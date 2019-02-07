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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية

برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية

برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الخميس 07 فبراير 2019 - 20:00

أنهت لجنة برلمانية مهمتها الاستطلاعية إلى عدد من سجون المملكة، ومن ضمنها سجن "عكاشة" بمدينة الدارالبيضاء، حيث يتواجد سجناء حراك الريف؛ وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع في هذه المؤسسات السجنية.

وكشفت مصادر برلمانية من المهمة الاستطلاعية، التي يُوجد على رأسها الاستقلالي عمر العباسي، أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى معتقلي حراك الريف وناصر الزفزافي لأزيد من ساعة ونصف، وخلصوا إلى أن "المعايير السجنية التي يوجدون فيها نموذجية، إذ يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم طبقا للقانون".

وقال مصدر برلماني، غير راغب في كشف هويته: "خلال جلسة الاستماع إلى ناصر الزفزافي وبقية معتقلي الحراك لم يتحدثوا لنا عن وضعيتهم السجنية، بل تمحورت جل مداخلاتهم عن ملف الحسيمة بشكل عام، وهو أمر ليس من اختصاصنا".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "قادة الحراك حملوا مسؤولية ما آل إليه حراك الريف للأحزاب السياسية التي لم تقم بدورها بالشكل المطلوب"، وزاد أن نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف، والمحكوم عليه بعشرين سنة سجناً نافذاً، خاطب أعضاء اللجنة البرلمانية بالقول: "لو قامت الأحزاب السياسية بدورها كما يجب لما وصلنا نحن إلى هنا".

وحول الجدل الذي مازالَ محتدما بشأنِ الوضع الصحي لقائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، قالت المصادر البرلمانية ذاتها: "هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، ومندوبية السجون أطلعتنا على فيديو يوثق لقيام الزفزافي باحتجاجات بطريقة عنيفة".

وتابع المصدر ذاته: "تحدثنا إلى الزفزافي لأزيد من ساعة..الرجل يتمتع بكامل قواه الجسمية والعقلية"، موردا أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفى في لقاء مع اللجنة البرلمانية صحة الأخبار التي راجت حول الوضع الصحي المقلق لقائد الحراك، وخصص طبيبا شرعيا متخصصا، فحصه ولم يظهر عليه أي شيء".

واشتكى قادة حراك الريف، في تصريحاتهم للجنة البرلمانية، من بلاغات المندوبية العامة للسجون، وطالبوا بحقهم في إصدار بيانات ترد عليها وتوضح للرأي العام وجهة نظرهم.

وكان ناشطون من داخل المغرب وخارجه أطلقوا عريضة إلكترونيَّة على موقع "آفازْ"، مُوجّهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، مُلتمسين "التدخل لرفْع التعذيب والانتهاك الخطير لحق ناصر في الصّحة".

أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف"، أكد في تصريح سابق أنَّ "جهات تحاولُ تصوير ناصر كإنسان معتُوه يعاني من تشوُّه خلقي"، مورداً: "أثناء تعذيبه كانوا يضربون رأسه مع الحائط"، وزاد: "لو صرحت بحجم المعاناة التي لقيها ناصر داخل السجن سيبكي العالم بأسره"، قبل أن يختم: "العالم بأكمله معنا ومع ناصر مع حراك الشعبي. والشعب معنا".

وسردَ والد الزفزافي أنه لما كان يهمُّ بمغادرة المغرب في جولة إلى البرلمان الأوربي وردته مكالمة هاتفية أكّدت أنَّ نصف وجه ناصر الزفزافي مشلول، وتم عرضه على الطبيب، لكن مدير السجن أخفى الملف الطبي، داعياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى كشف الملف الطبي لناصر، وموردا: "المعتقلون يعانون والجمعيات أقصيتْ وأنتم الآن من يجب أن يتحرك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - stitou hamou الخميس 07 فبراير 2019 - 20:14
Dans ce pays On peut pas dire qu’il y’a un parlement proprement dit et des parlementaires comme définis par les instances internationales.
Une comédie dont les bénéficiaires de l’économie de rentes y participent dont le cadre d’une démocratie de façade !!
Parlementaire comme existe actuellement ??!!!une insulte au peuple
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67
2 - المتابع الخميس 07 فبراير 2019 - 20:16
الزيارة الاستطلاعية ما دورها السيد معتقل كساير المعتقلين ليس هو نلسون منديلا حتى تقوم هذه القيامة
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-356
3 - Nach الخميس 07 فبراير 2019 - 20:16
Depuis quand les partis politiques represented le peuple.?
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120
4 - ayad الخميس 07 فبراير 2019 - 20:17
L'HISTOIRE dira son mot par le manque des informations objectives. Ceux qui ont été envoyés par le parlement est pièce bien montée.... canalisée.... orientée
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72
5 - من تخوم الريف الهولندي الخميس 07 فبراير 2019 - 20:19
لقد صدق الزفزافي نفسه حينما سماكم بالدكاكين السياسية. أنتم شر مكانا و الله سيتولى أمركم.
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327
6 - bonjour الخميس 07 فبراير 2019 - 20:20
ليس هناك ماهو أعنف واقوى من العنف النفسي الذهني العقلي الممارس عليهم وعلى عائلاتهم.البرلماني مفروض عليه أن يحدد العنف في صيغته المادية الجسدية لانه لايملك غير ذلك.انا معكم ياابطال افتخروا بانفسكم فالتغيير ثمنه كبير.من اكادير عاشت مطالب الريف قلوبنا مسجونة معكم
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258
7 - سفيان الهولندي الخميس 07 فبراير 2019 - 20:20
هؤلاء البرلمانيين هم أولى ان يكونوا في السجن عوض تقصي الحقائق لأنهم يفكرون إلا في انفسهم وعائلاتهم .
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288
8 - ريفي من الريف المهمش المفقر الخميس 07 فبراير 2019 - 20:20
هاد الرهائن المحتجزين المختطفين مكيستحقو حتى دقيقة في السجون ولي كيستحقو يدخلو الحبس هما هادوك لي كيسرقو الثروات ديال الشعب وعاش الاحرار والحراءر اين ما كانو
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232
9 - aziz الخميس 07 فبراير 2019 - 20:20
خطير قال البرلماني ليس من اختصاصنا وما اختصاصكم حلب الدولة وانهاك الميزانية عنداك الصح لانكم انتم مجرد بيادق ولا تمثلون الشعب
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216
10 - فهد ابدور الخميس 07 فبراير 2019 - 20:22
هل برلماني طبيب ؟ ............. و ما هذا تصريح "هدا ليس من اختصاصنا ". مذا دور البرلماني .... أليس تمتيل الشعب
اللهم احفض البلاد و كل البلدان المسلمة ورجعهم الى طريق المستقيم
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142
11 - فريد تك الخميس 07 فبراير 2019 - 20:24
"هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، ومندوبية السجون أطلعتنا على فيديو يوثق لقيام الزفزافي باحتجاجات بطريقة عنيفة".
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-134
12 - Ziryab الخميس 07 فبراير 2019 - 20:26
البرلمانيون دورهم هو تزكية ماتقوم به الدولة من أجل الحصول على امتيازات و معاش استثنائي
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162
13 - متتبع الخميس 07 فبراير 2019 - 20:27
"برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية" .. و مذا عن المعتقلين المغاربة الآخرين الذين لا حول و لا قوة لهم الا الله .. الديموقراطية تقتضي التعامل مع الجميع بنفس الأسلوب و بنفس الجدية .. كلنا سواسية أمام القانون
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50
14 - بودواهي الخميس 07 فبراير 2019 - 20:29
والد الزفزافي يصل حالة ناصر بالكارثية و أنه مهدد بالشلل النصفي و أن إدارة السجن مارست عليه شتى أنواع التعديل و اشياءرأخرى يندى لها الجبين .....
بينما نوابنا البرلمانيين المحترمين يدعون أن الزفزافي و معتقلي حراك الريف في وضعية جيدة و نموذجية و أنهم لا ينقصهم أي شيء وووو...
على من يكدب هؤلاء النواب الممخزنون حتى النخاع و نحن نعرف جيدا واقع السجون في بلدان اليد يعتبر كارثية بجميع المقاييس حيث الاكتضاض و حيث التعديل و حيث الانتقام اليومي من السجناء و حيث الزنزانة الفردية و حيث التجويع و التعطيش و الحرمان وووو ..!!!
كفاكم كدبا و كفاكم بشاعات يا نواب العار فكل المغاربة يتنكتون بكم و يصفونكم باقدح النعوتات و أبشع الصفات ....
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124
15 - كولونيا الخميس 07 فبراير 2019 - 20:37
قلتها اكتر من مره كيف يعقل لبرلمان امي جاهل يمتل شعب لا حوله ولا قوت إلى الله نقوم بتعقيب على ماكر في المقال
("المعايير السجنية التي يوجدون فيها نموذجية، إذ يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم طبقا للقانون".) راهم نازلين في اوطيل خمس نجوم ههه متتحشموش وجهكم قاسح.
ن( "قادة الحراك حملوا مسؤولية ما آل إليه حراك الريف للأحزاب السياسية )المسؤول هو قبطان سفينة اللدي يعين وزراء ويقوم بتدشين مشاريع وهميه من دون محاسبه الفاسدين ويقوم سوى بعزلهم وان قامو بمتل هاد تصريح فسبب واضح وبسيط سامو عيش في اوطيل خمس نجوم هههه
(هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، ومندوبية السجون أطلعتنا على فيديو يوثق لقيام الزفزافي باحتجاجات بطريقة عنيفة)هاد ياكد ان من زار زفافي هم من كلاب مخزن وخونه شعب ووجب دكر اسم من صرح بهاد تصريح ولا نجحت في انتخابات قادمه عكرليا كون كنت راجل كون صرحت باسمك ولاكن راك عارف انشري يا هسبرس من فضلك
اصلا كيف يعقل لشخص يحتج يحكم عليه ب عشرين سنه سجن لنعود إلى اصل موضوع دوله قمع ونفاق
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87
16 - rifland الخميس 07 فبراير 2019 - 20:38
إذا كان الزفزافي في صحة جيدةـ هذا ما نرجوه ـ لماذا يخضع كل مرة للفحوصات ؟أما قولكم هذا ليس من اختصاصنا فهذا صحيح لإن اختصاصكم لا يحتاج الى توضيح ...فوضح الوضحات من المفضحات
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84
17 - عائلات معتقلين الخميس 07 فبراير 2019 - 20:38
ادعو الجالية المغربية الى التوقف عن اعطاء المال لوالد الزفزافي بدعوى تمثيله لعائلات المعتقلين فهو لايمثل الا نفسه ولايمثلنا في شيء
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-129
18 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 20:40
عجيب ما يقوم به الزفزافي ورفاقه
اهدا هو النضال : الكدب والبهتان
مشاو المناضلين الحقيقيون اللدين صمدوا رغم هول معتقلات السبعينات الثمانينات
خدوا العبر يا مناضلي آخر زمان
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-125
19 - amaghrabi الخميس 07 فبراير 2019 - 20:42
بسم الله الرحمان الرحيم.الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل,ان الباطل كان زهوقا.الزفزافي الاب اكبر منافق واكبر اناني فبسببه وصل ابنه الى ما وصل اليه من العذاب والالم والذل والهوان,فهذا الرجل الاناني هو الذي ضيع زوجته وابنه واسرته وما زال يعاند ويتكبر ويستغيث بالاجنبي ليس لكي يتدخل بالخيط الأبيض ولكن لكي يضغظ على الدولة المغربية وتفرج على الفوضاويين الخارجين عن القانون وتتحقق امنيته بان الدولة المغربية ركعت لنضاله وعناده وتكبره.فلو أراد الخيط الأبيض من اجل اطلاق المسجونين لمر عن طريق الأحزاب السياسية المغربية ومنظمات حقوق الانسان وطلب العفو الملكي,والله وبالله وتالله لاصدر صاحب الجلالة عفوه المطاع منذ زمان,ولكن ما دام هذا المتكبر يشجع ابنه والاخرين على العناد والتكبر الخاوي فسيبقوا هناك الى يوم يبعثون لان دولتنا قوية لا يمكن ان تركع لشخص لا قيمة له ولا حول ولا قوة له,قوته في وطنه وفي طاعته لوطنه,اما ان يستقوي بالاجنبي فهذا سيزيد الطين بلة وسيزيد ابنه واسرته واسر الاخرين الما وبؤسا وعذابا
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-107
20 - رضوان الداودي الخميس 07 فبراير 2019 - 20:42
بِسْم الله الرحمن الرحيم انا العربي حتى نخاع من القبائل جهة الغرب شراردة بني حسن انا متعاطف مع هؤلاء المخطوفين من آلاف الى الياء يحكى ان الحافلة كانت تقل برلمانيين وسياسيين فانحرفت على طريق والتطمت بصخرت كبيرة وكما العادة تأخرت سيارة الإسعاف فقامة احد روعاة كان شاهد عيان بدفن كل من كان في الحافلة عندما أتى رجال السلطة والإسعاف سالو رجل هل انت متاكد جميعهم ماتو فأجابهم قال لهم كنت اسمع بعضهم يقول لي انا مازلت حيا ولكن من يصدق سياسيين
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74
21 - مراقب الخميس 07 فبراير 2019 - 20:46
تقرير هذه اللجنة البرلمانية الذي يحاول رسم صورة وردية عن اوضاع معتقلي حراك الريف ، اشبه بالمثل الدارج : شكون اللي شكر لعروسه ، امها و خالتها .
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66
22 - المعقول الخميس 07 فبراير 2019 - 20:52
السيناريو المنتظر في أسطر...بعدما أخذت القضية منحى مغاير لما رسمته أجهزة المخزن ومن يسيرها وكخطوة إستباقية لحفض ماء الوجه وإعطاء الإنطباع بأنهم من يتحكمون بخيوط اللعبة..سنسمع قريبا في مناسبة من المناسبات التي يتزامن معها كل خطاب للملك..ويتقرر العفو عن جميع المعتقلين .ليظهر بأن الملك مع الحق ولا ناقة له ولاجمل في كل مصائب البلاد ..ويساهم ذلك باستعادة شعبيته من جديد..ويخرج علينا المنافقون من تهكموا على ضحايا الحسيمة بالثناء على الخطوة وتتمينها وشكر صاحبها ...وإن غذا لناظره قريب
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53
23 - مول حمص الخميس 07 فبراير 2019 - 20:52
البرلمانيين خليكم فالحلوى والريع احسن من الافتراء
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69
24 - استاذ الخميس 07 فبراير 2019 - 20:54
لم يعد ينطلي على احد ما تقوم به بعض الجمعيات التي يسيطر عليها اليسار المتطرف الذين يستغلون ملف هؤلاء المساكين للسفر الى الخارج للتبضع وتسجيل ابنائهم في الجامعات. اما اب الزفزافي فهو اداة فقط يفعل ويتكلم بما يؤمر. وهم نفس الجهات التي ورطت الزفزافي في تصريحاته في يتوب الشاهدة على ماكان يقوله والتي كانت كلها سبا وشتما وعنصرية بين العرب والامازيغ بل كان يتحدث فقط عن امازيغ الريف. العلم نور والجهل عار
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-56
25 - اسافو الخميس 07 فبراير 2019 - 20:58
باين لبلان ملي الإستقلاليين يتولون رئاسة هذه اللجنة. ومعروف أن حزب الإستقلال هو ضد كل ماهو أمازيغي .
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46
26 - موحند الخميس 07 فبراير 2019 - 21:00
عوض ان يقوم البرلمانيون بدورهم ويتحملو مسؤوليتهم للدفاع عن حقوق المواطنين في السجون الخاصة والسجن العام تراهم يمارسون التضليل والنفاق والتطبيل وتغطية الشمس بالغربال. السجون المخزنية هي سجون الخزي والعار ولا تتوفر على ابسط الشروط. وكيف لدولة المخزن ان تتحرم حقوق الانسان في السجون الخاصة وهي التي تنتهكها كل يوم في السجن العام. وخير مثال ما يحدث ويصيب النساء الحمالات على حدود الخزي والعار سبتة ومليلية. وكفى من النفاق العظيم واطلقو سراح جميع الابرياء.
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34
27 - وجدي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:02
لو كان عندنا فعلا برلمانيون لما اضطر الناس في الريف و جرادة و زاكورة و و للنزول للشارع للتظاهر للنطالبة بأبسط الحقوق.
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49
28 - كمال الخميس 07 فبراير 2019 - 21:02
قالك لجنة برلمانية، الله يعفو عليكم وعلينا، متى كان البرلمانيون مستقلون في المغرب؟ انظر فقط الى القرارات التي تاتي من الفوق التي يصوت عليها بالاجماع ودون ان اي تردد، البرلمان ليس مستقل في بلادنا وهذا معروف منذ تأسيسه.
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38
29 - ميمون الخميس 07 فبراير 2019 - 21:11
لاحاجة لزيارة وفد برلماني الى سجن عكاشة من ارتكب ذنب يستحق العقوبة.
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-56
30 - Peine capitale الخميس 07 فبراير 2019 - 21:15
Pourquoi accorder toute cette importance à ce séparatiste
Peine capitale
Les marocains ont oublié son plan de rébellion
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-40
31 - مهاجر الخميس 07 فبراير 2019 - 21:16
برلمان مخزني يتملقون و يحبون العبودية
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32
32 - بني توزين الأحرار الخميس 07 فبراير 2019 - 21:19
أطلقوا سراح النشطاء بدل هذه التطمينات الجوفاء
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35
33 - البطاش الخميس 07 فبراير 2019 - 21:26
هذه الدولة حظها عاثر،اجزاء من الوطن تزايد على الوطن وترهبة عبر لي الذراع،في الجنوب هناك من اخواننا الصحراويين من يريدون ان يحصلوا على ريع وامتيازات اكثر من باقي المغاربة والا هددوا الدولة بالانفصال وفي الشمال هناك من اخواننا في الريف من يزايدون على الدولة للحصول على مكاسب سياسية وتهديد البلد بالانفصال واستحضار تاريخ الريف الذي مر عليه قرن من الزمن ومات جميع الفاعلين فيه في تلك الفترة وتبدلت الاجيال وحتى ملك البلاد طوى صفحة الماضي واهتم بالشمال حتى اصبح احسن من الوسط،وخصص للحسيمة برنامج تنموي تحت اسم"الحسيمة منارة المتوسط"وزلزل كل المسؤولين الذين قصروا في تنزيله على ارض الواقع،وكل من هؤلاء واؤلاءك يستقوون بالجمعيات الحقوقية وبالخارج كي يرهبوا المغرب ويكثروا الضغط عليه الى جانب البوليزاريو مدعومة بالجزاءر والاسبان الانفصاليين الذين لا يقدرون على ارهاب حكومة مدريد المدعومة بالاتحاد الاوروبي فيلتفتون للمغرب يفرغون فيه سمهم باعتباره الحاءىط القصير،اتقوا الله في بلدكم،
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-34
34 - mustapha الخميس 07 فبراير 2019 - 21:33
اقسم بالله ناصر الزفزافي مشي بخير وكديرو مبغيتو وكنتحداكم الحكومة تاخير الزمان الحكم لله ستولى امركم واحد تو الاخر انتظرو اني معكم من المنظرين. يا ريت طبقو القانون ديالكم كيما طبقتو ديال التجنيد الهلاكي لشباب
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28
35 - الحرية للرهائن المهمشين الخميس 07 فبراير 2019 - 21:39
الظلم ظلمات يوم القيامة وتا طلقو للرهائن يمشيو عند العائلات ديالهم
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25
36 - حسب الل_____ه الخميس 07 فبراير 2019 - 21:42
وقال مصدر برلماني غير مرغوب في كشف هويته ان المعتقلين لم يثحدثوا خلال ساعة ونصف عن وضعيتهم بالسجن بل عن الحسيمة!!!!!?اذن من تحاول ان تستحمر هذه اللجنة وهذا البرلمان!!!!!!!!!? هل من عاقل يصدق ما يصرح به النيام ,والحشومة!!!!? اذا كان بمصر برلمان علي علوكة ,ماذا نسمي برلمان المغرب !!? مهنة النفي والتشنيع والعكر على الخنونة ,تجميل صورة السجون واستغلال الاحرار المعتقلين للكذب والافتراء.......!اتقوا الله يا قوم فالحالة التي يعيش فيها السجناء بعد كل ما تعرضوا من عذاب وتعذيب وتلفيق للتهم ...,يطلع علينا وحوش القبة الفاسدة النتنة لتخبرنا ان وضعية المعتقلين نموذجية,هههههه مشهد استثنائي في العالم....!النتيجة انه لو كانت لنا احزاب بالمعقول لما وصل هؤلاء الى السجن,ولو كان لنا قضاء حر مستقل لما حوكم على هؤلاء ,لو كان الشعب حرا لما ركبتنا هذه الشرذمة الوسخة النتنة.
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28
37 - Sam.. italy الخميس 07 فبراير 2019 - 21:43
لا تزال حليمة على عادتها . الرجال والمثقفون في السجون ودكاكين السياسة في مزيد من تقطيع الكعكة اي ارض المغرب قطعة قطعة ودائما بالحصانة
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23
38 - محند اريفي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:43
لم يعد عاقل يثق في البرلمان
ولا في الذين ينتمون اليه.
كل ما في الامر ان النفاق وصل اليهم الى حد تصوير المغرب وكأنه حنة فوق الارض في حين ان جل التقارير تصنفه في آخر المراتب
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25
39 - رضوان بوثسكورت الخميس 07 فبراير 2019 - 21:44
الى المعلق رقم 2، اقول لك ان ناصر اكثر من نيلسون مانديلا. هو يدافع عن المستضعفين ويرفض الخنوع. الدليل على ذلك، وكما ورد على لسان البرلماني، انه طوال الساعة والنصف واكثر، لم يتحدث عن نقسه مهما كانت الظروف. همه هو هم الحسيمة المهمشة.
البرلماني في بلادنا، للاسف، هي عبارة اخرى للناهب لاموال الشعب.
شكرا هسبريس.
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18
40 - ابن عرفة ضفاف الرقراق الخميس 07 فبراير 2019 - 21:51
تبرئة مائة مجرم على إدانة بريئا واحد،الرجل وجماعته مكانهم بيوتهم ،اما ان تحسن له ظروف الاعتقال فهذا لا يعرف الحيف عنهم وعن شريحة كبيرة من المتعاطفين معهم
وفي الاخير أقول هذه مثل الاخرى حين اجتمعت الحكومة ونصبت محكمة وادانتهم بالانفصال ،رغم انهم يقولون انهم مغاربة ويؤمنون بوحدة المغرب من طنجة إلى الكويرا الا العثماني "ورباعتو"كانوا يرون غير ذلك
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21
41 - Hassa الخميس 07 فبراير 2019 - 21:51
Co me tjrrs, tout eat parfait Dan's le parfait
paradis
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7
42 - mafia cacher الخميس 07 فبراير 2019 - 21:52
pourquoi le parlementaire ......... cache son nom veut pas être dévoile a cause de ces mensonges
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11
43 - Yamna الخميس 07 فبراير 2019 - 21:55
كولو العام زين ا الولاد كولو العام زين.....
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16
44 - kader الخميس 07 فبراير 2019 - 21:59
si leur situation est exemplaire on vous souhaite cette vie derrière les barreaux bande de lèche-cul
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7
45 - الله الوطن الشعب الخميس 07 فبراير 2019 - 22:04
يجب الزج بالبرلمانيين والدكاكين السياسية في السجون وتجريدهم من كل ما يملكونه
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20
46 - الفقير الخميس 07 فبراير 2019 - 22:18
يريدون ان يصبحوا ابطالا بأي طريقة وقد لعبوا دور الضحية بعد ما نجى الله البلاد والعباد والحجر والشجر والدواب من سمومهم .
يا سيدي راكم ابطال مغاوير غير بقاو في الحبس وقولوا لأهلكم ان يغادروا المغرب الى اسبانيا أو هولاندا وكفانا سموما أيها الجلادون الضحايا
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-32
47 - فدوى الخميس 07 فبراير 2019 - 22:26
البرلمان = بار لامان
لا ثقة لنا فيكم ولا في اقوالكم ولا في وعودكم. اتركونا وحالنا.
لقد نلتم اتعابكم مضاعفة وفيلاتكم وسياراتكم لقيلولالتكم البرلمانية.
نعم، انكم مرهقون.
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14
48 - المقاطع المحبوب الخميس 07 فبراير 2019 - 22:35
الفرحة والسعادة والبشارة المنبهرة
من طرف خدام الدولة العميقة برلمانيو
الريع والحلوى والدكاكين مخزنية تبشر
الشعب المغربي بأن معتقلي الريف
حالتهم جيدة.وظروفهم وصفوها
بالنمودجية.الله أكبرماشاءالله
على النمودجيات السجنية المغربية.
وحتى اسم البرلماني غيرراغب في
كشف هويته العجب ثم العجب
لهذه الجماعة تقلب الحقائق
وتزيدفي مدح الإدارة السجنية
والحقيقة يعرفهاالقاصي والداني.
من لايعرف السجون المغربية فلينظر
إلى خارجه كالإدارات والمستشفيات
والجماعات والقيادات والعمالات وكذا
المقاطعات. ياسلام على نوام الأمة
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14
49 - برلمان كولومبيا العرب الخميس 07 فبراير 2019 - 22:42
وفد برلماني و كأنه أتى من القمر أو البرلمان البريطاني مجلس اللوردات أو من مجلس الشيوخ الأمريكي أو البوندستاغ الألماني

و قال الوفد كل. شيء على ما يرام
و كأن الوفد ليسو مغاربة لا يعرفون واقع. السجون وواقع الحياة الكارثية المغاربة

بحيث قام وفد برلماني إلى سبتة و مليلية للاطلاع عن كثب على واقع النساء و القاصرين

بالمذاخلين المحتلين

قمة النفاق و الكذب و الخداع في كل شيء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
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17
50 - المحمدي الخميس 07 فبراير 2019 - 22:43
على ما اعتقد ان ايران وتحركتها على مواقع الانترنيتfaceboock Twitter قد ادت وضيفتها على اتم وجه في محاولة زعزعة امن واستقرار المملكة كنا نلوم الجزائر ومازلنا والاكيد ان كل المسميات او المسمون اصحاب التعليقات الزفزافية اكيد لا محالة من الطرف الول المهم سؤال هل يملك الريفي الهولندي الوقت للتعليق عن ما يخص حال الزفزافي من هولندا ونحن نعلم واقع المعيشة هناك زد على دالك تطرف الريافة البعض وليس الكل تجاه اللغة العربية وكل ما هو مغربي وحدوي انضروا ال الاسماء اللتي يستعيرونها وستفهمون من يريد خيرا ومن يريد العكس
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-33
51 - النكوري الخميس 07 فبراير 2019 - 23:55
قد أصاب الزفزافي في كلامه " الدكاكين السياسية "
الكل يدور في فلك المخزن
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13
52 - متتبع الخميس 07 فبراير 2019 - 23:56
انا مع رقم 19 في كل ما قاله .ما هذه المهزلة التي يقوم بها الزفزافي وابوه وكل من معه ووراءه.لقد سئمنا من هذه المسرحيات التي يتفعلونها كل مرة لإثارة الانتباه. فرغم كل ما قام به هؤلاء من خيانة في حق الوطن والمغاربة وهم يستحقون المؤبد وأكثر. لازالوا في تعنتهم بدون خجل ولا حياء يا لها من مهزلة.!!!!!!!!!
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-17
53 - مصطفى محمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:21
كل ما في الأمر أيها السادة بخصوص ناصر الزفزافي أنه يبحت عن البوز وذلك بإثارة القلاقل داخل غرفته الإنفرادية ، فاللجنة البرلمانية اضطلعت على فحوى الفيديو الدي يبين اعتداء الزفزافي على نفسه ، وهذه لجنة هدفها وضع تقرير مفصل على الأوضاع داخل السجون وليس زيارة الزفزافي .
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-17
54 - مهاجر الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:28
هاذ البرلمانيين فكروني في برلمانيي السيسي.
تحية نضالية للصامدين
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14
55 - Said الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:34
أتساءل لماذا هذه الأحكام السجنية في حق هؤلاء المواطنين. احتجاجات و مطالب مشروعة. أين المشكل؟
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13
56 - saidr الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:47
نصيحة لله jouer carte sur table أطلبوا العفوكآخر أمل ممكن مع اعتراف و تصحيح للأغلاط وعلى رأسها مسألة الراية التي كبوتم فيها أو مشيتو فيها بين أحزاب تلوي فقط على مصلحتها وفي سباق محموم فيما بينها على المصالح وشعب لايلوي على شيء من فرط همومه المعاشية وغرقه في وديانها المتنوعة المتشعّبة،وبين جمعيات حقوقية ناشئة محدودة الطاقة وأسر مكلومة لاتملك سوى النحيب والبكاء وعدالة وقانون صارمين لاترفّ لهما عين ولاتتوانيان في عقاب.
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-20
57 - مهاجر من امريكا الجمعة 08 فبراير 2019 - 03:05
بل تمحورت جل مداخلاتهم عن ملف الحسيمة بشكل عام، وهو أمر ليس من اختصاصنا".واش هادو برلمانين ولاسياح
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4
58 - كفى من الظلم والنهب والفساد الجمعة 08 فبراير 2019 - 04:35
المظلومين الابرياء غادي ينتصرو غادي ينتصرو طال الزمن ام قصر,معمر القذافي كان تيسمي راسو بملك افريقيا وجبدوه الثوار من الغار بحال الطوبا ولعبو به الكرة وبهدلوه وشوهوه قدام خمس قارات .
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3
59 - YOUSSEF من اسكندنافيا الجمعة 08 فبراير 2019 - 05:11
تعذيب المختطفين ومرظ الصنديد ناصر الزفزافي وصل الى البرلمان الاروبي ,ويا الدولة المخزنية ويا اعداء الشعب ويا النهابين ويا الخونة والله راكم تبهدلتو وتفظحتو وتشوهتو والمغرب قريب غادي يصبح بقرة حلوب بسبب قظية الريف وهادشي لي غادي تربحو من الحراك ديال الريف المبارك المقدس ,الحراك ديال الريف غادي يجركم الى ما لا تحمد عقباه وبغيتو ولا كرهتو والريف قسما بالله ماغديش يسمح ليكم ماغديش ننساو هادشي لي كتديرو في المختطفين المقهورين المظلومين المغلوبين على امرهم,ويا جلالة الملك ماتسمعش عند الاقلية وسمع عند الاغلبية وراه المفسدين والظالمين والمستفيدين من النهب والريع والفساد راهم تيكذبو عليك يا جلالة الملك وغادي يجي نهار ويخربو ويدمرو المغرب ويهربو الى الدول المجاورة
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4
60 - sarah الجمعة 08 فبراير 2019 - 06:39
Agressions physiques, insultes racistes, dormir par terre avec les rats et les cafards, obligés de parler l'arabe avec leurs mères au téléphone, empêchés de lire des livres sur l'histoire du Rif. Ce que disent les prisonniers rifains dans leurs lettres
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2
61 - مغربي من Malaga الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:31
فليعلم ..كل اللذين .لديهم عقدة مع علم الريف ..انه نحن هنا في اسبانيا ...لدينا 17 علم جهوي ..بعدد الجهات ...
فمثلا ...هنا في جنوب اسبانيا ..جهة الاندلس...في جميع الادارات لدينا علم جهوي ..جنبا الى جنب مع العلم الوطني ...
صراحة ..انتم ليس لديكم .مشكل مع العلم ..و لكن مع كل من يطالب بحقوقه....
انتهى الكلام ....
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7
62 - عمر الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:57
ريافة يريدون زيارة البرلمان الهولندي أو الإسباني لانهن انفصاليون.
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-5
63 - ابن شمال افريقيا الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:09
نفس البرلمانيون كيقولوا المغرب زوين زوين ومافيهش الفقر وحنا حسن من فرنسا

وشكرا
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8
64 - Mohammed-Ali الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:15
Il faut poursuivre ces personnes qui prétendent que ce sieur est torturé./
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-1
65 - امينة الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:18
من قام باطلاق تهمة الانفصال على الريفين ليس كبار الاحزاب المتواججدين في البرلمان الان ؟؟ لقد صدق الزفزافي حينما قال انكم دكاككين سياسية تتاجرون في معانات الشعب .المغاربة لايثقون فيكم وانتم مجرد حفاضات يستعملها المخزن
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5
66 - حسن H H الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:33
إلى رقم 45
شعارنا نحن المغاربية
الله الوطن الملك
وانت تمحي من الشعار كلمة ملك
ماذا تريد أن تقول وراء كلامك .. الشعب موجود في كلمة الوطن هل هناك وطن بلا شعب او شعب بلا وطن..؟!
عليك تعرف ان الملك هو الضامن الأساسي للدولة..
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-2
67 - Yok الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:38
"لجنة يرأسها برلماني من الدكان المسمى حزب الاستقلال" . المواطنون الذين يمنحون صوتهم لحزب ما، يفعلون ذلك فقط لان سمسارا ما يأتي الى عائلة ما فيطلب مساعدتهم اما باسم القبيلة او العائلة او الدين او الجيران، وقد يقضي لهم مصالح مادية. وعبر هؤلاء أصبح الأغبياء يديرون الشأن العام ببلادنا.
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2
68 - إفريقيا الجمعة 08 فبراير 2019 - 14:25
كم أعشق واحب حتى النخاع هذا البطل الصخرة ناصر الزفزافي حفظه الله من كل شر .
رجل بمعنى الكلمة . مناضل لو كان في دولة ديمقراطية لتم تشييد ثمثال له في مكان عام تحتفي به.
عاش الريف وعاش الشعب المغربي فقط .
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4
69 - موروكي الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:17
السياسين يردون شباب مثل أمدومة والممرض رأس السنة
ناصر الزفزافي سيظل رجل حر وسيد الرجاال و نسخة عن المقاوم عبدالكريم الخطابي.
وهو بطل الشعب الأمازيغي الحر.
وتسجينه وحكمه عنصرية ...في التاريخ.
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