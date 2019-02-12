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الرئيسية | مجتمع | 29 سيارة رباعية الدفع تعزز أسطول الأمن الوطني

29 سيارة رباعية الدفع تعزز أسطول الأمن الوطني

29 سيارة رباعية الدفع تعزز أسطول الأمن الوطني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:35

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه "في إطار الرفع من القدرات العملياتية للفرقة المركزية للتدخلات (BCI)، والفرق الجهوية للتدخل (BRI)، وتجهيزها بآليات التنقل والاقتحام التي تمكنها من القيام بمهامها في مجال مكافحة الجريمة والتصدي للمخاطر الأمنية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتحديث وتطوير أسطول المركبات الشرطية الموضوعة رهن إشارة هذه الفرق الخاصة".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "تم تجهيز هذه الفرق بما مجموعه 29 سيارة رباعية الدفع، تتوفر على آليات تقنية للتواصل عبر جهاز اللاسلكي، لتأمين التنسيق والاتصال الدائمين بين الوحدات الميدانية وقاعات القيادة والتنسيق، كما تم تجهيزها أيضا بمعدات متطورة للتدخل والاقتحام، فضلا عن حملها للطلاء الجديد والمميز للمركبات الخاصة بالأمن الوطني".

وأضاف البلاغ ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أحدثت فرقة مركزية للتدخل على مستوى مديرية الأمن العمومي بالرباط، وثلاث عشرة فرقة جهوية للتدخلات على مستوى العديد من الولايات الأمنية؛ وذلك في انتظار تعميم هذه الفرق على الصعيد الوطني.

"وتروم المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تعميم هذه الفرق الخاصة المكلفة بالتدخلات، وتجهيزها بأحدث التقنيات وآليات التنقل، ضمان جاهزية مصالح الأمن الوطني لاستباق ومكافحة كل التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية"، يورد البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ابو علي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:46
المشكل ليس في سيارة دفاع الرباعي المشكل الاكبر في الامن البشري
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51
2 - يوميات الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:59
زيدوهم فالخلصة ماشي فلخوا الخاوي عطيوهم رزقهم لي يستحقوه ديما تامارة لا سبت لا حد لا عطل بقات فالحديد
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45
3 - محماد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:15
المشكل ماشي في السيارات المشكل في القضاء هو من يشجع الإجرام. أسيدي كون كان القضاء كايدير خدمتو واخا البوليس يمشي على رجليه راه يقضي على الإجرام والمجرمين.
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36
4 - دارلمان الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:34
لماذا فقط البوليس الذي تجد ادارته المال لشراء الدراجات و4x4 والسيارات ورفع اجور الجميع?واش عندهم شي كنز او هم مغاربة اكثر من الاخرين
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-35
5 - محمد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:40
هادو عند الجدارميا هادي شحال. صحاح وخدامين مزيان ولكن الزيادة لي سمعنا عليها فين هيا. زيدوهم فالخلصة يوليو هنا 4*4
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21
6 - Me again الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:53
المغاربة يريدون دوريات سيارات الإسعاف و الحافلات لنقلهم و شاحنات الازبال و تراكتورات الفلاحة و تراكسات لبناء الطرق و المستشفيات و المدارس.
السيارة احسن من الانسان المغربي، حيث سيارات اسعاف السيارات اي ديباناح موجودة في جميع ملتقى الطرقات و على طول الطرق السيارة و الرئيسية و الثانوية و العادية و حثى داخل المدن. لكن، نادرا ما نرى سياراة اسعاف المرضى و المعطوبين و الحوامل و غالبا ما تأتي متاخرة او لا تأتي بتاتا! انها تحمل ابناء الأطباء و المسوءولين و حاجياتهم او مختبئة وراء أسوار المستوصفات حتى لا يراها المواطن!
من لم يجد مكان باركينك لسيارته، فسيجد داءما مكانين قبل و بعد بركسات الازبال، لان اصحاب السيارات يتجنبون الوقوف بقرب الحاويات و لانهم يحترمون سيارتهم اكثر من أنفسهم و الأخرين و يعتقدون ان السيارة تشم الروائح الكريهة. بل، سيقفون امام المزبلة و لا يتركوا سيارتهم قرب المزبلة...
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10
7 - الفاسي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:57
اعانكم الله السيد الحموشي واتمنى لك التوفيق، وأطلب الله العلي القدير ان يكثر من أمثالك في هذا البلد.
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-7
8 - مومو الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:08
أين السيارات رباعية الدفع التي كانت عند أمن التدخل السريع (كرواتيا) ايام لعنيغري نوع برادوا تيوتا . إختفت (كرواتيا) و السيارات و مراكز القرب حيت كما شاع كلفت الدولة 25 مليون سنتم للمركز الواحد
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7
9 - miloud الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:23
ماذا عن الدروة سطات وبرشيد الجرايمة بالجملة
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8
10 - أستاذ الاجتماعيات الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:30
صدقات من الإتحاد الأوروبي، مقابل أن يصبح المغرب دركيا لأوروبا.
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1
11 - القلاوي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:39
صافي مع هاد باطرول و جيب مغيبقاوشي عدنا المشرملين و اصحاب السيوف... عاش الحموشي حفظه الله و ايده
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-6
12 - sanhaoui الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:53
Ces voitures coute trés chéres consomment trop de carburants pour des missions de la police travaillant
???dans la zone urbaine pourqoui
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4
13 - الدلمي مصطفى الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 20:59
كان عليكم ان تجلبو شركة نيسان لبناء لها مصنع في طنجة او في منطقة اخرى لكن المسؤولين ديالنا نائمين في الوقت جارتنا الجزائر كانت تعمل من اجل هدا الهدف والدي حصلت عليه
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23 دجنبر 2019
وافقت صلاح اليوم وزارة الصناعة الجزائرية على المشروع الذي تقدمت به شركة «نيسان» لإقامة مشروع لها بالجزائر، وقد تم إختيار انجاز المصنع بولاية عين تموشنت بقدرة انتجاية خلال السنة الاولى 000 60 وبرتفاع الانتاج تدريجيا الى غاية 000 150 سيارة سنويا. وسيكون المصنع العلامة اليابانية «نيسان» ثاني شركة يابانية تقتحم مجال تصنيع السيارات بالجزائر بعد شركة سوزيكي التي يتم إنجاز مصنع لها بولاية سعيدة غرب الجزائر بقدرة انتاجية 000 100ألف سيارة سنويا. بعدما حصلت شركة «نيسان» على موافقة وزارة الصناعة مؤخرا، تكون بذلك سادس شركة عالمية تصنع سياراتها بالجزائر بعد كل من «فولكس فاغن - رونو- هيونداي- كـيـا وسوزوكي. كما لا يزل كل من طلب شركة فورد الأمريكية وفيات الايطالية قيد الدراسة من طرف
الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار الجزائرية
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3
14 - مواطن مغربي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:01
تحية و تقدير لرجال و نساء الأمن الوطني بكل اصنافه و مهامه الذي يبذل جهودا جبارة لتأمين الوطن و المواطنين و النصر للقائد الأعلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه الذي يواصل بناء صرح المغرب القادر المقتدر في كل المجالات و عبر كل ربوع الوطن العزيز
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-7
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