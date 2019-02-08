24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟ (5.00)

  2. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  3. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  4. "الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)

  5. ذكرى وفاة الخطابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ميراث المرأة وتوثيق الزواج .. أبرز القرارات الجريئة لمحكمة النقض

ميراث المرأة وتوثيق الزواج .. أبرز القرارات الجريئة لمحكمة النقض

ميراث المرأة وتوثيق الزواج .. أبرز القرارات الجريئة لمحكمة النقض
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:00

بداية كل سنة، تكشف محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، عن لائحة قراراتها المبدئية التي تُكرس من خلالها الحماية القضائية للحقوق والحريات، وتكشف مساهمة القضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية مقاصدية تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والقضائي في البلاد.

ومن الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها المحكمة خلال السنة الماضية، تكريس المكانة الدستورية التي أصبحت للاتفاقيات الدولية في النسق التشريعي الوطني، حيث اعتبرت محكمة النقض أن نقل الطفل من مكان إقامته الأصلية بالخارج إلى المغرب يُعد مخالفة لاتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل.

وتفعيلاً لمبدأ المساواة في الحقوق، أيدت محكمة النقض، خلال السنة الماضية، حكماً يقضي بحقوق الإناث في الاستفادة من الإرث ومنافعه بخصوص الأراضي السلالية، استناداً على عمومية صياغة الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقييم الأراضي الجماعية المؤرخ في 3/11/1997.

وفي مجال الحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع، وتكريساً لقرينة البراءة، اعتبرت المحكمة أن قضاء محكمة الموضوع بالبراءة بِعلّة أن مجرد الاشتراك في خدمة الإنترنيت لا يفيد علم المشترك باستغلاله في الاختلاس الدولي للمكالمات، ورتبت على ذلك انتفاء عناصر المشاركة في الأفعال المنسوبة إليه، لتكون بذلك قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها، وأعملت الأصل وهو البراءة.

وتكريساً لمبدأ الحق في التقاضي كمبدأ أساسي لا يجوز المساس به، أكدت محكمة النقض عدم حصانة أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية. كما اعتبرت أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها، ورغم وجود مقتضى يحضرها.

وفي سياق ضمان محاكمة عادلة بالمساطر التأديبية، أكدت المحكمة أن سلوك الإدارة للمسطرة التأديبية في حق الموظف، الذي يكون رهن الاعتقال دون انتظار البت في وضعيته بمقتضى حكم نهائي حاز لقوة الشيء المقضي به، يجعل المسطرة تتسم بعدم المشروعية لتعذر توصله بالإنذار للعودة إلى العمل، ولعدم إمكانية استخلاص أنه كان في وضعية الترك العمدي للوظيفة.

وحرصاً منها على ضمان تمتيع الأجير بحقه في الدفاع عن نفسه وفق مدونة الشغل، أكدت محكمة النقض أن المُشغِّل ملزم قبل فصله للأجير أن يتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه، عبر توجيه استدعاء إليه يتضمن البيانات الكافية ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه. واعتبرت أن الاستماع إليه من طرف المُشغِّل، بشكل مفاجئ ودون استدعاء، يتعارض مع حقه في الدفاع عن نفسه، ويجعل الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف ويستحق عنه التعويض.

وفي إطار ضمان توثيق العلاقة الزوجية بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار تتعلق بالنسب وغيره، اعتبرت محكمة النقض أن عدم منازعة المطلوب في دعوى الزوجية في التزامه الكتابي بتوثيق الزواج يعتبر إقراراً منه بالعلاقة الزوجية لتطابق الإيجاب والقبول المعتبر ركناً في الزواج، ويغني عن إبراز حالة الاستثناء الواردة في المادة 16 من مدونة الأسرة.

وحمايةً لحقوق الطفل، أكدت محكمة النقض أن العقوبة الحبسية في حق الأحداث الجانحين تعتبر استثنائية، وأن اللجوء إلى هذه العقوبة في حق الحدث يستلزم تعليلاً خاصاً قصد إبراز الدواعي والأسباب التي جعلتها ضرورية لظروفه أو شخصيته بدلاً من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام.

ومراعاة منها للمصلحة الفضلى للطفل المحضون، قررت محكمة النقض، ضمن اجتهاداتها القضائية لسنة 2018، عدم جواز تعديل نظام الزيارة والحضانة، ما دام ارتباط المحضون بالأم الحاضنة لا يزال قوياً لدرجة لا يمكن فراقه عنها في البلد، فبالأحرى أن يتم السفر به خارجه.

وحمايةً لمرفق الصحة العمومي من نزيف الأطر الصحية وضماناً لجودة الخدمات الصحية، استقر اجتهاد محكمة النقض على أن للإدارة السلطة التقديرية التامة في قبول أو رفض استقالة الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - علولة الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:50
اما الارث فهو الشيء الوحيد الذي فصله الله عز وجل من فوق سبع سماوات تفصيلا وعاش على هذا الدستور الالاهي جميع دول المسلمين الى ان جاء بوركيبة التونسي والذي غيره ببلاده وكذالك صلاة الجمعة قام بتغييرها ولَم يلبث في هذه الدنيا وها أنتم تتبعون اجتهاده وقانون نابوليون الذي سيرمي بكم في الهاوية لانكم خنتم الله والرسول واضعتم الامانة التي منحها الاه للعبد
اللهم لا تأخذنا بما فعله السفهاء منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - ghani الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:55
ملي كتسمع انتشار الشذوذ الجنسي بطريقة مهولة حتا ولى الشاب كيطمع في مسنة تجاوزت المائة سنة او انه يتوجه للحيوانات لاشباع رغباته، فهذا دليل قاطع ان اجتهادات القضاء كانت خاطئة بغض النظر عن النوايا الحسنة قبل الاجتهاد، خلل خطير اصاب علاقة الزواج، والعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة واللي هي علاقة حب ومودة وسكينة ورحمة حيث اغلقت ابواب اشباع الغرئز البشرية حتى المباح منها، وفوق هادشي كلو هناك قوانين تخالف صباح مساء في اماكن عمومية دون رادع لا ناهي، لي كنعرف ان المخالف للقانون يخالفه خفية لكن ان يجاهر بمخالفته للقانون فلاداعي لهذه القوانين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - sohail الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:02
بغيت شي واحد من هدوك لي كيقولوا العربية لغة الجنة اشرح لنا اش كيقول المقال الى ما شرحت بالدارجة والامازيغية استاذ العربية ما يفهم فيه والو تقريب الادارة للمواطن ليس بفتح ابوابها وانما بفهم ما يسن من قوانين داخلها باستعمال اللغة الامازيغية والدارجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
4 - Jimmy James الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:54
الجهاز القانوني والأمني بالمغرب في أمس الحاجة إلى وعي وتربية أكثر بخصوص إتفاقية محكمة لاهاي التي لاحضنا آن ليست لهم أي دراية بالموضوع:
المغرب عضو وموقع على الإتفاقية
الوالايات المتحدة الأمريكية كذالك
شرطة الحدود من المفروض أن تطبق القانون ولا تسمح لأي أب او ام ان يخرج من المغرب من مطار او مرسى او عبر السيارة بدون موافقة كتابية ومصححة الامضاء من الطرف الآخر تضهر إلى أين الأطفال ذاهبين ومع من ولكم فترة من الزمن سيمكثون في ذللك البلد. شرطة الحدود المغربية لاتكثرت بذالك وقد كنت ضحية عدم تطبيق الإتفاقية التي وقعت "على عينين العديان " فقط. وما أقوله هنا بالذليل القاطع. ولما تدخلت وزارة العدل ضهر لي بكل جلاء أن اغلبية المحامين لادراية لهم بالاتفاقية للأسف....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - سعيد الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:04
في الحقيقة إلى رجعنا إلى كتاب الله سنجد أن الرجل قد ضيع المرأة في الميراث بعد وفاة الرسول صلعم....بسبب جهله و عدم اتقانه للعمليات الحسابية واكتفى ب ...للدكر مثل حض الانتيين وهده فقط قاعدة تستعمل ادا كان عدد البنات 2 و الدكر واحد. اما ادا فاق عدد الإناث 2 فلهن الثلثين من الارث... اللهم اعف عنا كما نطلب العفو من بناتنا و ازواجا وأمهاتنا للحيف الدي اصابهم حتى تستقيم الأمور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - المساواة الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:21
الى صاحب التعليق 1: قطع اليد، الجلد، الرجم، ملك اليمين،.... كلها أحكام لم نعد نطبقها لأنها لا تتناسب مع ظروف عصرنا. فلماذا هذا التعنت ضد مبدأ المساواة وإصلاح منظومة الإرث ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - المعيزي حسن من الرباط الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:59
امراءة تقتل جنين في بطنها وهو حلال من زوجها بمعنى آخر أسقطت جنين بطنها أو بما يسمى الوءد .لم ترضى بما خلق الله في بطنها وترضى بما أمر الله في كتابه من المستحيل طبعا أما بالنسبة للورثة فهم أعداء لدرجة ان الأم تشهد الزور والأخ يسكت عن الحق ويقطعون الأرحام ويستغلون التركات باستعمال العنف أو تماطل المحاكم بتدخل أصحاب النفود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
8 - مزابي الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:02
الى صاحب التعليق رقم 1
مارايك في شخص طرده اخوه عند وفاة والدهم,وهاجر الى الدار البيضاء, حيث كون نفسه واسرة.الان رزق ببنتين.يعيش في رعب ,لانه يعرف انه عند وفاته سياتي الشخص الذي طرده وابناؤه للاستيلاء على كل ما بناه من تعبه وحرمانه لنفسه.
اين العدل ?
الظروف تغيرت والله اعطانا عقلا لنفهم ان العاءلة في القرن السابع غير العاءلة في القرن 21, وبان القبيلة لم يعد لها وجود.والاستمرار في النهب والاستيلاء على حق اختك باسم القران,لن يغفره لك رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - ××××× الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:41
حان الوقت للتخلص من قيود العصور الجاهلية التي تسببت في انحطاط هذه الأمة وتذيلها كل الأمم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - Said الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:56
الإسلام جاء ليكرم المرأة والعبيد لأنهما الحلقة الأضعف جاء لنصرتهما ولكن المجتمع الإسلامي صب كل همجيته و قهره على المرأة لي عائلة لها بنت وحيدة الكل ينتظر مماته ليرث لدرجة أحد إخوته يعاديه يطلب حقه قبل مماته والله لم يبق لكم من الإسلام سوى الإسم وكل همكم هو التعدد والميراث سبحان هم الوحيدين اللي مسميينو شرع الله لا تقدسون الا ما تناسب مع هواكم كأن العدل ليس من شرع الله وكأن الرحمة ليست من شرع الله وكأن الحب والسلام ليس من شرع الله كان العطف على الامهات والبنات ليس من شرع الله اذا كان الاسلام محصور فالتعدد والميراث فأنا أعلن كفري فحش و لله ان يكون هذه هي الرسالة التي جاءت بها الرسالة المحمدية المقدسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - صلح الجمعة 08 فبراير 2019 - 11:58
ردا المتدخل 6
أيها المعلق ما المقصود ؟لما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ))
فهل في الوجود من يستطيع ان يخون الله؟ فالرسالة هنا موجهة لمن لا يحكم بما انزل الله من احكام
فهل ترى حكم الله وتقسيم في الارث خطئ؟ وعلينا تغييره ؟ لا يا معلق فلله ميراث السماوات والأرض ولا تلعب بك الدنيا ومعذرة فقط نقاش وليس """
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
12 - لغة القانون الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:07
للقانون لغته ومصطلحاته و اساليبه و في كل الدول وعبر التاريخ فان القانون لا يضاغ الا بعباراته و لا يضاغ ابدا بدارجة القوم ابدا اذا فهمت النص القانون فنعم اذا لم تفهم فتلك مصيبتك وحدك و لن تتغير لغة القانون تلبية لرغبات عامة القوم و سذجهم و لن تتغير الالفاظ القانونية استحابة لدوافع خسيسة و مريضة و لا يعذر احد بجهله للقانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - ملاخظ بسيط الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:31
بالنسبة لحقوق المراة والرجل في ارث ابيهم، اراضي التعاونيات الفلاحية الموزعة سنة 1972 من طرف الدولة بقانون رقم.....1972 ، بعدما يتوفى الفلاح المستفيد الاول الذي بيعت له الارض، تسلم في الاخير مديرية املاك الدولة ملكية الارض لوارث واحد وتحرم الورثة الاخرين من حق ابيهم بدون وجه حق، ومن اراد حقه فليدخل غمار القضاء والمحاماة ان استطاع له سبيلا، ليخرح بعد صراع طويل بحق او تعويض منقوص او لا شيء.
انصفونا نحن الورثة يا قضاة المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - mohammed الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:38
in my opinion, we still need another 1000years to reach full justice in Morocco.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - ناصح الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:07
الله أرحم و أعلم و أحكم من البشر. فحكم الله يجب أن يطبق إذا أردنا البركة و الرحكة من الله. و إن تخلينا عن ديننا بأفكار و أراء قد لا يسقط المطر و تكثر المشاكل و يكثر القتل و المعاصي و الشرك و البدع. فماذا تريدون يا بشر؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - لحسن الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:13
ردا على تعليق رقم 8 . الله هو الذي شرع الارث و فصل كيفية تقسمها بين الورثة . و ذالك بحكمة منه لا نعلمها. واكثر من ذالك ما ادراك بناته سيضيعون هذا المراث في الملاهي و الخمر و القمار . او تمنحه لزوجها ربما يفعل به اكثر . اي يضيعه في شرب الخمر.... من نموت وانا مصفي لي بعدي الله هو الذي يتكلف بهم. هذا الشخص الذي ورد في المثال يجب ان يعيش حياته و لا يهتم بما سيقع بعد موته . و ان يذهب الى عائلته من اجل المصالحة وصلة الرحيم و الله سيجزيه و تذهب عنه هذه الفكار السالبة حسب نظري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - أقديم عبدالصمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:24
كناش الحالة المدنية يمزق بعد هلاك الوالدين من لدن إخوة يأكلون أخواتهم في حقهن الشرعي من اﻹرث...
و مؤسسة الزواج تهدم قبل بنائها في بعض اﻷحيان من لدن آباء و أولياء الأمور الذين يتشرطون و يتغالون في المهور..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - Mohammed UAE الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:36
خلاصة المسألة اتقوا الله في أنزل الله جل جلاله في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وان فعلتم العكس فنتظروا عقاب الله عليكم والدليل الأقوام السابقون ماذا فعل الله بهم (لاتبديل لسنة الله )علمه من علم وجهله من جهل (سبحان الله جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا )ولاعدوان إلا على القوم الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:08
من الواجب تبيان هذه المقالات الجريئة وإلا يعتبر هذا مجرد لغو :
وتكريساً لمبدأ الحق في التقاضي كمبدأ أساسي لا يجوز المساس به، أكدت محكمة النقض عدم حصانة أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية. كما اعتبرت أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها، ورغم وجود مقتضى يحضرها.
وواقع الحال عكس ما جاء في هذا المقال.
ورجاء من السادة المستشارين بالغرفة الإدارية بأقسامها الثلاثة أن يعلموا أثناء إصدار قراراتهم أنهم يصدروها ضمن القضاء الإداري ، قضاء الجرأة ولواها لما وجد وعليهم الخرو ج عن قوقعة القانون المدني.
وأقول بصدق من خلال تتبعي لبعض القرارات أصاب بالدوران وكأنني أقرأ الشعر الإداري .
إتقوا الله في المسؤولية التي أنتم مؤتمنون عليها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مجنون ليلى المغربي الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:30
الى السيد سعيد، المعلق رقم ٥: البنتين اذا كانتا مع ابن او اكثر يرثن بالتعصيب وليس بالفرض. على اساس قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. اودي غير اهنوني فريوسهوم. احكمو ليهم نيت بقاعدة للنساء كل الميراث. لكن ابغيو منك كلشي وفلخر اتحاسبو معاك على درهم لا بزاف. انا بنيت هاد الحكم على راسي، حيت مراتي موظفة بحالي لكن ماكاتصرف حتى درهم كلشي مني. وحتي الى مابقا عندي والو كانمشي نتسلف عند صحابي. وفلخر تفركع ليا راسي بصداع لخاوي. ماعرفت واش كاملين رجال لي مزوجين موظفات بحالي ولا غير انا لي ماعندي زهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:40
من الواجب تبيان هذه المقالات الجريئة وإلا يعتبر هذا مجرد لغو :
وتكريساً لمبدأ الحق في التقاضي كمبدأ أساسي لا يجوز المساس به، أكدت محكمة النقض عدم حصانة أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية. كما اعتبرت أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها، ورغم وجود مقتضى يحضرها.
وواقع الحال عكس ما جاء في هذا المقال.
ورجاء من السادة المستشارين بالغرفة الإدارية بأقسامها الثلاثة أن يعلموا أثناء إصدار قراراتهم أنهم يصدروها ضمن القضاء الإداري ، قضاء الجرأة ولواها لما وجد وعليهم الخرو ج عن قوقعة القانون المدني.
وأقول بصدق من خلال تتبعي لبعض القرارات أصاب بالدوران وكأنني أقرأ الشعر الإداري .
إتقوا الله في المسؤولية التي أنتم مؤتمنون عليها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Monsif الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:17
قسمة الإرث في الإسلام ظالمة للمرأة. تأمّل هذه الحكاية: هناك شقيقان, رجل و إمرأة, الرجل ميسور الحال, بينما شقيقته أرملة و فقيرة و عندها عيال. حينما بيع بيت العائلة وقُسِم الإرث, أخذ الأخ الميسور ضعف أخته الفقيرة.
إن رأيتَ أن هذه القسمة عادلة, تفضل واشرح لي أين توجد العدالة, فقط لا تقول أن هناك حكمة لا يعلمها إلا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مجنونة مجنون ليلى المغربي الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:25
الميراث واصح في كتاب الله تعالى، كيف ستغيرونه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - حسن الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:08
عندما غابت العدالة الاسلامية وانحلت المجتمعات الاسلامية .أصبح الديثيون والعملاء والصهاينة ينظرون في دين الله وثوابته.الكل تحقق لم يبق إلا الإرث.عليكم من الله ماتستحقون.وأرجو من الله العظيم أن يجعلني حجيج هؤلاء العملاء.المغرب بلد إسلامي وسيبقى مهما عملتم.لقد حاول الصليبيون 100 سنة وفشلوا في تغيير عقيدة المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - محمد بلحسن الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:28
3 فقرات تستحق التأمل طيلة 2019:
تكريساً لمبدأ الحق في التقاضي كمبدأ أساسي لا يجوز المساس به، أكدت محكمة النقض عدم حصانة أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية. كما اعتبرت أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها، ورغم وجود مقتضى يحضرها
لضمان محاكمة عادلة بالمساطر التأديبية، أكدت المحكمة أن سلوك الإدارة للمسطرة التأديبية في حق الموظف، الذي يكون رهن الاعتقال دون انتظار البت في وضعيته بمقتضى حكم نهائي حاز لقوة الشيء المقضي به، يجعل المسطرة تتسم بعدم المشروعية لتعذر توصله بالإنذار للعودة إلى العمل، ولعدم إمكانية استخلاص أنه كان في وضعية الترك العمدي للوظيفة
حرصاً منها على ضمان تمتيع الأجير بحقه في الدفاع عن نفسه وفق مدونة الشغل، أكدت محكمة النقض أن المُشغِّل ملزم قبل فصله للأجير أن يتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه، عبر توجيه استدعاء إليه يتضمن البيانات الكافية ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه. واعتبرت أن الاستماع إليه من طرف المُشغِّل، بشكل مفاجئ ودون استدعاء، يتعارض مع حقه في الدفاع عن نفسه، ويجعل الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف ويستحق عنه التعويض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.