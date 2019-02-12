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الرئيسية | مجتمع | والدة الزفزافي تقصد فرنسا للعلاج .. وناصر: نلتقي في العالم الآخر

والدة الزفزافي تقصد فرنسا للعلاج .. وناصر: نلتقي في العالم الآخر

والدة الزفزافي تقصد فرنسا للعلاج .. وناصر: نلتقي في العالم الآخر
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:20

رسالة مؤثرة تلك التي بعث بها الوجه البارز في حراك الريف، ناصر الزفزافي، إلى أمه التي سافرت إلى فرنسا من أجل العلاج من مرض ألَّم بها على مستوى العمود الفقري، يقتضي إدخال المياه إلى الجهاز الحيوي من جسمها لتجنب الشلل الذي بات يهدد صحتها، حسب ما أسرّت به مصادر مقربة من عائلة الزفزافي لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وقالت المصادر إن "أحمد الزفزافي رافق زوجته صوب أحد المستشفيات الفرنسية"، مشيرة إلى وجود تحضيرات مكثفة من أجل إنجاح مسيرة 16 فبراير المزمع تنظيمها في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مناصرة للنساء الريفيات اللواتي يعانين من ظلم أبناء الوطن، من تيار "الدياسبورا"، خصوصا بعد توليهن مسؤولية التواصل مع المؤسسات الأوروبية للتعريف بملف الحراك.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الريفيين في مختلف مناطق أوروبا يعبئون الناس ويوزعون المنشورات الداعية إلى الاحتجاج من أجل دعم تيار ناصر الزفزافي على حساب الجمهوريين، الذين يحاولون تحويل المعركة من مطالب اجتماعية وحقوقية إلى إثبات للذات والانفصال"، وفق تعبيرها.

وبعث ناصر الزفزافي رسالة مؤثرة إلى والده عقب علمه بسفر أمه من أجل العلاج، قال فيها: "كم كنت أتمنى يا أماه أن أكون بجانبك في هذه اللحظات العسيرة التي تمرين بها لأمنحك بعض جرعات الحب والأمل في وقت نزلت عليك الجراح والنكبات تباعا، لكنك وقفت صامدة شامخة أمامها مثلما عهدتك دائما، كم كنت أود أن أكون بجانبك أيضا لأحظى بدعمك ورعايتك وحنانك الذي كان دائما يمنحني الأمل في هذه الحياة".

وأضاف الوجه البارز في حراك الريف: "أعلم علم اليقين يا أماه أن ظروف إجراء هذه العملية صعبة وفوق طاقة تحملك، فها أنا أقبع خلف هذا العدم أجتر عشرين سنة من السجن خلف القضبان جزاء لي على خروجي إلى الشارع لأضمن لك ولباقي أبناء وبنات ريفنا الحق في التطبيب والعلاج من السرطان الذي ينخر جسدك وجسد عموم أبناء وبنات الريف".

وتابع قائلا: "لقد وصلني يا أمي الغالية أنك ودعت غرفتي وقبلت كتبي وملابسي التي تحمل ريحتي كوداع أخير لي وهذا ما لا أتمناه أن يحدث أبدا، وإذا ما جرت الرياح وهبت النوائب عكس ما تشتهي إرادتنا وأمانينا، فلتعلمي يا أمي أنني حملتك في قلبي منذ أن رأيت النور وستظلين فيه إلى الأبد".

وزادت الرسالة التي نشرها والد ناصر: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنك بي وراضية عني فأنت رحمتي، وإذا لم يكتب القدر لنا أن نلتقي مرة ثانية فلقيانا في العالم الآخر الذي سننعم فيه بالراحة والحرية والكرامة التي لم نحظ بها هنا، حيث لا يوجد قمع ولا ترهيب ولا حصار وإنما عدالة إلهية مطلقة، وفي الأخير أقول صبرا والدتي إن الله يمهل ولا يهمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - بدر عزيز الوزاني الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:27
رغم اختلافي مع هذا الشخص نتمنى لأمن هاته شفاء لا يغادر سقما إن شاء لله تعالى، وأن يمن الله عزوجل عليها بالشفاء العاجل من هذا المرض الخبيث
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412
2 - المصطفاوي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:30
نسأل الله لها الشفاء العاجل ، ونسأل الله تعالى أن تنفرج هذه القضية التي اشتبكت خيوطها وتكاد تتعقد بتدخل أطراف خارجية الكل يعرفها.
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453
3 - مراد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:33
كل ما يمكن قوله هو الله ياخذ الحق في المسؤولين الذين تسببوا في ابعاد هؤلاء الشباب الغيور عن اهاليهم واحبابهم واتمنى من الله فك اسرهم يارب، يمهل ولكن لا يهمل.
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410
4 - nour lhouda الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:33
شفاك الله وعافاك يارمز الصبر وياأم البطل
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371
5 - الهام الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:37
اقول الله يشفيها و يشفي جميع مرضانا و مرضى المسلمين اولا....و ثانيا و الي اهم اعرف انكم تنتمون لأسرة فقيرة و من أين لكم المال لسفر لفرنسا و العلاج و مع العلم ان علاج السرطان مكلف هل يا ترى في محسنين او ايادي انفصالية و الا في ناس محتاجة للعلاج شأنها شأن والدة الزفزافي...
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-598
6 - الريف لن يركع ابدا الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:37
الله يشافيك يا خالتي زوليخة وربي يطلق سراح جميع الرهائن الابرياء
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315
7 - سميرة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:45
اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس واشفها وجميع المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين يارب العالمين.
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325
8 - المقاطع المحبوب الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:48
نحن جميعاالمقاطعين والمقاطعات
نتمنى الشفاءالعاجل لوالدة ناصر
وأن يطلق سراح المعتقلين القابعين
في سجون البلادظلماوعدواناجميع
الوسائل استعملناهاللدفاع عن
النشطاءالأحراروبدون جدوى
لقدضاق بناالحال ودعواتناباءت
بالفشل نستغيث ولامن مغيث
الدولة ومؤسساتها مصرة
على تفقيرالشعب وتمريضه
وتجويعه وجهله وبالتالي
فتحت أبواب الهجرة لمواجهة
أمواج البحرحتى الموت
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157
9 - احمد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:48
...فها أنا أقبع خلف هذا العدم أجتر عشرين سنة من السجن خلف القضبان جزاء لي على خروجي إلى الشارع لأضمن لك ولباقي أبناء وبنات ريفنا الحق في التطبيب والعلاج من السرطان الذي ينخر جسدك وجسد عموم أبناء وبنات الريف...
لقد وصلني يا أمي الغالية أنك ودعت غرفتي وقبلت كتبي وملابسي التي تحمل ريحتي كوداع أخير لي وهذا ما لا أتمناه أن يحدث أبدا...

وتابع قائلا: "لقد وصلني
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55
10 - متتبع الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:48
نتمنى الراحة والحرية والكرامة لكل الشعب المغربي و خصوصا الضعفاء و المحتاجين منهم
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188
11 - عزوز الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:49
واللهم شافها وشافي كل مريض مسلم والله سطلق سراح وليدها ناصر وكل سجين رأي
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121
12 - صحراوي مغربي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:50
ايها الرجل العظيم ناصر الزفزافي رسالتك اثرت فينا كلا اثرت في كل الاحرار فالمغرب وان كنت تقبع في زنزانتك انت واصدقاؤك المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية فكل قلوب الاحرار معك ودعواتنا بالشفاء لامك بل ام كل الاحرار فالمغرب وتمنياتها بفك اسرك انت واصدقاءك ولك منا كل تقدير واحترام
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145
13 - ولد حميدو الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:50
قضية العلاج نتمنى لها الشفاء و لجميع المرضى اما ان نميز بين منطقة و منطقة فهده الأمور غير مقبولة و لم نسمع من منظمي المسيرة بأنها مغربية بل تم التركيز على الريفيات دون الأخريات فلا تجعلوا الدولة على صواب ادا تماديتم في خرجاتكم و ادا كان هدفكم الدخول من باب حقوق المرأة فلا توجد سجينة ريفية فكانت واحدة و تم العفو عنها
هدا رأيي الخاص
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-105
14 - ابراهيم الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:52
إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لما أصاب الريفيين من اضطهاد في بلادهم لمتحسرون.
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83
15 - hichame الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:52
الصراحة رسالة جد مؤثرة بين إبن وأمه
ولكن في الحقيقة المغاربة معروف عليهم الرحمة والعفو عند المقدرة
إلى توجهنا كمغاربة إلى أبينا الملك محمد السادس وأب المغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة
وإعطاء الموضوع أهمية كبيرة وبإلحاح موجه إلى دار الشرفاء دار المخزن في شخص سيدنا مباشرة
والله لديا اليقين التام حتى يعفي عليهم البارح قبل غدا
الله يجيب ليهم الفرج حنتاش رسالة هاته أكتر من مبكية والله والله
عفاك أسيدنا إلى ما أنت الآمر الناهي في هاد البلاد إلى ما حن في هاد الشباب و طلق سراحهم
وآلله حتى قد ما كنت تنكره داكشي لداروا حتى بكيت بهاد الكلمات
الله يشافي جميع الأمهات المغربيات من طنجة الكويرة
الله الوطن الملك
شعارنا الدائم على مر العصور
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-200
16 - إبن الوطن الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:53
صراحه لم اتمم الرساله الى وعيوني امتلأت بالدموع وقلبي ينفطر واشجاني تندثر فدعوت الله ورجوت الإله الواحد الاحد أن يبدل عسركم بيسركم ويشفي مريضكم وكل مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويفتح لكم من كل باب فرجا وضيق مخرجا آمين يارب العالمين
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139
17 - جلول الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:54
الحق يعلي ولايعلي عليه السيد في السجن ويقولون معتقل السيد يبعت رسايل وبرقيات منها سياسية ومنها مضلومية ويقولون انه يعذب في السجن ومحبوس ووووو من سيمح له بان تخرج تلك الرسايل التي ينتقد فيها من يشا لولا ان هناك بعض الديمقراطية وابوه اينما حل باروبا يقول وينتقد في القضا والدولة ومع ذالك لا احد يعترضه في دهابه وعودته
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-144
18 - مواطن2 الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:54
موضوع الزفزافي تم نفخه اكثر من اللازم وقد يؤدي هذا النفخ المبالغ فيه الى عكس ما هو متوقع من طرف " النافخين " .. ام هذا الشخص مريضة ووجدت من يقف بجانبها لتعالج خارج البلاد...وهذا من حسن حظها.فهناك الملايين من المغاربة المرضى يترددون على مستشفيات الدولة ولم تتوفر لديهم امكانية العلاج خارج الوطن.وما على الزفزافي وعائلته ومن معهم الا ان يحمدوا الله.مع ضرورة الدعاء لوالدته المريضة بالشفاء العاجل ..وفي اعتقادي المتواضع ادعو الى ضرورة الحد من المبالغة في التعامل مع قضية الزفزافي...والحد من النفخ في كل كبيرة وصغيرة تهمه...باراكا.....باركا....باركا....المغاربة لهم همومهم ولم يجدوا من يواسيهم.
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-139
19 - كمال المنصوري الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:55
أتمنى من هيسبريس نشر رسالتي.
رسالتي أوجهها للقائمين على شؤون وطني الغالي و اعلم جيدا انَّ هذه التعاليق سوف يتم قراءتها من أصحاب القرار لان هذا الموضوع له حساسية خاصة.
بصراحة انا أقول على الأنظمة العربية الاخرى انها غبية لانها لم تسمع لنبض الشارع و تمادت في سياساتها و تكبرت و تجبرت و النتيجة هي ما نعرفه جميعا.
و أنا أرى أن القائمون على شؤون الوطن ينهجون نفس النهج الذي نهايته معروفة إما إنتفاضة كبيرة او تفرقة أو تقسيم الوطن او تغيير نظام حكمه او حرب و دم.
لا نريد هذه السيناريوهات للوطن و نريد الأمن و الأمان للبلاد، لكن هذا لا يتأتى إلا بالعدالة و توزيع الثروات على كل فئات الشعب.
الشعب سئم من سياساتكم و تجويعهم و قبضتكم الأمنية و نهبكم للثروات و تغاضيكم عن عقاب الفاسدين...
أرجوا ان تصححوا سياساتكم و تتنازلوا قبل أن تُخربوا البلد بتعنتكم و أكبركم و غبائكم.
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88
20 - مولود الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:56
الله يشافي جميع المرضى

على ناصر الدفاع عن نفسه في الاستئناف حضوريا والاعتذار للدولة والمجتمع، ربما يكون هناك تخفيف وتخفيض للعقوبة السجنية.

الاعتراف بالخطأ فضيلة وللتاريخ فإن زفزافي وجماعته سببوا في الخسران وتكاليف مالية عمومية لحفظ النظام العام والسكينة والطمأنينة في الحسيمة وايمزوران
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-112
21 - وجدي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:58
الله يشافيها و يعافيها. و الله يطلق اسود هذا الوطن المعتقلين لا لشيء الا لانهم يطالبون بالعدالة الاجتماعية في مسيرات سلمية رآها العالم اجمع. ما احوجنا لشباب واه و غيور على حقوقه و خصوصا شجاع مثل شباب الريف و جرادة المعتقلين
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49
22 - نترجى خيرا الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:58
رسالة مؤثرة جدا. أتمنى أن تصل قلوب المسؤولين وليعلموا أن اليوم لك وغدا عليك.. واليوم الآخر لافرق بين دبلوماسي ولا أجير إلا بما ملكت أيمانكم. اللهم أنت الشافي الذي لا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.. اشف هذه الأم وافرحها فرحتان: صحتها وفرحتها بحرية ابنها. اللهم لا راد لقدرك.. قدر على هذا البلد الأمن والأمن وأنعم عليه بالطمأنينة وشمل الشتات.. آمين
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49
23 - سعيد سي بل الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:58
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأع اسد الريف الى والديه كما ارجعت يوسف الى والده.
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31
24 - حسن التادلي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:01
السؤال المطروح هو هل الرسالة موجه الى ام الزفزافي ام الى الرأي العام ....
ان كانت قد وجهت الى الام فكيف تسربت وتم نشرها علما ان الرسائل اسرار تخص المرسل و المرسل ايه.......وان كانت موجهة الى الرأي العام لاستدرار العطف فاننا نقول ...اولا نتمنى رحلة علاج موفقة للأم ولباقي مرضانا ...وعلى الاقل انها و لحسن الحظ تستطيع ان تدهب الى فرنسا للعلاج ..وهي امكانية لا تتوفر ل 95 في المائة من المغاربة.....
ونقول للزفزافي - ثانيا - ان هذه العواطف لن تسخن الطرح ....قضيتك امام القضاء ...و افعالك ثابتة .... وليس امامك الا طلب ظروف التخفيف اثناء المحاكمة .....و العفو بعد ان يكون الحكم نهائيا.
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-65
25 - nourani الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:03
من هو هد الزفزافي نحن مغاربة احرار شعارنا الله الوطن الملك
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-113
26 - fouad الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:04
سلام الله على الجميع نعم بالتأكيد نتمنى لها الشفاء العاجل ولجميع المرضى وان يفك اسرك ولجميع المظلومين لكن أيها السيد الزفزافي ناصر فل تعلم انه ليس هناك الا مرضى الريف المحرومين من التطبيب بل يوجد مرضى من طنجة إلى الكويرة إذن كفانا من العبث بوطنا المريض فعلا!!!!!!!!!
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15
27 - Nador-Rif الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:06
ان لا توجد عدالة في الارض سنجدها في السماء.و الويل و الويل ثم الويل للظالمين .
ندعو من الله ان تشفي امك ايها البطل و ان يشفي كل امهات المسلمين و كل الذين يعانون مع هذا المرض
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42
28 - Simmo الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:07
اقول للأخ صاحب التعليق رقم 1. كيف تختلف مع شخص خرج إلى الشارع للمطالبة بأبسط الحقوق الاجتماعية ولفضح التدشينات الوهمية. ألم تتم مسرحية إقالة الوزراء بسبب عدم خلق التدشينات الوهمية. ألم نرى ابنا الوطن يموتون أو يذهبون إلى الخارج قصد العلاج.
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59
29 - وجدي فيلاج الطوبة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:13
بعد أن عرفوا بأن أروبا أصبحت ضد الانفصال غيروا خطتهم و لكن سنرى هل سيتم رفع الاعلام المغربية ام لا و لا أظن فالدولة ليست غبية أن تعطي أحكاما قاسية من أجل الاحتجاج فقد كان هناك مخطط تم افشاله و اللي قراه الديب قراه......
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-86
30 - عبدالله الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:46
هاد الناس ما بغاوش يحشمو
تيدخلو شعبان مع رمضان
بحالهم بحال الدولة
طاح الحك و لقا غطاه
و شي وحدين حاضيين غير ديسلاكي لخدمة اسيادهم
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-53
31 - هرو هولاكو الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:47
اولا وقبل كل شيء دعواتي لهده الام بالشفاء العاجل لترى إبنها ان شاء الله حرا طليقا. فلو نجح بعض الانفصاليين في مخططهم لو جدتهم ينتشون بطعم الانتصار و أصبحوا يتباهون بتقسيم المغرب هدا ما كانوا يظنون إلا أنهم نسوا بأن الفتنة تأتي على الأخضر واليابس.
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-40
32 - فى سبيل الله الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:52
الله يشافيها ويعافيها السؤال المطروح من تكفل بعلاجها فى فرنسا اغلب الشعب يتداوى فى المغرب ا عنى الفقراء
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-34
33 - مهاجر و مهجر الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:52
غادي دوز الوقت و يديرو انصاف و المصالحة.المخزن لا يحب الخير لشعبه المقهور
انشري هسبرس
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26
34 - abd الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:00
souhaitons un prompt rétablissement à cette brave dame,et n’oublion pas le tort de son fils à la société et n’oublions pas nos braves forces de l’ordres qui souffrent à ce jour des attaques de la part des irresponsibles à coup de pierres et autres.
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-2
35 - مغربي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:03
اريد ان اعرف فقط :
-- الاب يتجول في اوروبا متى اراد وكيف اراد وتفتح له وسائل الاعلام .
-- الام تسافر لاوروبا للعلاج وهو مكلف جدا بالنسبة لمن لا يتوفر على تامين صحي في فرنسا . ولا تخول التحملات من طرف التعاضدية او التامين المغربية للعلاج في الخارج الا للامراض التي لا علاج لها في الوطن .
-- ثم ان الحصول على الفيزا من اجل العلاج في الخارج تتطلب ما يثبت اليسر وامكانية اداء المصاريف او تحمل من طرفة مؤسسة تامين على المرض .
انا فهمت . لكن التعاليق تدل على ان شريحة كبيرة من المغاربة لم يفهموا . ففسروا واجيبوا بصدق .
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-54
36 - شقيف الحي المحمدي.. الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:07
سيري آ ميمتي الله اشافيك ودعي مع ولدك الله افك سراحه وارد عقله مايبقاش تابع هادوك لي غير كيدفعوا بيه....وملي احصل ماعقلش عليه حتى واحد........!!!!!
أغلبهم مخبين من وراء شاشات الآيفون وكيضامنوا معاه....
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4
37 - ذئب الغابة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:13
اليوم بدأت محاكمة دعاة الإنفصال في كاطالونيا.
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-36
38 - Fofo الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:24
إلى البطل الشاب اللدي قل نضيره هو واصدقاءه الاحرار اتمنى ان ينال الضالم جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. بقاو فيا بزاف لكنهم على الاقل رجال كيت أشباه الرجال لكينتقدو وحسب
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23
39 - تك فريد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:24
كل مغربي مقيم باوربا يعلم انه غريب علي الاوربيين ويعلم ان الاوربيين ينظرون اليه علي اساس انه عربي ومسلم وذلك بسبب ملامحه االعربية مظهريا وجينيا ولا يمكنه نكران ذلك. المنطقة العربية مستهدفة من قبل الغرب وخاصة دول شمال افريقيا التي تصدر الاسلام الي اوربا عن طريق الهجرة الشرعية والفير شرعية. بخلاصة كل من يدعي انه ليس عربي ويطبل ويزمر للانفصال علانية او في الخفا فهو اما جاهل او منافق مع نفسه.
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-29
40 - السلام الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:35
اللهم شافي انت الشافي لاشفاء الا شفاؤك هذه الام الطيبة وجميع امهاتنا يارب ياارحم الراحمين
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26
41 - ميمون الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:37
لمادا وصلنا إلى هده الأمور ففي السنة الماضية حضرت لمشاجرات بين الوطنيين و أصحاب الحراك و لولا تدخل الأمن البلجيكي بمدينة لييج لعرفت ما لا يحمد عقباه
الله يهدي ما خلق
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-17
42 - عاش الريف الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:45
عاش الريف تحياتي لاحرار العالم. وندعو لك بالشفاء. اعضم ام.
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13
43 - Le Marocain الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:45
رأينا كيف أن فرنسا رغم الخرجات العديدة للسترات الصفر كيف تحافظ على أمن البلاد ولا تتهاون في سجن كل من سولت له نفسه المس بالتوابيث
ورأينا كيف إن إسبانيا تعاملت مع إنفصاليي كاتالونيا وكلتيهما دولتان ديمقراطيتان
يبقى أن الحكومة المغربية مع كامل الأسف
تتعامل مع هؤلاء الإنفصاليين وكأن المغرب ايس به حُكام
وجب على الحكومة سحب الجنسية المغربية لكل من يتظاهر بالخارج استقواءا بأعداء الوطن
واعتقالهم إذا ما دخلوا المغرب بل إدراجهم في مذكرة بحث لدى السلطات الأوربية
كما تعمل كل الدول التي تحترم نفسها وشعوبها
هؤلاء يقدمون أكثر من خدمة للبوليساريو
وبطبيعة فهم وبيادقة الجزائر في نفس الخندق
20 سنة سجنا لمن يلعب بأمن البلاد واستقرارها لا تساوي شيئا بل هذا الحكم هو هدية لزفزافي ووالديه
اما أمه فواضح أن اللوبي الريفي في أروبا هو الدي يؤدي كل المصاريف
آلاف الأمهات يعانين المرض ولكنهن لسن بخائنات
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-35
44 - ولد حميدو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:04
لولا البلوكاج الحكومي و الصراعات بين الأحزاب و خصوصا حزبين لما وصلنا إلى هده الأمور فمع من ستتحاور وقتئد فكل واحد كان ينتظر الضربة القاضية للآخر و في الأخير لا هدا و لا داك وتم تهميش الاثنين و السياسة مثل الإدمان من الصعب التخلي عنها و خصوصا ادا كنت أمينا عاما لحزب و رئيسا للحكومة و بعدها دخلت للتهريج حتى و إن اعطوك مليارا فلم تعد عندك قيمة
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13
45 - Hamid الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:06
اموال الانفصاليين في الخارج بدات تظهر للعيان . واحنا في باب غفلون .هذ الناس مسيرون من قبل منضمات ارهابية لها اموال طائلة
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-27
46 - مغربي حر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:34
اتمنى لها الشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين
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21
47 - سعيد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 01:26
اولا ندعو بالشفاء العاجل لوالدة الزفزافي و لجميع المرضى المغاربة و المسلمين و كما جاء في عدة تعاليق والدة الزفزافي تمكنت من الذهاب الى فرنسا للعلاج في حين كثير من المرضى المغاربة لم تتوفر لهم امكانية العلاج من امراض شتى نسأل العفو و العافية للجميع. الملاحظ في رسالة الزفزافي البكاء و الانين من وضع هو المسؤول الاول و الاخير عنه و ايضا اسلوبه في الحذيث عن اهل الريف خاصة دون باقي المغاربة فهو لم يتعلم يعي بعد الخطأ الذي اقترفه في حق المغاربة اجمعين في حين يوجه هذه الرسالة لهم لاستدرار عطفهم. ندعو الله ان يهديه و يتراجع عن اسلوبه العنصري المستفز لباقي المغاربة
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-7
48 - سعيد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 03:04
استغرب لبعض المغاربة الذين لم يفهموا بعد ..أنا أعيش في بروكسيل ..وأرى بأم عيني نوايا الإنفصال لدى غالبية أهل الريف خاصة الشباب منهم....لاني ارى بعض المكلخين مازالين يتضامن مع من يسمونهم بالشعب المراكشي.....والله العظيم الى هدي هي الحقيقة
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49 - nihilus الأربعاء 13 فبراير 2019 - 04:01
الملك عند الحق يتعلج في فرنسا او ام الزفزلفي لا، هدشي جديد
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50 - خالد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 04:11
من حرضوا الزفزافي و اتباعه نسوا بأن ينبهونه من اقتحام المسجد فحتى السترات الصفراء لن يقدروا على الهجوم على كنيسة فلو فعلوا سيحاكمون بعدة سنوات و ربما يطلق عليهم الرصاص
الزفزافي صيدوه مزيان و واحد من أتباعه لعب الدور
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-4
51 - Dodrecht الأربعاء 13 فبراير 2019 - 04:40
إلى رقم 48
المغرب يعرف كل شيء عن المحرضين و حتى بلد المهجر الدي يعيشون فيه فسيحتاط منهم مستقبلا لأن من ينكر أصله يمكن أن ينقلب على بلد الاستقبال و خصوصا بعد أن يشدد المغرب الخناق على الحشيش اما من يظنون بأنهم سيضغطون على الدولة فهم يحلمون اما الأطر المثقفة ريافة فلا مشكل معهم فهم في كل المدن المغربية تتحير غير مع المكلخين و البزناسة و عندما يقتل واحد منه بهولندا فإنه لا يتم القبض على الجناة لأن الشرطة نفسها لا تكثرت لهم
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-4
52 - الله الوطن الشعب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 04:58
الله يشافيك ويعافيك وعاش الاحرار والحرائر اين ما كانو
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3
53 - FROM RIF الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:30
احنا الريافة حيت الله يستر تيمرظ شي واحد كنجمعو ليه باش يدير العملية ومكنبكيوش في الفيديوات وكنبكيو وكنقولو بغينا (((سيدنا))) يوقف معنا وكنطالبو من (((سيدنا))) يشوف من حالتنا لا لا لا وثم مليار لن نرغب ولن نركع ابدا وابدا ,الطواغيت والظالمين النهابين اعداء الشعب راهم تيعرفو كولشي وعلاش غادي نرغبو فيهم ????, والله يشافي خالتنا زوليخة ويطلق سراح كافة المحتجزين والمختطفين وكلنا مختطفين وكلنا زفزافيون حتى الموت والى يوم يبعثون.
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14
54 - إبن بطوطة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:40
الام الله إشافيها.أما الرسالة فلا أظن أن الابن كاتبها.سي أحمد كاتبها و ناشرها من أجل كسب التعاطف ليس إلا مع العلم أن هناك تعبئة للقيام بمظاهرة في بروكسيل.
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-1
55 - ونيس من المانيا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:50
انا اطلب من الله العلي القدير ان يشفي جميع المغاربة الاحرار الغيورين على هدا الوطن والموت للخونة والعملاء الدين يطعنون الوطن في الضهر فاحدر تحديرا زلزليا من يتلعب بهدا الوطن ويطعنه في الضهر في هدا الوطن لايوجد انسان ريفي ولاسوسي ولا جبلي ولا عروبب يوجد انسان مغربي فاحدر من العملاء والخونة لاتتلاعبو بالوطن ولله سادفدك ياوطني وروحي من الاعداء والخونة والعملاء والمرنزقة الداخل والخارج فدمت ياوطني في دمي وعروقي وعشت عاليا شامخا رغم الاعداء وعاش الوطن وتحية لجيشنا العظيم حامي هدا الوطن ويحيا الشعب والملك والوطن
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0
56 - Famille sans argent?? الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:08
Je pensais qu’il n’ont pas d’argent cette famille
Ils disent qu’ils sont pauvres?
Est ce que tous les marocains ont cette chanson de se faire soignés en France?
Quels opportunistes?
Ça sent le complot!
La magouille?
Marocains méfiez vous de cette famille!
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-4
57 - كمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:09
الشعب يطالب بالانفصال عن الاقطاع والاقطاعيين.والفساد والمفسدين .
لا للعياشه الانهزاميه والمعرقلين لتقدم المغرب.
اطلقو سراح شبابنا القابع في ابو غريب عكاشه سابقا.
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5
58 - متابع الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:26
الرد على العنصريين اللذين عندهم عقدة اتجاه كل ما هو ريفي ويتحدثون عن الريفيين كأنهم يريدون الانفصال ولاكنهم يدركون جيدا ان الريفيين يريدون مستشفى وجامعة وفرصة عمل والعيش الكريم ويدافعون عن الضلمة والمفسدين.هل يستطيع منكم ولو واحد يشرح لنا لمذا المخزن لا يستطيع محاكمة الصحراوية أميناتو حيدر التي تحمل جواز سفر مغربي ومرتب شهري وتجهر بالانفصال وأمام اعين الأمن المخزني؟
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7
59 - علاء الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:07
كل ما يمكن قوله هو الله ياخذ الحق في المسؤولين الذين تسببوا في ابعاد هؤلاء الشباب الغيور عن اهاليهم واحبابهم واتمنى من الله فك اسرهم يارب، يمهل ولكن لا يهمل
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6
60 - جليلة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:14
ان مجرد قراة بسيطة للرسالة التى بعث بها الزفزافي لامه ليس فيها اي دعوة للانفصال او انشاء جمهورية كما تدعي الصحف المغربية وبعض الطبالين فلا داعي للكدب على الرجل اكثر فاكثر هم احتجوا على الاهمال الدي تعيشه المنطقة والتهميش .....كما هو الحال في سائر المناطق المغربية...فلمادا تدهب ام الزفزافي الى العلاج في الخارج في الوقت الدي فيهم اطباء اكفاء مغاربة في كل بقاع العالم...ومضي على استقلال المغرب اكثر من 60 سنة ولا نتوفر على مستشفى لنعالج فيه....
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5
61 - مواطن B الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:14
عجيب امر بلدنا المتهمون من شباب المغرب بالفسق في الخارج يحضون بالمؤازرة من بعض الانتهازيين اما المطالبون بالحق في العيش الكريم يرمون في السجون وتلفيقهم تهمة الانفصال. وهذا ليس بغريب على بلد ما زال يتغنى بالوطن العربي الذي لا وجود له الا في ادهان المتعصبين .فالمغرب حدوده شمالا البحر الابيض المتويط وغربه المحيط الاطلسي و جنوبه موريطانيا و شرقه الجزاءر ولو انه ما زال يغض الطرف عن اراضيه ضمتها فرنسا الى الجارة الجزاءرية.
اما ما يسمى بالوطن العربي فلكل حدوده فلا وجود
للخيال الطاءش الا في عقول الطاءشين الانتهازيين
المتعصبين.
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2
62 - ياسين امغار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:18
ردا على المدعو كمال 57 وما هو بكمال: المغاربة كلهم عياشة بعز وافتخار ويحاربون الإقطاع الإقطاعين والفساد والمفسدين.. عياشة إن كنت ضحية الغوغائية لا تفقه معناها هي الدعاء والأماني لسليل شجرة خير الأنام وموحد البلاد
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-5
63 - مغربية مسلمة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:28
"لأضمن لك ولباقي أبناء وبنات ريفنا الحق في التطبيب والعلاج من السرطان الذي ينخر جسدك وجسد عموم أبناء وبنات الريف..."
الريف ريفنا جميعا لكن المغرب يجمعنا...حبذا لو تمنى ما تمناه لجميع ابناء الوطن
؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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-6
64 - كمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:00
62
المغاربه ليسو كلهم عياشه كما تدعي وتزعم بل فئه محدوده ومعروف عنها استأناسها الطويل مع الخنوع وطأطأه الرأس
انتم لا تحاربون لا الاقطاع ولا والاقطاعيين. ولا الفساد ولا المفسدين. بل من المصطفين الى جانبهم وجزئ لا يتجزأ منهم.
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1
65 - عدنان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:13
رغم اختلافي مع هذا الشخص ارجو لأمه شفاء لا يغادر سقما إن شاء لله تعالى
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-3
66 - تكاليف العلاج بفرنسا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:09
من تكلف بتحمل تكاليف العلاج الباهظة بفرنسا ؟
ومن يتكلف بصرف الاموال الكثيرة على هذه الاسرة ؟
؟.
الاب دائما في اروبا وهو يتقاضى معاشا منواضعا
من أبن لهم هذه الاموال ؟
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-1
67 - ريفي من اروبا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:08
احنا والعالم باسره مازال مانسيناش عام 58 و 59 و 84 و نهب المساعدات ديال الزلزال 2004 ومانسيناش شهداء 2011 و 2012 و 2016 و 2017 والاعتقالات العشوائية والقمع والظلم والاختطافات والتعذيب والانتقام والاحكام العنصرية والجائرة ونتمنى الشفاء العاجل لخالتي زوليخة وحراك الريف مستمر ويتمدد يوما بعد يوم.
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1
68 - خالد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:44
إلى أحد المعلقين
اتحدى اي واحد بأن يثبت بأن امينتو حيدر عندها راتب شهري اما خرجاتها فلتقل ما تشاء و عندما تمس أمن الدولة فلن يتم التسامح معها كما وقع مع مجرمي اكديم ازيك و غير دلك لا مجال للمقارنة مع قضية الصحراء التي فيها تداخلات أجنبية و المغرب لن يعطيهم فرصة حتى يسجن مكلخة و مريضة فحتى الريفيات لا توجد واحدة في السجن و فيهن من قلن الكثير
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0
69 - بائع القصص الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:53
اتمنى لهذه الام الشامخة والمرأة الصامدة الشفاء العاجل، قاومت العديد من الأمراض والمشاكل الصحية العصيبة خاصتا داء السكري والكسر في ظهرها جراء سقوطها ومرض السرطان وما لحق بابنائها من طرف المخزن، ولم تبخل في مؤازرة ابنها الذي حكم عليه بالمؤبد، اما الغراق ذو الضحكة الخسيسة قال ان الحكم كان مخففا، ربما كان يتوخى ان يصدر حكم الاعدام، هو نفسه الذي قال لحميد المهداوي وسط المحكمة، لو كنت في عهد الحسن الثاني لَأُصْدِر في حقك الاعدام.
هل هكذا تريدون تحقيق استقلال القضاء؟ الانحياز التام والخلفية والحقد تجاه الريف وابنائه؟
الإنصاف والمصالحة ليس إعطاء بعض الدراهم للضحايا وطي الصفحة للأبد، الإنصاف والمصالحة هي الاعتراف بالأخطاء وتقديم المذنبين إلى العدالة كما قامت به المانيا تجاه المسؤولين النازيين، الهدف من المصالحة هو الحرص على عدم تكرار الجرائم والتعلم من الماضي وتربية الأجيال على التسامح، اما انت أيها "الو...دي" فقط اهنت القضاء إلى أدنى المستويات، العقول التي أنتجت العدالة وفلسفتها تتبرأ من افعالكم وحاشا ان تكون في خدمة المواطن.
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5
70 - عبدالله الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:14
ادا كان ريافة يجمعون مصاريف المرضى للعلاج بالخارج فلمادا يطالبون بمستشفى
ياك قادين براسهم
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-2
71 - ياسين امغار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:35
رد على المسمي كمال : بالله عليك يا أخي لا تحكم علي بالغيب وتجعلني مع الدين لا يحاربون الفساد والمفسدين وتقم بإحصاء على هواك للمغاربة الأوفياء الداعين بالعمر المديد لولي أمرهم وتجعلهم كلهم في خانة واحدة..
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72 - الموت ولا المذلة ولا للركوع الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:56
المخزن والريف بحال القط والفار وماعمرهم غادي يتصالحو والله يشافي ام الصنديد ناصر الزفزافي
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73 - كمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:07
71
لا احد اتهمك بشيئ يا سيدي الفاضل انت حر في مدح من شئت والانسياق وراء من شئت والانتماء الى العياشه وما شابههم. . لكن هذا لا يعني ان باقي المغاربه أو غالبيتهم يجب عليهم أن يفكرو مثلك.
وفي كل حال انت من بدأت وانا اكتفيت بالرد عليك.
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74 - ياسين امغار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:26
سيدي المحترم كمال: من خلال أسلوبك بلغة (سيدي الفاضل) المستعملة كثيرا عندكم وكان يستعملها كذلك بكثرة السيد الرئيس شافاه الله.. عرفت من انت.. وعلى أي اقول لك أعانك الله.. كن من شئت وعاش المغرب عاش الملك أمير المؤمنين وقرة عيننا وعاش المغاربة الأوفياء الأحرار ولا عاش من خدلهم.
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