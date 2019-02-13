كبير أساقفة طنجة: الحكومات وراء مشكل الهجرة

هسبريس - عبد الواحد استيتو

قال سانتياغو أغريلو مارتينيس، كبير أساقفة طنجة، إن المغرب يشهد حرية واسعة على مستوى المعتقدات، "إذ يمكن لكل مواطن أن يختار ما يؤمن به أو ما ينكره، ويمكن لكل مؤمن بعقيدة ما أن يمارس شعائره بكل حرية".

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية أدلى بها مؤخرا أن الوضع في مضيق جبل طارق بخصوص من يغامرون بأرواحهم من أجل عبوره ازداد استفحالا، مضيفا: "إنهم يخوضون مخاطرات لا يصدقها عقل، مع احتمال تعرضهم لألف كارثة وكارثة. حياة كهذه ليست حياةً حقّا!".

وعبّر كبير أساقفة طنجة عن استهجانه للسياسة التي يتم نهجها تجاه هذا الموضوع من طرف إسبانيا وباقي العالم عموما، مضيفا أن إنهاء المشكل لن يكون سوى باستئصال مسبباته من الجذور من خلال تحليل حيثياته ونتائجه.

كما أوضح مارتينيس أن مشكلة الهجرة "ليست هي المافيات، بل الحكومات"، داعيا إياها إلى تبني سياسة لتنظيم وشرعنة وجود المهاجرين بدل التركيز على حماية الحدود.

يذكر أن إعلام الفاتيكان كشف في وقت سابق عن برنامج الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس إلى المملكة المغربية، يومي 30 و31 مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستقتصر على مدينة الرباط، بعدما كان مقرراً أن تشمل مدناً أخرى في المملكة.

وقال بيان صادر عن "دار الصحافة"، التابعة لـ"الكرسي الرسولي" في الفاتيكان، إن برنامج الزيارة ينطلق من قبول اقتراح السلطات المغربية أن "تقتصر الزيارة على مدينة الرباط لتسهيلها".

وتابع المصدر نفسه بأن البابا فرنسيس الأول سيُغادر روما في العاشرة و45 دقيقة من صباح السبت 30 مارس 2019، من مطار "فيوميتشينو"، ليصل مطار الرباط سلا الدولي في الثانية بعد الزوال وفق التوقيت المغربي.