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كُتّاب وآراء
عبد النباوي يدعو القضاة ووكلاء الملك إلى حماية "أطفال الشوارع"
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الأطفال المشردين، البالغ 241 طفلا برسم سنة 2018، بحسب تصريح لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بمجلس النواب قبل أيام، على الرغم من كون حقوقيين يتحدثون عن أرقام أكبر، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليماته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة، بضرورة التدخل لحماية هذه الفئة التي يعد الاهتمام بها محورا أساسيا من محاور السياسة الجنائية الوطنية.
وقال الوكيل العام لدى محكمة النقض في دورية جديدة إن "النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الحماية وفقا لما يحدده القانون"، داعيا الوكلاء إلى الاهتمام بقضايا أطفال الشوارع وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة وتوفير ملاذات آمنة لهم.
وشدد رئيس النيابة العامة، مخاطبا الوكلاء، على ضرورة الحرص على "تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له".
كما دعا عبد النباوي قضاة النيابة العامة إلى "الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن".
وبخصوص الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسرهم، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، أكد رئيس النيابة العامة ضرورة الحرص على تتبع أوضاعهم بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، مع الحرص أيضا، يضيف عبد النباوي، على "تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي".
وعلى إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية "من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع"، تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم، المعلن عنها بمراكش يوم 24 نونبر من السنة الماضية، دعا الوكيل العام لدى محكمة النقض النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى "المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة مدينة خالية من أطفال الشوارع"، مع موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما، والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص، والإجراءات المتخذة في كل حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
ربما السيدة الوزيرة تتحدث عن مجموع أطفال الشوارع بإحدى الأزقة بمدينة الدار البيضاء أو فاس أو طنجة أو.....و ليس في ربوع الوطن ....!!!!!
ففي كل مرة تخطئ الحساب و التقدير فقد سبق و أن جاءت بتخريجة 20 درهم الشهيرة ....
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
قادرين يؤدون بعض المال اجباريا لتسيير المؤسسة
كما يحصل عندما يؤدي من قام بالطلاق النفقة....
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الأطفال المشردين، البالغ 241 طفلا برسم سنة 2018. حلل وناقش .....؟
أعجبتني العبارة "إعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن" و تمنيت لو عممت العملية لتشمل حالة المشتكين عند النيابة العامة منذ يوم 29 نونبر 2011 في مظالم لها علاقة بجرائم مالية في الصفقات العمومية, ابتداء من يوم 13 مارس 2019 القادم الذي حدد لإدخال القانون 13-31 المتعلق بحق الوصول الى المعلومة حيز التنفيذ. لصوص المال العام بشراسة شهواتهم في نهب المال العام السايب زعزعوا الروابط الأسرية.
من الصعب إيجاد الكلمات و العبارات الدقيقة للتعبير على حاجة مجتمعنا لقضاء مستقل و فعال للحفاظ على الروابط الأسرية.
أختم بمقولة للسيد رئيس محكمة النقض صرح بها في ندوة من الندوات: "رجال الاعلام و رجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة و محاربة الظلم و الفساد".
والله سبحانه وتعالى يورث الأرض للأصلح, ولا ينال عهده الظالمين...
ومن أكبر أنواع الظلم أن يُلقى الأطفال في الشوارع ويُسلبون من طفولتهم وتُفعل بهم الأفاعيل... بينما عامة الشعب والمسؤولين ينامون في طمأنينة.
ووالله لا اتخيل ظلماً أكبر من هذا.
والدول التي تقدمت اقتصادياً وثقافياً بدأت بحقوق الناس وعلى رأسهم الأطفال ولم تبدأ بالتسلح والدول التي بدأت بالتسلح أي منطق القوة كلها عانت من الدكتاتورية والتسلط والجوع والتدهور والركوض وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي والصين وباكستان رغم الطاقات البشرية والموارد الطبيعية التي توفرت لتلك البلدان ...
وقال ابن تيمية قبل 800 سنة ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ولو كان هذا كلام احد الكتاب او الفلاسفة الغربيين لكتبناه بماء من ذهب و دمجناه في المقررات التعليمية ولتبجح به المتبجحون...