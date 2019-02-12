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كُتّاب وآراء
محامي "آيت الجيد": اعتقال حامي الدين في ملف الاغتيال مسألة وقت
على عكس المتوقع، دخل القيادي الإسلامي عبد العالي حامي إلى المحكمة الاستئنافية بفاس، التي أجلت البت في ملف اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى إلى 19 من مارس المقبل؛ في حين اختارت عائلة "الشهيد بنعيسى" الوقوف إلى جانب فصيل الطلبة القاعدين التقدميين أمام المحكمة، مطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها وتبيان الجناة في "ملف أيت الجيد".
الوقفة التي انتصبت أمام المحكمة منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، رفعت شعارات قوية منددة بجريمة مقتل بنعيسى، من قبيل: "بنعيسى رتاح رتاح سنواصل الكفاح"، "من اغتال الشهيد..تلك السيوف الظلامية"، و"اهتفوا وقولوا..الشرعية لنا ولا لغيرنا"؛ فيما عاينت هسبريس قرابة 20 فردا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية مرابطين أمام المحكمة، لكن دون شعارات.
وفي هذا الصدد، قال محمد بن جلون التويمي، عضو دفاع عائلة أيت الجيد: "إن الاعتقال مسألة قانونية لديها فصول تنظمها..نحن في دولة الحق والقانون.. لا نعتقل أيا كان..حامي الدين في حالة سراح، يمكن أن يدان أو يبرأ، لكن وسائل الإثبات الكثيرة الموجودة في الملف تبين أن اعتقاله مسألة وقت لا غير".
وأضاف التويمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاعتباطية لا توجد في مثل هذه الملفات"، وزاد: "هناك قانون واضح، إذا حكمت المحكمة فسيطبق الحكم"، وقال مستشهدا بما وقع مع القيادي في جماعة العدل والإحسان عمر محب: "كان يتابع في حالة سراح ولما صدر الحكم النهائي تم اعتقاله".
وأوضح المحامي: "جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة..حامي الدين حر طليق، يدافع عن نفسه، وله محامون، والقضاء هو الضامن الرئيسي للقرار"، مشددا على أن "الموضوعية تكمن في وجود وسائل إثبات دامغة تثبت إدانة عبد العالي حامي الدين".
من جهته، قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "مجيئه إلى المحاكمة هو للتضامن مع عبد العالي حامي الدين، تضامنا حقوقيا وسياسيا، خصوصا وأن الجميع يعلم أن هذه القضية سبق وبث فيها، وهناك قانون دولي ووطني واضح في هذا الأمر، وزاد: سنأتي دائما إلى الجلسات حتى نطمئن"، بتعبير بوانو.
وأيت الجيد بنعيسى من مواليد سنة 1964 بدوار تزكي أدوبلول بإقليم طاطا، وتابع دراسته بمدينة فاس بحي عين قادوس، وفي ثانوية ابن خلدون بدأ نشاطه النضالي في الحركة التلاميذية سنة 1983، ليتم نقله من هذه الثانوية سنة 1984 ويلتحق بثانوية القرويين في المدينة نفسها.
ويحكي عدد من رفاق الراحل أنه فوجئ، حين كان متوجهاً إلى حي ليراك بفاس رفقة صديقه الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد يوم 25 أكتوبر من عام 1993، بهجوم قاده منتمون إلى فصيل إسلامي استعملوا فيه العصي والسلاسل والسيوف، وهو ما سبب له كسرا عميقا في الرأس ونزيفاً داخلياً عجل بوفاته يوم فاتح مارس، وعمره آنذاك 29 سنة.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال شهر دجنبر الماضي، متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
ولابد للجاني أن يأخد عقابه في الدنيا قبل الآخرة..
قال المحامي محمد بن جلون التويمي عضو دفاع عائلة أيت الجيد: "إن الاعتقال مسألة قانونية لديها فصول تنظمها..نحن في دولة الحق والقانون.. لا نعتقل أيا كان..حامي الدين في حالة سراح، يمكن أن يدان أو يبرأ، لكن وسائل الإثبات الكثيرة الموجودة في الملف تبين أن اعتقاله مسألة وقت لا غير".
حلل و ناقش على ضوء مقولة للسيد رئيس محكمة النقض صرح بها في ندوة من الندوات: "رجال الاعلام و رجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة و محاربة الظلم و الفساد".
هل الطبيب أكثر كفاءة من المحامي في تطبيق القانون ؟
إذا كان الجواب هو "نــــــــعــــــــم" هل يجب أن تخصص مهنة المحاماة للطلبة الوافدين من شعب علمية ؟
إذا كان الجواب هو "لا" هل يجب دعوة الأطباء عدم التطفل على مهن منظمة لها أصحابها واعون برمزية البدلة السوداء و يحترمون البدلة البيضاء.
شكرا هسبريس.
ملاحظة أخرى عنهم ..وأكيـــد سيلاحظها عنهم معظم القراء..
دائما يطبقون في حق اخوانهم مقولة '' انصر أخاك ظالما أو مظلوما'' ؟!
سواء كان متهما بالقتل أو بالفساد أو بالنفاق أو الخيانة بكل تلاوينها الخ...
الملاحظ عنهم أيضا انهم يعتبرون انفسهم دائما أبرياء وعلى حق..
والآخرون هم الخطاؤون والمعتدون والجناة ..
اكثر من هذا ....جعلوا الإسلام على مقاصهم ..يحرمون ويحللون حسب هواهم..
ويعتبرون انفسهم هم المسلمون الأقحاح والباقي إما ان إسلامهم ناقص أو مجرد علمانيين ومرتدين وملاحدة وكفار...؟!
هاد القضية ستبقى في المحكمة حتى الانتخابات القادمة كنوع من الضغط على الحزب . لأن ما يهم الدولة هو خسارة العدالة و التنمية الانتخابات القادمة و باي وسيلة......أما آخر شيء تفكر فيه الدولة هو تبيان حقيقة مقتل طالب مغربي في التمانينات.
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ازول
أتساءل لمادا سيٌعتقل حامي الدين .
هل لأنه قاتل ؟
أم أنه قال ما لايجبٌ قوله ؟
يجب ان نكون منصفين بعيدا عن الكراهية و الحسابات الضيقة .
إن كان قاتلا فلمادا لم يتم توقيفه أنداك ؟
ثم
إن كان مذنبا و يستحق .
أليس من الصواب ان يٌحاكم كل من غطى عليه أنداك ؟
فقط استغرب لماذا يفتح ملف قد اغلق من قبل؟
اهذا استهتار بالعدالة أم ضغط عليها
أكرر لا أعلن تضامني لا مع اليساريين و لا مع الإسلاميين
قضية حسم فيها، اغلقت ، ثم تفتح من جديد؟
امّن خبير في القانون لينورنا؟
لم تتعلموا من اخطائهم واصبحتم عبئا على الشعب المغربي الاصيل الذي ضاع بين الخيارات المطروحة فصار بدوره تنخره المواطنة الانتهازية
التي استهدفوه بها. يا شعب امة ضحكت من جهلها الأمم.
نعم نريد فقط محاكمة عادلة .... دون التدخل في الاقضاء .... كما فعل الباجدة الذين انبروا جميعا و من مواقعهم الحكومية ليدافعوا عن المتهم ......
قال طبيرهم في القانون ( الرميد ) انه لا يمكن محاكمة المتهم مرتين ....وهو بذلك يضحك علة عامة الناس و على نفسه لان المسطرة الجنائية تنص على امكانية اعادة النظر في قضايا حين يستجد جديد في شأنها ...كان تظهر ادلة لم تكن متوفرة خلال المحاكمة الاولى...
إن كل الأحرار في المغرب يتابعون باهتمام كبير مسار هده المحاكمة و يحملون القضاء مسؤولية أي انحراف عن تطبيق القانون ....
ثانيا:يقول تجار الدين بأن القضية بت فيها القضاء و لا مجال للعودة إليها،و هذا باطل يراد به باطل.
في الدول الديمقراطية تنبش الجثث التي مر على دفنها عشرات السنين إذا اقتضى الأمر إعادة التحقيق أو ظهرت معطيات جديدة في القضية،فما بالك و قضية المسمى حامي الدين فيها تدليس و تحايل على القضاء عندما ادعى للشرطة انتماءه لفصيل الطلبة القاعديين.
قبل سنتين استدعت إحدى المحاكم الأمريكية متهما بجريمة للاعتذار له و تقديم تعويضات له بعدما حكمت عليه بأربعين سنة سجنا قضاها كاملة و بعدما تبين لها بعد التحقيقات تلو التحقيقات بأنه بريء.
و يجي واحد يبغي يقنعنا بأن جريمة حامي الدين تقادمت و تم البت فيها سابقا
لهذا لابد ان يحاكم الجاني عن فعلته وينال عقابه مهما كان ..
يقول صاحب هذا التعليق بان هذه المحاكمة خارج إطار القانون..وانا اساله:هل القضاة الذين بين أيديهم القضية يجهلون مقتضيات القانون حتى تقول انت ما تقوله؟اتركوا القضاء يبت في الملف..انها جريمة قتل وليس ترامي على أرض أو ملك أو ضرب وجرح أو سكر علني أو تعاطي للمخدرات أو حادثة سير..من حق محامي كل طرف ان يدلي للمحكمة بالحجج التي تؤيد موقفه..اعلم شخصيا انه لا يوجد قضاء مستقل ونزيه ببلدنا الا نادرا جدا..ما عندنا هو قضاء التعليمات والذي يكتوي بناره فقراء الوطن قبل غيرهم..فكم من قضية لا زالت عالقة..ثم إن القول بكون الدولة يهمها ان يخسر المصباح في مسرحية الانتخابات القادمة غير صحيح..فما يهم الدولة هو استمرار قبضتها في توجيه النخبة..فعلت هذا مع غير المصباح..واذا رأت ان من مصلحتها استمرار هذا الأخير فستوفر له الوسائل للاستمرار في الواجهة من غير تحقيق أغلبية كبيرة.. بلدنا ليست فيه ديمقراطية حقيقية كما هي معروفة لدى الديموقراطيين الحقيقيين..ما عندنا هو ديكور يتم استغفال الناس به،هذا الديكور اسسه الدستور الذي تم وضعه على المقاس ومنع معارضوه من استعمال وسائل الإعلام العمومي لشرح موقفهم..
اما اذا كان حامي الدين هو من سخر هذا الجيش من المحامين فهذا يدل على الرعب الذي اصابه باحياء هذه القضية
لهذا نرى رفاقه في الحزب يتكؤون على اقدمية الحكم القضائي بتبرئته ويطلبون اغلاق الملف بهذا يدينونه وهم يضنون انهم يثبتوا برائته
اذا كان بريئ لمذا هؤلاء يحاولون اعاقة القضاء وكانهم يعلمون انه مذنب
هذا الشيء الآخر أصبح واضحا للجميع و تعرفه حتى العامة حتى و إن حاول بن كيران توفير التغطية عليه كعادته بمبدأ التقية و تمسكن حتى تتمكن.