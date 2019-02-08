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كُتّاب وآراء
الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية"
في أول ردّ لها على إقدام السلطات المغربية على إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، قالت جماعة العدل والإحسان إنّ الأمر يتعلق بـ"قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط".
ووصفت قيادة الجماعة قرار تشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، بشكل متزامن، خلال الأيام الأخيرة، بكونه "يعكس منهجية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وليس معزولا عن الحرب المتواصلة عليها منذ إنشائها".
وكانت السلطات المغربية أقدمت على اقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت لأعضاء في جماعة العدل والإحسان في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، يوم 5 فبراير الجاري، بداعي أنَّ أصحابها حوّلوها إلى مساجدَ لعقْد اجتماعات خاصة خارج القانون.
التبريرات التي سوّقتها السلطات لتعليل قرار إغلاق بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان اعتبرتها قيادة الجماعة "غيرَ مبرَّرة قانونيا وسياسيا". وذهب فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إلى وصف تبريرات السلطات بـ"الترهّات".
وقال أرسلان، في ندوة صحافية عقدتها جماعة العدل والإحسان في بيت أمينها العام بمدينة سلا، صباح اليوم الجمعة: "إنّ هدف السلطات من تشميع بيوت أعضاء الجماعة هو استفزازنا ومحاولة جرِّنا إلى ردود فعل، لكننا لن ننجرّ خلف هذه الاستفزازات".
وشدّدتْ قيادة جماعة العدل والإحسان في بيان تلاه عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، على أن "لجوء المخزن إلى هذا السلوك البدائي لن يستدرجنا إلى العنف المضاد، ولن يدفعنا إلى الانجرار وراء الخطة المخزنية التي تهدف إلى الإلهاء والتغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد".
وربطت جماعة العدل والإحسان إقدام السلطات على إغلاق ثلاثة بيوت لأعضائها بما سمّته "سعي المخزن إلى إلهائنا وشَغْلنا عن قصْدنا الأساس في مناهضة الظلم الأكبر، وهو الفساد والاستبداد، والتغطية على فشله الذريع الذي يزيده عزلة وانفضاحا".
ووصف عبد الواحد المتوكل قرار إغلاق بيوت أعضاء الجماعة الثلاثة بـ"الظالم وغير القانوني"، مضيفا: "بالنسبة إلينا الأمور واضحة، النظام يُريد أنْ يُسقط هذا التيار المعارض الذي نمثله، لأنهم يروْن في جماعة العدل والإحسان قوة تأطيرية تشتغل بدينامية قوية، رغم الحصار والعراقيل..لذلك يريدون إخراسنا".
واستندت قيادة جماعة العدل والإحساس إلى مقتضيات القانون المغربي لتأكيد عدم قانونية إغلاق وتشميع بيوت أعضائها، وقالت إنّ القوانين المعمول بها تؤكد أنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية وفي حالات خاصة جدا لا تنطبق على البيوت المغلقة.
وأكدت الجماعة أنّ القانون لا يسمح بإغلاق البيوت التي هي في طوْر البناء بسبب مخالفات جسيمة لقانون التعمير، بينما البيوت التي جرى إغلاقها مأهولة، ويتوفر أصحابها على كافة الوثائق الإدارية، معتبرة أنّ "القانون والدستور يجرّمان الإغلاق باعتباره تجاوزا خطيرا وانحرافا كبيرا في استعمال السلطة".
وردا على تبرير "عقد اجتماعات عامة غير مرخصة"، الذي عللت به السلطة إغلاق بيوت ثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، قالت الجماعة "إنّ الدستور والقانون والمواثيق الدولية تعطي الحق لأي مواطن في استضافة من يشاء من الضيوف في أي وقت شاء وكيف شاء، لأنها اجتماعات خاصة في أماكن خاصة".
وحسب المعطيات التي قدّمها فتح الله أرسلان فإنَّ عدد بيوت جماعة العدل والإحسان المُغلقة من طرف السلطات في عدد من مدن المغرب بلغ سبعة بيوت، من بينها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي.
واتهمت قيادة العدل والإحسان "المخزن" بـ"البحث، من خلال إغلاق بيوت أعضاء الجماعة، عن عدوّ، لأنه لا يمكن أن يعيش بدون عدو"، مضيفة أنّ إغلاق البيوت "ليس معزولا عن الحرب المتواصلة على الجماعة منذ نشأتها".
وفيما أكدت قيادة جماعة العدل والإحسان أنها "لن تنجرّ خلف استفزازات السلطات المخزنية"، قال فتح الله أرسلان: "لن نسكت عن حقنا وعن الظلم الذي يطالنا، وسنحتج بالطرق المشروعة، ومنها اللجوء إلى القضاء، والتنسيق مع باقي القوى الحية في البلاد، لأنّ المعركة التي تخوضها جماعة العدل والإحسان لا تعنيها وحدها فقط، بل تعني كل الأطياف التي لها مواقف جرّيئة"، فيما أكدت الجماعة أنّها "قادرة على امتصاص الضربات وتحويل المحَن إلى منَح".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
الفكر التكفيري خطير على المجتمع
فكر متعصب متخلف منغلق يرفض
الاخر .ويدعو الى الارهاب ....!
يجب استءصاله من المنبع.....!
يجب حل كل حزب يقحم الدين في
ااسياسة.....!!!
شكرا لوزارة الداخلية التي تصهر
على خدمة الوطن والمواطنين من
اجل التصدي لهذا الورم الخبيث....!
لا نريد مظاهر عصور الجهل والظلمات ببلدنا
في المغرب يمكن لك فعل اي شيئ مادمت لا تعارض الظلم و الاستبداد.
هناك بيوت مفتوحة للعبادة غير المساجد معروفة لا يعارضها احد لان اصحابها لايتحدثون عن الظلم و الاستبداد.
ادا هذا قرار سياسي بامتياز لا صلة له بالقانون.
وعليكم ممارسة السياسية طبقا للدستور وأتركوا الحيل الفقهية التي راكمتم من ورائها ثروات عبدت لكم ولأبنائكم وأقربائقكم طرق الوصول إلى التمتع بجميع مناحي الحياة وذلك بإستبلاد المواطن الجاهل.
كنا معكم و لكن طلعتو فالراس
تمنينا لو تم تشميع بيوت من تسبب لنا في انتكاسلت اجتماعية مست الطبقة العاملة كبيوت بنكيران و ازلامه الذين اتخذوا الدين مطية و عاتوا في الطبقة العاملة فسادا
1: لعب دور الضحية التي تعرضت للاستبداد
2: استمالة مشاعر الناس بخطابات شعبوية ووعود مستحيلة
3: بمجرد الوصول الى السلطة : قم بالقاء اللوم على الحكومات السابقة ومن المسحتب ايضا تبرير الفشل بتدخل ايادي خفية كالعفاريت مثلا
4: ضمان البقاء علي الكرسي مهما كلف الامر (وذلك بتمرير خطط ومشاريع البنك الدولي)
5: عنذ الضرورة الملحة فقط قم بمحاولات الاسلاح ولكن لابذ ان تدفع ثمنها الطبقات المتوسطة والفقيرة
لقد طهرت عورتكم، ولم نعد في حاجة اليكم الشعب يريد العيش الكريم فقططط حتى ولو حكمنا الفضائيون او الجنيون
صدق الله العظيم
مامعنى خروجكم مع التيارات التقدمية والانقلاب عليها ؟
التخفي وراء خطاب المظلومية لعبة اصبح الجميع يلعبها
باعتراف رسمي لمسؤولي الدولة و تزايد مضطرد لحجم الدين الداخلي والخارجي رغم تحذيرات صندوق النقذ الدولي وتدبير للمال العام في مشاريع اثبت المجلس الأعلى للحسابات اختلالات بالجملة على المستوى التدبيري،تطل علينا من حين لآخر الآلة القمعية تستهدف كل مواطن ينادي بحقه ،كان آخرها إقتحام للسلطات بيوت مواطنين وطردهم خارجها بدون موجب حق و خارج كل الأعراف والمواثيق الدولية
غير ما لقيتو جهد باش تشدو تسعود ديال البريكات و تصبحون مخزنيين أكثر من المخزن
الدين في المساجد
تجار الدين يسعون إلى السلطة و جمع المال
قوية بشخصها الوزير الكفء
والمحترما السيد لفتيت : الذي سيتصدى بكل قوة لهذه الورم الخطير الذي يتمسكن حتى يتمكن...!
و فكره جدجدمتخلف....جدجد منغلق
جدجد اناني....جدجد انتهازي.....جدجد متطرف....وان فتحت له المجل سيحرق
الاخضر واليابس. ... !
الفكر التكفيري يجب استءصاله كما
قال احد المعلقين مشكورا من المنبع
هذا الفكر اصبح ينتشر خاصة في
العالم القروي في المساجد.....في
الادارات والجماعات المحلية.....!
ولابد أيضا، من إبداء رأي شخصي في الموضوع. فأنا أشك أن يكون هذا السلوك مقصودا ،خاصة أن الحزب الحاكم هو أيضا من نفس الصفة التي تمتلكها العدل والاحسان، فهو بقبوله هذه التصرفات الامنية يريد أن يحدث توثرا واضحا بين هؤلاء والدولة او النظام الذي يروا فيه استبدادا وفسادا حسب زعمهم.. لذلك فلا العدالة والتنمية ولا العدب والاحسان يمكن الوثوق بهما. فهما رغم تقيتهما لا يفصحان صراحة عن أهدافهما، رغم أن أمرهما معروف ومفضوح، ولا أثق في بن كيران عندما يبدأ في تمجيد الملك..لأنه بكل بساطة ليس هذا هو المطلوب منه، بل عليه الانهماك في خدمة المواطن والبلاد، وليس خلق المشاكل كلما سنحت الفرصة لذلك، رغم بعده عن الحكم الآن فبدل تشميع البيوت، بإمكاننا اللجوء إلى خطاب هذه الجماعة وتحليله للوصول إلى إبراز اديولوجياتهم الخبيثة التي يزيفون بها ابصار وتصورات المواطن العادي.
فعلا نتمنى من أصحاب القرار الرجوع عن هاته القرارات في حق المعارضين كيفما كانت أرارءهم، هؤلاء أبناء الوطن ويجب أن يشاركوا في بناءه إن أردنا فعلا تقدم البلاد.
ولو كنتم كسائر الأحزاب والتنظيمات لفتحت لكم أبواب الريع والفساد..
أنتم تمثلون الجزء الكبير من الشعب الذي يقاطع الانتخابات والشعارات الرنانة...