24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
- أنا لست روائيا فاشلا
- حب على ضفاف البحر الأزرق
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (99)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (71)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (60)
- اسم "عثمان بن عفان" يثير الجدل بالدشيرة الجهادية - (52)
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقرير صادم: "براكديات" سبتة يبتن في العراء ويستعملن "ليكوش"
شرع البرلمان المغربي في مناقشة مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكشفت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، المشكلة ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، عن أوضاع كارثة تعيشها النساء والأطفال القاصرون الممتهنون للتهريب المعيشي.
وبعد زيارات ميدانية متكررة ومباغتة إلى المعبر الحدودي شمال المغرب، لاحظ البرلمانيون وجود "طابور من النساء يمتد لمئات الأمتار، قد يبتن فيه النساء لثلاث ليالٍ في العراء، مع ما يمكن أن يتعرضن له من سوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض وسوء معاملة والتعاطي للمخدرات".
وفي نقطة مثيرة تحط من كرامة وإنسانية "البراكديات" الممتهنات للتهريب المعيشي، سجل أعضاء المهمة الاستطلاعية استعمال النساء للحفاظات (ليكوش) نتيجة غياب مرافق صحية بالمعبر الحدودي، بالإضافة إلى الإغلاق المستمر للوحدة الصحية بالمعبر، مع تواجد مستمر لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وسجل التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، تعرض النساء للعنف اللفظي وسوء المعاملة أثناء مرورهن ببطء بالمعبر الحدودي وضبط حالات سب وقذف في حقهن، مضيفا أن "النساء والرجال الممتهنين للتجارة المعيشية يشتكون بشكل مستمر من سوء معاملة الجمارك والأمن مع تأكيدهم على اسمين (ومنهم من صرح علنا وآخرون أشروا لنا بذلك)".
من جهة ثانية، وقفت اللجنة على أن طابور النساء المستجوب خاص بممتهنات حرفة الخادمات، يتراوح سنهم ما بين 35 و50 سنة، يسبب لهن طول الانتظار التأخر في الالتحاق بالعمل والطرد منه، مع وجود فئة ضمنهن تمتهن الدعارة حسب بعض التصريحات.
وبخصوص الطابور الخارج من سبتة المحتلة، أورد التقرير أن حاملي السلع يخرجون عبر ممر ضيق وطويل عبارة عن شبابيك حديدية مسقفة بالزنك ولا يتوفر على أدنى شروط السلامة، وأكد المصدر وجود شعور عام بـ"الحكرة" والإهانة في صفوف النساء الممتهنات للتهريب.
وحذر التقرير بشكل غير مباشر من السلع القادمة من سبتة والمنتشرة في الأسواق المغربية، وسجل غياب مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الاغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة بالمعبر.
وتضمن القرير تصريحا لامرأة مسنة تبلغ من العمر 73 سنة، مارست حرفة التجارة المعيشية لمدة 30 سنة وتوجد في وضعية صحية سيئة، تؤكد فيه أن المعبر جحيم يومي لا محيد منه لضمان لقمة العيش.
وفي فئة القاصرين، رصد الوفد البرلماني وجود طابور من الشباب، أغلبهم قاصرون، يساعدون على نقل السلعة إلى خارج المعبر الحدودي مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 20 درهما في اليوم.
وخلصت المهمة الاستطلاعية إلى أن "كل المصرحين أكدوا أنهم مجرد ناقلي بضائع تعود للوبيات كبار التجار"، أي إنهم لا يستفيدون بالشكل المطلوب من عائدات المواد المهربة رغم الوضعية الكارثية التي يشتغلون فيها.
وأوصى البرلمانيون بضرورة تأهيل موارد بشرية تحترم كرامة الإنسان في المعبر الحدودي من أجل أنسنته، وتنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير، مع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل.
ودعا أصحاب المهمة الاستطلاعية السلطات المغربية إلى التنسيق مع نظيرتها الإسبانية "للحد من الابتزاز المتواصل لممتهني التهريب من خلال فرض أداء مبلغ 2 أورو عند الدخول من طرف هذه الأخيرة، إضافة إلى نيتها فرض 5 أورو على السيارات الخارجة من سبتة في اتجاه الفنيدق التي أصبحت مرغمة على الانتظار لمدة طويلة في مرآب أعد لهذا الغرض".
وشددت التوصيات على ضرورة التسريع بفتح منطقة صناعية لاستيعاب العاطلين من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، والضرب بقوة على أصحاب السيارات الممتهنة للتهريب المعروفة من خلال لوحاتها الترقيمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
J'ai honte d'etre Marocain
انشري يا هسبريس
اتمنى ان ننتهي من هذه المهانة و الدل
ندير طابور ولكن ندي حليب بلادي المدعم طازج وخبز حامي..
هل رأيتم دولتنا صدرت متزوجات للخارج؟
هل رايتم امهاتنا يضربن امام أعين شرطتنا وعسكرنا ودركنا بالعصى؟ لا والله ثم لا واقسم لكم القايد صالح يخرج اس400لاجل امراة تهان على الحدود.
اعطونا وجوهكم يالي تغتبوا ليلا ونهارا في الجزائر وشعبها.
هذا تذكير وفقط والله اعلم انا نحبوكم اكثر من اي شعب..
ولكن الواحد يشوف حاله قبل ان يشتم الناس.
اما عن استقالة الحكومة نفترض تستقيل وتاتي اخرى غيرها هل يتغير الوضع.
المشكل في الهرم وليست الحكومة..ولكن تخافون قول الحق.
وستبقون هكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
السلام عليكم من الجزائر.
ON leur donne leur héritage complet ou pas??
On autorise le marie à se marie avec une 2ème ou une 4ème ou pas??
On autorise au marie d'aller se marier avec une jeune de 12 ans pour aider cette pauvre ou pas??
On va se reveiller un jour ou pas??????
..............................................................................
يجب إحصاء عدد هذا النساء و إمداداهم بلمعاشة الشهرية ثم منع جميع المشاركات من التهريب وتجارة الغاير منظمة والعشوئية. حشومة إتشاف هذا المناظير كأننا نعيش في قرون ما قبل التاريخ.
المعاشات تعطى لمثل هذا للفقراء ﻻ لأغنياء.
اولا الموضوع خاص بمنطقة في المغرب والمغاربة لا يطبلون لاحد. فاما التقصير فقد ذكره المغاربة و علقوا على هذا الامر ولكن ما دخلكم انتم؟؟
التهريب الذي تمارسه فئة من الشعب له لوبيات و هذا ما تطرق اليه المقال. ولكن ان تربطوا هذا ببلدك فهذا والله هذا هو الانحطاط. نعم من ينتظر دولته لتطعمه و يقبل ان يقف في طوابير من اجل حليب او بطاطا الكندية و التي تطعمها كندا للخنازير حري به ان يسكت. فمن يكافح و يبحث عن الرزق على ان لا يعتمد على احد، له منا الاحترام. ولكن نحن ضد الاستغلال.
لكن هل العمل هذا في التهريب في سبتة اقل من ملايين الدزايرية الذين يشتغلون في فرنسا التي قلتم انها قتلتكم و تحتجز رؤوس فئة منكم!! و منكم من قبل و غنى و رحب برؤسائها!! لماذا لم تروا هذه؟؟
اما اس ٤٠٠ فمن تغلبه البطاطا حري به ان يسكت. ودع عنك الحرب لانك لست تقدر عليها.
ومع العلم ان الدزيرية يدخلون سبتة ومليلة لطلب اللجوء فما سر خربشاتكم؟؟؟
انا هنا اتكلم عن واقع مر عشته في باب سبتة لمدة عشر سنوات رغم امتلاكي الأوراق الإقامة الإسبانية
اما اللذين لا يملكون أوراق الإقامة أو الفيزا فحالهم افظع
اين النخوة و الكرامة أغلقوا هذه الحدود المذلة لنساءنا
شعب مقيم في المارينات العائمة والمجمعات السكنية المنعزلة عن التاريخ والمحصنة ضد الجغرافيا.
وهناك مغرب غير نافع وغير منتفع لا يتم تذكره إلا عندما تحل به كارثة طبيعية فكل احتجاج عليها يقابل بالعصا.
وهناك مغرب عميق.
مدفون في قعر “الخابية” لا يعرفه أحد ولا يسمع عنه أحد.. ولا يتذكره أحد حتى لو غمرته الفيضانات أو داهمه الجراد..ولو أن الجراد الآدمي لم يترك للجراد الحشري ما يسد به رمقه..
بلاد المخزن.
أي الواجهة التي يتم تزيينها وتلميعها وتنظيفها وتقديمها للضيوف الأجانب مع التمر والحليب.
وتقابلها بلاد السيبة .
أي الفناء الخلفي الذي تلقى فيه النفايات وتغيب فيه سطوة الدولة ويأكل سكانه بعضهم بعضا..
الشيء الوحيد الذي تغير في هذا التقسيم .
أنه بينما تنقل كاميرا “المخزن” الصور الملونة للواجهة تنقل كاميرا “السيبة” (الفيسبوك) صور المعاناة والانفلات الأمني والفقر والجوع والتخلف.
إنها مفارقة بين مغربين بينهما سور.
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
للاسف ومنكم بزاف.
1)تحرير مدينة سبتة من الإسبان (وهو صعب جدا)
2)خلق آلاف مناصب الشغل بمدينة تطوان المفقرة والنواحي،مع التضييق على اقتصاد مدينة سبتة..
من غير هدشي دائما ستبقى المعاناة في باب سبتة بالحكرة مع السطيم والوفايات..
تريد ان تتشفى في هموم الناس و مشاكلهم و تجيب الشتم لنا نحن كجزايريين لانك تلمع شيكورك قايد صالح السمينة بوحنطز هو الجيش تاع الخىطي ديالو
نحن في الهوى سوى سواء مغاربة او جزايريين لان قادة جيشك و الريس ديالك يعالجون و يموتون في فرنسا تماما كما يفعل ملك المغرب و قادة جيشه و الحكومة
اذا نحن شعبين مغربي و جزايري اخوة و لا نريد التفرقة و مشاكلنا بسبب من يحكمنا