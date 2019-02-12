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كُتّاب وآراء
والدة الزفزافي تقصد فرنسا للعلاج .. وناصر: نلتقي في العالم الآخر
رسالة مؤثرة تلك التي بعث بها الوجه البارز في حراك الريف، ناصر الزفزافي، إلى أمه التي سافرت إلى فرنسا من أجل العلاج من مرض ألَّم بها على مستوى العمود الفقري، يقتضي إدخال المياه إلى الجهاز الحيوي من جسمها لتجنب الشلل الذي بات يهدد صحتها، حسب ما أسرّت به مصادر مقربة من عائلة الزفزافي لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وقالت المصادر إن "أحمد الزفزافي رافق زوجته صوب أحد المستشفيات الفرنسية"، مشيرة إلى وجود تحضيرات مكثفة من أجل إنجاح مسيرة 16 فبراير المزمع تنظيمها في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مناصرة للنساء الريفيات اللواتي يعانين من ظلم أبناء الوطن، من تيار "الدياسبورا"، خصوصا بعد توليهن مسؤولية التواصل مع المؤسسات الأوروبية للتعريف بملف الحراك.
وأضافت المصادر ذاتها أن "الريفيين في مختلف مناطق أوروبا يعبئون الناس ويوزعون المنشورات الداعية إلى الاحتجاج من أجل دعم تيار ناصر الزفزافي على حساب الجمهوريين، الذين يحاولون تحويل المعركة من مطالب اجتماعية وحقوقية إلى إثبات للذات والانفصال"، وفق تعبيرها.
وبعث ناصر الزفزافي رسالة مؤثرة إلى والده عقب علمه بسفر أمه من أجل العلاج، قال فيها: "كم كنت أتمنى يا أماه أن أكون بجانبك في هذه اللحظات العسيرة التي تمرين بها لأمنحك بعض جرعات الحب والأمل في وقت نزلت عليك الجراح والنكبات تباعا، لكنك وقفت صامدة شامخة أمامها مثلما عهدتك دائما، كم كنت أود أن أكون بجانبك أيضا لأحظى بدعمك ورعايتك وحنانك الذي كان دائما يمنحني الأمل في هذه الحياة".
وأضاف الوجه البارز في حراك الريف: "أعلم علم اليقين يا أماه أن ظروف إجراء هذه العملية صعبة وفوق طاقة تحملك، فها أنا أقبع خلف هذا العدم أجتر عشرين سنة من السجن خلف القضبان جزاء لي على خروجي إلى الشارع لأضمن لك ولباقي أبناء وبنات ريفنا الحق في التطبيب والعلاج من السرطان الذي ينخر جسدك وجسد عموم أبناء وبنات الريف".
وتابع قائلا: "لقد وصلني يا أمي الغالية أنك ودعت غرفتي وقبلت كتبي وملابسي التي تحمل ريحتي كوداع أخير لي وهذا ما لا أتمناه أن يحدث أبدا، وإذا ما جرت الرياح وهبت النوائب عكس ما تشتهي إرادتنا وأمانينا، فلتعلمي يا أمي أنني حملتك في قلبي منذ أن رأيت النور وستظلين فيه إلى الأبد".
وزادت الرسالة التي نشرها والد ناصر: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنك بي وراضية عني فأنت رحمتي، وإذا لم يكتب القدر لنا أن نلتقي مرة ثانية فلقيانا في العالم الآخر الذي سننعم فيه بالراحة والحرية والكرامة التي لم نحظ بها هنا، حيث لا يوجد قمع ولا ترهيب ولا حصار وإنما عدالة إلهية مطلقة، وفي الأخير أقول صبرا والدتي إن الله يمهل ولا يهمل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
نتمنى الشفاءالعاجل لوالدة ناصر
وأن يطلق سراح المعتقلين القابعين
في سجون البلادظلماوعدواناجميع
الوسائل استعملناهاللدفاع عن
النشطاءالأحراروبدون جدوى
لقدضاق بناالحال ودعواتناباءت
بالفشل نستغيث ولامن مغيث
الدولة ومؤسساتها مصرة
على تفقيرالشعب وتمريضه
وتجويعه وجهله وبالتالي
فتحت أبواب الهجرة لمواجهة
أمواج البحرحتى الموت
لقد وصلني يا أمي الغالية أنك ودعت غرفتي وقبلت كتبي وملابسي التي تحمل ريحتي كوداع أخير لي وهذا ما لا أتمناه أن يحدث أبدا...
وتابع قائلا: "لقد وصلني
هدا رأيي الخاص
ولكن في الحقيقة المغاربة معروف عليهم الرحمة والعفو عند المقدرة
إلى توجهنا كمغاربة إلى أبينا الملك محمد السادس وأب المغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة
وإعطاء الموضوع أهمية كبيرة وبإلحاح موجه إلى دار الشرفاء دار المخزن في شخص سيدنا مباشرة
والله لديا اليقين التام حتى يعفي عليهم البارح قبل غدا
الله يجيب ليهم الفرج حنتاش رسالة هاته أكتر من مبكية والله والله
عفاك أسيدنا إلى ما أنت الآمر الناهي في هاد البلاد إلى ما حن في هاد الشباب و طلق سراحهم
وآلله حتى قد ما كنت تنكره داكشي لداروا حتى بكيت بهاد الكلمات
الله يشافي جميع الأمهات المغربيات من طنجة الكويرة
الله الوطن الملك
شعارنا الدائم على مر العصور
رسالتي أوجهها للقائمين على شؤون وطني الغالي و اعلم جيدا انَّ هذه التعاليق سوف يتم قراءتها من أصحاب القرار لان هذا الموضوع له حساسية خاصة.
بصراحة انا أقول على الأنظمة العربية الاخرى انها غبية لانها لم تسمع لنبض الشارع و تمادت في سياساتها و تكبرت و تجبرت و النتيجة هي ما نعرفه جميعا.
و أنا أرى أن القائمون على شؤون الوطن ينهجون نفس النهج الذي نهايته معروفة إما إنتفاضة كبيرة او تفرقة أو تقسيم الوطن او تغيير نظام حكمه او حرب و دم.
لا نريد هذه السيناريوهات للوطن و نريد الأمن و الأمان للبلاد، لكن هذا لا يتأتى إلا بالعدالة و توزيع الثروات على كل فئات الشعب.
الشعب سئم من سياساتكم و تجويعهم و قبضتكم الأمنية و نهبكم للثروات و تغاضيكم عن عقاب الفاسدين...
أرجوا ان تصححوا سياساتكم و تتنازلوا قبل أن تُخربوا البلد بتعنتكم و أكبركم و غبائكم.
على ناصر الدفاع عن نفسه في الاستئناف حضوريا والاعتذار للدولة والمجتمع، ربما يكون هناك تخفيف وتخفيض للعقوبة السجنية.
الاعتراف بالخطأ فضيلة وللتاريخ فإن زفزافي وجماعته سببوا في الخسران وتكاليف مالية عمومية لحفظ النظام العام والسكينة والطمأنينة في الحسيمة وايمزوران
ان كانت قد وجهت الى الام فكيف تسربت وتم نشرها علما ان الرسائل اسرار تخص المرسل و المرسل ايه.......وان كانت موجهة الى الرأي العام لاستدرار العطف فاننا نقول ...اولا نتمنى رحلة علاج موفقة للأم ولباقي مرضانا ...وعلى الاقل انها و لحسن الحظ تستطيع ان تدهب الى فرنسا للعلاج ..وهي امكانية لا تتوفر ل 95 في المائة من المغاربة.....
ونقول للزفزافي - ثانيا - ان هذه العواطف لن تسخن الطرح ....قضيتك امام القضاء ...و افعالك ثابتة .... وليس امامك الا طلب ظروف التخفيف اثناء المحاكمة .....و العفو بعد ان يكون الحكم نهائيا.
ندعو من الله ان تشفي امك ايها البطل و ان يشفي كل امهات المسلمين و كل الذين يعانون مع هذا المرض
تيدخلو شعبان مع رمضان
بحالهم بحال الدولة
طاح الحك و لقا غطاه
و شي وحدين حاضيين غير ديسلاكي لخدمة اسيادهم
انشري هسبرس
-- الاب يتجول في اوروبا متى اراد وكيف اراد وتفتح له وسائل الاعلام .
-- الام تسافر لاوروبا للعلاج وهو مكلف جدا بالنسبة لمن لا يتوفر على تامين صحي في فرنسا . ولا تخول التحملات من طرف التعاضدية او التامين المغربية للعلاج في الخارج الا للامراض التي لا علاج لها في الوطن .
-- ثم ان الحصول على الفيزا من اجل العلاج في الخارج تتطلب ما يثبت اليسر وامكانية اداء المصاريف او تحمل من طرفة مؤسسة تامين على المرض .
انا فهمت . لكن التعاليق تدل على ان شريحة كبيرة من المغاربة لم يفهموا . ففسروا واجيبوا بصدق .
أغلبهم مخبين من وراء شاشات الآيفون وكيضامنوا معاه....
الله يهدي ما خلق
ورأينا كيف إن إسبانيا تعاملت مع إنفصاليي كاتالونيا وكلتيهما دولتان ديمقراطيتان
يبقى أن الحكومة المغربية مع كامل الأسف
تتعامل مع هؤلاء الإنفصاليين وكأن المغرب ايس به حُكام
وجب على الحكومة سحب الجنسية المغربية لكل من يتظاهر بالخارج استقواءا بأعداء الوطن
واعتقالهم إذا ما دخلوا المغرب بل إدراجهم في مذكرة بحث لدى السلطات الأوربية
كما تعمل كل الدول التي تحترم نفسها وشعوبها
هؤلاء يقدمون أكثر من خدمة للبوليساريو
وبطبيعة فهم وبيادقة الجزائر في نفس الخندق
20 سنة سجنا لمن يلعب بأمن البلاد واستقرارها لا تساوي شيئا بل هذا الحكم هو هدية لزفزافي ووالديه
اما أمه فواضح أن اللوبي الريفي في أروبا هو الدي يؤدي كل المصاريف
آلاف الأمهات يعانين المرض ولكنهن لسن بخائنات
الزفزافي صيدوه مزيان و واحد من أتباعه لعب الدور
المغرب يعرف كل شيء عن المحرضين و حتى بلد المهجر الدي يعيشون فيه فسيحتاط منهم مستقبلا لأن من ينكر أصله يمكن أن ينقلب على بلد الاستقبال و خصوصا بعد أن يشدد المغرب الخناق على الحشيش اما من يظنون بأنهم سيضغطون على الدولة فهم يحلمون اما الأطر المثقفة ريافة فلا مشكل معهم فهم في كل المدن المغربية تتحير غير مع المكلخين و البزناسة و عندما يقتل واحد منه بهولندا فإنه لا يتم القبض على الجناة لأن الشرطة نفسها لا تكثرت لهم
Ils disent qu’ils sont pauvres?
Est ce que tous les marocains ont cette chanson de se faire soignés en France?
Quels opportunistes?
Ça sent le complot!
La magouille?
Marocains méfiez vous de cette famille!
لا للعياشه الانهزاميه والمعرقلين لتقدم المغرب.
اطلقو سراح شبابنا القابع في ابو غريب عكاشه سابقا.
اما ما يسمى بالوطن العربي فلكل حدوده فلا وجود
للخيال الطاءش الا في عقول الطاءشين الانتهازيين
المتعصبين.
الريف ريفنا جميعا لكن المغرب يجمعنا...حبذا لو تمنى ما تمناه لجميع ابناء الوطن
؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
المغاربه ليسو كلهم عياشه كما تدعي وتزعم بل فئه محدوده ومعروف عنها استأناسها الطويل مع الخنوع وطأطأه الرأس
انتم لا تحاربون لا الاقطاع ولا والاقطاعيين. ولا الفساد ولا المفسدين. بل من المصطفين الى جانبهم وجزئ لا يتجزأ منهم.
ومن يتكلف بصرف الاموال الكثيرة على هذه الاسرة ؟
؟.
الاب دائما في اروبا وهو يتقاضى معاشا منواضعا
من أبن لهم هذه الاموال ؟
اتحدى اي واحد بأن يثبت بأن امينتو حيدر عندها راتب شهري اما خرجاتها فلتقل ما تشاء و عندما تمس أمن الدولة فلن يتم التسامح معها كما وقع مع مجرمي اكديم ازيك و غير دلك لا مجال للمقارنة مع قضية الصحراء التي فيها تداخلات أجنبية و المغرب لن يعطيهم فرصة حتى يسجن مكلخة و مريضة فحتى الريفيات لا توجد واحدة في السجن و فيهن من قلن الكثير
هل هكذا تريدون تحقيق استقلال القضاء؟ الانحياز التام والخلفية والحقد تجاه الريف وابنائه؟
الإنصاف والمصالحة ليس إعطاء بعض الدراهم للضحايا وطي الصفحة للأبد، الإنصاف والمصالحة هي الاعتراف بالأخطاء وتقديم المذنبين إلى العدالة كما قامت به المانيا تجاه المسؤولين النازيين، الهدف من المصالحة هو الحرص على عدم تكرار الجرائم والتعلم من الماضي وتربية الأجيال على التسامح، اما انت أيها "الو...دي" فقط اهنت القضاء إلى أدنى المستويات، العقول التي أنتجت العدالة وفلسفتها تتبرأ من افعالكم وحاشا ان تكون في خدمة المواطن.
ياك قادين براسهم
لا احد اتهمك بشيئ يا سيدي الفاضل انت حر في مدح من شئت والانسياق وراء من شئت والانتماء الى العياشه وما شابههم. . لكن هذا لا يعني ان باقي المغاربه أو غالبيتهم يجب عليهم أن يفكرو مثلك.
وفي كل حال انت من بدأت وانا اكتفيت بالرد عليك.