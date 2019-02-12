29 سيارة رباعية الدفع تعزز أسطول الأمن الوطني

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه "في إطار الرفع من القدرات العملياتية للفرقة المركزية للتدخلات (BCI)، والفرق الجهوية للتدخل (BRI)، وتجهيزها بآليات التنقل والاقتحام التي تمكنها من القيام بمهامها في مجال مكافحة الجريمة والتصدي للمخاطر الأمنية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتحديث وتطوير أسطول المركبات الشرطية الموضوعة رهن إشارة هذه الفرق الخاصة".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "تم تجهيز هذه الفرق بما مجموعه 29 سيارة رباعية الدفع، تتوفر على آليات تقنية للتواصل عبر جهاز اللاسلكي، لتأمين التنسيق والاتصال الدائمين بين الوحدات الميدانية وقاعات القيادة والتنسيق، كما تم تجهيزها أيضا بمعدات متطورة للتدخل والاقتحام، فضلا عن حملها للطلاء الجديد والمميز للمركبات الخاصة بالأمن الوطني".

وأضاف البلاغ ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أحدثت فرقة مركزية للتدخل على مستوى مديرية الأمن العمومي بالرباط، وثلاث عشرة فرقة جهوية للتدخلات على مستوى العديد من الولايات الأمنية؛ وذلك في انتظار تعميم هذه الفرق على الصعيد الوطني.

"وتروم المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تعميم هذه الفرق الخاصة المكلفة بالتدخلات، وتجهيزها بأحدث التقنيات وآليات التنقل، ضمان جاهزية مصالح الأمن الوطني لاستباق ومكافحة كل التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية"، يورد البلاغ.