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المغاربة اقتنوا 111 ألف تنبر إلكتروني للجوازات

المغاربة اقتنوا 111 ألف تنبر إلكتروني للجوازات
هسبريس من الرباط
الخميس 07 فبراير 2019 - 19:10

اقتنى المغاربة خلال شهر يناير المنصرم ما مجموعه 111230 من التنبر الإلكتروني الخاص بجواز السفر، الذي أصبح لأول مرة عبارة عن أرقام بعدما كان سابقاً عن عبارة تنبر ورقي.

وحسب ما كشفته المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن رقمنة بيع التنبر الخاص بجواز السفر تأتي في إطار تبسيط المساطر وتحسين الخدمات للملزمين.

وبيع هذا العدد من التنبر في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و5 فبراير مقابل مبلغ يناهز 55.6 ملايين درهم. وتتوقع الحكومة تحصيل 258 مليون درهم من بيع هذا التنبر في إطار قانون مالية السنة الجارية.

وكان ثمن التنبر الخاص بـ"الباسبور" قبل سنة 2018 في حدود 300 درهم، وأصبح بداية السنة الماضية يباع بـ500 درهم، وهذه السنة تمت رقمنته، ويتم طلبه عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، ويمكن أداء واجباته إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.

وبعد أن يؤدي المواطن واجبات هذا التنبر يتوصل برسالة نصية تحمل "تنبراً إلكترونياً" متمثلاً في سلسلةٍ متكونة من 16 رقماً عليه استخدامها لملء استمارة طلب الحصول على جواز السفر، والمتوفرة على الموقع الخاص بطلب أو تجديد "الباسبور" التابع لوزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - bitali الخميس 07 فبراير 2019 - 19:25
زيادة من تبعات بنزيدان
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3
2 - anouar.sg الخميس 07 فبراير 2019 - 19:26
ديروه حت ب مليون درهم غانشريوه باش نسافرو من هاد لبلاد لكحلة اما عطلة نبدلو جو من مشاكل وستريس الخدمة الكحلة يا اما نمشيو بمرة بلا رجعة .
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-9
3 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 19:28
ولو تجمعو أموال المغرب كلها كتقولو غير ما ماكاين والو.
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9
4 - قتلتونا بالزيادات الخميس 07 فبراير 2019 - 19:34
منين زدتو في التنبر خاصكم تزيدو في مدة الصلاحية ديالو ، يعني كانت 5 سنوات تولي 10 سنوات هذا هو العدل ،ولا همكم غير الملايين من الدريهمات!!!!!!!! انشري هسبريس وشكرا.
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20
5 - مقهور الخميس 07 فبراير 2019 - 19:39
طر والنقطة من عندكم.
يبيعون الأرقام بعد ما استنزفوا وبعوا كل شيئ.
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5
6 - منير الاكحل الخميس 07 فبراير 2019 - 19:40
السلام عليكم خوتي المغاربة. أعيش بدولة أوروبية بصفة غير قانونية منذ تسع سنين. أشتغل ساعات طويلة ست أيام في الأسبوع و بالكاد أستطيع سد نفقات للكراء و النقل و الأكل و الملبس. حياتي تدور في حلقة مفرغة و العمر يضيع في البرد و الضباب و الغربة المريرة. ما إن أفتح موضوع العودة للمغرب حتى تنتفض العائلة و تصر على بقائي هنا بدوعى ( آش غتدير فالمغرب) و لا يسألون ( آش كندير هنا!). تعبت من الضياع في بلاد الناس. أستطيع تدريس الانجليزية في المغرب و لدي تجربة كبيرة في ميدان الطبخ بالإضافة لهوايات عديدة.. عمري 28 سنة بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا.
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2
7 - ملاحظ الخميس 07 فبراير 2019 - 19:44
رقمنة التنبر الخاص بـ"الباسبور" سيخلق متاعب حقيقية للأشخاص الذين كانو "يتاجرون فيه" .. مثلا بعض الموضفين بالجماعة الحضرية بمدينة طنجة المكلفين في خرجاتهم بتحصيل الضرائب، همهم الوحيد هو جمع المال الحرام مقابل إلغاء الضرائب أو التقليل منها !! و الله شهيد على ما أقول
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