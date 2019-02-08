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الرئيسية | مجتمع | "رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاب مغربي متابع بـ"إهانة المملكة"

"رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاب مغربي متابع بـ"إهانة المملكة"

"رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاب مغربي متابع بـ"إهانة المملكة"
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:00

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) "السلطات المغربية بالإفراج عن الشاب سفيان النكاد، الذي حكم عليه بسنتين حبسا نافذا بسبب تدوينات فيسبوكية دعا فيها إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجا على مقتل الشابة حياة بلقاسم على يد البحرية المغربية وهي تحاول الهجرة صوب الديار الإسبانية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان تعسفي وغير مشروع"، معتبرة أن الرجل البالغ من العمر 29 سنة، "لم يفعل شيئا سوى التعبير عن غضبه والحث على الاحتجاج ضد مقتل شابة بريئة"، وزادت أن النكاد "يشتغل مالكا مشتركا لوكالة عقارية، وفضلا عن العقوبة السجنية، فقد حكم عليه بغرامة قيمتها 20 ألف درهم، في انتظار جلسة الاستئناف التي ستعقد في 11 من الشهر الجاري".

وفي السياق ذاته، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "HRW"، إن "هذه الإدانة المجحفة ليست سوى أحدث مثال على أن المغرب يضيق ذرعا بالاحتجاج السلمي، فعندما يشتعل الغضب الاجتماعي، تقدم السلطات على الفور كبش فداء في شخص ناشط تجرأ على تحديها، وتسجنه كرسالة لترهيب الناس".

وراجعت المنظمة الدولية "تدوينات الناشط المعتقل، ولم تجد فيها أي شيء يدعم التهم الموجهة إليه"، مشيرة إلى أنه "سجن لمجرد انتقاده الحكومة وحث آخرين على الاحتجاج، وهو خطاب يحميه القانون الدولي، ومن الواجب عدم تجريم المغرب لمثل هذه الأفعال"، على حد تعبير المصدر.

وأوردت "هويمن رايتس ووتش" أنه في 27 من شتنبر الماضي، "انتقد النكاد على صفحته الفيسبوكية صمت الأحزاب السياسية المغربية بعد مقتل بلقاسم، وأشاد بمشجعي ألتراس فريق المغرب التطواني لكرة القدم، الذين دعوا إلى احتجاج بثياب سوداء لإحياء ذكرى الطالبة القتيلة، وشجّع على الانضمام إلى الاحتجاج".

وكتب النكاد في تعليق له على "فيسبوك": "هنيئا للبحرية الملكية الشريفة التي قتلت حياة، التي كانت تحاول الهجرة سرا هربا من الحاكم ومن الفساد ومن المملكة المغربية"، وهو ما اعتبره الحكم القضائي "تعبيرات تحث على الكراهية وعلى الدعوة إلى العنف"، وأن استخدام كلمة "مملكة" في مثل هذا السياق "من صميم إهانة علم المملكة ورموزها".

وجاء الاعتقال 6 أيام بعد التدوينات، حيث استجوبت الشرطة النكاد، كما قالت المحكمة إنه "اعترف بأنه هو من يقف وراء التدوينة التي دعت إلى التظاهر بالشارع العام، وأنه شارك فيها بلباس أسود كما هو الشأن بالنسبة لباقي المتظاهرين، وذلك بالرغم من علمه المسبق بكون المظاهرات تحتاج إلى ترخيص يسلم من قبل الجهات المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - نيويورك واشنطن الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:17
منظمة هيومن رايتس ووتش تفتقد للمصداقية لكن وزارة الخارجية لم تضرب بيد من حديد تجاه هذه المنظمات
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-300
2 - أيمن الرباطي الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:19
السلام عليكم
لاحول ولاقوة إلا بالله العظيم . المعنى الحقيقي ديال فبلادي ظلموني . سياست الدولة لتركيع الشعب إما الصمت أو السجن أو التجنيد .
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167
3 - رضوان الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:22
"فعندما يشتعل الغضب الاجتماعي، تقدم السلطات على الفور كبش فداء في شخص ناشط تجرأ على تحديها، وتسجنه كرسالة لترهيب الناس". سياسة التخويف والترهيب الذي ينهجها المخزن منذ الاستقلال والمغاربة لم يعرفوا شيأ آخر.
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126
4 - سعيد الراجي الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:22
عندما تريد الدولة ان تلفق لك تهمة فهي تتفنن في ذلك وتستعين بخبراء في اللغة ليحللوا تدوينتك كما فعلوا مع هذا الشاب لمجرد استعماله مملكة في تدوينته حكموا عليه نحن نسير على خطى دولة السيسي
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122
5 - مغربية الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:37
هيومان رايتس لا ترى ما يفعله الصهاينة إتجاه الفلسطينين حيث انهم يسجنون و يعدبون و يقتلون حتى الاطفال و النساء .ام انهم ليسوا بشرا و حقوق اللنسان لا تعنيهم .من يهين بلده او يحرق العلم الوطني او يمزق جواز سفره فليستحق ان يعاقب على افعاله المشينة
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-145
6 - سعدون الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:40
هل علمتم كم عدد القتلى في حوادت السير الدي تزهق أرواحهم نرتكبها نحن المغاربة يوميا في المغرب
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-112
7 - المهاجر الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:46
مع كامل احترامي لهاته المنضمة اعرف ان بلدي ليس ديمقراطي ولم ينضج بعد ....لكن لا اضن انه تم سجنه لمجرد رأيه. ...اعرف العديد من الناس يسبون المغرب ليل نهار ويدعون إلى التضاهر وووو....ولم يتم سجنهم. . .اكيد هدا الشخص تجاوز كل الخطوط الحمراء....ربما حرض على أعمال الشغب أو أهان علم البلد.......
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-128
8 - أيت السجعي الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:46
وجب أن نربي أولادنا على حس تحمل المسؤولية والسيد كان في كامل قواه ولم يكتفي بالدعوة بل نزل الى الشارع وشارك متحديا السلطة والقانون وفي أي بلاد من العالم فإن عدم الامتثال لتعليمات القوات الأمنية يكون عنه الجواب هو إطلاق النار وهؤلاء القوم تجدهم على مواقع التواصل الإجتماعي يتباكون وفي الواقع هم من يخرقون القانون بالخروج في مظاهرات غير مرخصة.
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-106
9 - هشام الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:58
البلاد ماشية في الخسران. ربما هي بداية نهاية الديمقراطية في المغرب
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57
10 - jalal الجمعة 08 فبراير 2019 - 15:59
اسم على مسمى يريد التنكيد على البلاد وسبحان الله وجهه لا يبشر بالخير.
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-96
11 - مواطن الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:00
إذا كان يريد ان يعبر عن غضبه ليس بخلق غضب اخر.
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-77
12 - Ziryab الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:03
إهانة المملكة ؟ كل شئ بالمقلوب. لا يحس المواطن بأي إهانة لا من طرف سفيان النكاد و لا من طرف المحتجين أو الصحفيين المتابعين بتهم كاذبة. من يهين المغاربة هم أصحاب الريع و المأذونيات و المعاشات الإستثنائية. و كذلك من يرسلون المغربيات للإشتغال في حقول الفراولة بإسبانيا و في الخليج وفي معابر الذل بسبتة في ظروف مهينة تحط من قيمة المغاربة. ومن يستعمل الأمن القضاء لإذلال المغاربة.هذه هي الإهانة الحقيية التي نشعر بها
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77
13 - امازيغ سوسي الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:13
المملكة هي التي تهين نفسها بفضاءح حكامها العالمية . من يتيم الى ماء العنين الى حلوى البرلمان الى فقر بنكيران ومعاش 9مليون مرورا بتصريحات العثماني وانفلونزا الخنازير وقضية. الكراطة وقتل الساءحتين و مثلي مراكش وراقي بركان وحدث ولا حرج . انها المملكة التي تقود قاطرة التنمية بافريقيا يا سادة .
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63
14 - handala الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:29
this is injustice. set him free
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17
15 - الحقيقة الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:35
هذه الجمعيات العقوقية هي التي تزرع الفتن في البلدان العربية أليس الحكم على هذا الشاب قانوني بما انه أهان الدولة فجزاؤه السجن صافي سدينا الباب
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-41
16 - ابو وليد الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:52
من تكون هيومن رايتس ووش حتى تتدخل في قضاء دولة حرة مثل المغرب
لمغرب كبير برجاله و تاريخه و نظامه و حر في اتخاد قراراته ليس لأي كان ان يتدخل في قراراته سيظل المغرب بلدا امنا مطمئنا رغم انف الحاسدين و الطامعين
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-45
17 - لحسن الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:02
الله يحفض بلادنا من الفتن ويهدي مسؤولينا أن يخدموا الصالح العام
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-10
18 - abd ALLAH الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:07
اسطوانة ونكتة زيارة نتنياهو اختلقها شياتة النظام الخراخري للتغطية على زيارة صاحب المنشار ابن سلمان صديق وربيب نتنياهو فهما معا يخططان للتخلي عن المطالبة بالقدس ولايستبعد ان النظام الخراخري انخرط هو ايضا في مخطط الاجهاز على مطالب الشعب الفلسطيني ودلك بالتخلي على المطالبة بالقدس فنتدكر انه ليلة نقل ترامب لسفارته للقدس ارسل النظام الخراخري نساءه وراقصاته للرقص وهز ياوز في الامم المتحدة نتدكر تلك المهزلة ودلك لم يكن اعتباطي بل مخطط له لكسب ود الامريكيين المتصهينين ادن اخراج اسطوانة زيارة نتنياهو هي محاولة من النظام الخراخري لدر الرماد في العيون وايهام الجهلاء من الجزاءريين انه يساند فلسطين والحقيقة انه اكبر من اساء للقضية الفلسطينية﻿
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-9
19 - بائع القصص الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:20
هكذا يتم تكبيش الأجيال لكي تتنازل عن حقوقها لصالح حفنة من المفسدين....
بنما وزيشل وسويسرا والجزر العذراء في مأمن للناهبين فوق القانون
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11
20 - عبدو الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:29
هناك بعض المعلقين يريدون فقط صب الزيت على النار
ذاك الشخص يريد أن يخلق الفوضى أخد جزاءه
اما المنظمة الدولية البوصلة عندها متجهة إلى بعض البلدان فقط
مادامت هذه المنظمة بعيدة عن القضية الفلسطينية فلا أحد يعترف بأخبارها
العشرات يموتون على يد اليهود لا حس
وهنا واحد يريد أن يخلق فوضى سبحان الله
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-19
21 - Free Man الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:36
وكتب النكاد في تعليق له على "فيسبوك": "هنيئا للبحرية الملكية الشريفة التي قتلت حياة، التي كانت تحاول الهجرة سرا هربا من الحاكم ومن الفساد ومن المملكة المغربية"،
لماذا إدخال ذلك مصطلح "الملكية الشريفة" وماذا يقصد به؟ على الشخص ان يكون ذكيا وأن لا يفوت الخطوط الحمراء.
على أي حال نتمنى ان يعتذر من ادخال مصطلحات أكبر منه ولا دخل لها بالموضوع وأن يتم اطلاق سراحه في الاستأناف.
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-16
22 - الامازون الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:45
في 27 سبتمبر انتقد النگاد على فيسبوك صمت الأحزاب السياسية المغربية بعد مقتل بلقاسم، وأشاد بمشجعي "الألتراز" لفريق المغرب التطواني لكرة القدم الذين دعوا إلى احتجاج بثياب سوداء لإحياء ذكرى الطالبة القتيلة، وشجّع على الانضمام إلى الاحتجاج. بعد 6 أيام، اعتقلت الشرطة النگاد واستجوبته، ثم اتهمه وكيل الملك في تطوان بالعصيان، والتحريض على العصيان، ونشر الكراهية، وإهانة علم المملكة ورموزها ،يا لها من السخرية
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9
23 - abdou الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:46
Pourquoi cette organisation ne parle pas de ce qui se passe en amerique ou israel ou meme en europe .seuls les pays arabes qui sont tjr coupable .c.une organisation modite qui n as pas de principe
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-10
24 - محمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:50
تغريدة غضب تساوي سنتين من السجن و 20 الف درهم
قتل نفس والفرار من مسرح الجريمة (حالة لاعب الكرة الذي دهس مواطنا بمراكش وقتله ) تساوي إطلاق السراح
ماهو الفرق بين المغرب والسعودية؟
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14
25 - لهلال عبده الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:00
هذا الشخص يعلم مسبقا جزاءه وعاقبته وفي تحد اقدم على تحريض الناس ضد وطنه ومقدساته التي تنكر لها باصرار ولذلك يعود ليطلب العزاء من زميلته المدعوة سارة ليا ة ويطلب منها مزيدا من الاهتمام بالشرق الاوسط اما المغرب فلا شان لها به .
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-23
26 - عبدالله الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:16
تدوينته حرضت مشجعي المغرب التطواني الدين خربوا في الشوارع فافعل مثله و ستكون ناشطا مشهورا
كلشي عندكم حرية و عندما يتم حرق ممتلكاتكم ستتهمون الدولة بعدم حمايتهم
تقاد أو خوي البلاد
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-14
27 - MAROC77 الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:27
صاحب التعليق 1
أين نجد المصداقية في نظرك؟ في أن يسجن شخص عبر عن رأيه في مقتل شابة ظلما.
إن كنت تعيش في أمريكا فخير لك أن تفتي هناك. فكر لماذا أنت في أمريكا؟
مجلرد رأي يا واشنطن و..
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10
28 - عبدالوهاب الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:29
السلام عليكم يجب ان تاخذ المحكمة بعين الاعتبار مثل هذه الامور نية الشخص عن اقواله لاننا نحن المغاربة لنا دماغان لقد اخطا المعني عندما عمم اتهاماته ضد مصطلحه الحاكم والمملكة بصفة عامة يجب ان يشرع قانون يعاقب كل من اراد خلق الفتن كيفما كان حجمها يجب ان نستفيد من الاخطاء
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-12
29 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:30
و لكن اين هي هذه المنظمة الامريكية المشبوهة مما يحدث في الجزائر و مخيمات تندوف ; الم تطلعنا اليوم وسائل الاعلام و منها هسبريس عن اختطاف احد القياديين في البوليساريو منذ 2009 و مازال اثره مفقود الى اليوم بعد ان اختطفته المخابرات الجزائرية و قامت بتصفيته في الحال خوفا من كشف اسرارها و كشف عمليات القتل و الاغتصابات و السرقات التي تقع في مخيمات تندوف التي توجد تحت سلطة النظام الجزائري فلماذا لم تتكلم هذه المنظمة في قضية المختطف الخليل احمد منذ 10 سنوات اما هذا المغربي الذي يمثل الطابور الخامس فهو حي يرزق و حوكم محاكمة عادلة على تحريضه لخلق الفتنة في البلد حينما دعى المواطنين الى التظاهر و الان يقضي عقوبته في السجن و كانه في فندق مصنف لماذا لم تتكلم هذه المنظمة عن صحفي جزائري حكم عليه ب 7 سنوات سجنا بتهمة واهية و هي التخابر مع اسرائيل و هل اسرائيل تحتاج الى معلومات عن الجزائر و نظامها و اقتصادها و جيشها و تسليحها فهذه المنظمة الامريكية لا تستحق الدفاع عن حقوق الانسان لانها فقدت مصداقيتها حينما وظفت اشخاص مشبوهين اعداء وطنهم و مستعدون بيعه و تشويه سمعته مقابل قنينة ويسكي فلا ثقة في الطابور.
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-14
30 - يتبع الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:50
الاستثناء المغربي التظاهر السلمي لاجل التطببب او المدرسة او الطريق قد يقودك الى مهلكة
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10
31 - raoufi الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:25
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لبلاذ فيها ضلام بزفاف والقمع
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0
32 - المغربي الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:27
احتجاجات فرنسا تم الزج بأكثر من 1500 شخص وحكم على 100 شخص وقامت الحكومة بغلق الحسابات على المواقع الإلكترونية والان في أمريكا ترامب ارسل 3000 جندي إلى حدود المكسيك مجهزين بالعتاد والطائرات بدون طيار ولا ننسي قضية استودنس الذي هرب من امريكا بسبب تسريبات وكيلكس وهو مطلوب للعدالة الأمريكية وقد تصل عقوبته الى المؤبد أو الإعدام ولازال خارج أمريكا منذ 4 سنوات..
العنصرية تعرض محمد صلاح المصري والغابوني اومابيانغ للعنصرية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وهناك لاعبين أفارقة آخرين تعرضوا للعنصرية..
فهل هذه المنظمة الدولية قامت بالإدانة والشجب بل هي فقط تساند حقوقينها فقط...
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-3
33 - Khalid الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:34
Can Human rights watch speak up against laws being passed in Europe or US that punish holocaust deniers. Isn't freedom of speech.
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0
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