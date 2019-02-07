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الرئيسية | مجتمع | سابقة .. طفلة تخضع لقسطرة قلب بلا جراحة بفاس

سابقة .. طفلة تخضع لقسطرة قلب بلا جراحة بفاس

سابقة .. طفلة تخضع لقسطرة قلب بلا جراحة بفاس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 07 فبراير 2019 - 17:05

جرت الخميس بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس أول عملية من نوعها على الصعيد الوطني للقسطرة الداخلية للقلب، استفادت منها طفلة تبلغ أربع سنوات ونصف.

وأجرى هذه العملية المعقدة فريق طبي برئاسة البروفيسور في أمراض قلب وشرايين الأطفال بالمستشفى الجامعي بفاس سمير العثماني (المغرب) والبروفيسور زخيا صليبا (فرنسا-لبنان). وهمت إغلاق حاجز الاتصالات بين البطينين بالقسطرة التداخلية.

وقال البروفيسور العثماني، إن هذه العملية هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني بدون جراحة، حيث مكنت من إغلاق ثقب الاتصال بين بطيني قلب هذه الفتاة.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بجراحة لفتح الصدر ولا القلب، بل بتقنية التواصل عبر شريان الفخذ صعودا إلى القلب لوضع الطرف الاصطناعي لسد الثقب، موضحا أن العملية استغرقت ساعة ونصف الساعة "دون مشاكل كبرى في ما يتعلق بالإنعاش وبدون خطورة أو تعقيدات معروفة“.

وتابع "نحن محظوظون في المستشفى الجامعي بفاس للقيام بمثل هذه التدخلات لفائدة المرضى الذين لهم بطاقة راميد، مع العلم أن العملية تكلفتها باهظة، نظرا لأسعار الأطراف الاصطناعية"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمهد الطريق لعدة عمليات مماثلة في المستقبل.

من جانبه، قال طبيب القلب الفرنسي اللبناني، زخيا صليبا إن هذا التدخل الذي يتطلب "أطرافا اصطناعية متطورة وتقنية معقدة إلى حد ما" يهم سد الثقب بين بطيني قلب الطفلة دون جراحة.

ويعد ثقب القلب ويعرف أيضا بـ”عيب الحاجز البطيني“، خللا خلقيا في الغالب يحدث عند تكوين القلب في الجدار الحاجز الذي يفصل بين البطينين، ويسبب هذا العيب مرور الدم من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن من القلب، ثم يتم ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الرئتين بدلا من ضخه إلى الجسم.

ويؤدي ثقب القلب إلى نقص كمية الأكسجين الذي يصل لأنسجة الجسم، مما يدفع بالقلب إلى العمل بشكل أكبر لتعويض الأكسجين الناقص.

وتهم التقنيات الحديثة للقسطرة القلبية إغلاق ثقب القلب بدون شق الصدر، حيث يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع في الشريان الدموي في الفخذ، ويوجهه صعودا إلى القلب، ثم يستخدم جهازا شبكيا بحجم خاص لإغلاق الثقب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ýöùńëšš الخميس 07 فبراير 2019 - 17:18
لان العملية الجراحية القلب صعبة ولكن ان شاء الله بمعجزة الله تعالى تكون سهلة جدا من قبل وشكرا
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2 - من ورزازات الخميس 07 فبراير 2019 - 17:26
الحمد لله على السلامة. تحية للطاقم الطبي .
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3 - محمد الخميس 07 فبراير 2019 - 17:28
تحية كبيرة لهذا الطاقم الطبي ولكافة الاطر الطبية
الشريفة اجركم عند الله كبير لايعلمه الا هو وبالشفاء العاجل ان شاء الله لهاد البنت ولكل المرضى.
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4 - Medecin a l etranger الخميس 07 فبراير 2019 - 17:37
سبق و أجريت هذه العملية عدة مرات في الرباط و الدار البيضاء
المزيد من التوفيق
لا ننكر ان هناك طاقات مدربة على احسن التقنيات لكن المشكلة تتمثل في عدم و جود تغطية صحيةتضمن الالتزام بأداء مستحقات هذا النوع من العمليات. و النتيجة عدم الثقة بين المريض و الطبيب
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5 - أم نزار الخميس 07 فبراير 2019 - 17:39
شي يثلج الصدر ويفرحه رغم قساوة الطقس تحية تقدير إلى الفريق الطبي الدي سهر على هده العملية وبالشفاء التام للطفلة إن شاء الله.
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6 - مرزوك عبدالله الخميس 07 فبراير 2019 - 17:41
والله فرحت بهذا الخبر السعيد والذي انعشنا بان صار عندنا اطباء اكفاء للقيام بمثل هاته العمليات وكما يقول المثل المغربي الله يرحم اللي قراك
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7 - Houcine الخميس 07 فبراير 2019 - 17:45
أتمنى أن تجرى مثل هذه العمليات ما يسمى بالقسطرة l'embolisation لأمراض البروستاتا و أن تعممة في مستشفيات و مصحاة المغرب إنها تستخدم في مصر والشرق الأوسط وتركيا إلى في المغرب للأسف (المرجو النشر يا هسبريس وشكرا )
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