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الرئيسية | مجتمع | كافالييري يشيد بتدبير المغرب لشؤون اللاجئين وإنقاذ المهاجرين

كافالييري يشيد بتدبير المغرب لشؤون اللاجئين وإنقاذ المهاجرين

كافالييري يشيد بتدبير المغرب لشؤون اللاجئين وإنقاذ المهاجرين
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 10 فبراير 2019 - 11:00

قال جون بول كافالييري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، إنه في الوقت الذي كان يجب على المفوضية أن تتفاوض لإطلاق سراح لاجئين بدول مثل ليبيا، كان الحديث في المغرب حول أمور بنّاءة أكثر مثل ولوج اللاجئين إلى العمل.

وأضاف كافالييري، في سياق حديثه برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء السبت، أنه كان أمرا مرضيا رؤية مشاريع اللاجئين الصغيرة، وتبادلهم الحديث مع زملائهم بالدارجة في الرباط والدار البيضاء وطنجة، موضّحا أنه يرى أن المغرب جعل مكانا للمهاجرين في المجتمع.

وأمل ممثل مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة الرباط أن يرى قانون اللجوء بالبرلمان المغربي ليقدّم بذلك مثالا على إنقاذ الأرواح، مشيدا في سياق متّصل بمرصد الهجرة الإفريقي الذي ستشرف عليه المملكة.

وذكر كافالييري أن دول إفريقيا جنوب الصحراء راكمت عقودا من التجربة في مجال الهجرة واللجوء، بينما يتعامل معها مجموعة من المغاربة والتونسيين كقضية جديدة، حسب ما لاحظه عند التحضير لمؤتمر حول الهجرة، داعيا في هذا السياق إلى الجلوس وتبادل الخبرات والوصفات حول استقبال اللاجئين.

ووصف ممثل المفوضية مجال الهجرة واللجوء بالمجال المعقد جدا، مستحضرا السياق الإفريقي الذي يعرف كثرة اللاجئين، والحركة الحثيثة لدول إفريقيا جنوب الصحراء في استقبال المهاجرين وتحديد وضعياتهم.

كما استحضر كافالييري ذكرياته مع الأمم المتحدة في بعض المناطق العالمية الخطرة، التي كان يعني فيها العمل مع المنظمات الأممية تهديدا دائما بالاختطاف لطلب الفدية، مذكّرا بالصعوبات التي يلقاها الموظّفون الأمميون، اليوم، في كل من ليبيا وسوريا لـ"ربط الجهاديين الإرهابيين الأمم المتحدة بنظام يعارض ما يمثّلونه".

وعرف اللقاء الحواري مع ممثل مفوضية شؤون اللاجئين تقديم شهادة له "عرفانا بما قدّمه لحقوق الإنسان، وعمله الذي جعل المفوضية شريكا كبيرا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الخامسة والعشرين بالدار البيضاء اختار حقوق المهاجرين موضوعا له، ويقصد من خلال أنشطته، التي ستمتد إلى حدود 17 فبراير الجاري، "الوقوف على حصيلة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء وأبعادها الإقليمية والدولية، ومناقشة ولوج المهاجرين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتحسيس الأطفال واليافعين بحقوق المهاجر، وتكريم فعاليات مدنية عاملة في مجال الهجرة وحماية حقوق المهاجرين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Hamido الأحد 10 فبراير 2019 - 11:28
أكبر الديمقراطيات تبني الأسوار وتضع السياج الشائك لمنع دخول الأجانب. ونحن نستقبلهم رغم أننا غارقون في كل أنواع المشاكل.هده الإشادة هي في الحقيقة دس للسم في العسل.الرأي العام لايبالي إلى هؤلاء الغرباء لكن سيرون ما سيحدث في المغرب بسبب الأفارقة. والبداية مع هده الأمراض التي بدأت تظهر في المغرب وأصابت الإنسان والحيوان هل تساءل أحد عن مصدرها؟
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11
2 - المعلم الأحد 10 فبراير 2019 - 11:55
نحن عندنا مشاكل عويصة وخطيرة تهم الشباب والعدل والتنمية ؛ومازال البعض يسوق لافكار واهية وفضفاضة ،الغرض منها تشتيت الاهتمام عن مطالب الشعب.
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3 - Naturaliat الأحد 10 فبراير 2019 - 12:00
نحن العرب نفتخر كثيرا يمدح اي غربي لنا وكأنه وحي من الله تعالى.

المهم ان كا نا قيل فهو دون أهمية لان العبرة في الأفعال على الأرض. اللهم هو PIB
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4 - مول الفراشة الأحد 10 فبراير 2019 - 12:36
هل إدماج المهاجر الافريقي أو اللاجىء يعني رمي ابن البلد الأصلي علا الهامش وزياده تهميشا، لنا فراش بسيط ابيع سلعتي لاعيل أسرتي الصغيرة واكتري بيتا ب1200 درهم. فإذا بي أصبت محاطا بمناسبة شرسة ويوم بعد يوم من طرف الباعة الجائلين الأفارقة. حتا ان أحدهم استولى ذات يوم قبل عيد الأضحى علا مكاني. ولما قلت له ابتعد عن مكاني ثار في وجهي واتهمني بالعنصرية وقال إن محمد السادس هو الذي أتى بنا : عاش محمد السادس. أقسمت بالله ان اتعارك معه لولا بعد لاصدقاء وشرطيا هددني بالسجن وخفت علا بنتي الصغيرة . أقسم بالله مزاحمتم لنا في ارزاقنا سيتسبب لا محالة في حرب أهلية قادمة بإذن الله حتى نحرر البلد منهم ومن ضسارتهم . انشآي يا هسبريس لإدارة الرأي العام.
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9
5 - مدني منتصير الأحد 10 فبراير 2019 - 12:52
التدبير الجيد لشؤون الاجئين الافارقة ليس هو فتح الأبواب على مصراعيها دون العمل على تلبية الحاجيات الأساسية لهؤلاء الضعفاء، المقهورين الجاءيعين...من مأوى وتغدية..وووو..التدبير الجيد لوضعية هؤلاء ليس هو غض الطرف عنهم وهم في الأزقة وفي الساحات العمومية يتنافسون في مهنة الشحادة و استعطاف المارة والساءقين مع المغاربة الدين هم أيضا في وضعية فقر وهشاشة بمفترق الطرق بالمدن...التدبير الجيد لوضعية هؤلاء المهاجرين الافارقة ليس هو جعل بلادنا سدا منيعا لإيقاف زحفهم نحو أوروبا في حين أن الاروبيين يستغلون خيرات بلدانهم أبشع استغلال ...التدبير الجيد لوضعيتهم هي حث الدول الغربية على تحمل مسؤوليتها التاريخية في المساهمة في تنمية بلدان وإقاليم قامت باستغلال ثرواتها الطبيعية والطاقية وحتى البشرية ولاتزال، في بناء بلدانها لمدة عقود ان لم نقل لمدة قرون.. ..تدبير وضعيتهم بصفة جيدة هي ان تقوم حكومتنا بواجبها الحقيقي والتي تتلخص في قيام الدولة المغربية بتوفير مأوي وشغل ومستلزمات الحياة والعيش الكريم لهؤلاء الهاربين من وضعية الفقر المدقع والهشاشة الساءدين في بلدانهم الأصلية.......
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