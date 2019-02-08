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الرئيسية | مجتمع | ظاهرة "الرقية الشرعية" تعود إلى الواجهة عبر بوابة الدورات التكوينية

ظاهرة "الرقية الشرعية" تعود إلى الواجهة عبر بوابة الدورات التكوينية

ظاهرة "الرقية الشرعية" تعود إلى الواجهة عبر بوابة الدورات التكوينية
هسبريس - مصطفى شاكري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:00

عادت ظاهرة "الرقية الشرعية" إلى الواجهة، عبر بوابة الدورات التكوينية التي يقدمها عشرات الرقاة المتخصصين في بيع الوهم المُربح، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي إعلان دورة تكوينية ستتوج بتقديم شهادة في ما يسمى بـ "علوم الرقية الشرعية"، خلال ثلاثة أيام متوالية بمدينة طنجة.

والمثير في الأمر أن الدورة التكوينية اشترطت "الحجاب الشرعي" من أجل اشتراك النساء في الدورة، التي ينظمها أحد مراكز "الطب النبوي"، مما أثار استياء النشطاء الذين عبروا عن امتعاضهم من استغلال "تجار الدين" للمخزون الديني للمغاربة، من أجل ربح مكاسب مادية صِرفة بالدرجة الأولى، بل إن الظاهرة صارت تستعمل في أغراض ممارسة الجنس على الزبونات.

ولم تقتنع الفعاليات الحقوقية بالمبررات التي سَاقها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل الحفاظ على حوانيت "الرقية الشرعية"، معتبرين بأنها "اغتصاب مقنن" للنساء، لا سيما في ظل التساهل الذي تبديه الحكومة مع الموضوع الذي تسبب في تشريد عشرات الأسر.

وفي هذا السياق، يرى سعيد الكحل، الباحث في قضايا الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، بأن "الظاهرة تتحكم فيها العديد من العوامل المتداخلة، من بينها السلطات العمومية التي تتساهل مع هذه الممارسات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بنوع من الرقية والخرافة واستغلال لسذاجة الناس، فضلا عن محاولة اللعب على وتر حاجة المواطنين لنوع من الطمأنينة والعلاج النفسي".

ويؤكد الكحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العامل الثاني الذي يسهم في تفشي الظاهرة يكمن في انتشار الإسلام السياسي، الذي تنتشر معه ظواهر الخرافة والترقي واستعمال الدين في بعض أنواع العلاجات والطب النبوي".

ويوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن "انتشار هذه الظواهر يتم بالموازاة مع وجود تفكير مفاده فقدان الثقة في العلم والطب الحديث، حيث يركن إلى الخرافة، والدليل على ذلك أنني رأيت بعض الرقاة، مثلما يسمون أنفسهم، يضعون أرقام هواتفهم الشخصية في الحدائق العمومية ويكتبونها في جدران المنازل".

ويبرز الكحل أن "الرقاة يقومون باستغلال الجانب الديني والمخزون الديني في لاشعور الناس، لأن عموم المواطنين يعتبرون الدين وسيلة للشفاء من مجموعة من الأمراض وخلق طمأنينة شخصية، فضلا عن وظيفة التعبد. طبعا الإسلام السياسي يشجع على هذه الظواهر، في ظل صمت الحكومة الحالية".

ويرى الباحث الأكاديمي المتخصص في قضية الإرهاب أن "فوز حزب النهضة في تونس أدى إلى استقدام مجموعة من الشيوخ، من أجل نشر تفكير محدد في المجتمع، بل وصلوا إلى درجة الدعوة إلى ختان الأنثى، على غرار مصر خلال فترة مرسي".

ويخلص المتحدث إلى كون "وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة ساهمت في إشاعة هذه الممارسات، بوصفها أمراضا اجتماعية ودينية وثقافية تنتشر مع موجة الإسلام السياسي، علما أنها لم تكن في المجتمع، ذلك أن المغاربة كانوا يلجؤون إلى أساليب البخور والفقيه في المسجد بطريقة عادية للغاية"، لافتا الانتباه إلى "إقبال جميع الشرائح الاجتماعية على تلك الممارسات الخرافية، مما يجعلها ظاهرة لا ترتبط بالفقر فقط، لأن الرقاة يطالبون بمبالغ مالية مهمة، وإنما أصل المشكل ثقافي واجتماعي بالدرجة الأولى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - trpl الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:13
أشباهها عندهم نفود كيخدمو ولادهم في مناصب راقية. خليونا من الهضرة و الكلام الخاوي. هه و الله إلا كاليك كايبقاو إديرو الرقية
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-4
2 - مهاجر مغربي الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:15
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) يراد منه: أن من سأل الكاهن معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر؛ لأنه خالف القرآن في قوله تعالى: (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) النمل/65 . 
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12
3 - بوعزة الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:26
الدين كان و لازال تجارة مربحة. الرقاة اصبحوا اكتر من الجن و العفاريت ههههه
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25
4 - عنتر الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:27
نعم يجب تقنين الرقية. وجعل هناك قانون منضم لها. فمن وراء دخول النصابين لعادل الميدان حان الوقت لتقنينها والنهوض باوضاعها. وجعلها علم وسولك يدرس.
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-18
5 - amaghrabi الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:27
بسم الله الرحمان الرحيم.الفكر السلفي الوهابي الذي انتشر في مغربنا الحبيب وخرج منه الإسلام السياسي الذي افسد المجتمع المغربي والخصوصية الدينية المغربية,هذا التفكير المتزمت والمتخلف هو الذي يدعو علماؤه في المنابر والقنوات وعبر الاعلام عبرالنترنت واليوتوب ووو يمجدون الرقية الشرعية وما يسمى بالطب النبوي الذي منه نبينا بريئ والحجامة المتخلفة وشرب ابوال الابل التي هي خطيرة على صحة المواطن ووو وكل الافات والسموم والمكروبات التي تفتك بصحة السذج من امتنا الذي يصدقون الخرافات والشعوذات والدجل ووو.وزارة الأوقاف ووزارةالداخلية مسؤولة على كل ساذج من امتنا ومسؤولة عن كل شر يدخل من الفكر الوهابي والذي استولى اليوم ومع الأسف على منابرنا في خطب الجمعة وجل وعاظ الجمعة اليوم في المغرب ينشرون هذه الأفكار الوهابية التي اكل عليها الدهر وشرب وأصبحت لا تنتج الا التخلف والكره والعبودية .يجب ان تقف دولتنا بالمرصاد لفقهاء الدجل المغاربة الذين يضحكون وياكلون أموال سذج وسفهاء امتنا.والمسؤولية الكبرى على عاتق الأوقاف ووزارة الداخلية,اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت الل
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12
6 - اليوسفي الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:32
السلام عليكم بعض فقدو الامل في وزارة الصحة بالزبونية والمحسوبية والراندفوات ديال عام والاثمنة التحاليل غالية ويلتجءون الى الاعشاب والرقية .
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2
7 - المزابيHD الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:33
عادي جدا جدا فعندما تهاجر الادمغة الراقية الغالية من البلاد
ستبقى الادمغة الرخيصة والشعوذة باسم الدين او الرقية
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15
8 - Mouatene الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:33
الرقية الشرعية هو توفير التعليم ,الصحة,السكن و الشغل بكرامة.

حينما نحصل على مواطن تتوفر فيه جميع علامات الجودة حينئذ سنستغني على الرقية الشرعية
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3
9 - Mann الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:36
خلال ثلاث أيام تكوين سيصبحون علماء يشفون المرضى .. يجب إغلاق كليات الطب التي تضيع سبع سنوات تكوين !!! الجهل اين وصل بالمغاربة ! يريدون الاقتصاد و التعليم و الصحة تحل بعضو سحرية اسمها الدين !!
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5
10 - هشام العلمي الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:36
ومادا نفسر الحالات التي تعالج بسبب هدا النوع من الطب خاصة بعض الامراض المتعلقة بالسرطان او الشلل او الصرع .....
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-11
11 - Ali الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:37
لجوء المغربيات بالخصوص لممتهني الرقية الشرعية ليس فقط اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، بل سببه كذلك أن كثيرا من الناس مصابون بمس من الجن، وهو شيء ينكره معظم الاطباء والمحللين النفسانيين ولكنه مرض موجود حسب تجربتي ومعاينتي بل وممارستي للرقية الشرعية .
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-8
12 - دمحم الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:39
لا أعرف ما هب هذه الشرعية و ما معناها في الشريعة أظن أنها حيلة لجلب المال لا زايد و لا أكثر أسألكم في الله ماهي هذة الرقية الشرعية. أما فيما يخص الإسلام لا أعلم عنها إلا الشيطان. أما اليوم ظهرت أخبار كثيرة تسيء للإسلام لا حول و لا قوت الا بالله العلي العظيم. Les voleurs c, est ça
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2
13 - Hamido الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:40
حتى انا سمعت بعض الإخوة يتحدثون عن شهادة ماستر في السماوي".وبدورهم يفرضون الحجاب واللحية.
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0
14 - محمد من سلا الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:45
الناس في الحياه صنفان صالح ومنافق لما لاتقومون ببحت جدي لتعرفوا هل هناك حالات ملموسه ومحسوسه شفيت بعدما ياس الطب في شفاءها الملاحده لن يشهدوا ولو لمسوا الحق بعينه بالمناسبه انا لست راقيا.
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1
15 - نبيل الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:46
لماذا لايقوم المغاربة الباحثين في علم الأعصاب الطبي بدراسات عقلانية عن اثر الرقية الشرعية والقران على النفس استنادا على قول الله عز وجل : الا بذكر الله تطمئن القلوب ، أم ينتظرون ان يدرسها ويبحث فيها الغرب فيكتشف مزاياها كما اكتشف اثر الصوم والإيمان على صحة المصابين بالسرطان ؟ حينئد سيتغير رأي الصحافة وتولي أخبارها
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0
16 - حسن الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:47
ليس هناك في الإسلام ما يسمى بالرقية الشرعية
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0
17 - محمد آل ااشيخ الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:49
منذ القدم كانت النساء تبحث عن السحر و الرقية و عن شيء للتحكم في الزوج و الآخر عندها حاجتها معه. ثم الشوافة و الفقهاء. ثم أصحاب المقابر ثم أصحاب الكنوز تم دخل الساحة السياسيون في أوروبا و العرب ليكونوا لهم الانتخابات و قالها بن كران الشكون الشوافة إلى شافت لاخنوس و هم يذهبون عند السخافات و madame soleil الفرنسية. أما الإسلام فهو قاطع.... انه لا يفلح الساحر من حيث أتا.... اتركوا الإسلام من فضلكم...
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18 - الى تعليق 10 الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:54
السرطان والشلل يعالج بهاد الطريقة?اش تستنا سير لامريكا واوروبا المتقدمتين وعالج الناس واربح الملايير.الله يهديك
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19 - عابد الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:55
السلام عليكم.
الموضوع مغرض وحاقد، لأنه لا يضع الأصبع على الجرح بقدر ما يجرح مشاعر المسلمين الذين يعتبرون الرقية الشرعية كما يحمل وصفها شرعية بالكتاب والسنة وغيرهما...
وللعلماء أقوال لطيفة وتفصيل في التداوي عامة، تراجع في ذلك..
لكن أن تقوم شرذمة من المحسوبين على الدين ممن تسمى بالرقاة ظلما، وتعتدي على هذا المفهوم لا يعطينا الشرعية ولا المبرر لنسف المفهوم من أساسه، أو اعتباره من الخرافات، ولا أجد صاحب المقال بأقل ظلما ممن يتحدث عنهم..وكذا صاحب الكاريكاتير الذي نفث في ريشته بعض الدفينة حين علق وحين رسم..
أرجو من الكتاب أن يحللوا بنوع من الحيادية والمصداقية، فليس كل راق ظالم، وليست كل رقية شرعية، فإذا قلنا رقية شرعية فقد قصدنا الرقية الصحيحة، وإلا فإننا نقول في الأخرى الرقية غير شرعية وهي الظالمة...
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1
20 - الطيب الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:55
مجتمع يرى التخلف مكسب والجهل نور والنفاق مذهب والباطل حق لا شك مجتمع شيطان خبيث.
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2
21 - سكزوفرين الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:59
من اراد فهم مستعملي الدين في الانتخابات فما عليه الا ان يطبق عليهم ما ينطبق على الروقان وليس الرقاة الشرعيين.
دابا للي فشل فكلشي يتحول لراقي ويوللي لاباس.
شخصيا اي امرأة تزور راقيا بركانيا فلا داعي لتتظاهر بالعفة او الطهارة في المستقبل
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2
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