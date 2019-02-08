بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان

هسبريس من أبيدجان

استطاع المغرب عبر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، التسويق للتجربة المغربية في تدبير شكايات المواطنين وتكريس انفتاح المملكة على الدول الإفريقية

وترأس بنعبد القادر مراسيم إطلاق البوابة الإفوارية للشكايات رفقة رئيس الحكومة الإفوارية ووزيرة تحديث الإدارة أمس الخميس بالعاصمة أبيدجان.

وقال المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن انطلاقة بوابة الشكايات الإفوارية هو تنفيذ للاتفاقية التي تم توقيعها سلفا بين وزارة إصلاح الإدارة المغربية ونظيرتها بدولة كوت ديفوار.

كما اعتبر المتحدث أن "النموذج المغربي في إصلاح الإدارة أضحى مطلوبا في القارة السمراء، وهو تعزيز للتوجهات الإفريقية للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الذي يقود سياسة انفتاح المغرب على أشقائه الأفارقة".