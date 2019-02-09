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كُتّاب وآراء
عباسي يُسائل الرميد حول تشميع بيوت العدل والإحسان
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول قرار السلطات المغربية إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية.
وجاء في السؤال البرلماني: "أقدمت السلطات العمومية على تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وظروفه وملابساته مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته".
وقال عمر العباسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن طرح هذا السؤال "يأتي بعد إقدام السلطات العمومية على تشميع بيوت بعض الموطنين، وحيث إن الدستور ينص في الفصل 24 على أن حرمة المنازل لا تنتهك".
وأضاف واضع السؤال البرلماني، في تصريح لهسبريس، أنه بالنظر إلى "النقاش الحقوقي والمجتمعي الذي صاحب هذه الأفعال فإن الحكومة مطالبة بتقديم التوضيحات الكافية لممثلي الأمة".
وأورد المصدر ذاته أن "الفريق الاستقلالي لن يسكت عن انتهاك الحقوق الدستورية لأي مواطن كيفما كانت قناعاته السياسية والفكرية".