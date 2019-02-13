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الرئيسية | مجتمع | كبير أساقفة طنجة: الحكومات وراء مشكل الهجرة

كبير أساقفة طنجة: الحكومات وراء مشكل الهجرة

كبير أساقفة طنجة: الحكومات وراء مشكل الهجرة
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:42

قال سانتياغو أغريلو مارتينيس، كبير أساقفة طنجة، إن المغرب يشهد حرية واسعة على مستوى المعتقدات، "إذ يمكن لكل مواطن أن يختار ما يؤمن به أو ما ينكره، ويمكن لكل مؤمن بعقيدة ما أن يمارس شعائره بكل حرية".

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية أدلى بها مؤخرا أن الوضع في مضيق جبل طارق بخصوص من يغامرون بأرواحهم من أجل عبوره ازداد استفحالا، مضيفا: "إنهم يخوضون مخاطرات لا يصدقها عقل، مع احتمال تعرضهم لألف كارثة وكارثة. حياة كهذه ليست حياةً حقّا!".

وعبّر كبير أساقفة طنجة عن استهجانه للسياسة التي يتم نهجها تجاه هذا الموضوع من طرف إسبانيا وباقي العالم عموما، مضيفا أن إنهاء المشكل لن يكون سوى باستئصال مسبباته من الجذور من خلال تحليل حيثياته ونتائجه.

كما أوضح مارتينيس أن مشكلة الهجرة "ليست هي المافيات، بل الحكومات"، داعيا إياها إلى تبني سياسة لتنظيم وشرعنة وجود المهاجرين بدل التركيز على حماية الحدود.

يذكر أن إعلام الفاتيكان كشف في وقت سابق عن برنامج الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس إلى المملكة المغربية، يومي 30 و31 مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستقتصر على مدينة الرباط، بعدما كان مقرراً أن تشمل مدناً أخرى في المملكة.

وقال بيان صادر عن "دار الصحافة"، التابعة لـ"الكرسي الرسولي" في الفاتيكان، إن برنامج الزيارة ينطلق من قبول اقتراح السلطات المغربية أن "تقتصر الزيارة على مدينة الرباط لتسهيلها".

وتابع المصدر نفسه بأن البابا فرنسيس الأول سيُغادر روما في العاشرة و45 دقيقة من صباح السبت 30 مارس 2019، من مطار "فيوميتشينو"، ليصل مطار الرباط سلا الدولي في الثانية بعد الزوال وفق التوقيت المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:38
نحن أمة التوحيد لا معبود الى الله . واتمنى من كل قلبي ان لا ارى موكب مهيب لهؤلائي الضالين
وان لا يستقبله ملك البلاد وشكرا
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2 - مسلم بالإمان لن أتاجر به الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:02
ياسيدي أعبد ماشأت وكل مايحلى لك فهدا شأنك أنت وباقي الناس في العالم،لمدا أكرهك أو أنفرك ورب العزة نهاني عن دلك كما أن الإنسانية لا تسام بالعقائد أو المضاهر،هناك مسلمين طيبين وهناك منافقين يتاجرون بدينهم منهم أستغلوه لفساد إخلاقي ومنهم من أستغله للسياسة وكدلك هو الحال حتى في مجتمعكم رغمة قلته.
أنا كمسلم وأنت كمسيحي علينا إحترام دين بعضنا،لا نقبل من حكوماتكم أن تفرض علينا حرية الجنس والشدود والتشهير بها وتبرئها بعدة مسميات،هدا مرفوضا حتى لانكونو من الديوتيين ونحرم من لقاء الله لأننا رضينا بالفحشاء الدي نهانا عنه،إستتر وأفعل ماشأت بجسدك أيها المبتلي ولا تستفز غيرك.
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3 - yousfi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:33
نعم نحن دولة دينها الإسلام من شاء فليؤمن و منشاء فيكفر لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، هدا هو جوهر الاسلام لكن لا لسب الدين لا لتعايش مع الفحش و الرذيلة و المثليين الددذين يتباهون بمثليتهم و يجاهرون بها دون وازع أخلاقي .
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4 - عزيز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:58
لماذا يا اخي ترفض قدوم بابا الفاتكان الى بلادنا واقامته قداس ديني ببلدنا، تاريخيا كنا نتقبل الاختلاف ونعطي للاقليات الدينية هامشا كبيرا من الحرية ليتعبدوا وفق معتقداتهم، وحاليا بعد ان غزانا الفكر الوهابي الرجعي المتخلف العنصري الطائفي اصبحنا شعوبا غير متسامحة وتميل الى التضييق على كل من يختلف عنا.
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