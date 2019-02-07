24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
- أنا لست روائيا فاشلا
- حب على ضفاف البحر الأزرق
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (99)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (71)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (60)
- اسم "عثمان بن عفان" يثير الجدل بالدشيرة الجهادية - (52)
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية
أنهت لجنة برلمانية مهمتها الاستطلاعية إلى عدد من سجون المملكة، ومن ضمنها سجن "عكاشة" بمدينة الدارالبيضاء، حيث يتواجد سجناء حراك الريف؛ وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع في هذه المؤسسات السجنية.
وكشفت مصادر برلمانية من المهمة الاستطلاعية، التي يُوجد على رأسها الاستقلالي عمر العباسي، أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى معتقلي حراك الريف وناصر الزفزافي لأزيد من ساعة ونصف، وخلصوا إلى أن "المعايير السجنية التي يوجدون فيها نموذجية، إذ يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم طبقا للقانون".
وقال مصدر برلماني، غير راغب في كشف هويته: "خلال جلسة الاستماع إلى ناصر الزفزافي وبقية معتقلي الحراك لم يتحدثوا لنا عن وضعيتهم السجنية، بل تمحورت جل مداخلاتهم عن ملف الحسيمة بشكل عام، وهو أمر ليس من اختصاصنا".
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "قادة الحراك حملوا مسؤولية ما آل إليه حراك الريف للأحزاب السياسية التي لم تقم بدورها بالشكل المطلوب"، وزاد أن نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف، والمحكوم عليه بعشرين سنة سجناً نافذاً، خاطب أعضاء اللجنة البرلمانية بالقول: "لو قامت الأحزاب السياسية بدورها كما يجب لما وصلنا نحن إلى هنا".
وحول الجدل الذي مازالَ محتدما بشأنِ الوضع الصحي لقائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، قالت المصادر البرلمانية ذاتها: "هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، ومندوبية السجون أطلعتنا على فيديو يوثق لقيام الزفزافي باحتجاجات بطريقة عنيفة".
وتابع المصدر ذاته: "تحدثنا إلى الزفزافي لأزيد من ساعة..الرجل يتمتع بكامل قواه الجسمية والعقلية"، موردا أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفى في لقاء مع اللجنة البرلمانية صحة الأخبار التي راجت حول الوضع الصحي المقلق لقائد الحراك، وخصص طبيبا شرعيا متخصصا، فحصه ولم يظهر عليه أي شيء".
واشتكى قادة حراك الريف، في تصريحاتهم للجنة البرلمانية، من بلاغات المندوبية العامة للسجون، وطالبوا بحقهم في إصدار بيانات ترد عليها وتوضح للرأي العام وجهة نظرهم.
وكان ناشطون من داخل المغرب وخارجه أطلقوا عريضة إلكترونيَّة على موقع "آفازْ"، مُوجّهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، مُلتمسين "التدخل لرفْع التعذيب والانتهاك الخطير لحق ناصر في الصّحة".
أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف"، أكد في تصريح سابق أنَّ "جهات تحاولُ تصوير ناصر كإنسان معتُوه يعاني من تشوُّه خلقي"، مورداً: "أثناء تعذيبه كانوا يضربون رأسه مع الحائط"، وزاد: "لو صرحت بحجم المعاناة التي لقيها ناصر داخل السجن سيبكي العالم بأسره"، قبل أن يختم: "العالم بأكمله معنا ومع ناصر مع حراك الشعبي. والشعب معنا".
وسردَ والد الزفزافي أنه لما كان يهمُّ بمغادرة المغرب في جولة إلى البرلمان الأوربي وردته مكالمة هاتفية أكّدت أنَّ نصف وجه ناصر الزفزافي مشلول، وتم عرضه على الطبيب، لكن مدير السجن أخفى الملف الطبي، داعياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى كشف الملف الطبي لناصر، وموردا: "المعتقلون يعانون والجمعيات أقصيتْ وأنتم الآن من يجب أن يتحرك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
Une comédie dont les bénéficiaires de l’économie de rentes y participent dont le cadre d’une démocratie de façade !!
Parlementaire comme existe actuellement ??!!!une insulte au peuple
اللهم احفض البلاد و كل البلدان المسلمة ورجعهم الى طريق المستقيم
بينما نوابنا البرلمانيين المحترمين يدعون أن الزفزافي و معتقلي حراك الريف في وضعية جيدة و نموذجية و أنهم لا ينقصهم أي شيء وووو...
على من يكدب هؤلاء النواب الممخزنون حتى النخاع و نحن نعرف جيدا واقع السجون في بلدان اليد يعتبر كارثية بجميع المقاييس حيث الاكتضاض و حيث التعديل و حيث الانتقام اليومي من السجناء و حيث الزنزانة الفردية و حيث التجويع و التعطيش و الحرمان وووو ..!!!
كفاكم كدبا و كفاكم بشاعات يا نواب العار فكل المغاربة يتنكتون بكم و يصفونكم باقدح النعوتات و أبشع الصفات ....
("المعايير السجنية التي يوجدون فيها نموذجية، إذ يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم طبقا للقانون".) راهم نازلين في اوطيل خمس نجوم ههه متتحشموش وجهكم قاسح.
ن( "قادة الحراك حملوا مسؤولية ما آل إليه حراك الريف للأحزاب السياسية )المسؤول هو قبطان سفينة اللدي يعين وزراء ويقوم بتدشين مشاريع وهميه من دون محاسبه الفاسدين ويقوم سوى بعزلهم وان قامو بمتل هاد تصريح فسبب واضح وبسيط سامو عيش في اوطيل خمس نجوم هههه
(هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، ومندوبية السجون أطلعتنا على فيديو يوثق لقيام الزفزافي باحتجاجات بطريقة عنيفة)هاد ياكد ان من زار زفافي هم من كلاب مخزن وخونه شعب ووجب دكر اسم من صرح بهاد تصريح ولا نجحت في انتخابات قادمه عكرليا كون كنت راجل كون صرحت باسمك ولاكن راك عارف انشري يا هسبرس من فضلك
اصلا كيف يعقل لشخص يحتج يحكم عليه ب عشرين سنه سجن لنعود إلى اصل موضوع دوله قمع ونفاق
اهدا هو النضال : الكدب والبهتان
مشاو المناضلين الحقيقيون اللدين صمدوا رغم هول معتقلات السبعينات الثمانينات
خدوا العبر يا مناضلي آخر زمان
Peine capitale
Les marocains ont oublié son plan de rébellion
ولا في الذين ينتمون اليه.
كل ما في الامر ان النفاق وصل اليهم الى حد تصوير المغرب وكأنه حنة فوق الارض في حين ان جل التقارير تصنفه في آخر المراتب
البرلماني في بلادنا، للاسف، هي عبارة اخرى للناهب لاموال الشعب.
شكرا هسبريس.
وفي الاخير أقول هذه مثل الاخرى حين اجتمعت الحكومة ونصبت محكمة وادانتهم بالانفصال ،رغم انهم يقولون انهم مغاربة ويؤمنون بوحدة المغرب من طنجة إلى الكويرا الا العثماني "ورباعتو"كانوا يرون غير ذلك
paradis
يا سيدي راكم ابطال مغاوير غير بقاو في الحبس وقولوا لأهلكم ان يغادروا المغرب الى اسبانيا أو هولاندا وكفانا سموما أيها الجلادون الضحايا
لا ثقة لنا فيكم ولا في اقوالكم ولا في وعودكم. اتركونا وحالنا.
لقد نلتم اتعابكم مضاعفة وفيلاتكم وسياراتكم لقيلولالتكم البرلمانية.
نعم، انكم مرهقون.
من طرف خدام الدولة العميقة برلمانيو
الريع والحلوى والدكاكين مخزنية تبشر
الشعب المغربي بأن معتقلي الريف
حالتهم جيدة.وظروفهم وصفوها
بالنمودجية.الله أكبرماشاءالله
على النمودجيات السجنية المغربية.
وحتى اسم البرلماني غيرراغب في
كشف هويته العجب ثم العجب
لهذه الجماعة تقلب الحقائق
وتزيدفي مدح الإدارة السجنية
والحقيقة يعرفهاالقاصي والداني.
من لايعرف السجون المغربية فلينظر
إلى خارجه كالإدارات والمستشفيات
والجماعات والقيادات والعمالات وكذا
المقاطعات. ياسلام على نوام الأمة
و قال الوفد كل. شيء على ما يرام
و كأن الوفد ليسو مغاربة لا يعرفون واقع. السجون وواقع الحياة الكارثية المغاربة
بحيث قام وفد برلماني إلى سبتة و مليلية للاطلاع عن كثب على واقع النساء و القاصرين
بالمذاخلين المحتلين
قمة النفاق و الكذب و الخداع في كل شيء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
الكل يدور في فلك المخزن
تحية نضالية للصامدين
فمثلا ...هنا في جنوب اسبانيا ..جهة الاندلس...في جميع الادارات لدينا علم جهوي ..جنبا الى جنب مع العلم الوطني ...
صراحة ..انتم ليس لديكم .مشكل مع العلم ..و لكن مع كل من يطالب بحقوقه....
انتهى الكلام ....
وشكرا
شعارنا نحن المغاربية
الله الوطن الملك
وانت تمحي من الشعار كلمة ملك
ماذا تريد أن تقول وراء كلامك .. الشعب موجود في كلمة الوطن هل هناك وطن بلا شعب او شعب بلا وطن..؟!
عليك تعرف ان الملك هو الضامن الأساسي للدولة..
رجل بمعنى الكلمة . مناضل لو كان في دولة ديمقراطية لتم تشييد ثمثال له في مكان عام تحتفي به.
عاش الريف وعاش الشعب المغربي فقط .
ناصر الزفزافي سيظل رجل حر وسيد الرجاال و نسخة عن المقاوم عبدالكريم الخطابي.
وهو بطل الشعب الأمازيغي الحر.
وتسجينه وحكمه عنصرية ...في التاريخ.