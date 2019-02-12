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الرئيسية | مجتمع | طلبة الطب يخشون "ضبابية المستقبل" ويتمسكون بمواجهة الحكومة

طلبة الطب يخشون "ضبابية المستقبل" ويتمسكون بمواجهة الحكومة

طلبة الطب يخشون "ضبابية المستقبل" ويتمسكون بمواجهة الحكومة
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:50

لم يسفر اللقاء الذي دعا إليه خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن أي نتائج جديدة، بل حمل معطيات سلبية، إذ أعلنت خلاله الوزارة تشبثها بخوصصة قطاع التعليم العالي للطب.

وفي هذا الإطار قالت أية كوثر غوثي، رئيسة مكتب طلبة الطب بالرباط، وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب: "اللقاء لم يسفر عن نتائج إيجابية، إذ تضمن فقط جلسة استماع، أبلغنا خلالها الوزارة بمطالبنا، وتشبثنا بمبدأ كون القطاع العام مقدسا، ورفضنا أن يكون هناك طب بسرعتين، إذ لا نقبل أن يصبح القطاع الخاص شبيها بالقطاع العام"، في حين أعلنت الوزارة "التشبث بالخوصصة كحل لمجموعة من المشاكل".

وأكدت غوثي ضمن حديثها مع هسبريس عزم الطلبة الاستمرار في مسلسلهم النضالي، مؤكدة أن من أسباب الإضراب الوطني الذي نظمه الطلبة بمختلف ربوع المملكة اليوم الثلاثاء هو "إلحاق الضرر بالقطاع العام بسبب شراكات مع القطاع الخاص".

وقالت غوثي إن "فتح الباب لطلبة الطب في القطاع الخاص للتقدم للمباريات الداخلية أمر مرفوض، خاصة أن المقاعد محدودة، كما أن المستشفى العمومي خط أحمر"، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الثالث من نونبر 2015 في ما يتعلق بإشراك الطلبة في إصلاح نظام الدراسات الطبية لم يتحقق منه أي شيء.

وانتقدت المتحدثة "الغموض الذي يلف مستقبل طلبة السلك الثالث"، قائلة إن "هناك ضبابية، فالطالب لا يعلم كيف سيكون مستقبله، ناهيك عن رصد مجموعة من المشاكل في هذا النظام"، ومردفة: "لم تتم استشارتنا، ولا الاستماع إلى مشاكلنا".

وفي ما تتعلق بالنقطة الثالثة التي أدت إلى إضراب الطلبة اليوم، قالت غوثي: "الأمر يتعلق بمشكل طلبة السنة السابعة الذين يمارسون مهام لم يتم الاتفاق عليها ويتحملون مسؤوليتها في المستشفيات"، وزادت: "يقومون بممارسة مجموعة من المهام وسلامتهم في خطر، فيما لا تتم حماية الطلبة القائمين بالمستعجلات".

وأعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب "رفضها القاطع لكل أشكال الاتفاقيات مع كليات الطب الخاصة التي يعرف تنزيلها ضبابية وعشوائية منقطعة النظير، وتضرب بعرض الحائط مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتهدد جودة التكوين داخل المستشفيات الجامعية"، محملة وزارتي الصحة والتعليم العالي مسؤولية الوضعية المتدهورة التي يعرفها القطاع.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الإصلاح الحقيقي للقطاع يجب أن يتمثل أساسا في توسيع أرضية التداريب الاستشفائية وعدد الأسرة، والزيادة في عدد المناصب المخصصة لأساتذة الطب والمقيمين والداخليين، وتوفير بيئة مناسبة للتعلم والتكوين والعلاج، بما يحفظ كرامة الطلبة ويجيب إيجابا عن انتظارات المواطن المغربي.

واستنكر التنظيم الاعتداءات المتكررة التي يذهب ضحيتها طلبة السنة السابعة بالمستشفيات الجهوية، وحذر من تبعات المرسوم المنظم لتداريب الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية، الذي بموجبه تم الزج بالطلبة في دوامة العنف والفشل التي تعيشها المنظومة الصحية بالمغرب.

وطالب التنظيم ذاته وزارة الصحة وإدارات كليات الطب بالمغرب باحترام النص القانوني والبيداغوجي المنظم للتداريب الاستشفائية.

ودعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والجهات الوصية إلى التعجيل بالإفراج عن نظام الدراسات الطبية الجديد، خاصة في شق السلك الثالث، الذي يعتبر نقطة ضبابية بالنسبة إلى الطلبة، وإشراكها في مراحل صياغته تطبيقا لمضامين اتفاق 3 نونبر 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - ميلود الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:06
وعندما تدرسون باموال الشعب وتتخرجون تصرون على الاشتغال بالرباط والبيضاء والمدن الكبرى وترفشون الاشتغال بالمناطق النائية
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-24
2 - Massinisa الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:13
على الدولة الاعتماد على الطب العسكري لان صححة المواطن لا تقبل المساومة.
كل المستشفيات العسكرية تعرف نظام كبير و عمل في المستوى. و من اراد الخاص يوءذي مصاريف التكوين من
جيبه و السلام
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-1
3 - mohamed الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:14
ا نا اعتقد ان كليات الطب الخاصة انما احدثت لجمع الاموال وبيع الدبلومات
تلاميذ الثانوي في المدارس الخاصة بجتازون الباكالوريا العمومية مع الجميع حفاظا على مستوى الباكلوريا فلماذا لايخضع طلبة الطب الخاص الى امتحانات التخرج مع طلبة العام حفاظا على مستوى دبلوم الطب
التخربيق هذا
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33
4 - soufiyane الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:18
je sais pas pourquoi des étudiants ayant eu des passables en bac et qui ont étudié la medecine dans des écoles privé par des millions par année et ceux-çi graçe à la fortune de leurs parents. de passer enfin le concour de specialité et d'internat avec des étudiants qui ont eu des dix-septs et dix-huites et par mérite. Ces étudiants sont loin d'être des concurents d'abord, la grêve est contre l'attitude de la ministére dans sa façon égoïste de prendre des décisions en protégeant par ce comportement le projet des grand entrepreneurs.
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27
5 - Noumidia nordest الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:22
لا لكليات الطب الخاص
من يدرس الطب بالمال عليه ان يتمم
راسته بالمال
واليه لا يكب ان يكون داخليا في المستشفى العمومي
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27
6 - اب . استاد . حاءر الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:24
نعم الضبابية و السوداوية تلوح في الافق ... ابني عاطل . فتحت له بقالة و يا ليتني ما فعات ... ما كاين غير لكريدي و هرب . كل يوم نفس الاسطوانة . ابنتي الاخرى مستوى الباكالوريا هي بدورها تكرر ان لا مستقبل لها في هده البلاد و الله انني اعيش في حيرة هل ابيع المنزل و ارسلها للدرىسة بدول شرق اوربا ام ... فرغت قلبي في صفحة هسبريس فمعدرة
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36
7 - Mouatene الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:25
طلبة الطب يخشون "ضبابية المستقبل"

بطبيعة الحال العلماء هم من يتنبؤون بالمستقبل وليست القافلة
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12
8 - احمد امين الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:27
هدا النضام هو ما جعل المانيا متقدمة في جميع المجالات. حيت ان الخوصصة تمنع الاحتكار.
هولاأ الطلبة يريدون احتكار المجال لصالحهم لضمان مستقبل مريح بدون تنافسية.
نحن مع الجامعات الخاصة للطب و بكترة.لاحتكار هدا المجال من افراد معينين اصبحو كالجزارين يربحون اموال مخيفة. حيت ان اطباأ المغرب اغني بكتير من اطباأ ايطاليا.
نعم للخوصصة فنحن نعلم من يصل الي كليات الطب بالمغرب، فقط بالمعارف و باك صاحبي و بدون مستوي.
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-15
9 - Swel lmjreb mat swel tbib الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:35
Actuellement au maroc on a un besoin ou une demande tres elevee sur la sante (soins
dentaires,consultations,interventions chirirgucale .le secteur public ne peut pas a lui seul honorer la demande
Du coup les citoyens qui ont un peu de moyen s'oblige de se diriger vers le secteur prive mais la Grande surprise: des fils d'attente interminable 2/ le medecin n'arrive qua 11 h du matin et a 17H00 du soir 3/ des prix extremement elevee par rapport au pouvoir d'achat des marocains 3/ temps de consultations tres reduit a peine 5 a 10 minute..etcs1/
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-2
10 - ihab الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:42
لا لخوصصة التعليم بكليات الطب
نعم للرفع من جودة تعليم الطب العمومي
لا للاعتداءات على الأطباء و الطلبة الأطباء
ما ضاع حق وراءه طالب طب
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27
11 - منال من طنجة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:57
مستقبل المستشفيات العمومية يخص المغاربة والمرضى لا الاطباء !نعم للاطباء الاكفاء كيفما كان مصدر تكوينهم !مادام الامر يرجع لمبارة الولوج !لن نقبل بالاطباء كيفما كان مستواهم لالشيء الا لانهم من المدرسة العمومية !!!كما ان مستوى اطباء المدارس الخصوصية يكون دائما احسن لتوفرهم على امكانيات كبيرة !!!لمعلوماتكم هي مدارس عمومية بتسير خاص !!!
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-11
12 - وجدي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:21
انا لم افهم هذه المطالب، كيف يمكن لهؤلاء الطلبة ان يطالبوا بمنع طلبة القطاع الخاص من ولوج المستشفيات العامة ويسمحوا لانفسهم من العمل في القطاع الخاص، . يمكن دراسة مطالبهم بشرط ان كل خريجي كليات الطب العم يعملون فقط في القطاع العام ويمنعون من العمل في القطاع الخاص.
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12
13 - البعمراني الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:25
الحكومة كما أجهزت. على المدرسة العمومية. تريد أن تجهز. على الجامعات. العمومية. حتى لا يبقى. الا. الخاص. أما بالنسبة. لكلية الطب الخاصة بالرباط. بما المال هو الساءد. فالتخرج مضمون. بأقل جهد. تصورا. يطرح الامتحان. وادا ضهرت. صعوبته. على الطلبة يتم تغيره. داخل قاعة الامتحان. بأخر اقل منه صعوبة. فهل بمثل هذا. نكون أطباء اكفاء
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14
14 - Karim الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:25
La majorité des futurs médecins ont eu leur bac grâce à des Écoles et lycées privées donc non pas
?? le droit aux Fac de médecines publics
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-1
15 - Fofo. الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:29
سبحان الله كلشي سوقو خاوي في هاد البلاد اصلا لا يوجد طب غير الجزارة او الوليد ديناه على نبولة خرجو فيه عيب تقبوليه المصران اومازلنا نعاني مصاريف لا تعد ولا تحصى غا المحسنين. مكاين غير الجهل المبين والطمع عقدتو لينا حياتنا
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1
16 - احمد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:29
كان الطبيب في زمانه يضرب به المثل أما الان اصبحت مهنة الطب تجارة تذر على صاحبها الاموال الطائلة ولا يحمد الله أما الرشوة فحدت ولا حرج
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3
17 - Sawel lmjrab2 الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:32
Il faut un programme d'urgence dans le secteur de sante:
Selon les estimations un besoin urgent de 12 000 a 15 000 medecins de toutes specialites confondues sera obligatoire pour satisfaire la demande tres pressante des marocains
Mais ces nouveaux formes en medecine doivent etre prepares et formes pour tarvailler pour leur propre compte ou dans les cliniques prives et non pas pour faire des greves pour travailler dans le publucs
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-3
18 - أم البنين الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:38
ملاحظة: لماذا لم يكتبوا اللافتة باللغة العربية خاصة أن نسبة الأمية مرتفعة في المجتمع؟!
حقا إنهم في البرج العالي بعيدا عن هموم أغلبية المواطنين، ولا ينتظر منهم خيرا...
قد يظنون أني لا أفهم لغة موليير... خاطبوا الناس على قدر عقولهم واحترموا لغتكم العربية والأمازيغية...
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-13
19 - Abou majd الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:45
هل الاستحقاق بالمال والغنى أم بالكفاءة هذا ن خطان متوازيات لا يلتقيان اما أن نسير على هذه المحجة أو تلك بعض البواكر تشير أن الجهات المسؤولة اختارت الاتجاه الاول اي المال للحصول على تكوين عالي بعد توفر المال ننظر في الكفاءة والقدرات مع أحداث استثناءات من قبيل منح بعض منح للطلبة الفقراء المتفوقين نموذج الاخوين وبنكرير والبيضاء في الطب الخ
هذا هو التوجه العام في ميدان التعليم الغالي العالي والأمور تسير وتمتد الى كل القطاعات والحكومة غير قادرة على عكس الاتجاه والمنحى فاهموا وعوا الدرس
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5
20 - Houssam الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:46
لا لخوصصة الطب .صحة الواطن خط أحمر.كيف يعقل ان يرسب طالب في مباراة الطب العام و بما ان والده غني سيلج كلية الطب الخاصة و سيصبح طبيبا؟أكيد سيكون طبيبا فاشلا همه الوحيد هو جمع المال على حساب صحة المواطن.إسألوا أساتذة كليات الطب الخاصة ليحدثونكم عن مستوى هؤلاء الطلبة مقارنة بمن ولج كليات الطب عن جدارة.
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6
21 - Open mind الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:54
دراسة طب بلغة الفرنسية مضيعة للوقت ، نفس الأمر بنسبة لتعليم بعتبار الفرنسية لغة لجاهل وتبعية ;فالمغرب فسياسته كمتل الأعمى لدي يتبع الأبكم , فعلى كل من صحة وتعليم أن يدرسو بلغة قوية تكتب بها أبحات علمية مستمرة .
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0
22 - Adil الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:24
Que le meilleur gagne on a besoin à De bon médecins pouqoui avoir peur d'eux puisque vous croyez qu'ils n'ont pas De bon niveau que le meilleur gagne pour une meilleure formation pratique les Fac privées doivent permettre au citoyens pauvres des sévices gratuits
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4
23 - Karim الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:54
Le côté pratique pose un grand problème à la fomation des etudiants des fac de medecin privées vu le peu de passion et le services
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1
24 - متابعة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:55
اولا خوصصة التعليم كتعني خوصصة الصحة اي قريبا مغايبقى مستشفى عمومي..كاين اللي غايغول اصلا هدوك ماشي مستشفيات! عندكوم الحق ولكن فاش نوليو حتى التلقيح نخلصو عليه داك ساعا غاتفهمو الخوصصة مزيان.. والى كتغولو الأطباء قباح راه حتى للي مخرجين من الكليات الخاصة مغاااربة ومغريبي للي خلص 12 مليون فالعام مدة 7 سنوات على الاقل ماتسناش منو يرحمك! حيت خاصو يرد فلوسو
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4
25 - سعيد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:51
طلبة الطب كلهم لم ينجحوا في مباراة الدخول الى كلية الطب (عمومي ) معناه انهم لا يستحقون هذه المهنة ويريدون الدخول اليها بالمال
وبهذا ستفشد هذه المهنة
راه صحة المواطن هذه
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-3
26 - Marrocan الأربعاء 13 فبراير 2019 - 01:00
قالت ليك القطاع العام مقدس . الي سمعهم يقول هوما كيقراو مزيان
أصلا كلية الطب في حالة يرثى لها
ويلا تبعنا التحليل ديالهم وحكمهم على كلية الطب الخاصة ، فغالبيتهم ما يستاهلوش كلية الطب العمومية لان جلهم درسوا الإعدادي و الثانوي في مدارس خصوصية إذا لا يستحقون كلية عمومية على هاد الحساب
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0
27 - nada الأربعاء 13 فبراير 2019 - 01:11
اولا إذا سمحت الدولة بخوصصة الطب فليس عيبا ونعتبره فرصة ثانية لمن حصل على معدل أكثر من 16 حتى يبقى عامل الكفاءة والتميز حاضر.
ثانيا الطب الخاص يجب أن يتوفر له أساتذة خاصين به وليس نفس أساتذة الطب العام حيث أنه من المستحيل أن تكون مساواة في التدريس.
ثالثا. يجب اجتياز الامتحانات بنفس درجة الصعوبة والشفافية في التصحيح !
رابعا بما انه تم المصادقة على الخصخصة فيجب أن تكون هناك دراسة مسبقة و لا يمكن في حال من الأحوال مشاركة طلبة الطب العام لا في التداريب ولا في عدد المناصب الخاصة بهم .
وعن قرب من طلبة الطب العام فهم ولجوا الكلية عن جدارة وتفوق كبير لا يسمح أو يتلاعب بمصيرهم خاصة وهم أملنا في المستقبل.
يجب تحقيق أهدافهم ومطالبهم حتى يصبحوا أطباء في المستوى المطلوب ولا لا نضيع في مهاراتهم خاصة وأن عددهم قليل اذا ما قورن بعدد سكان المغرب
خامسا مجرد ولوجهم كلية الطب هو نجاح وتفوق في حد ذاته، إذن لماذا عليهم اجتياز امتحانات أخرى بل يجب تعليمهم وتكوين ثم التخرج.
ويبقى الحل إضافة عدد المناصب لا التضارب على نفس العدد والا رجحنا كفة طلبة الطب الخاص وهذا ظلم وتعسف في حق طلبة الطب العام.
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4
28 - محمد من وجدة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:14
وتستغربون حين يصر الاطباء المتخرجون على الهجرة للبلدان الاروبية.!!!!
الا يعد كل هذا الحيف والضغط الممارس عليهم سببا لذلك..؟
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3
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