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الرئيسية | مجتمع | قضايا حقوقية تجمع حركة "قادرون" وجمعية "عدالة"

قضايا حقوقية تجمع حركة "قادرون" وجمعية "عدالة"

قضايا حقوقية تجمع حركة "قادرون" وجمعية "عدالة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 فبراير 2019 - 02:41

نظمت حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل- زيارة ودّ وعمل إلى جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"؛ وذلك في إطار الانفتاح على المنظمات والجمعيات الحقوقية المغربية.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "جدول أعمال اللقاء شمل تدارُس مجموعة من المواضيع والقضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، بحضور جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، وأعضاء عن مكتبها التنفيذي"، مضيفا: "وعن جانب الحركة ضم الوفد المريزق المصطفى، رئيس الحركة، والمنتدبة الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وممثلين عن الشباب والهيئة الاستشارية الجهوية".

وأضاف البلاغ ذاته أن "هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي أجرتها الحركة في السابق مع المنظمة المغربية لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية".

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