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كُتّاب وآراء
غياب دواء "أنفلونزا الخنازير" يشد الحبل بين الصيدليات و"باستور"
يبدو أن وباء "أنفلونزا الخنازير" يسير، فضلا عن إيدائه بحياة 16 مغربيا، إلى خلق بؤرة توتر كبيرة بين الصيادلة ومعهد باستور؛ إذ شدد العديد من أرباب الصيدليات على أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بلقاح الوباء، بسبب "احتكار بيعه وحقنه من طرف معهد باستور، الذي لا يملك الاختصاص، باعتباره مؤسسة عمومية عليها أن تقدم خدماتها مجانا للمواطنين"، حسب ما أوردته مصادر صيدلانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.
يوسف فلاح، صيدلاني بالدار البيضاء باحث في السياسة الدوائية، قال إن "المعهد يحتكر الدواء ويفرض على المغاربة المرضى المقيمين في أعالي الجبال وفي مختلف أقاصي مدن الهامش التوجه صوب الدار البيضاء من أجل التداوي"، مشيرا إلى أن "اللقاح يبلغ سعره 72.80 درهما، أما ثمنه لدى معهد باستور فيبلغ 103 دراهم".
وأضاف فلاح، في تصريح لهسبريس، أن "المعهد يضيف ما يقارب 30 درهما كواجبات تلقيح، في حين إن المهمة الأولى للمؤسسة هي البحث العلمي والتطوير الطبي والأكاديمي، وفي حالة الأوبئة مهمته تطوير وصناعة لقاحات، وذلك مجانا لأنه مؤسسة عمومية، وزاد أن "القوانين المنظمة تقول إن الدواء مسؤولية محصورة للصيدلي، فكيف إذن يمكن لمعهد باستور أن يبيع الدواء ومن أين اشتراه؟".
ووصف الباحث في السياسة الدوائية "ما يقدم عليه معهد باستور بأنه غير شريف وغير قانوني في علاقته بالصيادلة"، مشددا على أن "التفويضات القانونية للمعهد تقول: اختراع أو اكتشاف أو صنع دواء، وليس شراء الدواء من لدن الشركة المصنعة وإعادة بيعه للمواطنين بثمن مرتفع".
وأوضح فلاح أن دواء "فاكسي كريب" المحقون الذي يعالج أنفلونزا الخنازير لا يوجد نهائيا في الصيدليات. وقال بخصوص هامش الربح في الدواء إن "الأمر واضح قانونا، فالمشرع يعطي للصيدلي الحق في 30 في المائة من سعر بيع الدواء، لكن معهد باستور باعتباره مؤسسة عمومية فهو سيحصل عليه بثمن جد تفضيلي من طرف المصنع، وبذلك سيربح أكثر، وإضافة إلى هذا فقد قرر ثمن 30 درهما لعملية الحقن، في حين إن الممرض المكلف عمليا بالأمر في مختلف المستشفيات يستخلص 10 إلى 15 درهما فقط من المواطنين".
واعتبر الخبير المغربي دواء "تامي فلي"، الذي يروج في الصيدليات، غير كاف للقضاء على أنفلونزا الخنازير؛ إذ تنتهي مهمته في حالة الإصابة، ويوصى به فقط في الأيام الأولى، كما أنه مصنوع أساسا لمحاربة أنفلونزا الطيور، وأضاف أن "اللقاح الوحيد لأنفلونزا الخنازير هو حقنة (فاكسي كريب)، وهو غير متوفر إطلاقا بالصيدليات".
تجدر الإشارة إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت مرات عدة بعبد الرحمان المعروفي، مدير معهد باستور، وأرسلت له رسالة نصية توضيحية، لكن دون جواب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
كون الانتخابات كون عرفو
كون تحصيل الضرائب
كون تمويل مشاريع افريقيا
كون البرلمان لضربو اللنفلونزا ....
وليني معليش خلي الشعب ياكل الرميم و ياكل السم وياكل السموم فكل شيء باش اتعلم واعلم الاجيال لغتولد وتنعلنا كاملين .
حسبي الله ونعم الوكيل
جمعة مباركة
العنوان الصحيح في نظري هو(غياب كل شيء في المغرب بما فيهم الاطر الاكفاء)
لماذا تقرون الان بوجوذ الانفلوانزا ام تنطبق عليكم المقولة
(نسي لكذاب اوسولو)
Pourquoi cette marge de 30% élevée, alors que les confrères vendeurs de cigarettes ont une marge de 04%
Le malade a le droit d'augmenter le nombre de pharmacies et fixer la marge bénéficière à 04% au lieu de 30%
Ceci vas faire baisser les prix des médicaments et par conséquent améliorer la santé des citoyens
اتمنى ان تبحثوا عن هذا المرض وأعراضه وتتجنبوه وأتمنى ايضا ان تتطرق لهذا الجريدة مشكورة
ملاحظة الحالة التي تكلمت عنها توفيت بمدينة الدار البيضاء
" ساعة زايدة / ناقصة " بدون فائدة ...
نريد العيش الكريم : التعليم - الصحة - التشغيل - أثمان مناسبة في فواتير الماء و الكهرباء ...عدم الاحتكار في المواد الغذائية و غيرها ....
و الاستهلاك المحلي لتشييع الصناعة المحلية...الخ. ها هو مختبر واحد في البلاد
يقضي بقضاء و كان ذلك يهمه لوحده...هل يريد هذا المختبر أن 45 منيول نسمة ان تصطف أمام أبوابه لتنال " اللقاح "...؟
آلم يكون هناك مسؤول للتدخل ...؟ الأمر بسيط و لكن دائما ننتظر ... ننتظر إلى ما نهاية...و من بعد " يناقشون و يتأسفون "
بعد فوات الأوان...!
٢ هم احفاد القردة والخنازير وانجاس كما يقول الله سبحانه وتعالى.
ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.اوى شفتوا علاش باغيين الدواء ديال الكفار،اولا حنا عدنا سكزوفرينيا.
اوى اتبعوا الله والرسول وعليكم ببول البعير والحبة السوداء فيها شفاء لكل داء الا السام.
وعليكز ب ٧ ثمراث المدينة تشفي حتى من السم..
اما دواء الكفار فلا تستعملوه..
معهد باستور يبيع اللقاحات وليس الأدوية.
راجعوا قانون المعهد قبل كتابة أي شيى.
الله يديكم.