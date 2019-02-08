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الرئيسية | مجتمع | الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية"

الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية"

الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:00

في أول ردّ لها على إقدام السلطات المغربية على إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، قالت جماعة العدل والإحسان إنّ الأمر يتعلق بـ"قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط".

ووصفت قيادة الجماعة قرار تشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، بشكل متزامن، خلال الأيام الأخيرة، بكونه "يعكس منهجية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وليس معزولا عن الحرب المتواصلة عليها منذ إنشائها".

وكانت السلطات المغربية أقدمت على اقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت لأعضاء في جماعة العدل والإحسان في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، يوم 5 فبراير الجاري، بداعي أنَّ أصحابها حوّلوها إلى مساجدَ لعقْد اجتماعات خاصة خارج القانون.

التبريرات التي سوّقتها السلطات لتعليل قرار إغلاق بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان اعتبرتها قيادة الجماعة "غيرَ مبرَّرة قانونيا وسياسيا". وذهب فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إلى وصف تبريرات السلطات بـ"الترهّات".

وقال أرسلان، في ندوة صحافية عقدتها جماعة العدل والإحسان في بيت أمينها العام بمدينة سلا، صباح اليوم الجمعة: "إنّ هدف السلطات من تشميع بيوت أعضاء الجماعة هو استفزازنا ومحاولة جرِّنا إلى ردود فعل، لكننا لن ننجرّ خلف هذه الاستفزازات".

وشدّدتْ قيادة جماعة العدل والإحسان في بيان تلاه عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، على أن "لجوء المخزن إلى هذا السلوك البدائي لن يستدرجنا إلى العنف المضاد، ولن يدفعنا إلى الانجرار وراء الخطة المخزنية التي تهدف إلى الإلهاء والتغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد".

وربطت جماعة العدل والإحسان إقدام السلطات على إغلاق ثلاثة بيوت لأعضائها بما سمّته "سعي المخزن إلى إلهائنا وشَغْلنا عن قصْدنا الأساس في مناهضة الظلم الأكبر، وهو الفساد والاستبداد، والتغطية على فشله الذريع الذي يزيده عزلة وانفضاحا".

ووصف عبد الواحد المتوكل قرار إغلاق بيوت أعضاء الجماعة الثلاثة بـ"الظالم وغير القانوني"، مضيفا: "بالنسبة إلينا الأمور واضحة، النظام يُريد أنْ يُسقط هذا التيار المعارض الذي نمثله، لأنهم يروْن في جماعة العدل والإحسان قوة تأطيرية تشتغل بدينامية قوية، رغم الحصار والعراقيل..لذلك يريدون إخراسنا".

واستندت قيادة جماعة العدل والإحساس إلى مقتضيات القانون المغربي لتأكيد عدم قانونية إغلاق وتشميع بيوت أعضائها، وقالت إنّ القوانين المعمول بها تؤكد أنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية وفي حالات خاصة جدا لا تنطبق على البيوت المغلقة.

وأكدت الجماعة أنّ القانون لا يسمح بإغلاق البيوت التي هي في طوْر البناء بسبب مخالفات جسيمة لقانون التعمير، بينما البيوت التي جرى إغلاقها مأهولة، ويتوفر أصحابها على كافة الوثائق الإدارية، معتبرة أنّ "القانون والدستور يجرّمان الإغلاق باعتباره تجاوزا خطيرا وانحرافا كبيرا في استعمال السلطة".

وردا على تبرير "عقد اجتماعات عامة غير مرخصة"، الذي عللت به السلطة إغلاق بيوت ثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، قالت الجماعة "إنّ الدستور والقانون والمواثيق الدولية تعطي الحق لأي مواطن في استضافة من يشاء من الضيوف في أي وقت شاء وكيف شاء، لأنها اجتماعات خاصة في أماكن خاصة".

وحسب المعطيات التي قدّمها فتح الله أرسلان فإنَّ عدد بيوت جماعة العدل والإحسان المُغلقة من طرف السلطات في عدد من مدن المغرب بلغ سبعة بيوت، من بينها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي.

واتهمت قيادة العدل والإحسان "المخزن" بـ"البحث، من خلال إغلاق بيوت أعضاء الجماعة، عن عدوّ، لأنه لا يمكن أن يعيش بدون عدو"، مضيفة أنّ إغلاق البيوت "ليس معزولا عن الحرب المتواصلة على الجماعة منذ نشأتها".

وفيما أكدت قيادة جماعة العدل والإحسان أنها "لن تنجرّ خلف استفزازات السلطات المخزنية"، قال فتح الله أرسلان: "لن نسكت عن حقنا وعن الظلم الذي يطالنا، وسنحتج بالطرق المشروعة، ومنها اللجوء إلى القضاء، والتنسيق مع باقي القوى الحية في البلاد، لأنّ المعركة التي تخوضها جماعة العدل والإحسان لا تعنيها وحدها فقط، بل تعني كل الأطياف التي لها مواقف جرّيئة"، فيما أكدت الجماعة أنّها "قادرة على امتصاص الضربات وتحويل المحَن إلى منَح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - ahmed الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:26
لااثق في هذا الحزب .. قبل وصول العدالة والتنمية كان عندي حدس يقين بأنهم لايمثلون الشعب وايضا الان ربما يكون العدل والاحسان سيارة اسعاف لامتصاص غضب شعبي محتمل
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-16
2 - الفاسي الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:32
بغيتي تصلي راها لجامع..مال الجوامع اللي تحت اشراف الأوقاف مادايزاش فيهم الصلاة...يكفي من استغلال السذج في "تقوية عضد" حركاتكم المشبوهة. الدواعش يحرضو على القتل و الباجدة على التصويت لصالحهم و نتوما على القومة و الخرافة..الله يعفو علينا منكم خلاص.
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-1
3 - الفكر التكفيري الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:34
باراكا من استغلال الدين......!
الفكر التكفيري خطير على المجتمع
فكر متعصب متخلف منغلق يرفض
الاخر .ويدعو الى الارهاب ....!
يجب استءصاله من المنبع.....!
يجب حل كل حزب يقحم الدين في
ااسياسة.....!!!
شكرا لوزارة الداخلية التي تصهر
على خدمة الوطن والمواطنين من
اجل التصدي لهذا الورم الخبيث....!
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6
4 - لاديني الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:40
ماعليكم إلا الرحيل والإلتحاق بإخوانكم بأفغانستان أو أرضايكم المقدسة بالصحراء القاحلة...
لا نريد مظاهر عصور الجهل والظلمات ببلدنا
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-14
5 - طارق الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:44
أرى من نظري أن هذه التضييقات لا تزيد هذه الجماعة إلا مصداقية ،لا يتحارب المخزن و الظلم إلا مع من أزعجه .
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26
6 - amazigh الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:46
يجب اقتلاع جميع الاحزاب والتنظيمات الدينية لان لا اساس لها من الصحة ، الدين لله والناس احرار في العبادة والعمل عبادة والاحتكاك مع جميع فءات المجتمع عبادة وليس هناك انواع في الناس الجميع سواسية .
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-2
7 - مغربي الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:46
الحمد لله المساجد موجودة و بكثرة من طنجة إلى الكويرة. نصلي الصلوات المكتوبة جماعة و تقام الجمعة و يرفع الآذان و لله الحمد. لنا الحق في الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى الشروق و بين المغرب و العشاء لا تغلق المساجد. بالله عليكم لماذا اتخذتم بيوتكم مساجد و هذا هو عين ما ذكره الله سبحانه وتعالى. مسجد ضرار. اتقوا الله في انفسكم و بلدكم
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-16
8 - خالد الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:47
في الوقت الذي يسمح فيه بفتح الخمارات في كل مكان و بشكل لافت للنظر يمنع فيه فتح البيوت لاستضافة اهل القرآن و الذكر.
في المغرب يمكن لك فعل اي شيئ مادمت لا تعارض الظلم و الاستبداد.
هناك بيوت مفتوحة للعبادة غير المساجد معروفة لا يعارضها احد لان اصحابها لايتحدثون عن الظلم و الاستبداد.
ادا هذا قرار سياسي بامتياز لا صلة له بالقانون.
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38
9 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:48
الوطن ليس ظهر حمار لتركبوا عليه .
وعليكم ممارسة السياسية طبقا للدستور وأتركوا الحيل الفقهية التي راكمتم من ورائها ثروات عبدت لكم ولأبنائكم وأقربائقكم طرق الوصول إلى التمتع بجميع مناحي الحياة وذلك بإستبلاد المواطن الجاهل.
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-15
10 - خالد الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:51
من أراد الصلاة فالمساجد مفتوحة
كنا معكم و لكن طلعتو فالراس
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-12
11 - لحريزي الجمعة 08 فبراير 2019 - 17:59
اعتبروا القرار سياسيا أو إداريا أو أمنيا أو كل ما تشاؤون، المهم أن الجماعات الإسلامية تشكل خطرا على جميع المجتمعات ومحاربتكم الأن خير من محاربتكم عندما يشتد عودكم ونصبح ''واحلنين'' معكم ولكم في حزب العدالة والتنمية خير دليل. حزب لا أخلاقي أصبح يبتز الدولة من أجل مصالح جماعته فقط. الشعب في حاجة إلى مدارس وشغل وتطبيب و سكن وكرامة إنسانية وحقوق دنيوية وليس من يبتزه بدريعة أنه هو المخلص وهو من سيقوده إلى الجنة. استفيقوا يرحمكم الله.
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-12
12 - الحاج عبد الله الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:00
لكم الله يا أهل العدل والإحسان. لو كنتم من خدام الدولة، لفتحت في وجهكم جميع الأبواب ولمنحتم تقاعدات استثنائية!
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20
13 - Mourad الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:01
كنت اتمنى لو تم حل هذه الجماعة
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-19
14 - مواطن2 الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:07
ملايين المنازل لم يتم تشميعها...وهذا امر على الجماعة ان تعترف به.هل " المخزن " اعمى لدرجة غلق عدة بيوت قد تعد على رؤوس الاصابع.هذا سؤال على الجماعة الاجابة عنه...في العالم الاسلامي كله عبادة الله تتم في بيوت الله . وفي المغرب مئات الآلاف من المساجد منتشرة في كل ركن من المدن والقرى...وفي بعض الاماكن المسافة بين مسجدين قد لا تتعدى عشرات الامتار...فما معنى استعمال المنازل مكانا لملتقى عدة افراد ينتمون الى جماعة بدعوى " العبادة والتعبد " امر يدعو فعلا الى التساؤل ومن حق الدولة او " المخزن " التدخل في هذا الموضوع.فالاسلام للجميع وليس هناك مسلم اكثر اسلاما من الآخر ...والحكم يبقى لله وحده.
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-16
15 - الحارثي الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:07
هي اشياء واقعية وحقيقية واتساءل لم الجماعات الاسلامية دوما تكذب . ففي العديد من الاحياء المغربية وخصوصا الشعبية والعشوائية وحتى دور لا باس بها يلاحظ المرء تحول عدة منازل ودور الى مساجد احيانا بدون اسم ولكن عند الدخول اليها تجدها مزخرفة على الطراز العالي وبها شبه حمام به عدة حنفيات للوضوء وقاعة كبيرة للصلاة ومكان صغير لوضع الاحذية . فعلا انا اتساءل ماهو دور "مقدم" الحومة لفضح تحول عدد من الدور الى مساجد وتجد الابواق التي في المنزل للاذان احيانا لا يتم استعمالها بالنهار ولكن تستعمل بصلاة العشار والفجر والصبح واحيانا يتم اخراج الحصائر بباب المسجد وخصوصا اثناء الملا بالمصلين او فقط لجلب اتباع للمسجد
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-21
16 - جوندس الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:11
في الحقيقة يجب تشميع كل من يركب على الدين و يستخدمه سلعة للتجارة ....
تمنينا لو تم تشميع بيوت من تسبب لنا في انتكاسلت اجتماعية مست الطبقة العاملة كبيوت بنكيران و ازلامه الذين اتخذوا الدين مطية و عاتوا في الطبقة العاملة فسادا
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-17
17 - انسان الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:15
وجودكم انتم اصلا خطة مخزنية ، لقض سقط الغطاء عن كل المتاجرين بالدين، نفس التكتيكات والاستراتيجيات تجمعكم ولقدحفظناها وهي كالتالي :
1: لعب دور الضحية التي تعرضت للاستبداد
2: استمالة مشاعر الناس بخطابات شعبوية ووعود مستحيلة
3: بمجرد الوصول الى السلطة : قم بالقاء اللوم على الحكومات السابقة ومن المسحتب ايضا تبرير الفشل بتدخل ايادي خفية كالعفاريت مثلا
4: ضمان البقاء علي الكرسي مهما كلف الامر (وذلك بتمرير خطط ومشاريع البنك الدولي)
5: عنذ الضرورة الملحة فقط قم بمحاولات الاسلاح ولكن لابذ ان تدفع ثمنها الطبقات المتوسطة والفقيرة
لقد طهرت عورتكم، ولم نعد في حاجة اليكم الشعب يريد العيش الكريم فقططط حتى ولو حكمنا الفضائيون او الجنيون
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-20
18 - جواد جوادي الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:19
المخزن لا و لن يقبل او يتحمل وجود جسم منظم او شخص يعارضه علانية . بالترغيب بالترهيب بالاقصاء بالحصار باي وسيلة مهما كانت خبيثة . والانتقام صفة لازمة للدكتاتورية . شاهدنا ما حصل مع الريف و جرادة المهداوي و بوعشرين و غيرهم كثير . هده سنة الله في خلقه . قال تعالى : وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)
صدق الله العظيم
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25
19 - كاتب الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:20
من اين انتم لا ننتظر منكم خيرا طفروه العدالة والتنمية بقيتوا غير انتم واش كتقلبوا ديرو دكشي اللي داروا وسير بحالك انتق واقبط الارض
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-18
20 - Aboumehdi الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:23
ياسيدي أسسوا حزبا سياسيا اذا كنتم حقيقة تهدفون الى لعب دور المعارضة وخدمة الوطن او خليكوم جماعة ديال الدراويش دون تسيس انشطتكم
مامعنى خروجكم مع التيارات التقدمية والانقلاب عليها ؟
التخفي وراء خطاب المظلومية لعبة اصبح الجميع يلعبها
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-13
21 - maroc الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:27
انتم تشكلون خطر على امن و استقرار هذه البلاد، و لو كنتم في دولة اخرى مثل مصر لكان جميع اعضائكم في السجن
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-17
22 - Yassine الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:29
من انتم وما ذا تريدون ولماذا انتم موجودون ؟
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-10
23 - التقية و خبث السياسة الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:32
بالرغم من انكم تدعون الصدق و التقوى و المعقول و نظافة اليد و السريرة ... لكنكم تمارسون الكذب و التضليل و الاختلاق و البهتان... تحرفون الحقائق و تزورون الواقع و تكذبون على الراي العام ... سلوككم هذا يسمى التقية. انتم تمارسون السياسة بواسطة التقية. اعتقد ان مشروعكم السياسي و التربوي مبني على نموذج خبث الممارسة السياسية. لن تفلحوا اذا ابدا
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-18
24 - يونس الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:37
بعد دستور 2011،وبعد مرور ثماني سنوات على تعديله،الأحداث المتسارعة من خرق فاضح للحقوق الاساسية للمواطنين المغاربة من سوء تدبير لقطاع الصحة وتدهور منظومتها،و الفشل المدبر لإصلاح قطاع التعليم و الفشل الذريع للمخططات التنموية(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )
باعتراف رسمي لمسؤولي الدولة و تزايد مضطرد لحجم الدين الداخلي والخارجي رغم تحذيرات صندوق النقذ الدولي وتدبير للمال العام في مشاريع اثبت المجلس الأعلى للحسابات اختلالات بالجملة على المستوى التدبيري،تطل علينا من حين لآخر الآلة القمعية تستهدف كل مواطن ينادي بحقه ،كان آخرها إقتحام للسلطات بيوت مواطنين وطردهم خارجها بدون موجب حق و خارج كل الأعراف والمواثيق الدولية
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19
25 - ولد حميدو الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:40
بحالكم بحال غيركم
غير ما لقيتو جهد باش تشدو تسعود ديال البريكات و تصبحون مخزنيين أكثر من المخزن
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-19
26 - اسلامي الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:44
لا نريد دولة يحكمها باسم الدين
الدين في المساجد
تجار الدين يسعون إلى السلطة و جمع المال
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-10
27 - [email protected] الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:46
تجربة العدالة و التنمية بينت أن استغلال الدين في السياسة تكون نتائجه سلبية٠ وهؤلاء الملتحين يريدون إعادة نفس الخطأ و يأملون أن تكون النتائج مغايرة
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-8
28 - محاربة الفكر التكفيري....! الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:53
الحمد الله عندنا وزارة الداخلية
قوية بشخصها الوزير الكفء
والمحترما السيد لفتيت : الذي سيتصدى بكل قوة لهذه الورم الخطير الذي يتمسكن حتى يتمكن...!
و فكره جدجدمتخلف....جدجد منغلق
جدجد اناني....جدجد انتهازي.....جدجد متطرف....وان فتحت له المجل سيحرق
الاخضر واليابس. ... !
الفكر التكفيري يجب استءصاله كما
قال احد المعلقين مشكورا من المنبع
هذا الفكر اصبح ينتشر خاصة في
العالم القروي في المساجد.....في
الادارات والجماعات المحلية.....!
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-12
29 - عبدالنبي الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:17
رغم أني لا أحب هذه الجماعة، لأنها بدعة في حد ذاتها وتروج لبدع بطرق ملتوية، ورغم أن المغاربة ليسوا في حاجة لمن يلقنهم دروس دينهم، فإني ضد تصرفات تشميع البيوت بدون اللجوء للقضاء.
ولابد أيضا، من إبداء رأي شخصي في الموضوع. فأنا أشك أن يكون هذا السلوك مقصودا ،خاصة أن الحزب الحاكم هو أيضا من نفس الصفة التي تمتلكها العدل والاحسان، فهو بقبوله هذه التصرفات الامنية يريد أن يحدث توثرا واضحا بين هؤلاء والدولة او النظام الذي يروا فيه استبدادا وفسادا حسب زعمهم.. لذلك فلا العدالة والتنمية ولا العدب والاحسان يمكن الوثوق بهما. فهما رغم تقيتهما لا يفصحان صراحة عن أهدافهما، رغم أن أمرهما معروف ومفضوح، ولا أثق في بن كيران عندما يبدأ في تمجيد الملك..لأنه بكل بساطة ليس هذا هو المطلوب منه، بل عليه الانهماك في خدمة المواطن والبلاد، وليس خلق المشاكل كلما سنحت الفرصة لذلك، رغم بعده عن الحكم الآن فبدل تشميع البيوت، بإمكاننا اللجوء إلى خطاب هذه الجماعة وتحليله للوصول إلى إبراز اديولوجياتهم الخبيثة التي يزيفون بها ابصار وتصورات المواطن العادي.
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-5
30 - محمد الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:18
صدق من قال وكرر : "الطغيان يولد الحرمان"
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3
31 - من سوس الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:23
لا للفكر التكفيري الوطن للجميع وكل انسان وشأنه لا اكراه في الدين.
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0
32 - Hamido الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:35
على الاقل انتم محضوضون.فلن يتم قبولكم في التجنيد الإجباري لأن المخزن لا يثق فيكم.
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4
33 - Said الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:42
رغم اختلافي مع هذه الجماعة، لكن أتعجب كيف يتلقون كل هذه الضربات دون ردود أفعال عنيفة، فعلا أنتم عجب عجاب ، فعندما تجد الكل يتهافت ليرضى عنه سيده ويستفيد من الريع الموجود في البلاد طولا وعرضا، نجدكم لا تتنازلون عن مواقفكم مهما كلف الثمن، وهذا يحسب لكم.
فعلا نتمنى من أصحاب القرار الرجوع عن هاته القرارات في حق المعارضين كيفما كانت أرارءهم، هؤلاء أبناء الوطن ويجب أن يشاركوا في بناءه إن أردنا فعلا تقدم البلاد.
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4
34 - صوت الحقيقة مرعب الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:50
يريدون قطعة من حلوة السياسة كالعدالة والتنمية فقط . العدل والاحسان العدالة والتنمية او غيرهم من التيارات الدينية كلهم وجه واحد وهدف واحد .يستغلون الاميين والجاهلين للوصول الى قطعة الكعكة. وان كان وصولهم على مستقبل المغاربة !!! فلا يهم ، المهم هو الوصول. كان يجب من زمن بعيد تفكيك هاد الخلايا وتهشيمها الى الابد .انا ضد توظيف الدين او العرق في السياسة نهائيا . وأعظم خطأ ارتكبه المغرب هو عندما سمح بتأسيس العدالة والتنمية. وأكبر خطأهو عندما سمح بهاد العدل والاحسان العودة الى المشهد الاجتماعي المغربي من بعد ما كانو ممنوعين . المغرب ضاع بسبب هادو ضاع الى الابد . تحياتي واحبكم جميعا
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-3
35 - sifao الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:59
من حق الدولة حماية الامن الروحي والمادي للمغاربة ، من يستهويه الشرق فليحزم حقائبه اليه ، اما المغرب للمغاربة ، يكفينا ما فعله بنا حزب العدالة والتنمية ، باع المغرب لتركيا ، هؤلاء يخدمون اجندة لا وطنية ؟؟؟
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2
36 - جمال الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:08
هنيئا لكم أهل العدل والإحسان..قول الحق دائما يحارب ويحاصر..من طرف من يملك السلطة والثروة..
ولو كنتم كسائر الأحزاب والتنظيمات لفتحت لكم أبواب الريع والفساد..
أنتم تمثلون الجزء الكبير من الشعب الذي يقاطع الانتخابات والشعارات الرنانة...
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2
37 - Fofo الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:12
اتق في هولاء الناس كل منبود في هدا الزمن فهو بدون شك مع الحق انا ستعطي فرصة لهولاء الجماعة هدا هو الحزب الإسلامي وليس العدالة والتنمية المنافقة اللتي لو كانت فعلا حزب صادق لما سمح له بالصعود إلى قبة البرلمان
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1
38 - aziz الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:24
انا اعتبر هذه الجماعة لها مصداقية وبعيدة كل البعد من حزب عدالة والتنمية بل فرق كبير بينهما لسبب بسيط انها رفضت ان تشارك في النظام السياسي اثناء الربيع العربي لعلمها انه ليس هناك تغيير بل مجرد التفاف وخداع اذن اعتبرهم مميزون يريدون خدمة الشعب فتحية لهم
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2
39 - الى صاحب تعليق 17 الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:58
اشاطرك الرأي افضل تعليق وتحليل مقبول
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0
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