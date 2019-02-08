مركز تحاقن الدم يبدّد مخاوف المغاربة من عدوى "إنفلونزا الخنازير"

هسبريس - مصطفى شاكري

يسود تخوف كبير لدى المغاربة، في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس (H1N1)، مما دفع بالكثيرين إلى النأي عن التبرع بالدم، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى مخزون الدم، لكن المركز الوطني لتحاقن الدم طمأن المواطنين، من خلال منبر هسبريس، مؤكدا بأن "إنفلونزا الخنازير" ليست له أي علاقة بالتبرع بالدم.

وقالت نجية عمراوي، مسؤولة التواصل والتحسيس بمركز تحاقن الدم بالرباط، إن "المرض الشهير المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير" لا تجمعه أي علاقة بمسألة التبرع بالدم، لأن هذا الوباء لا ينتقل بتاتا عبر الدم، وفق ما أكدته كبريات المجلات البحثية في العالم، وكذلك العديد من الدراسات العلمية المنشورة في المغرب".

وأضافت عمراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المركز يتوفر على مخزون كافٍ للدم، وليس لدينا أي مشكل إلى حدود الساعة، وحينما نتحدث عن المخزون فإننا نشير بالدرجة الأولى إلى ما يسمى بالمخزون الآمن من الدم، لكنه بطبيعة الحال يتوفر على صلاحية محددة ولا يمكن الاحتفاظ به على الدوام".

وأوضحت مسؤولة التواصل في المركز الوطني لتحاقن الدم أن "المخزون الآمن من الدم يكفي لأسبوعين، لكن لا يعني ذلك عدم التبرع بالدم، لا سيما في ظل الحديث عن المرض الحالي، حيث نريد من المواطنين أن يتبرعوا بالدم بصفة منتظمة حتى لا نصل إلى درجة الخصاص".

وأبرزت المسؤولة ذاتها أن "عشرات المواطنين يأتون إلى المركز للتبرع بالدم، من أجل تجاوز درجة النقص الحاد التي نصل إليها في بعض الأحيان، على اعتبار أن تخزين الدم يتوزع إلى مستويات معينة، منها المستوى الأخضر والأصفر والأحمر؛ ونحن نحاول جاهدين أن نبقى في المستوى الأخضر كي لا نصل إلى المستوى الأحمر الذي يعني دق ناقوس الخطر".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أطلق، الاثنين الماضي، حملة للتبرع بالدم بمقر الغرفة الأولى؛ بشراكة مع المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، طيلة أربعة أيام، من أجل تشجيع وترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى المواطنين. كما شارك عشرات الموظفين بعمالة الدار البيضاء- أنفا في عملية للتبرع بالدم، بغية تحفيز الساكنة وحثها على التبرع بالدم.