24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعلان حالة طوارئ في الجزر الروسية بسبب غزو الدببة القطبية
- أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا
- رؤية إصلاحية بين فكي الانكسار والانتظار
- هداف الكوكب المراكشي ينال إعجاب مدرب الوداد
- انتقال المغربي رياض إلى البارصا يغضب مايوركا
اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)
إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)
"مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)
- رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية" - (90)
- خبير: وثيقة ظهير المعاش الاستثنائي لبنكيران "مصيبة دستورية" - (85)
- مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية - (80)
- والدة الزفزافي تقصد فرنسا للعلاج .. وناصر: نلتقي في العالم الآخر - (74)
- العثماني يرفض نشر الأخبار المغلوطة ويرسم صورة وردية للمغرب - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
1700 من المغربيات يصلن حقول الفراولة بإسبانيا
وصلت الدفعة الأولى من العاملات المغربيات الموسميات، وعددهن 1700 عاملة، إلى مدينة ويلبا بإقليم الأندلس الإسباني، في إطار التنزيل الفعلي لقرار وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، القاضي بالتعاقد المؤقت مع 19.200 مزارعة مغربية خلال الموسم الفلاحي المقبل.
وقال مانويل بييدرا، رئيس الاتحاد العام للفلاحين الصغار ببلدة ويلبا، إن عملية استقبال العاملات المغربيات بدأت منذ الخامس من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن السلطات الوصية اتخذت سلسلة تدابير تخص استقبال المتعاقدات على شكل أفواج حتى يتسنى إطلاعهن على جميع المعلومات المتعلقة بظروف العمل.
وأضاف مانويل، في تصريح لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن تقديم المعلومات بشكل كامل وواضح للعمال يعد من الأهداف الأساسية للحملة الفلاحية لهذه السنة، مبرزا في السياق نفسه أن "فريقا مختصا سيسهر على شرح خصائص العقد وحقوق وواجبات العمال، إضافة إلى ظروف الإقامة والعمل".
و"من المتوقع أن تصل 6 آلاف عاملة إلى إسبانيا نهاية الشهر الجاري، في انتظار استقبال 7500 مزارعة إضافية أواخر شهر مارس"، يقول مانويل، الذي أبرز أن قرابة نصف المتعاقدات سبق لهن أن اشتغلن في حقول جني الفراولة بالإقليم، وأنهن أبدين رغبتهن لملاك الضيعات الفلاحية بالاشتغال مجددا.
وأوضح المسؤول النقابي أن "حملة الجني ستتأخر قليلا بالنظر إلى درجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي فإن عملية استقبال العاملات الموسميات المغربيات سيتم بهدوء وبدون تسرع"، مضيفا أن لجن خاصة ستقوم بزيارات إلى مختلف الضيعات الفلاحية طيلة مدة الحملة للوقوف على ظروف اشتغال المستخدمات.
يشار إلى أن وزارة العمل الإسبانية انتهجت سلسلة تدابير جديدة بغية تفادي تكرار الفضائح التي شابت المواسم الفلاحية الماضية، لا سيما بعد تفجر قضية تعرض عاملات موسميات مغربيات للاحتجاز والتحرش والابتزاز والاعتداءات الجنسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لو كان الفقر رجلا لقتلته
فانظروا الى اي حد وصل الذل والاذلال بالمغربي
لمهم هو انهم كاي عطيوا وجهم لتمارة باش اعيشوا مزيان
ياااااربي تسترهم اوتسهل عليهم
اوصلتم نساء المغرب إلى الإذلال و الإهانة.
لكن ومن سوء حضنا ابتلينا في بلدنا بمشغلين لديهم قلوب تبدو انها مصنوعه من الاسمنت المسلح. يجني أرباح طائله ويرمي بالفتات على اليد العامله.