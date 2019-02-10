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تشكيل "جبهة ترافع" عن الملف المطلبي للمتصرفين‎

تشكيل "جبهة ترافع" عن الملف المطلبي للمتصرفين‎
هسبريس من الرباط
الأحد 10 فبراير 2019 - 10:12

أعلنت مجموعة من المكاتب النقابية عن تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع والترافع عن الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، معربة عن "التضامن الكامل واللامشروط مع نضالات المتصرفين بقيادة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من أجل الظفر بنظام أساسي منصف ينص على رد الاعتبار لمهنة التصرف والانصاف والعدالة الأجرية والكرامة المهنية".

جاء ذلك عبر بلاغ منبثق عن اجتماع انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل، في أكادير، حضره كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بأكادير إداوتنان.

وجاء الاجتماع في إطار الحملة الترافعية التي ينظمها المكتب الإقليمي من أجل تشكيل جبهة نقابية محلية للدفاع عن الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للانخراط في الحملة الوطنية تحت شعار "في النضال مستمرون وبحقوقنا متشبثون وعلى المبادئ ثابتون".

كما عبر البلاغ ذاته عن استنكار موقّعيه "تجاهل الحكومة لمطالب الاتحاد العادلة والمشروعة لرفع الظلم والحيف المسلط على هذه الفئة المحرك الأساسي للإدارة المغربية"، داعيا الحكومة إلى "فتح حوار جدي ومسؤول من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لمطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة".

كما دعت النقابات الموقعة على البلاغ جميع المتصرفين والمتصرفات بأكادير والجهة، المنضوين تحت ألويتها، إلى "المشاركة الفاعلة في الخطوات النضالية التي سينظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي".

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