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كُتّاب وآراء
مصحات خاصة تفرض زيادات صاروخية على أصحاب التغطية الإجبارية
تتلكأ مصالح وزارة الصحة في اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد تجاوزات العديد من المصحات الخاصة التي لا تلتزم بالأسعار القانونية الواردة في التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري عن المرض، المعروف اختصارا بـ "أمو".
وأكد عدد من المهنيين أن غياب المراقبة الصارمة يدفع مجموعة من المصحات الخاصة إلى فرض زيادات كبيرة على المواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، تفوق 400 في المائة أحيانا، مقارنة مع الأسعار المحددة في التعريفة المرجعية الرسمية.
وقال مصدر مقرب من الملف، في تصريح لهسبريس، إن الممارسات التي تقوم بها مجموعة لا يستهان بها من المصحات بشأن فرض أسعار تفوق بنسبة كبيرة الأسعار المحددة في التعريفة، "تظل غير قانونية وتتوجب تدخل وزارة الصحة والجهات المعنية بشكل عاجل لوقف هذا الأمر غير الطبيعي".
وأضاف قائلا: "صحيح أن التعريفة المرجعية المطبقة حاليا على خدمات التأمين الإجباري عن المرض قد أصبحت متجاوزة، لكن هذا لا يعني أن تلحق هذه المصحات أضرارا بالمصالح المالية للمرضى الراغبين في تلقي علاجاتهم في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص".
وأشار المتحدث إلى أن الجهات الحكومية المختصة مطالبة في المقابل بتسريع وتيرة مراجعة التعريفة الخاصة بالعلاجات والخدمات الطبية، ومطابقتها مع التعريفة الحقيقية والآنية المعمول بها بشكل عام في القطاع الصحي، خدمة لمصلحة المستفيدين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
ويتوجب على الجهات المعنية تحيين التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري عن المرض كل ثلاث سنوات، إلا أن المهنيين يؤكدون أن هذه التعريفة لم تطلها أية تعديلات منذ تاريخ وضعها في 2006.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
فعند موعد اجراء عملية يسألك الطبيب هل عندك تغطية صحية . فإن لم توجد يحسب لك ثمن منخفض شيئا ما وان لديك تغطية صحية يحسب الثمن الذي يريده ويبرر أنه سيستفيد من شركة التأمين وفق ما يريد.
ثم إن بعضهم يخبرك بثمن معين وبعد شد وجذب في الحديث(المشاطرة) يخفض الثمن نسبيا.كأننا في سوق الماشية.
يا رب لطفك
الله يسترنا حتى حاجة متبشر بالخير
الصحة = النهب
التعليم = النهب
الضرائب = النهب
والله الا تقهرنا
على سبيل المثال ثمن ليلة في المصحة كما تحدده المرجعية التعريفية لا يساوي و لو نصف ثمن غرفة في فندق ثلاث نجوم، فأين هي مصاريف الدواء و الممرضين و الأطباء.
يمكنكم المقارنة مع التعريفات الدولية حيث يصل ثمن الإستشفاء ل 5 ملايين سنتيم لليلة الواحدة.
شكرا للأطباء المغاربة الذين قرروا البقاء في بلادهم رغم الإغراءات الخارجية.
avant votre admission vous devez régler l'équivalent du double de la prestation en sous-table , sinon on vous accepte pas quelque soit la gravité de la maladie
فلا علاقة لهم بمهنة الطب و ادب الخطاب لا مراعات لمشاعر الاطفال او الاباء او مداخيل الاسرة
إلى زدنا عليها ثمن الدواء و الطبيب و الممرض غادي نوصلو في أبسط تقدير ل 2000 درهم.
إوا شوفو التعرفة ديال AMOشحال فيها.
زيادة على ذلك قطاع الصحة مفروضة عليه ضرائب كثيرة خصوصا الأدوية و المعدات التي من المفروض أن تعرف دعما من طرف الدولة.
الإحتجاج يجب أن يكون على الحكومة
مصاريف التحاليل التي استرجعت الجزء الاوفر منها.فالى اين بالمريض في بلادنا ؟
en outre les compagnies d'assurances devront être au côté des malades et défendre les prix raisonnables. et combattre les prix exagérés.
ﻷثمناء عمليات الجراحية على حساب أنواعها يجب أن تحداد أثمناتها وكذالك أثمنا ﻻخرة.
تانيا هل التغطية الصحية لا تشمل هدا النوع من العمليات ؟ وشكرا جزيلا
وبذلك سنقاطع هؤولاء اللصوص
المهم ...سنخاصمكم امام الله...ذات يوم
المقارنة في الثمن صافي ؟
شكرا للأطباء المغاربة الذين قرروا البقاء في بلادهم رغم الإغراءات الخارجية.
شنو غير لانهم بقاو يخرجوها من المرضى