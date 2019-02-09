النقابات المغاربية تتشبث بحلم الوحدَة في المنطقة

هسبريس ـ نورالدين إكجان

إطلالة من بوابة النقابات هذه المرة باشرتها دول الاتحاد المغاربي من أجل "إعادة بعث التنسيق بين الشعوب"، حيث طالبت المركزيات المغاربية، المجتمعة أمس الجمعة في تونس، قادة دول المنطقة بـ"عقد لقاء قمة في أسرع وقت ممكن بمناسبة السنة الثلاثين لتأسيس الاتحاد المغاربي، والعمل على تنقية الأجواء من كل الشوائب، وتفعيل ما أمكن من المؤسسات والاتفاقيات المبرمة، وتكثيف التبادل الاقتصادي".

الجانب المغربي كان ممثلا في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ونبه إلى جانب مركزيات تونسية وجزائرية إلى أن "التأخر الكبير الحاصل في تحقيق وحدة بلدان المغرب العربي عطل هدف التكامل المنشود وعرض المنطقة إلى المزيد من الفرقة والمخاطر والأطماع الأجنبية".

واقترحت الهيئات النقابية ذاتها "تنظيم حوار مغاربي واسع وهادئ يناقش خلاله الشركاء الاجتماعيون والقادة السياسيون كل المسائل وبحث الحلول الملائمة لها بما يساعد على تنقية الأجواء بتغليب لغة التضامن ومنطق الاندماج والتكامل".

واعتبر المؤتمر الذي عقد تحت شعار "متشبثون بوحدة المصير ومصرون على تفعيل التضامن المغاربي"، أن "اتحاد الدول المغاربية هو الإطار الأمثل والأفضل لإنجاح الاندماج الايجابي في السوق العالمية، وخاصة لمقاومة آفة الإرهاب الذي عشش في المنطقة"، مشيرا إلى "ضرورة تطوير قدرات الحركة النقابية المغاربية وتعزيز إسهاماتها في نضال العمال من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وضرورة الانفتاح على العمق الإفريقي للمنطقة وإشاعة المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية".

وأوضح المجتمعون أنهم "معتزون بالاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي كمنظمة جامعة لملايين العمال المغاربيين ورافعة للواء الدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية وحاملة لشعار الوحدة ومجدّدة لشحنة الأمل والحلم"، وطالبوا بـ"إعادة بناء اتحاد نقابي جديد يواكب تطورات أوضاع المغرب العربي في ظل ما شهدته المنطقة من أزمات متواترة وأوضاع صعبة في السنوات الأخيرة".

وجددت المركزيات النقابية "تمسكها باستقلالية الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي والمنظمات الأعضاء واستقلالية قرارها النقابي، وبحرية العمل النقابي، ورفضها لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات"، موصية بـ"تثبيت الوحدة النقابية والممارسة الديمقراطية الحرة داخل مختلف الهياكل".

وأدان المصدر ذاته "جميع أشكال التطرف والإرهاب"، مشددا على "ضرورة مقاومتهما التي لا تتم فقط بالحلول الأمنية والعسكرية، وإنما أساسا بالقضاء على البطالة والفاقة والفقر وتوفير فرص متساوية للرقي والتنمية"، داعيا إلى "إيلاء الاهتمام اللازم بالمرأة العاملة والشباب العامل والرفع من نسبة مشاركتهما في تحمل المسؤولية وفي اتخاذ القرارات لتحقيق العدل الاجتماعي وتوازن المجتمع واستقراره عبر الاستفادة من كل طاقاته".