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كُتّاب وآراء
29 سيارة رباعية الدفع تعزز أسطول الأمن الوطني
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه "في إطار الرفع من القدرات العملياتية للفرقة المركزية للتدخلات (BCI)، والفرق الجهوية للتدخل (BRI)، وتجهيزها بآليات التنقل والاقتحام التي تمكنها من القيام بمهامها في مجال مكافحة الجريمة والتصدي للمخاطر الأمنية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتحديث وتطوير أسطول المركبات الشرطية الموضوعة رهن إشارة هذه الفرق الخاصة".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "تم تجهيز هذه الفرق بما مجموعه 29 سيارة رباعية الدفع، تتوفر على آليات تقنية للتواصل عبر جهاز اللاسلكي، لتأمين التنسيق والاتصال الدائمين بين الوحدات الميدانية وقاعات القيادة والتنسيق، كما تم تجهيزها أيضا بمعدات متطورة للتدخل والاقتحام، فضلا عن حملها للطلاء الجديد والمميز للمركبات الخاصة بالأمن الوطني".
وأضاف البلاغ ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أحدثت فرقة مركزية للتدخل على مستوى مديرية الأمن العمومي بالرباط، وثلاث عشرة فرقة جهوية للتدخلات على مستوى العديد من الولايات الأمنية؛ وذلك في انتظار تعميم هذه الفرق على الصعيد الوطني.
"وتروم المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تعميم هذه الفرق الخاصة المكلفة بالتدخلات، وتجهيزها بأحدث التقنيات وآليات التنقل، ضمان جاهزية مصالح الأمن الوطني لاستباق ومكافحة كل التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية"، يورد البلاغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
السيارة احسن من الانسان المغربي، حيث سيارات اسعاف السيارات اي ديباناح موجودة في جميع ملتقى الطرقات و على طول الطرق السيارة و الرئيسية و الثانوية و العادية و حثى داخل المدن. لكن، نادرا ما نرى سياراة اسعاف المرضى و المعطوبين و الحوامل و غالبا ما تأتي متاخرة او لا تأتي بتاتا! انها تحمل ابناء الأطباء و المسوءولين و حاجياتهم او مختبئة وراء أسوار المستوصفات حتى لا يراها المواطن!
من لم يجد مكان باركينك لسيارته، فسيجد داءما مكانين قبل و بعد بركسات الازبال، لان اصحاب السيارات يتجنبون الوقوف بقرب الحاويات و لانهم يحترمون سيارتهم اكثر من أنفسهم و الأخرين و يعتقدون ان السيارة تشم الروائح الكريهة. بل، سيقفون امام المزبلة و لا يتركوا سيارتهم قرب المزبلة...
???dans la zone urbaine pourqoui
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23 دجنبر 2019
وافقت صلاح اليوم وزارة الصناعة الجزائرية على المشروع الذي تقدمت به شركة «نيسان» لإقامة مشروع لها بالجزائر، وقد تم إختيار انجاز المصنع بولاية عين تموشنت بقدرة انتجاية خلال السنة الاولى 000 60 وبرتفاع الانتاج تدريجيا الى غاية 000 150 سيارة سنويا. وسيكون المصنع العلامة اليابانية «نيسان» ثاني شركة يابانية تقتحم مجال تصنيع السيارات بالجزائر بعد شركة سوزيكي التي يتم إنجاز مصنع لها بولاية سعيدة غرب الجزائر بقدرة انتاجية 000 100ألف سيارة سنويا. بعدما حصلت شركة «نيسان» على موافقة وزارة الصناعة مؤخرا، تكون بذلك سادس شركة عالمية تصنع سياراتها بالجزائر بعد كل من «فولكس فاغن - رونو- هيونداي- كـيـا وسوزوكي. كما لا يزل كل من طلب شركة فورد الأمريكية وفيات الايطالية قيد الدراسة من طرف
الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار الجزائرية