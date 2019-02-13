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كُتّاب وآراء
عائلات تناشد أميرة بعدم توقف خدمات مراكز الإسعافات في الرباط
يطالب عشرات السكان بأحياء اليوسفية، والتقدم، والمسيرة 2 بالرباط، والمسيرة 1 بتمارة، وسلا الجديدة، بعدم توقف مراكز الإسعافات الأولية التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة عن تقديم خدماتها الطبية، وذلك للدور الذي تلعبه في حماية أطفالهم من الأمراض، وتيسير مهمة العلاج التي قد تثقل كاهل الأسر.
وفي هذا الإطار، توصلت هسبريس بنسخة من مراسلة تم بعثها إلى الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، تتضمن عشرات التوقيعات لسكان هذه الأحياء، يطالبون فيها بـ"عدم إيقاف الخدمات الطبية المقدمة منذ 20 عاما لفائدة الأطفال في وضعية هشة بمركز الإسعافات الأولية التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة بحي اليوسفية بالرباط".
وتقول المراسلة: "يشرفنا نحن مجموعة من سكان أحياء اليوسفية والتقدم بالعاصمة الرباط مناشدة سموكم قصد التدخل من أجل عدم إيقاف الخدمات الطبية التي كان يستفيد منها الأطفال في وضعية هشة منذ 20 عاما بمركز الإسعافات الأولية التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة بحي اليوسفية بالرباط".
ويؤكد السكان أن هذه المراكز كانت تقدم خدمات طبية جليلة للأطفال، خاصة وأنها كانت تفتح بعد الزوال، أي بعد إغلاق المراكز الصحية الحضرية لأبوابها، مما يجنب الأسر في الحالات الاستعجالية للأطفال عناء التنقل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية، مع ما تعرفه مصالح المستعجلات من اكتظاظ وإقبال كبير على خدماتها من سكان مدن متعددة.
وتواصل المراسلة قائلة: "الساكنة تشعر بأن الخدمات الطبية بمراكز الإسعافات الأولية التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة قد أصبحت بعد 20 عاما من الاشتغال مكسبا للسكان والأطفال على الخصوص".
وتضيف: "استمرارها قد لا يتعارض مع رغبة العصبة في تعزيز توجهها نحو تحويل هاته المراكز إلى مراكز للرعاية الاجتماعية، خاصة ونحن واثقون أن القيادة الحكيمة لسموكم ستمكن الأجهزة الإدارية للعصبة وتلهمها قصد إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة من خلال ما عهد فيها من عقد لشركات إضافية مع قطاعات متعددة قصد الحصول على مقرات جديدة تغني عطاء العصبة وتمكنها من تحقيق أهداف استراتيجياتها الجديدة ومساهماتها النبيلة لفائدة الطفولة في وضعية هشة".
وكانت العصبة قد راسلت والي جهة الرباط سلا القنيطرة لإعلامه بقرار التوقف عن تقديم الخدمات الطبية داخل مراكز الطفولة.
وقالت في مراسلتها إنه تم التأكيد على "مراجعة توجهات العصبة فيما يخص الخدمات الطبية داخل مراكز الطفولة للإسعافات الأولية الكائنة ببعض أقاليم المملكة، بما فيهم مراكز العصبة الكائنة في أحياء اليوسفية والتقدم وحي المسيرة 2 بالرباط وحي المسيرة 1 بتمارة وسلا الجديدة".
وأضافت العصبة في مراسلتها إلى والي الرباط: "أرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة لإخبار الطاقم الطبي العامل بهذه المراكز بهذا القرار، قصد تمكين العصبة من استغلال المقرات المشار إليها في الأنشطة التي تدخل في إطار المهام المنوطة بها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
حنا فدرب السلطان فكازا كان هاداك هو السبيطار الصغير واخا فيه غير جوج مكاتب وطبيبة وحدة وكان كيسيفطنا غالبا لسبيطار الفداء للي كان حتى هو محترم وكيقضي الغرض وكان يعطي الدوا غالبا بالمجان.. هاد الشي فالثمانينات والتسعينات آخر عهد للامانة فالمغرب.. اليوم كلشي سد وخوا وتهجر.. وفبلاست سبيطارات القرب دارو ملاعب القرب.. وشرطة القرب.
الفساد قتل هاد البلاد.. مكنتكلمش على المسؤولين.. كنتلم عالبلاد كاملة.. الدوا كيشفروه الفراملية ويديوه لديورهم ولعاءلاتهم حتى من الليكات ولاو طامعين فيهم باش يغسلو الماعن فديورهم.. أما فضيحة السويسي للي خونو ليه شحال هادي الاجهزة وباعوهم بياس هادي بوحدها.. كلشي كينهب شعبا وحكومة..الامانة صفر على عشرين.. للي لقى فين يعض كيعض.
شخصيا.. مع أي اجراء لهاد الناس المعوزين يحفظ ليهم صحة ولادهم لان هاد سبيطارات الحومة راهم كيديرو واحد الخدمة ما يقدرها غير المسكين وما اكثرهم فبلادنا السعيدة.
من سكان سلا الجديدة او سلا البعيدة
لمادا الرباط فقط؟ و لمادا لا يوجد في تنغير و آسفي و أوسرد و أكادير ......؟
عندما أشاهد برامج عن الصحة في أوربا و أقارنه ببلادي أتحسر كثيرا.
مع اني متفقة معك في كل ما قلته