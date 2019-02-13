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عائلات تناشد أميرة بعدم توقف خدمات مراكز الإسعافات في الرباط

عائلات تناشد أميرة بعدم توقف خدمات مراكز الإسعافات في الرباط
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:00

يطالب عشرات السكان بأحياء اليوسفية، والتقدم، والمسيرة 2 بالرباط، والمسيرة 1 بتمارة، وسلا الجديدة، بعدم توقف مراكز الإسعافات الأولية التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة عن تقديم خدماتها الطبية، وذلك للدور الذي تلعبه في حماية أطفالهم من الأمراض، وتيسير مهمة العلاج التي قد تثقل كاهل الأسر.

وفي هذا الإطار، توصلت هسبريس بنسخة من مراسلة تم بعثها إلى الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، تتضمن عشرات التوقيعات لسكان هذه الأحياء، يطالبون فيها بـ"عدم إيقاف الخدمات الطبية المقدمة منذ 20 عاما لفائدة الأطفال في وضعية هشة بمركز الإسعافات الأولية التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة بحي اليوسفية بالرباط".

وتقول المراسلة: "يشرفنا نحن مجموعة من سكان أحياء اليوسفية والتقدم بالعاصمة الرباط مناشدة سموكم قصد التدخل من أجل عدم إيقاف الخدمات الطبية التي كان يستفيد منها الأطفال في وضعية هشة منذ 20 عاما بمركز الإسعافات الأولية التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة بحي اليوسفية بالرباط".

ويؤكد السكان أن هذه المراكز كانت تقدم خدمات طبية جليلة للأطفال، خاصة وأنها كانت تفتح بعد الزوال، أي بعد إغلاق المراكز الصحية الحضرية لأبوابها، مما يجنب الأسر في الحالات الاستعجالية للأطفال عناء التنقل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية، مع ما تعرفه مصالح المستعجلات من اكتظاظ وإقبال كبير على خدماتها من سكان مدن متعددة.

وتواصل المراسلة قائلة: "الساكنة تشعر بأن الخدمات الطبية بمراكز الإسعافات الأولية التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة قد أصبحت بعد 20 عاما من الاشتغال مكسبا للسكان والأطفال على الخصوص".

وتضيف: "استمرارها قد لا يتعارض مع رغبة العصبة في تعزيز توجهها نحو تحويل هاته المراكز إلى مراكز للرعاية الاجتماعية، خاصة ونحن واثقون أن القيادة الحكيمة لسموكم ستمكن الأجهزة الإدارية للعصبة وتلهمها قصد إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة من خلال ما عهد فيها من عقد لشركات إضافية مع قطاعات متعددة قصد الحصول على مقرات جديدة تغني عطاء العصبة وتمكنها من تحقيق أهداف استراتيجياتها الجديدة ومساهماتها النبيلة لفائدة الطفولة في وضعية هشة".

وكانت العصبة قد راسلت والي جهة الرباط سلا القنيطرة لإعلامه بقرار التوقف عن تقديم الخدمات الطبية داخل مراكز الطفولة.

وقالت في مراسلتها إنه تم التأكيد على "مراجعة توجهات العصبة فيما يخص الخدمات الطبية داخل مراكز الطفولة للإسعافات الأولية الكائنة ببعض أقاليم المملكة، بما فيهم مراكز العصبة الكائنة في أحياء اليوسفية والتقدم وحي المسيرة 2 بالرباط وحي المسيرة 1 بتمارة وسلا الجديدة".

وأضافت العصبة في مراسلتها إلى والي الرباط: "أرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة لإخبار الطاقم الطبي العامل بهذه المراكز بهذا القرار، قصد تمكين العصبة من استغلال المقرات المشار إليها في الأنشطة التي تدخل في إطار المهام المنوطة بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - نموذج للقرب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:44
فعلا نموذج جيد للقرب لاسيما بالليل وخدمة جيدة ومساهمة لاتتجاوز 10 دراهم كنت شاهدا على دلك قبل 5 سنوات يستحق الدعم والتشجيع
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33
2 - الطنز البنفسجي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:20
هاد المراكز هي ما نسميها سبيطار الحومة.. فين كنا كنتعالجو ونجلبو وحنا صغار. كتشري مذكرة صغيرة ديال درهم وتدي ولدك يتداوا ويجلب ويلا كانت شي حاجة كبيرة يصيفطوك للصبيطار الكبير..
حنا فدرب السلطان فكازا كان هاداك هو السبيطار الصغير واخا فيه غير جوج مكاتب وطبيبة وحدة وكان كيسيفطنا غالبا لسبيطار الفداء للي كان حتى هو محترم وكيقضي الغرض وكان يعطي الدوا غالبا بالمجان.. هاد الشي فالثمانينات والتسعينات آخر عهد للامانة فالمغرب.. اليوم كلشي سد وخوا وتهجر.. وفبلاست سبيطارات القرب دارو ملاعب القرب.. وشرطة القرب.
الفساد قتل هاد البلاد.. مكنتكلمش على المسؤولين.. كنتلم عالبلاد كاملة.. الدوا كيشفروه الفراملية ويديوه لديورهم ولعاءلاتهم حتى من الليكات ولاو طامعين فيهم باش يغسلو الماعن فديورهم.. أما فضيحة السويسي للي خونو ليه شحال هادي الاجهزة وباعوهم بياس هادي بوحدها.. كلشي كينهب شعبا وحكومة..الامانة صفر على عشرين.. للي لقى فين يعض كيعض.
شخصيا.. مع أي اجراء لهاد الناس المعوزين يحفظ ليهم صحة ولادهم لان هاد سبيطارات الحومة راهم كيديرو واحد الخدمة ما يقدرها غير المسكين وما اكثرهم فبلادنا السعيدة.
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27
3 - sultane الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:22
فعلا هية خدمة إنسانية بكل المقاييس تمكن الأطفال من الولوج للعلاج خصوصا خلال فترة المداومة في احياء وجهات تنعدم فيها مصالح الديمومة.
من سكان سلا الجديدة او سلا البعيدة
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17
4 - Med الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:47
وين اجهزة الدولة وين المسؤولين الغيورين على البلاد
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11
5 - مواطن غيور. قلة الصحة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:19
السلام عليكم. أول مرة أسمع عن هدا المركز لحماية الطفولة، فقط لي ملاحظة: لمادا هدا المركز لا يوجد في سائر المغرب النافع و غير النافع!؟
لمادا الرباط فقط؟ و لمادا لا يوجد في تنغير و آسفي و أوسرد و أكادير ......؟
عندما أشاهد برامج عن الصحة في أوربا و أقارنه ببلادي أتحسر كثيرا.
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17
6 - امازيغ سوسي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:30
لمادا تناشد او تطلب ؟ هدا حقها المشروع ومن واجب الدولة ان توفرها لها .فالدولة تعيش بالضراءب التي يؤديها المواطن و من خيرات الوطن . والمواطن له حقوق وليس عبدا حتى يطلب ويناشد الله اجعلكم ديما هكاك .
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14
7 - ردا على تعليق الطنز العكري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:32
ملاحظة: هاد المقال مكيتكلمش على سبيطارات الحومة. كيتكلم على مراكز صغيرة كتخدم خارج أوقات العمل. مثلا هذا ديال المسيرة بالرباط كيخدم بالليل ابتداء من الثامنة ليلا و صراحة كينفع بزاف انا شخصيا مرارا ديت ليه وليداتي ملي كانوا صغار مقابل 10 دراهم . و كانت بادرة طيبة
مع اني متفقة معك في كل ما قلته
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7
8 - الرباطية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:44
اودي لن ينصلح حال البلاد حتى يصلح كل واحد نفسه من موقعه من هو اقل موقعا حتى لهرم السلطة من البائع الممرض الطبيب الموظف المهندس المعلم عامل البناء السباك عامل النظافة الخ يجب على كل واحد ان يراع امانته و يقلل من طمعه و سوف ترون النتيجة المذهلة
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4
9 - مول سيكوك الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:22
هده مسؤولية وزارة الصحة التي تخلت عن واجب توفير الخدمات الصحية للمواطنين فأصبحت الجمعيأت تملأ الفراغ. هل فكرت الحكومة قليلا حتى تفتح البلد للافارقة من كل حدب وصوب: ليجا مرحبا بيه أو المغرب فيه الخير او المغرب شعب مضياف. وسياسة الترحيل أثبتت فشلها والمملكة مستوعبة : هل استوعبت شعبها اولا ووفرت له الخدمات الصحية؟
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5
10 - أمين الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:30
لقد ساعدني كثيرا مركز المسيرة 2. كان يمر فيه مابين 20 إلى 30 حالة. لايرفضوا أي طفل. بحكم أني و زوجتي نشتغل، كنا نأخد ابننا إليهم فالساعة 9 ليلا. ثمن رمزي و خدمة جيدة بالنسبة للحالات العادية. إن أغلق سيكون ضربة موجعة لنا حقا. ربما أطباء الأطفال في القطاع الخاص لم يعجبهم هدا المركز الذي يأخد لهم الزبناء.
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