= والساكت على الضلم شيطان اخرس والفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
41 - محمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:13
معاناة ممتهني التهريب بباب سبتة دائما موجود سنين طويلة، الحل في نظري هو إما:
1)تحرير مدينة سبتة من الإسبان (وهو صعب جدا)
2)خلق آلاف مناصب الشغل بمدينة تطوان المفقرة والنواحي،مع التضييق على اقتصاد مدينة سبتة..
من غير هدشي دائما ستبقى المعاناة في باب سبتة بالحكرة مع السطيم والوفايات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - Yacine الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:24
الرد عليك و انا جزيري و جيجلي و ووليد العاصمة
تريد ان تتشفى في هموم الناس و مشاكلهم و تجيب الشتم لنا نحن كجزايريين لانك تلمع شيكورك قايد صالح السمينة بوحنطز هو الجيش تاع الخىطي ديالو
نحن في الهوى سوى سواء مغاربة او جزايريين لان قادة جيشك و الريس ديالك يعالجون و يموتون في فرنسا تماما كما يفعل ملك المغرب و قادة جيشه و الحكومة
اذا نحن شعبين مغربي و جزايري اخوة و لا نريد التفرقة و مشاكلنا بسبب من يحكمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Mohamed الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:41
والله تألمت وتأسفت لهذا الوضع أليس للمغرب مناء على المتوسط يدخل منه ما يستورد . ويحمي شرف نسائه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - ملاحظ الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:56
البركدية على الأقل يبتون مقابل 700 درهم كأقل أجر في اليوم وإذا تمكنت من دخول مرتين في نفس اليوم حققت على 1400 درهم ..... وماذا عن الجنود وشرطة والمخزنية الذين يبتون طول حياتهم المهنية تحت رحمة سمقلي والبرد وشتا والمراقبة من رؤساء مقابل أجر يخجل الواحد أن يذكره .... حقوق الإنسان فالمغرب فيها تمييز وجمعيتها في بعض الأحيان تدافع بشكل تمييزي بين الاشخاص ..... راه المغرب فيه ختلالات على جميع المستويات واللأسف قهرتونا بالمخططات الخماسية وسباعية والإستعجالية حنا هما الواحدين لكنحنوا لماضي وكنمقتوا الحاضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.