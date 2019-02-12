24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعلان حالة طوارئ في الجزر الروسية بسبب غزو الدببة القطبية
- أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا
- رؤية إصلاحية بين فكي الانكسار والانتظار
- هداف الكوكب المراكشي ينال إعجاب مدرب الوداد
- انتقال المغربي رياض إلى البارصا يغضب مايوركا
اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)
إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)
"مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)
- رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية" - (90)
- خبير: وثيقة ظهير المعاش الاستثنائي لبنكيران "مصيبة دستورية" - (85)
- مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية - (75)
- والدة الزفزافي تقصد فرنسا للعلاج .. وناصر: نلتقي في العالم الآخر - (74)
- العثماني يرفض نشر الأخبار المغلوطة ويرسم صورة وردية للمغرب - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طلبة الطب يخشون "ضبابية المستقبل" ويتمسكون بمواجهة الحكومة
لم يسفر اللقاء الذي دعا إليه خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن أي نتائج جديدة، بل حمل معطيات سلبية، إذ أعلنت خلاله الوزارة تشبثها بخوصصة قطاع التعليم العالي للطب.
وفي هذا الإطار قالت أية كوثر غوثي، رئيسة مكتب طلبة الطب بالرباط، وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب: "اللقاء لم يسفر عن نتائج إيجابية، إذ تضمن فقط جلسة استماع، أبلغنا خلالها الوزارة بمطالبنا، وتشبثنا بمبدأ كون القطاع العام مقدسا، ورفضنا أن يكون هناك طب بسرعتين، إذ لا نقبل أن يصبح القطاع الخاص شبيها بالقطاع العام"، في حين أعلنت الوزارة "التشبث بالخوصصة كحل لمجموعة من المشاكل".
وأكدت غوثي ضمن حديثها مع هسبريس عزم الطلبة الاستمرار في مسلسلهم النضالي، مؤكدة أن من أسباب الإضراب الوطني الذي نظمه الطلبة بمختلف ربوع المملكة اليوم الثلاثاء هو "إلحاق الضرر بالقطاع العام بسبب شراكات مع القطاع الخاص".
وقالت غوثي إن "فتح الباب لطلبة الطب في القطاع الخاص للتقدم للمباريات الداخلية أمر مرفوض، خاصة أن المقاعد محدودة، كما أن المستشفى العمومي خط أحمر"، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الثالث من نونبر 2015 في ما يتعلق بإشراك الطلبة في إصلاح نظام الدراسات الطبية لم يتحقق منه أي شيء.
وانتقدت المتحدثة "الغموض الذي يلف مستقبل طلبة السلك الثالث"، قائلة إن "هناك ضبابية، فالطالب لا يعلم كيف سيكون مستقبله، ناهيك عن رصد مجموعة من المشاكل في هذا النظام"، ومردفة: "لم تتم استشارتنا، ولا الاستماع إلى مشاكلنا".
وفي ما تتعلق بالنقطة الثالثة التي أدت إلى إضراب الطلبة اليوم، قالت غوثي: "الأمر يتعلق بمشكل طلبة السنة السابعة الذين يمارسون مهام لم يتم الاتفاق عليها ويتحملون مسؤوليتها في المستشفيات"، وزادت: "يقومون بممارسة مجموعة من المهام وسلامتهم في خطر، فيما لا تتم حماية الطلبة القائمين بالمستعجلات".
وأعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب "رفضها القاطع لكل أشكال الاتفاقيات مع كليات الطب الخاصة التي يعرف تنزيلها ضبابية وعشوائية منقطعة النظير، وتضرب بعرض الحائط مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتهدد جودة التكوين داخل المستشفيات الجامعية"، محملة وزارتي الصحة والتعليم العالي مسؤولية الوضعية المتدهورة التي يعرفها القطاع.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الإصلاح الحقيقي للقطاع يجب أن يتمثل أساسا في توسيع أرضية التداريب الاستشفائية وعدد الأسرة، والزيادة في عدد المناصب المخصصة لأساتذة الطب والمقيمين والداخليين، وتوفير بيئة مناسبة للتعلم والتكوين والعلاج، بما يحفظ كرامة الطلبة ويجيب إيجابا عن انتظارات المواطن المغربي.
واستنكر التنظيم الاعتداءات المتكررة التي يذهب ضحيتها طلبة السنة السابعة بالمستشفيات الجهوية، وحذر من تبعات المرسوم المنظم لتداريب الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية، الذي بموجبه تم الزج بالطلبة في دوامة العنف والفشل التي تعيشها المنظومة الصحية بالمغرب.
وطالب التنظيم ذاته وزارة الصحة وإدارات كليات الطب بالمغرب باحترام النص القانوني والبيداغوجي المنظم للتداريب الاستشفائية.
ودعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والجهات الوصية إلى التعجيل بالإفراج عن نظام الدراسات الطبية الجديد، خاصة في شق السلك الثالث، الذي يعتبر نقطة ضبابية بالنسبة إلى الطلبة، وإشراكها في مراحل صياغته تطبيقا لمضامين اتفاق 3 نونبر 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
كل المستشفيات العسكرية تعرف نظام كبير و عمل في المستوى. و من اراد الخاص يوءذي مصاريف التكوين من
جيبه و السلام
تلاميذ الثانوي في المدارس الخاصة بجتازون الباكالوريا العمومية مع الجميع حفاظا على مستوى الباكلوريا فلماذا لايخضع طلبة الطب الخاص الى امتحانات التخرج مع طلبة العام حفاظا على مستوى دبلوم الطب
التخربيق هذا
من يدرس الطب بالمال عليه ان يتمم
راسته بالمال
واليه لا يكب ان يكون داخليا في المستشفى العمومي
بطبيعة الحال العلماء هم من يتنبؤون بالمستقبل وليست القافلة
هولاأ الطلبة يريدون احتكار المجال لصالحهم لضمان مستقبل مريح بدون تنافسية.
نحن مع الجامعات الخاصة للطب و بكترة.لاحتكار هدا المجال من افراد معينين اصبحو كالجزارين يربحون اموال مخيفة. حيت ان اطباأ المغرب اغني بكتير من اطباأ ايطاليا.
نعم للخوصصة فنحن نعلم من يصل الي كليات الطب بالمغرب، فقط بالمعارف و باك صاحبي و بدون مستوي.
dentaires,consultations,interventions chirirgucale .le secteur public ne peut pas a lui seul honorer la demande
Du coup les citoyens qui ont un peu de moyen s'oblige de se diriger vers le secteur prive mais la Grande surprise: des fils d'attente interminable 2/ le medecin n'arrive qua 11 h du matin et a 17H00 du soir 3/ des prix extremement elevee par rapport au pouvoir d'achat des marocains 3/ temps de consultations tres reduit a peine 5 a 10 minute..etcs1/
نعم للرفع من جودة تعليم الطب العمومي
لا للاعتداءات على الأطباء و الطلبة الأطباء
ما ضاع حق وراءه طالب طب
?? le droit aux Fac de médecines publics
Selon les estimations un besoin urgent de 12 000 a 15 000 medecins de toutes specialites confondues sera obligatoire pour satisfaire la demande tres pressante des marocains
Mais ces nouveaux formes en medecine doivent etre prepares et formes pour tarvailler pour leur propre compte ou dans les cliniques prives et non pas pour faire des greves pour travailler dans le publucs
حقا إنهم في البرج العالي بعيدا عن هموم أغلبية المواطنين، ولا ينتظر منهم خيرا...
قد يظنون أني لا أفهم لغة موليير... خاطبوا الناس على قدر عقولهم واحترموا لغتكم العربية والأمازيغية...
هذا هو التوجه العام في ميدان التعليم الغالي العالي والأمور تسير وتمتد الى كل القطاعات والحكومة غير قادرة على عكس الاتجاه والمنحى فاهموا وعوا الدرس
وبهذا ستفشد هذه المهنة
راه صحة المواطن هذه
أصلا كلية الطب في حالة يرثى لها
ويلا تبعنا التحليل ديالهم وحكمهم على كلية الطب الخاصة ، فغالبيتهم ما يستاهلوش كلية الطب العمومية لان جلهم درسوا الإعدادي و الثانوي في مدارس خصوصية إذا لا يستحقون كلية عمومية على هاد الحساب
ثانيا الطب الخاص يجب أن يتوفر له أساتذة خاصين به وليس نفس أساتذة الطب العام حيث أنه من المستحيل أن تكون مساواة في التدريس.
ثالثا. يجب اجتياز الامتحانات بنفس درجة الصعوبة والشفافية في التصحيح !
رابعا بما انه تم المصادقة على الخصخصة فيجب أن تكون هناك دراسة مسبقة و لا يمكن في حال من الأحوال مشاركة طلبة الطب العام لا في التداريب ولا في عدد المناصب الخاصة بهم .
وعن قرب من طلبة الطب العام فهم ولجوا الكلية عن جدارة وتفوق كبير لا يسمح أو يتلاعب بمصيرهم خاصة وهم أملنا في المستقبل.
يجب تحقيق أهدافهم ومطالبهم حتى يصبحوا أطباء في المستوى المطلوب ولا لا نضيع في مهاراتهم خاصة وأن عددهم قليل اذا ما قورن بعدد سكان المغرب
خامسا مجرد ولوجهم كلية الطب هو نجاح وتفوق في حد ذاته، إذن لماذا عليهم اجتياز امتحانات أخرى بل يجب تعليمهم وتكوين ثم التخرج.
ويبقى الحل إضافة عدد المناصب لا التضارب على نفس العدد والا رجحنا كفة طلبة الطب الخاص وهذا ظلم وتعسف في حق طلبة الطب العام.
الا يعد كل هذا الحيف والضغط الممارس عليهم سببا لذلك..؟